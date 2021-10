Facebook-„Whistleblowerin“ Frances Haugen wird von US-Geheimdienstinsidern vertreten

Der Hintergrund des Whistleblower-Aid-Rechtsteams von Frances Haugen deutet darauf hin, dass sie gezüchtet wurde, um die Umwandlung von Facebook in ein Vehikel für den nationalen Sicherheitsstaat der USA zu vollenden.

Eine ehemalige Facebook-Mitarbeiterin namens Frances Haugen erlangte nationale Bekanntheit, als sie am 5. Oktober 2021 vor dem Kongress auftrat und das Unternehmen, bei dem sie einst arbeitete, beschuldigte, alles Mögliche getan zu haben – von der Vergiftung des Geistes junger amerikanischer Frauen bis hin zur Beihilfe zu globalen Übeltätern.

Während Haugen sich selbst als „Whistleblowerin“ dargestellt hat, die alles riskiert hat, um die Geheimnisse der Mächtigen aufzudecken, wurde sie von einer Organisation kultiviert und rechtlich vertreten, die von ehemaligen Geheimdienstinsidern mit engen Verbindungen zum nationalen Sicherheitsstaat der USA geleitet wird.

Die Organisation mit dem Namen Whistleblower Aid wurde von einem Anwalt für nationale Sicherheit, Mark Zaid, gegründet, der beschuldigt wird, seinen Mandanten, den CIA-Whistleblower Jeffrey Sterling, an seine Arbeitgeber in Langley verraten zu haben. Zu Zaid gesellen sich ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums und von der Regierung anerkannter Whistleblower, John Tye, der ehemalige CIA- und Pentagon-Beamte Andrew Bakaj und die erfahrene Informationskriegerin der US-Regierung, Libby Liu, die sich auf die Unterstützung von Operationen im Stil der farbigen Revolution gegen China spezialisiert hat.

John Kiriakou, der CIA-Whistleblower, der im Gefängnis sitzt, weil er die Rolle der Behörde bei der serienmäßigen Folterung von Terrorverdächtigen aufgedeckt hat, kommentierte gegenüber The Grayzone: „Mark Zaid stellt sich der Öffentlichkeit als Anwalt für Whistleblower vor, aber er ist alles andere als das. Stattdessen hat er seine Klienten verraten und sich auf die Seite der Staatsanwälte in der Geheimdienstgemeinschaft geschlagen. Ihm kann man nicht trauen.“

Kiriakou weiter: „Ich persönlich glaube, dass er der bevorzugte ‚Whistleblower‘-Anwalt der Geheimdienste ist, weil er bereit ist, deren Interessen über die seiner Mandanten zu stellen.“

Der Tech-Milliardär und Medienmogul Pierre Omidyar hat Whistleblower Aid sowie eine Firma für Öffentlichkeitsarbeit, die Haugen unterstützt, finanziell unterstützt. Omidyar hat seine eigene Rolle im US-Auslandsinterventionismus gespielt, indem er neben US-Regierungsstellen in Staaten, in denen Washington einen Regimewechsel anstrebt, regierungsfeindliche Medien und Aktivisten sponsert.

Nach den Äußerungen der „Facebook-Whistleblowerin“ am 5. Oktober lobte der Vorsitzende des Unterausschusses für Verbraucherschutz des Senats, Senator Richard Blumenthal, Haugen für ihren „Mut“ und ihre „Stärke“, einem der „mächtigsten und unerbittlichsten Unternehmensgiganten in der Geschichte der Welt“ die Stirn zu bieten. Haugen behauptete ihrerseits, dass sie ihre Aussage „unter großem persönlichen Risiko“ gemacht habe.

Haugen soll sich nun jedoch mit dem Aufsichtsgremium von Facebook treffen, was darauf hindeutet, dass die vermeintliche Underdog-Whistleblowerin nie eine Bedrohung für ihren ehemaligen Arbeitgeber war, sondern möglicherweise an einer für beide Seiten vorteilhaften Operation beteiligt war. Haugen betonte in ihrer Aussage, dass sie Facebook nicht „zerschlagen“ wolle; sie wolle lediglich eine verstärkte „Inhaltsmoderation“, um „Extremismus“ und „(Falsch-)Informationen“ auszumerzen.

