Wer kontrolliert wirklich die US-Außenpolitik?

Von Brian Berletic

Von der anhaltenden US-Verstrickung in der Ukraine über die andauernde US-Militärpräsenz im Nahen Osten bis hin zu den wachsenden amerikanisch-chinesischen Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum: Unabhängig davon, wer den US-Kongress kontrolliert und wer im Weißen Haus sitzt, gehen diese Konflikte weiter – oft mit einem demokratischen Präsidenten, der die Weichen für seinen republikanischen Nachfolger stellt, und andersherum.

Warum scheint die US-Außenpolitik – und sogar die Innenpolitik – unabhängig davon, wen die Amerikaner an die Macht wählen, immer weiterzumachen?

Entgegen der landläufigen Meinung wird die Außen- und Innenpolitik der USA nicht vom US-Kongress oder gar vom Weißen Haus bestimmt, sondern von einem mächtigen Zusammenschluss nicht gewählter Unternehmens- und Finanzinteressen, die ein riesiges Netzwerk politischer Institutionen, die so genannten “Think Tanks”, finanzieren.

Diese Denkfabriken schaffen einen Konsens zwischen den verschiedenen Unternehmens- und Finanzinteressen, die ihre Aktivitäten finanzieren und in ihren Vorständen und Kuratorien sitzen oder als Berater dieser Institutionen fungieren.

Dieser Konsens manifestiert sich in den verschiedenen Strategiepapieren, die diese Denkfabriken jedes Jahr veröffentlichen und die dann von Teams aus Anwälten und Rechtsexperten zu Gesetzesentwürfen ausgearbeitet werden. Die Gesetzesentwürfe werden dem Kongress und dem Weißen Haus von Lobbyisten vorgelegt, die dann über diese Gesetzesentwürfe abstimmen oder sie absegnen, oft ohne deren Inhalt überhaupt gelesen zu haben.

Da das Zentrum der amerikanischen Macht bei diesen Interessen liegt und nicht beim Kongress oder dem Weißen Haus, müssen sich die Bemühungen, die US-Politik zu beeinflussen, in Frage zu stellen oder zu ändern, auf diese Interessen konzentrieren, die sich in erster Linie auf die Wall Street und nicht auf die Politiker in Washington D.C. stützen.

Was sind Think Tanks?

Weit davon entfernt, eine “Verschwörungstheorie” zu sein, wurde die zentrale Rolle, die von Unternehmen und Finanziers finanzierte Denkfabriken bei der Steuerung der US-Außen- und Innenpolitik spielen, von niemand anderem als dem von der US-Regierung finanzierten Medienunternehmen Voice of America in einem Artikel aus dem Jahr 2018 mit dem Titel “What’s Behind the ‘Think Tanks’ That Influence US Policy?” erklärt.

The article would note:

Von den mehr als 1800 Think Tanks in den Vereinigten Staaten haben fast 400 ihren Sitz in Washington. Frühere Regierungen haben sich bei der Formulierung ihrer Politik auf die Forschungsergebnisse und Ideen solcher Organisationen verlassen. Solche Institutionen wurden in der Vergangenheit für ihren übergroßen Einfluss auf die Formulierung der US-Politik kritisiert.

Der Artikel würde auch zugeben, dass viele von denen, die in den amerikanischen Medien und in der Politik tätig sind, in den Hallen dieser von Unternehmen und Finanziers finanzierten Institutionen angefangen haben.

Der Artikel sagt:

Diese Institutionen nehmen nicht nur Einfluss auf die öffentliche Politik, sondern sind oft auch ein Übungsfeld für diejenigen, die in den Medien oder in den Korridoren der Macht Fuß fassen wollen.

In demselben Artikel wird eingeräumt, dass “Think Tanks auch eine Drehtür für Talente sind”, und darauf hingewiesen, dass,

“In der Regierung von George W. Bush kamen Vizepräsident Dick Cheney, Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und Außenministerin Condoleeza Rice alle aus Washingtoner Think Tanks.”

Nur ganz am Ende des Artikels wurde erwähnt, dass die Interessen der Unternehmen und Finanziers solche Denkfabriken tatsächlich finanzieren.

