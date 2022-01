Ezekiel Emanuel will eine Technokratie der Atemwegserkrankungen ohne Ende

Früher oder später wird COVID abklingen und wahrscheinlich endemisch werden – also zum Leben gehören wie die Grippe. Und damit würde auch die neu gewonnene Macht der Technokraten des öffentlichen Gesundheitswesens schwinden.

Sie wissen das, und es macht sie nicht glücklich. Also hat man begonnen, sich für eine „neue Normalität“ einzusetzen – ich hasse diesen Begriff -, die die Gesellschaft nicht einfach wieder in einen Zustand versetzen würde, in dem sie Atemwegserkrankungen als Teil des Lebens akzeptiert, sondern uns vielmehr ständig mit dem Vorhandensein und der Vorbeugung von Krankheiten beschäftigt hält.

Zu diesem Zweck haben der Bioethiker Ezekiel Emanuel und zwei Co-Autoren drei Kolumnen im „Journal of the American Medical Association“ verfasst. Der Platz reicht nicht aus, um sie vollständig wiederzugeben. Sie sind jedoch kostenlos, so dass alle Leser über die angegebenen Links Zugang zu ihnen haben.

Zunächst räumen sie ein, dass die derzeitige Politik des „No COVID“ nicht durchsetzbar ist. Das stimmt.

Dann argumentieren sie, dass unsere Antwort auf das endemische Auftreten von COVID darin bestehen sollte, alle Atemwegserkrankungen als eine Sache zu behandeln, indem wir die Statistiken zusammenfassen. Aus: „A National Strategy for the ‚New Normal‘ of Life with Covid“:

Die „neue Normalität“ erfordert die Erkenntnis, dass SARS-CoV-2 nur eines von mehreren zirkulierenden Atemwegsviren ist, zu denen auch Influenza, Respiratorische Synzytialviren (RSV) und andere gehören. COVID-19 muss nun als eines der Risiken betrachtet werden, die von allen Viruserkrankungen der Atemwege zusammengenommen ausgehen. Viele der Maßnahmen zur Verringerung der Übertragung von SARS-CoV-2 (z. B. Belüftung) werden auch die Übertragung anderer Atemwegsviren verringern. Daher sollten die politischen Entscheidungsträger frühere Kategorisierungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie Todesfälle durch Lungenentzündung und Grippe oder Lungenentzündung, Grippe und COVID-19, aufgeben und sich auf eine neue Kategorie konzentrieren: das Gesamtrisiko aller Atemwegsvirusinfektionen.

Sinn der Sache wäre natürlich, die Gesellschaft in Angst und Schrecken zu versetzen. Denn wenn die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens ständig Statistiken über Atemwegserkrankungen veröffentlichen, die alle „Fälle“ von Grippe, Lungenentzündung und anderen Atemwegserkrankungen zusammenfassen – zusammen mit den Krankenhausaufenthalten und Todesfällen, die sie verursachen -, würde unsere Medienhysterie uns in einem Zustand ständiger Angst halten und unsere Technokraten des öffentlichen Gesundheitswesens dazu ermächtigen, immer wieder „Notmaßnahmen“ zu ergreifen, um „uns zu schützen“.

Und stellen Sie sich vor, was die Lehrergewerkschaften damit machen würden! Unsere armen Kinder.

Glauben Sie, ich bin paranoid? Die Autoren geben die Absicht zu:

Obwohl die saisonale Grippe, RSV und andere Atemwegsviren, die vor SARS-CoV-2 zirkulierten, schädlich waren, haben die USA sie seit über einem Jahrhundert nicht als ausreichende Bedrohung angesehen, um Notfallmaßnahmen zu verhängen. Die Menschen haben ganz normal mit der Bedrohung durch diese Viren gelebt, obwohl man mehr hätte tun können, um ihre Risiken zu verringern.

Das geht ja mal gar nicht!

Die Autoren möchten, dass ein „Schwellenwert für die Spitzenwoche“ festgelegt wird – basierend auf den Statistiken vor COVID, die niedriger sind als jetzt -, der es den Gesundheitsbehörden ermöglichen würde, einen Gang zuzulegen:

Diese Risikoschwelle für die Spitzenwoche erfüllt mindestens 2 grundlegende Funktionen. Dieser Risikogrenzwert löst politische Empfehlungen für die Notfallumsetzung von Abschwächungs- und anderen Maßnahmen aus. Darüber hinaus könnten sich die Gesundheitssysteme auf diesen Schwellenwert stützen, um zu planen, welche Betten- und Personalkapazitäten sie normalerweise benötigen und wann sie Überlastungsmaßnahmen ergreifen sollten.

Sehen Sie, was ich meine?