Während der Öffentlichkeit vorgegaukelt wurde, dass Haugen ihren zensorischen moralischen Kreuzzug ganz allein angetreten hat, angetrieben von nichts weiter als ihrem eigenen Gefühl der Empörung und dem Wunsch, „Fehlinformationen“ auszumerzen, entsprach ihre Aussage genau dem Narrativ, das vom nationalen Sicherheitsstaat der USA ausgeht und das darauf abzielt, den Informationsfluss von gegenhegemonialen „bösen Akteuren“ zu verhindern.

Die Agenda wurde von Haugen selbst offengelegt, die behauptete, sie arbeite mit Geheimdienstmitarbeitern in einer bisher unbekannten Facebook-Einheit für Bedrohungsaufklärung“ zusammen und nahm wiederholt Bezug auf angebliche bösartige Aktivitäten von erklärten US-Feinden wie Äthiopien, Myanmar, Westchina und Iran.

Wie dieser Bericht zeigen wird, scheint Haugen nicht viel mehr als ein Werkzeug in einem weitreichenden Plan zu sein, um die Kontrolle des nationalen US-Sicherheitsstaates über eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen der Welt zu erhöhen.

Die Entstehung eines gefälschten Facebook-Whistleblowers

Haugen tauchte erstmals im September 2021 als angebliche Quelle eines Lecks namens „The Facebook Files“ auf. In den Medien wurde sie sofort als „moderne US-Heldin“ gefeiert, weil sie heimlich Zehntausende von internen Facebook-Dokumenten kopiert und an das Wall Street Journal weitergegeben hatte, das daraufhin eine Serie von neun Artikeln veröffentlichte.

Das WSJ hielt seine Quelle zunächst anonym und veröffentlichte die Serie zwei Wochen bevor Haugen in einem Interview mit 60 Minutes am 3. Oktober an die Öffentlichkeit trat. Vor der Kamera beklagte sie, dass Facebook „unsere Gesellschaften auseinanderreißt und ethnische Gewalt auf der ganzen Welt verursacht“.

„Ethnische Gewalt, auch in Myanmar im Jahr 2018, als das Militär Facebook nutzte“, berichtete 60 Minutes-Korrespondent Scott Pelley, „um einen Völkermord zu starten.“

Auf die Frage von 60 Minutes, was sie dazu motiviert habe, die Dokumente zu veröffentlichen, antwortete Haugen vage: „Irgendwann im Jahr 2021 wurde mir klar, dass ich das systematisch machen muss und dass ich genug bekommen muss, damit niemand in Frage stellen kann, dass das echt ist“.

Dennoch gab Haugen die ersten Informationen über das Unternehmen vor 2021 bekannt. In der letzten Folge der Journal-Serie enthüllte das Blatt, dass Haugen erstmals am 3. Dezember 2020 einen verschlüsselten Text an einen seiner Reporter schickte.

In demselben Artikel, der an dem Tag veröffentlicht wurde, an dem das 60 Minutes-Interview ausgestrahlt wurde, heißt es, dass Haugen „in ihrer letzten Stunde, in der sie Zugang zum System hatte, weiterhin Material aus dem Inneren von Facebook sammelte. Sie wandte sich an die Anwälte von Whistleblower Aid, einer gemeinnützigen Organisation in Washington, D.C., die Menschen vertritt, die Fehlverhalten von Unternehmen und Regierungen melden.

Haugens Kündigung bei Facebook wurde im März wirksam, aber der genaue Tag ihrer Beziehung zu Whistleblower Aid bleibt unbekannt. Was bekannt ist, ist, dass alles schnell zusammenkam.

John Tye, einer der Gründer und Chief Disclosure Officer von Whistleblower Aid, sagte der New York Times, dass er sich „innerhalb weniger Minuten“ nach dem Gespräch mit Haugen bereit erklärte, sie zu vertreten.

