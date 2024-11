Explosive Studie: COVID-Impfstoffe führten zu einem über 1.000-fachen Anstieg von Gehirn-Blutgerinnseln.

Von Frank Bergman

Eine vernichtende neue, von Experten begutachtete Studie hat bestätigt, dass Covid-mRNA-„Impfstoffe“ einen erstaunlichen Anstieg von 112.000 % bei tödlichen Blutgerinnseln im Gehirn verursacht haben.

Ein Team führender amerikanischer Forscher fand heraus, dass Covid-mRNA-Injektionen ein 1.119,6-mal höheres Risiko für Gehirngerinnsel bergen als die Grippeimpfung.

An der Hauptstudie war einer der weltweit führenden Kardiologen, Dr. Peter McCullough, beteiligt.

Dr. McCullough schlägt Alarm wegen der brisanten Studie, die einen erschreckenden Anstieg von Hirnthromben bei den mit Covid geimpften Personen feststellte.

McCullough und sein Team deckten alarmierende Daten auf, die zeigen, dass Covid-mRNA-Impfungen einen erstaunlichen Anstieg von Hirnthromben um 112.000 % verursacht haben.

Die Studie wurde gerade im renommierten International Journal of Innovative Research in Medical Science (IJIRMS) veröffentlicht.

Die Studie wurde von den Ärzten McCullough, Kirstin Cosgrove, James Thorp und Claire Rogers durchgeführt.

Im Rahmen der Studie analysierte das Expertenteam unter der Leitung von Dr. Rogers alle Berichte über zerebrale Thromboembolien der letzten 34 Jahre.

Laut Johns Hopkins Medicine treten zerebrale Thromboembolien auf, wenn sich in den venösen Sinus des Gehirns ein Blutgerinnsel bildet.

Dadurch wird verhindert, dass Blut aus dem Gehirn abfließt.

Diese Kette von Ereignissen ist Teil eines Schlaganfalls, der das Gehirn und das zentrale Nervensystem schädigen und zum plötzlichen Tod führen kann.

Es handelt sich um eine bekannte Nebenwirkung von Covid-mRNA-Impfungen.

Die Studie untersuchte Daten zu Berichten über zerebrale Thromboembolien nach Covid-Impfungen, die bei den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und dem bundesweiten Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) eingereicht wurden.

“A study by Rogers et al, titled COVID-19 Vaccines: A Risk Factor for Cerebral Thrombotic Syndromes, was just published after successful peer-review in the International Journal of Innovative Research in Medical Science.

“The methodology employed for this study is as follows:… pic.twitter.com/X3XX6KaMW4