Die Autoren würden dann die erzeugte Angst nutzen, um massive Investitionen in die Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens und den Ausbau der Bürokratie zu erzwingen. Das Endergebnis wäre eine Gesundheitstechnokratie ohne Ende.

Die zweite Spalte veranschaulicht den obigen Punkt weiter. Aus: „A National Strategy for COVID-19: Testing, Surveillance, and Mitigation Strategy“:

Wie die Grippe wird auch SARS-CoV-2 durch Aerosole verbreitet. Bewährte Strategien zum Schutz der öffentlichen Gesundheit können die Risiken und Komplikationen von viralen Atemwegsinfektionen, einschließlich SARS-CoV-2, verringern. Es sollten Strategien zur Risikominderung eingeführt werden, einschließlich neuer durchsetzbarer Normen der Occupational Safety and Health Administration, die insbesondere die Maskierung, Distanzierung und Belüftung von Arbeitsplätzen vorschreiben.

In der dritten Kolumne befürworten die Autoren drakonische Impfstoffvorschriften. Aus „A National Strategy for COVID-19 Countermeasures“:

Die Regierung sollte die Entwicklung eines universellen Coronavirus-Impfstoffs beschleunigen, der vor bekannten Coronaviren, einschließlich SARS-CoV-2, schützt. Ein Impfstoff mit breiterem Schutz würde es der Welt ermöglichen, die Auswirkungen neu auftretender Varianten zu begrenzen und schnell auf neuartige Coronaviren zu reagieren, die in Zukunft wahrscheinlich auftauchen werden. Zwischen einem breiteren Schutz vor schweren Erkrankungen und einer geringeren Wirksamkeit gegen Infektionen kann es Kompromisse geben …

Um die Überprüfung des Impfstatus zu erleichtern und Infektionen nach der Impfung besser verfolgen zu können, muss eine elektronische Plattform für Impfzeugnisse geschaffen werden. Sich auf fälschbare Papierausweise zu verlassen, ist im 21. Jahrhundert inakzeptabel. Die derzeitigen staatlichen Immunisierungsinformationssysteme sind unvollständig, fragmentiert und nicht interoperabel, was die nationalen Bemühungen zur Bekämpfung des Virus behindert. Wir brauchen eine nationale Plattform für elektronische Impfbescheinigungen wie die SMART Health Card, die die Interoperabilität zwischen Staaten und Ländern gewährleistet, die Privatsphäre des Einzelnen schützt und auf einer Open-Source-Technologie basiert, die öffentlich zugänglich ist, um Bedenken hinsichtlich staatlicher Überwachung zu zerstreuen.

Dies ist zwar umstritten, aber nicht neu. Staatliche und nationale Datenbanken werden auch für andere Informationen genutzt, z. B. für den Führerschein, die Sozialversicherung, die Wählerregistrierung und für bestimmte Gesundheitszwecke, wie z. B. die Organspende.

Strenge Richtlinien werden vor Missbrauch schützen, na sicher … In Anbetracht dessen, was sie über die Zusammenfassung aller Atemwegserkrankungen als eine Gefahr geschrieben haben, würde sich ihre Verschreibung nicht auf COVID beschränken.

Auch hier gilt: Glauben Sie nicht mir, lesen Sie selber:

Bei der raschen Entwicklung neuer COVID-19-Impfstoffe und -Therapeutika wurden enorme Fortschritte erzielt. Dennoch reichen diese Bemühungen nicht aus, um eine „neue Normalität“ zu erreichen, bei der das kombinierte Risiko aller viralen Atemwegserkrankungen, einschließlich COVID-19, das Risiko in den Jahren vor COVID-19 nicht übersteigt. Die USA müssen in variantenspezifische Impfstoffe, alternative Verabreichungsmechanismen für Impfstoffe und die Erforschung der optimalen Impfstrategien investieren. Wirksame Impfstoffe sind von echtem Wert für die Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 und schweren Krankheiten, aber ihr Nutzen wird ohne eine nahezu flächendeckende Versorgung begrenzt sein.

Niemand hat etwas gegen das Führen von Statistiken, die ordnungsgemäße Überwachung von Krankheiten, die Entwicklung neuer Impfstoffe und Therapeutika, die Verbesserung der Belüftung in Schulen und an Arbeitsplätzen und die Schaffung eines besseren Zugangs zu Tests und wirksamen Masken für diejenigen, die dies wünschen.

Doch die Autoren haben noch viel mehr im Sinn. Sie ebnen den Weg für die Einführung einer Technokratie des öffentlichen Gesundheitswesens in der Gesellschaft, die auf der Grundlage von Statistiken über Atemwegserkrankungen in der Spitzenwoche ständig Notfälle erklären würde, um die persönliche Freiheit im Namen der Krankheitsverhütung einzuschränken.

Nein, verdammt nochmal.