Am 5. Oktober sagte Haugen vor dem Handelsunterausschuss des Senats für Verbraucherschutz aus. Zuvor hatte sie jedoch bereits „mit Gesetzgebern in Frankreich und Großbritannien sowie mit einem Mitglied des Europäischen Parlaments gesprochen“, so die New York Times am 3. Oktober, dem Tag, an dem ihre Identität in 60 Minutes enthüllt wurde. Das Blatt fügte hinzu: „Diesen Monat soll sie vor einem britischen Parlamentsausschuss erscheinen. Danach wird sie am Web Summit, einer Technologiekonferenz in Lissabon, teilnehmen und im November in Brüssel mit europäischen Politikern zusammentreffen“, zitiert die Zeitung Tye.

Gleichzeitig mit Haugens großer Enthüllung wurden eine neue Website und ein neues Twitter-Konto eingerichtet, das sofort verifiziert wurde. Haugens altes Twitter-Konto wurde gesperrt, als sie an die Öffentlichkeit ging, und ist inzwischen gelöscht worden, während ihr alter Blog nicht mehr online ist.

Es ist aufschlussreich, Haugens Verifizierung über Nacht mit der Art und Weise zu vergleichen, in der Twitter andere behandelt hat, die geheime Dokumente zur Verfügung gestellt haben, um Missstände in der Elite aufzudecken – namentlich den inhaftierten Wikileaks-Mitbegründer Julian Assange, der nie eine Verifizierung von Twitter erhielt.

In ihrer Eröffnungsrede vor dem Kongress stellte Haugen eine Verbindung zwischen der interventionistischen Agenda des Außenministeriums und dem Kreuzzug der Demokratischen Partei für Online-Zensur her. Sie kommentierte, dass das, was wir in Myanmar gesehen haben und jetzt in Äthiopien sehen, nur die ersten Kapitel einer Geschichte sind, die so erschreckend ist, dass niemand ihr Ende lesen möchte.

Später nickte Haugen zustimmend mit dem Kopf, als Senator Dan Sullivan den Iran als größten staatlichen Sponsor des Terrorismus in der Welt und China als „kommunistische Parteidiktatur“ bezeichnete, die der größte Konkurrent der USA im 21. Seltsamerweise erwähnte sie mit keinem Wort die bösartigen Aktivitäten eines US-Verbündeten oder eines Landes, das derzeit nicht vom US-Außenministerium sanktioniert ist.

Bei Facebook arbeitete Haugen nach eigenen Angaben als Produktmanagerin in einer „Threat Intelligence Unit“ des Unternehmens. „Ich war also eine Produktmanagerin, die das Team für Spionageabwehr unterstützte“, behauptete sie gegenüber Senator Sullivan. Zu ihren Aufgaben gehörte es, „direkt an der Verfolgung der chinesischen Beteiligung an der Plattform zu arbeiten“, behauptete sie. Außerdem behauptete sie, der Iran nutze die Plattform, um dort „Spionage“ zu betreiben.

„Ich spreche mit anderen Mitgliedern des Kongresses darüber“, räumte Haugen ein. „Ich habe starke Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit, wie Facebook heute arbeitet“.

Wie die Journalistin Kit Klarenberg berichtete, ist die wenig bekannte „Bedrohungsabteilung“ von Facebook, in der Haugen nach eigenen Angaben gearbeitet hat, mit ehemaligen CIA-, NSA- und Pentagon-Mitarbeitern besetzt. Diejenigen, die in der Abteilung arbeiten, müssen laut einer Stellenausschreibung „mehr als 5 Jahre Erfahrung in den Bereichen Nachrichtendienst (entweder in der Regierung oder im Privatsektor), internationale Geopolitik, Cybersicherheit oder Menschenrechte“ haben.

Haugens inzwischen gelöschter Blog und ihr Twitter-Account weisen jedoch keine politischen Inhalte auf, ebenso wenig wie ihr Lebenslauf. Auf Twitter diskutierte sie häufig über die Einnahme von Ambien und das Flirten mit Jungs, während sie in ihrem Blog über Fahrradtouren durch Europa schrieb. Abgesehen von einem Vortrag zum Thema „The Intersection of Product Management and Gender“ und Spenden an die Demokratische Partei hat sie kaum erkennbares Interesse an Politik gezeigt. Wie also wurde eine ausgewiesene Normalsterbliche mit Jobs bei Google, Pinterest und Yelp! zu einer Expertin für Iran und China?