Der Artikel behauptet:

Politische Strategien und Ideen werden jedoch oft durch das Prisma politischer Voreingenommenheit entwickelt, so dass es wichtig ist zu wissen, wer für diese Ideen bezahlt. “Ich denke, dass es für die Öffentlichkeit wichtig ist, zu wissen, dass, wenn Think Tanks einen Bericht herausgeben, es für diejenigen, die den Bericht lesen, wichtig ist, zu verstehen, ob der Bericht vom Geldgeber beeinflusst wurde oder nicht”, sagt Rom von der Georgetown University. “Und gute Think Tanks sind offen und transparent in der Art ihrer Forschung, so dass diejenigen, die diese Forschung lesen, deren Unabhängigkeit beurteilen können.”

Nur wenige Amerikaner sind sich der zentralen Rolle von Denkfabriken bei der Gestaltung der US-Politik bewusst, geschweige denn verstehen sie diese. Noch weniger sind sich des monumentalen Interessenkonflikts bewusst, der zwischen den Unternehmen und Finanzinstituten, die diese Denkfabriken finanzieren, den politischen Maßnahmen, die diese Denkfabriken vorschlagen, und den Gesetzen und Maßnahmen, die schließlich in Washington verabschiedet und umgesetzt werden, besteht.

Aufgrund dieses mangelnden Verständnisses glauben viele Amerikaner, dass die Zukunft der US-Politik in Washington durch Wahlen bestimmt wird. In Wirklichkeit wird die Zukunft der US-Politik von nicht gewählten Unternehmens- und Finanzinteressen bestimmt, die ihre gewünschte Politik unabhängig davon vorantreiben, wer den Kongress kontrolliert oder wer derzeit im Weißen Haus sitzt.

Wie Rechnungen (wirklich) gemacht werden

CBS News gibt in einem Artikel aus dem Jahr 2017 mit dem Titel “Who Actually Writes The Bills In Congress?” (Wer schreibt eigentlich die Gesetzesentwürfe im Kongress?) zu, dass “Anwälte”, die sich mit den Themen der Gesetzesentwürfe auskennen, diese oft schreiben. In demselben Artikel wird eingeräumt, dass Gesetzesentwürfe “direkt von einem Mitglied stammen können , das möglicherweise Anregungen von Wählern, Lobbyisten oder Mitarbeitern zu einem bestimmten Thema erhält.”

Wie Voice of America in ihrem Artikel einräumt, werden solche “Lobbyisten” und “Anwälte” und sogar “Mitglieder” des Kongresses von durch Unternehmen und Finanziers finanzierten Denkfabriken herangezogen.

Während also viele Amerikaner fälschlicherweise glauben, dass ihre gewählten Vertreter sie und ihre Interessen “vertreten”, ist es klar, dass nicht gewählte Interessen die Politikgestaltung monopolisieren und ungerechtfertigten Einfluss auf diejenigen haben, die neue Politiken absegnen, wobei die Amerikaner von solchen Politiken nur aus den Medien erfahren, oft lange nach jeder praktischen Möglichkeit, dagegen zu protestieren oder die Politik umzukehren.

Wie Voice of America ebenfalls einräumte, haben viele der Medien, die das amerikanische Volk über neue politische Maßnahmen informieren, ihre Karriere in den Hallen dieser politischen Denkfabriken begonnen, die von denselben nicht gewählten Unternehmens- und Finanzinteressen finanziert werden, die diese Maßnahmen überhaupt erst vorschlagen.

USA Today berichtet 2019 in einem investigativen Bericht mit dem Titel: “Sie haben sie gewählt, um neue Gesetze zu schreiben. They’re letting corporations do it instead” (Sie lassen es stattdessen die Unternehmen machen), wird es noch deutlicher:

Jedes Jahr bringen die Gesetzgeber der Bundesstaaten in den USA Tausende von Gesetzesentwürfen ein, die von Unternehmen, Industriegruppen und Denkfabriken erdacht und geschrieben wurden. Getarnt als die Arbeit von Gesetzgebern werden diese so genannten “Modell”-Gesetze im Kapitol eines Bundesstaates nach dem anderen kopiert, um die Agenda derjenigen voranzutreiben, die sie schreiben.

