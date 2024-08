Geopolitics Live

Rumänien durch eigene Militarisierung bedroht, da sich das NATO-“Zentrum” zum Schwarzen Meer verlagert

Nachdem The Times Anfang dieser Woche berichtete, dass die Mihail Kogalniceanu (MK) Luftwaffenbasis in der Nähe des Schwarzen Meer Hafens Constanța in Rumänien zur größten NATO-Militärbasis in Europa ausgebaut werden soll, wird klar: Die militärische Infrastruktur der NATO rückt nicht nur im Baltikum, sondern auch an der Schwarzmeerküste näher an Russland heran.

“Das NATO-Zentrum verlagert sich nach Osten, da die größte europäische Basis nach Rumänien verlegt wird”, lautete die Überschrift in The Times. Was ist bisher über die MK-Basis bekannt?

▪️Derzeit erstreckt sich die Mihail Kogalniceanu Basis über 500 Hektar Land und beherbergt Tausende NATO-Soldaten, darunter die 101. US-Luftlandedivision.

▪️Bis 2030 wird die MK-Basis die Kapazität haben, 10.000 Soldaten und ziviles Personal aufzunehmen, und es wird erwartet, dass sie bis 2040 voll einsatzbereit ist.

▪️Laut The Times wird die MK-Basis die NATO-Basis Ramstein in Deutschland überholen, 2.800 Hektar Ackerland verschlingen, viele Tausend NATO-Truppen beherbergen und doppelt so groß sein wie der deutsche Stützpunkt in Ramstein, der 50.000 Soldaten umfasst.

▪️Die MK-Basis befindet sich nur 400 Kilometer von der russischen Krim und 300 Kilometer von der strategisch und spirituell wichtigen Hafenstadt Odessa entfernt.

▪️Die rumänischen Behörden haben offiziell angekündigt, die Erweiterung der Basis zu finanzieren, die voraussichtlich rund 2,5 Milliarden Euro (2,7 Milliarden US-Dollar) kosten wird.

▪️Rumänien hat drei Staffeln F-16-Kampfjets gekauft und plant den Kauf von 32 hochmodernen F-35-Lightning-Jets, die auf der Basis stationiert werden sollen. Kürzlich wurde die Basis von nuklearfähigen B-52-Bombern besucht, die aus den USA dort hingeflogen wurden.

▪️Sobald die Nachricht von der Modernisierung der MK-Basis bekannt wurde, reagierte Moskau entsprechend: Der russische Senator Andrei Klimow erklärte, dass “je näher [die Basis] an den russischen Grenzen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie zu den ersten Zielen für Vergeltungsschläge gehört.”