Der Hintergrund von Haugens zwielichtigem Anwaltsteam legt nahe, dass sie kultiviert, gecoacht und eingesetzt wurde, um die Umwandlung von Facebook in ein vollständig kontrolliertes Vehikel der US-Außenpolitik zu vollenden, das bereit ist, jegliche Ansichten, die die US-Regierung als „Fehlinformationen“ ansieht, aus dem Ranking zu nehmen oder ganz zu zensieren.

Die beste Whistleblower-Organisation, die Pierre Omidyar mit seinem Geld kaufen konnte

Whistleblower Aid bezeichnet sich selbst als „eine bahnbrechende, gemeinnützige juristische Organisation, die patriotischen Regierungsangestellten und mutigen Arbeitnehmern in der Privatwirtschaft hilft, ihre Anliegen zu melden und zu veröffentlichen – sicher, rechtmäßig und verantwortungsbewusst“.

Aber ist diese Gruppe wirklich die Organisation zum Schutz von Whistleblowern, die sie vorgibt zu sein?

In der Tat scheint Whistleblower Aid als eine Art Anti-Wikileaks-Organisation konzipiert worden zu sein. „Whistleblower Aid ist nicht Wikileaks“, heißt es auf der „Vision“-Seite der ehemaligen Organisation. In einem anderen Abschnitt der Website heißt es: „Niemand sollte jemals geheime Informationen an Whistleblower Aid senden. Whistleblower Aid wird Kunden oder potenziellen Kunden niemals dabei helfen, geheime Informationen weiterzugeben.“

#WhistleblowerAid at work spreading message in DC for ppl to be lawful #patriots. Don't be @wikileaks & ruin career. Hold Govt accountable. pic.twitter.com/sIKTbkiGgz — Mark S. Zaid (@MarkSZaidEsq) September 19, 2017

Whistleblower Aid wurde mit Unterstützung des Ebay-Gründers und milliardenschweren Medienmoguls Pierre Omidyar ins Leben gerufen. Über seine Stiftung Luminate spendete Omidyar 150.000 Dollar für die Organisation und finanzierte gleichzeitig eine gemeinnützige Organisation, das Center for Humane Technology, die für dieselbe PR-Firma arbeitet, die Haugen vertritt.

Politico hat Omidyar als „Tech-Kritiker“ dargestellt und behauptet, seine Unterstützung für Haugen sei durch seine Abscheu vor der Verbreitung giftiger Inhalte durch Facebook motiviert. Wie dieser Journalist und Max Blumenthal jedoch berichteten, fungiert Omidyars politisches Imperium seit Jahren als Kraftmultiplikator für interventionistische US-Initiativen.

In den letzten zehn Jahren haben Omidyars verschiedene Non-Profit-Organisationen die Gründung des Senders Hromadske in der Ukraine gesponsert, der den Staatsstreich von 2014 vorantrieb, regierungsfeindliche Blogger und Aktivisten in Simbabwe unterstützt und regierungsfeindliche Medien auf den Philippinen finanziert, darunter die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa aus dem Jahr 2021. In jedem Fall wurden Omidyars Begünstigte gleichzeitig von Einrichtungen der US-Regierung gesponsert, die den Regimewechsel vorantreiben.

Ein weiterer Hinweis auf die Nähe Omidyars zu den US-Geheimdiensten findet sich im Strategieplan 2018-2022 der Luminate-Stiftung des Milliardärs, in dem es heißt: „counter[ing]“ Russland und China sowie die „kritische Unterstützung“ von Gruppen in „Ländern im Übergang“ als oberste Priorität aufführt.

Whistleblower Aid erlangte nationale Bekanntheit durch die Vertretung des anonymen Whistleblowers, der den sorgfältig inszenierten Trump-Ukraine-Skandal anheizte, der schließlich zur Amtsenthebung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump führte.

Whistleblower Aid ist jedoch mehr als nur eine Anwaltskanzlei. Sie bereitet ihre Klienten auch darauf vor, wie sie Fragen richtig beantworten können“, erklärte Mark Zaid, der Gründungspartner der Organisation, gegenüber Gizmodo.

