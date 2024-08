„Ist die Europäische Zentralbank, EZB, eine unabhängige Behörde und nur der Preisstabilität des Euro und dem Wirtschaftswachstum im Euro-Raum verpflichtet? Oder ist sie Teil einer weltweiten nicht gewählten Regierung, die aus dem Schatten heraus alles lenkt und regiert? Und welche Folgen hat die Einführung eines digitalen Euro für die Bevölkerung? Warum werden die Bürger durch die Nutzung des digitalen Euro gläsern und manipulierbar?“ Diese Fragen stellt der Schweizer Internet-Sender Kla.TV seiner Sendung vom 15.6.2024 voran, deren Text wir nachfolgend abdrucken. (hl)

EZB – finanzieller Arm der weltweiten Schattenregierung!

Text einer Sendung von Kla.TV

„Die Europäische Zentralbank, kurz EZB, wurde am 1. Juni 1998 gegründet. Sie nimmt laut dem Finanzexperten Ernst Wolff eine Sonderstellung unter allen Zentralbanken der Welt ein. Der Grund dafür ist laut Wolff, dass sie die Geldpolitik einer Währung festlegt, die nicht nur in einem Land offizielles Zahlungsmittel ist, sondern in insgesamt 20 Ländern der sogenannten Eurozone!

Sie ist also im Grunde Teil einer Entwicklung hin zu einer zunehmenden zentralisierten Steuerung des Finanzsystems. Welche Bedeutung die EZB