In dem Untersuchungsbericht wurde auch festgestellt, dass die Titel von Gesetzesentwürfen oft manipulativ sind, um die Öffentlichkeit absichtlich in die Irre zu führen:

Das Asbesttransparenzgesetz hat den Menschen, die Asbest ausgesetzt waren, nicht geholfen. Es wurde von Unternehmen verfasst, die es den Opfern erschweren wollten, Geld zurückzubekommen. Das “HOPE-Gesetz”, das in neun Bundesstaaten eingeführt wurde, wurde von einer konservativen Interessengruppe verfasst, um Menschen den Zugang zu Lebensmittelmarken zu erschweren.

In dem Bericht wird beklagt, dass “Gesetzesentwürfe versprechen, die Öffentlichkeit zu schützen”, aber “in Wirklichkeit die Gewinne der Unternehmen stärken”.

Dies sollte nicht überraschen, wenn man bedenkt, dass diese Gesetzesentwürfe von Think Tanks stammen, die von eben diesen Unternehmen finanziert werden.

Der Kongress stempelt Gesetzesentwürfe ab, die sie nicht einmal gelesen haben

US News versucht in einem Meinungsartikel mit dem Titel “Not So Dirty Little Secret”, den Kongress davon zu entlasten, dass er die von ihm unterzeichneten Gesetzesentwürfe nicht lesen muss.

Es würde zugeben:

Das nicht so schmutzige kleine Geheimnis des Kongresses (und vermutlich der meisten gesetzgebenden Körperschaften) besteht darin, dass die Mitglieder oft über Gesetze abstimmen, ohne sich hingesetzt und sie wirklich gelesen zu haben.

In dem Artikel wird erklärt, dass stattdessen “Gesetzgebungsspezialisten, die im Kongress arbeiten, und in einigen Fällen auch Denkfabriken außerhalb des Kongresses” die Gesetzesentwürfe interpretieren und sie den Abgeordneten erklären, die dann darüber abstimmen.

Laut der Website des Weißen Hauses in den USA kann “jeder einen Gesetzentwurf schreiben”, der dem Kongress vorgelegt werden soll. Theoretisch sollten die Gesetzesentwürfe die besten Interessen des Volkes in einer Demokratie westlicher Prägung vertreten. Gesetzgeber, die über diese Gesetzesentwürfe abstimmen, sollten dies im Interesse der Öffentlichkeit tun, die sie überhaupt erst in ihr Amt gewählt hat.

In Wirklichkeit werden viele Gesetzesentwürfe entweder von den Interessen der Unternehmen und Finanziers selbst verfasst oder von den Abgeordneten und ihren Teams, die von diesen Interessen beeinflusst werden. Es handelt sich um Gesetzesentwürfe, die der Kongress zugegebenermaßen nicht versteht und sich stattdessen auf Spezialisten verlässt, die für dieselben Interessen arbeiten, um sie zu erklären.

Was dabei herauskommt, ist eine von nicht gewählten Interessen gesteuerte Politik, die einfach durch gewählte Vertreter durchgeschleust wird und so die Illusion eines öffentlichen Mandats erzeugt. Da Politiker ab- und wiedergewählt werden können, wenn die Öffentlichkeit mit der US-Politik unzufrieden ist, verhindert die leere Hoffnung auf Neuwahlen und die Aussicht auf “Veränderung”, dass sie sich jemals mit den zugrunde liegenden Faktoren befassen, die verhindern, dass diese Veränderung tatsächlich eintritt.

Wer finanziert diese Think Tanks?

Think Tanks geben auf ihren Websites häufig an, wer ihre Arbeit finanziert, wer in ihrem Vorstand oder Kuratorium sitzt oder wer als Berater tätig ist. Unabhängig davon, welche Informationen öffentlich zugänglich gemacht werden, ist immer derselbe Kreis von Unternehmens- und Finanzinteressen vertreten.

Das American Enterprise Institute beispielsweise legt seine Spenderliste nicht ohne Weiteres offen, veröffentlicht aber seine Liste der Kuratoren, auf der Vertreter der Private-Equity-Firma Carlyle Group, der Versicherungsbranche (einschließlich State Farm), der großen Technologieunternehmen (einschließlich Dell) und der großen Finanzinstitute (wie UBS) zu finden sind.