„Wir haben Medienexperten, mit denen wir zusammenarbeiten, um die Leute bei so einfachen Dingen wie der Frage, wohin man schaut, wenn man mit einer Kamera oder einem Moderator spricht, anzuleiten“. erklärte Zaid. „Wie antwortet man am besten auf eine Frage, damit sie positiv rüberkommt? Alles, was damit zusammenhängt, dass das Image und die Substanz der Person am besten zur Geltung kommen.

„Die ideale Whistleblowerin der US-Regierung“

Die Veröffentlichung der Geschichte von Frances Haugen erfolgte methodisch und blitzschnell und war eindeutig ein Gemeinschaftswerk. „Ich bin unter großem persönlichen Risiko an die Öffentlichkeit getreten, weil ich glaube, dass wir noch Zeit zum Handeln haben“, sagte Haugen dem Kongress. Senator Blumenthal antwortete mit dem Versprechen, dass der Kongress sie schützen würde.

Aber war das Risiko wirklich so groß? In Haugens ersten Gesprächen mit dem Gründer von Whistleblower Aid und Chief Disclosure Officer John Tye bat sie ihn um „rechtlichen Schutz und einen Weg zur Freigabe der vertraulichen Informationen“.

Zaid gründete die Gruppe, nachdem er seinem Mitbegründer John Tye als Rechtsbeistand gedient hatte, als dieser angeblich das Außenministerium „verpfiffen“ hatte.

Tye wurde vom ehemaligen stellvertretenden Staatssekretär für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit, Michael Posner, für das Außenministerium rekrutiert. Posner, der heute ein prominenter „Menschenrechts“-Anwalt ist, wurde damit beauftragt, eine Gruppe von sieben israelischen Generälen zu beraten, die von den Vereinten Nationen nach der Operation „Gegossenes Blei“, einem dreiwöchigen Massaker an 1.400 Palästinensern im belagerten Gazastreifen, angeklagt wurden, wie Wikileaks durch die Veröffentlichung von US-Diplomaten-Kabeln enthüllte. Ironischerweise wurde Posner auch damit beauftragt, die Überprüfung dieser Kabeldaten durch das Außenministerium zu beaufsichtigen.

Tye wurde unter Posner zum Abteilungsleiter für Internetfreiheit im Außenministerium ernannt. Um Tyes Arbeit im Außenministerium zu verstehen, muss man sich eine Rede seiner ehemaligen Chefin, der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton, ansehen, die ein Jahr vor Tyes Ernennung im Außenministerium gehalten wurde, aber dennoch eine Blaupause für die Art der Arbeit des Ministeriums war: Länder wie den Iran und China wegen der „Errichtung elektronischer Barrieren“ anzugreifen.

Während Clintons Kampagne für „Internetfreiheit“, die Tyes Position begründete, entwickelte die United States Agency for International Development (USAID), eine Abteilung des Außenministeriums, ZunZuneo, einen gefälschten Social-Media-Dienst, der an Kubaner vermarktet wurde. Diese Informationswaffe wurde von den USA in einem fehlgeschlagenen Versuch eingesetzt, die kubanische Jugend zu Straßenprotesten anzustacheln und die sozialistische Regierung Kubas zu destabilisieren.

Tyes Aufgabe war es, um die Welt zu reisen und sich für eine „offene Nutzung des Internets, frei von staatlicher Einmischung und Überwachung“ einzusetzen.

Nachdem Edward Snowden jedoch die Massenüberwachung durch die National Security Agency aufgedeckt hatte, begann Tye, explizit gegen den offenen Informationsaustausch zu arbeiten, indem er mit der Agentur an Taktiken zur Untergrabung des Informanten zusammenarbeitete.

Etwa zur gleichen Zeit erfuhr Tye von der Executive Order 12333, die es der NSA erlaubt, Informationen über amerikanische Bürger außerhalb der Grenzen der USA zu sammeln. Tye veröffentlichte einen Meinungsartikel in der Washington Post, der es sowohl der NSA als auch dem Außenministerium ermöglichte, seine Enthüllungen vor der Veröffentlichung zu überprüfen. Keiner von beiden nahm Änderungen an der Politik vor.

Bevor er mit Reportern über seine Enthüllungen sprach, vergewisserte sich Tye, dass ein Zeuge anwesend war und versprach, dass er keine geheimen Informationen preisgeben würde. „Wenn Sie etwas hören, das sich anhört, als würde ich über geheime Aktivitäten oder NSA-Aktivitäten sprechen, möchte ich Ihnen gleich sagen, dass Sie falsch verstanden haben, was ich gesagt habe“, lautete seine Erklärung.

„Der einzige Grund, warum ich jemals ein NSA-Briefing bekommen habe, war, weil wir eine Antwort auf Snowdens Lecks entwickeln mussten“, sagte Tye gegenüber Ars Technica. „Ohne diese Leaks hätte ich nie genug herausgefunden, um eine Beschwerde einzureichen.“

Er hat auch die Hilfe von Mark Zaid in Anspruch genommen, der ihm bei der Navigation durch den legalen Meldeprozess geholfen hat“.

Obwohl er Snowden zu Dank verpflichtet ist und Snowden der erste war, der aufgedeckt hat, wie EO 12333 „die Quelle der NSA-Informationssammlung“ war, hat Zaid, Tyes Anwalt, Snowden wiederholt schlecht gemacht.

„Im Gegensatz zu Snowden wird Tye keine Beispiele für tatsächliche ungesetzliche Überwachungen nennen, von denen er während seiner Arbeit im Außenministerium erfahren hat. Er hält sich an seine Geheimhaltungsvereinbarungen“, sagte Zaid.

Zaid, der Snowden fälschlicherweise beschuldigt hat, sich geweigert zu haben, den Dienstweg zu beschreiten, argumentiert, dass der beste Weg, um eine Änderung der Politik zu erreichen, der Dienstweg sei. Er bezeichnete Tye als „ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ein Whistleblower im Bereich der nationalen Sicherheit seine Bedenken auf legale Weise vorbringen und dem System und der Öffentlichkeit Zeit geben sollte, die Bedenken zu diskutieren, anstatt einseitig zu entscheiden, wie es Snowden getan hat…“.

Tye wurde schnell zum Vorbild für die Enthüllung von Regierungsgeheimnissen, und die Medien bezeichneten ihn als „den idealen neuen Whistleblower der US-Regierung“ und „den freundlicheren, sanfteren und nach den Regeln handelnden Whistleblower“.

Just Security, ein auf die Demokratische Partei ausgerichteter Blog zur nationalen Sicherheit, der von den Open Society Foundations von George Soros finanziert wird und dessen Vorstand aus Insidern besteht, darunter die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Avril Haines und der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, bezeichnete Tye damals als „Helden“, der dem verstorbenen Senator John McCain ebenbürtig sei. Die Website merkte jedoch an, dass „noch offen ist, ob Tyes Enthüllungen zu sinnvollen Reformen führen werden“.

Damals erklärte Tye, er hoffe, „eine öffentliche Antwort auf meine Beschwerde zu erhalten, in der beschrieben wird, welche Änderungen vorgenommen wurden“.

Heute, am 16. September 2021, fordert Just Security immer noch eine Reform des EO 12333. In der Tat hat Tyes milde Art des Whistleblowings zu keinen bedeutenden politischen Veränderungen geführt, obwohl er einige Lippenbekenntnisse des Präsidenten erhalten hat, die besagen, dass „sogar Präsident Obama anerkannt hat, dass die Fragen, die seit diesen Enthüllungen aufgeworfen wurden, für unsere Demokratie wichtig waren.“

Zufälligerweise erweiterte Obama wenige Tage vor seinem Ausscheiden aus dem Amt die Exekutivanordnung 12333, die es der NSA ermöglichte, die von ihr ohne richterlichen Beschluss gesammelten Daten an andere Geheimdienste weiterzugeben. Es war diese Exekutivanordnung, die es der NSA ermöglichte, Trumps neuen Nationalen Sicherheitsdirektor Michael Flynn abzuhören und den Inhalt seines Telefongesprächs mit dem damaligen russischen Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, an die Medien weiterzugeben.