Die RAND Corporation, die für ihr 2019 veröffentlichtes Papier”Extending Russia” berüchtigt ist, in dem eine Reihe militärischer und wirtschaftlicher Maßnahmen formuliert werden, die Russland in einen langwierigen Krieg mit seinen Nachbarn, einschließlich der Ukraine, hineinziehen sollen, listet ihre wichtigsten Kunden auf, darunter IBM, MITRE Corporation und PhRMA Foundation (die wiederum aus verschiedenen Pharmariesen besteht).

Die Brookings Institution, die für die Ausarbeitung von Kriegspolitiken rund um den Globus verantwortlich ist, einschließlich ihres 2009 veröffentlichten Papiers “Which Path to Persia?”, das sich gegen den Iran richtete, listet ihre unternehmerischen und institutionellen Sponsoren auf, zu denen nicht nur die US-Regierung, sondern auch mehrere ausländische Regierungen gehören, sowie die Interessen von Finanzunternehmen wie Big-Tech wie Facebook, Google und Microsoft, Big-Finance wie Blackrock, Mastercard und UBS, Waffenhersteller wie Northrop Grumman und Lockheed Martin, Big-oil wie BP und Chevron sowie Konsumgüter und Dienstleistungen wie PepsiCo, Amazon und Walmart.

Wie man ungewählte, ungerechtfertigte Macht kontrollieren kann

Wie Voice of America feststellte, gibt es allein in den USA über 1.800 Denkfabriken, von denen viele dieselbe Handvoll von Sponsoren, Direktoren, Treuhändern und Beratern aus den Fortune 500-Unternehmen und Finanziers haben. Die Amerikaner können zwar die vielen Kongressmitglieder, die ihnen vorgelegte Gesetzesentwürfe absegnen, abwählen, aber was können die Amerikaner gegen die nicht gewählten Interessen tun, die dem Kongress diese Gesetzesentwürfe überhaupt erst vorlegen?

Die Amerikaner können eine Liste der Interessen großer Unternehmen und Finanziers erstellen, die ungerechtfertigten Einfluss auf ihre Regierung ausüben, und ihr monatliches Einkommen von ihnen weg und stattdessen auf lokale oder ausländische Alternativen umleiten.

Diese Sonderinteressen sind nicht “über Nacht” entstanden, sondern haben sich über Jahre, manchmal Jahrzehnte, aufgebaut und dabei Geld, Zeit, Aufmerksamkeit und Energie von Millionen von Amerikanern im Inland und Hunderten von Millionen von Menschen im Ausland angehäuft.

Indem man das Bewusstsein für die ungerechtfertigte Macht und den Missbrauch durch diese Interessen schärft und Geld, Zeit, Aufmerksamkeit und Energie von ihnen weg und auf eine größere Vielfalt von Alternativen im In- und Ausland lenkt, kann ein besseres Machtgleichgewicht geschaffen werden.

In vielerlei Hinsicht stellt der Aufstieg des Multipolarismus ein erfolgreiches Beispiel dafür dar. Der Westen hatte über Generationen hinweg ein globales Monopol auf viele Waren, Dienstleistungen und Industrien inne, das ihm die weltweite Hegemonie sicherte.

Mit dem Aufstieg Chinas, dem Wiedererstarken Russlands und den neuen Industrienationen, die Alternativen zu den einstigen westlichen Monopolen geschaffen haben, teilen die Menschen auf der ganzen Welt nun ihr Geld, ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit und ihre Energie auf diese vielen Optionen auf und schaffen so ein besseres Machtgleichgewicht. Während sich dieser Prozess weltweit abspielt, können die Amerikaner einen ähnlichen Prozess innerhalb der Vereinigten Staaten einleiten.

Wenn innerhalb der USA ein besseres Machtgleichgewicht geschaffen werden kann, indem der Reichtum und die daraus resultierende Macht auf eine größere Anzahl von Unternehmen und Interessen in ganz Amerika verteilt wird, besteht eine viel größere Chance, dass die Vertreter in Washington dieses breitere Machtgleichgewicht repräsentieren und nicht den konzentrierten Reichtum und die Macht, die derzeit an der Wall Street herrschen.