Trotz des kläglichen Scheiterns von Zaids bevorzugter „legaler“ Methode des Whistleblowings gründeten er und Tye später Whistleblower Aid, aber nicht bevor sie das Außenministerium verließen, um für eine andere zwielichtige Organisation zu arbeiten, die knietief in NATO-Interventionsoperationen verstrickt war.

Von Juli 2014 bis Juli 2015 war Tye Rechtsdirektor und Kampagnendirektor von Avaaz, einer digitalen Aktivistengruppe und PR-Firma, die dabei half, die Werbetrommel für eine Flugverbotszone in Libyen zu rühren, wie Grayzone-Redakteur Max Blumenthal berichtet hat.

Während Tyes Zeit bei Avaaz, die schon früh von Soros‘ Open Society Foundation finanziell unterstützt wurde, setzte sich die Organisation erneut für eine Flugverbotszone ein, diesmal in Syrien. Außerdem half Avaaz dabei, eine PR-Organisation namens Purpose ins Leben zu rufen, die Öffentlichkeitsarbeit für die von USAID finanzierte und mit Al-Qaida verbundene Organisation White Helmets in Syrien leistete.

Während des Arabischen Frühlings stellte Avaaz 1,5 Millionen Dollar zur Verfügung, um „pro-demokratische Bewegungen mit Hightech-Telefonen und Satelliten-Internetmodems auszustatten, sie mit den wichtigsten Medien der Welt zu verbinden und Kommunikationsberatung anzubieten“, so die BBC.

Avaaz hat Proxy-Server im Iran eingerichtet, um die Grüne Bewegung im Iran zu unterstützen, und eine „drei Meilen lange Menschenkette vom Dalai Lama bis zum Eingang der chinesischen Botschaft in London“ inszeniert. Kürzlich sponserte die Organisation eine Kundgebung auf dem Capitol Hill, bei der eine Untersuchung als Reaktion auf die Serie „Facebook Files“ des Wall Street Journal gefordert wurde, in der Haugen als Quelle genannt wurde.

Time and time again, we’ve seen Facebook fail to address the rampant disinformation, extremism, discrimination, and hate on their platforms. Join us on Thursday as we rally on Capitol Hill to demand Congress #InvestigateFB: https://t.co/AoFpqSN75Q pic.twitter.com/LyvapuDIOw — Avaaz (@Avaaz) September 29, 2021

Kurz bevor er Avaaz verließ, reagierte Tye auf die Kritik an der Befürwortung einer Flugverbotszone durch die von Milliardären unterstützte Gruppe, indem er schrieb: „Tausende und Abertausende von Menschen werden in den kommenden Jahren sterben, wenn wir uns abwenden und die Hände ringen“.

Wie sein ehemaliger Klient, der sich in einen Anwalt verwandelt hat, forderte auch Mark Zaid ein verstärktes Eingreifen der USA in Syrien und twitterte an den damaligen Präsidenten Trump: „Was werden Sie wegen Syrien unternehmen? Es ist jetzt Ihr Problem. Wir können nicht danebenstehen und zulassen, dass weiterhin unschuldige Menschen abgeschlachtet werden.“

Hilfe für Whistleblower, oder Whistleblower im Spiel?

Zu Beginn seiner juristischen Laufbahn „half er dem Kongress, das Gesetz so zu ändern, dass die libysche Regierung für ihren geheimen Plan zur Sprengung des Pan-Am-Flugs 103 im Jahr 1988 verklagt werden konnte“. Seitdem hat er sich einen Ruf als Vertreter von Whistleblowern aufgebaut, obwohl er jetzt „viele der Bundesbeamten vertritt, die von den mysteriösen Symptomen, die als Havanna-Syndrom bekannt sind, betroffen sind.“

Während Mark Zaid von allen Anwälten, die sich auf vermeintliche Whistleblower-Fälle in den USA spezialisiert haben, vielleicht die meiste Presse erhält, ist er auch einer der erbittertsten Gegner derjenigen, die ohne offizielle Zustimmung die Wahrheit gesagt haben. In Bezug auf Edward Snowden hat Zaid getwittert, dass der Whistleblower im Exil „in keiner Weise eine Begnadigung verdient“.

Zaid ist der Ansicht, dass nur diejenigen, die pflichtbewusst Missstände innerhalb einer Organisation aufgedeckt haben, es verdienen, als Whistleblower bezeichnet zu werden. Wenn sie dies versucht haben, aber abgewürgt wurden und ihre Informationen an die Medien weitergegeben haben, werden sie seiner Ansicht nach als Verräter eingestuft, die der Spionage schuldig sind.

Zaid zufolge ist Snowden also kein Whistleblower und Julian Assange kein Journalist. Zaid feierte die im Juni 2020 erhobene Anklage gegen Assange durch das Justizministerium als „eine Botschaft an diejenigen, die die nationale Sicherheit der USA untergraben wollen, dass ihr verfolgt werdet.“

Auch Reality Winner, dessen Weitergabe von Verschlusssachen von den Medien dazu benutzt wurde, die diskreditierte Geschichte von russischen Absprachen mit Präsident Donald Trump zu verbreiten – den Zaid angegriffen und sogar verklagt hat – sei kein Whistleblower, argumentierte Zaid in der Washington Post.

Während Zaid seine Gefühle gegenüber denjenigen deutlich gemacht hat, die geheime Informationen über „unzulässige“ Kanäle durchsickern lassen, wurde er für seinen Umgang mit dem Fall eines seiner ehemaligen Klienten, dem CIA-Whistleblower Jeffrey Sterling, scharf kritisiert.

„WikiLeaks weiß von den direkt Beteiligten von schwerwiegenden Anschuldigungen, dass Mark S. Zaid einen seiner Klienten an die CIA verraten hat. Der Klient wurde später inhaftiert“, twitterte WikiLeaks. Der CIA-Folter-Whistleblower John Kiriakou hat über Zaid geschrieben: „Jeder Freund oder Befürworter von Ratten und Spitzeln ist kein Freund von Whistleblowern.“

Wrong again, we know who you are, whether we agree or disagree, went to court or did not, whether we support Assange or do not. The whistleblower community knows you & your low bar. Keep telling us folks still talk to you, but remember some just like to keep their enemy’s close. — Lisa Ling 📎 (@ARetVet) December 4, 2018

Der Whistleblower Thomas Drake hat ähnliche Bedenken geäußert und 2015 auf Protokolle verwiesen, in denen die Aussagen des FBI-Spezialagenten Ashley Hunt während des Prozesses gegen Jeffrey Sterling detailliert aufgeführt sind.

„Die CIA teilte mit, dass sie am 24. Februar 2003 von Mark Zaid und Roy Krieger kontaktiert wurde“, sagte Hunt dem Gericht. „Sie teilten der CIA am 24. Februar mit, dass ein Klient von ihnen sie am 21. Februar 2003 kontaktiert hatte und dass dieser Klient, der zu diesem Zeitpunkt ungenannt blieb, seine Besorgnis über eine nukleare Operation äußerte und drohte, sich an die Medien zu wenden.“

Darüber hinaus hat das FBI Zaid eine Vorladung zugestellt, die ihn zwingt, im Fall seines ehemaligen Mandanten Sterling auszusagen. Zaid hat behauptet, dass er zu keinem Zeitpunkt das Anwaltsgeheimnis verletzt hat und bezeichnete die Aussage der FBI-Agentin Ashley Hunt als „Hörensagen“.

Sterling lehnte es ab, sich gegenüber The Grayzone über Zaids Leistung als sein Anwalt zu äußern und darüber, ob er eine Rolle bei seiner Verfolgung gespielt hat.

„Ohne die Absicht, eine Meinung zu äußern, werde ich mich nicht zu Mr. Zaid oder seiner Vertretung äußern“, sagte Sterling.

„All das Disney, das man braucht und sein möchte“

Während Zaid denjenigen, die Verschlusssachen durchsickern lassen, äußerst feindselig gegenübersteht und sich sogar weigert, mit ihnen zusammenzuarbeiten, hat er keine moralischen Bedenken, „Typen, die Probleme mit Kinderpornos hatten“, Sicherheitsfreigaben zu erteilen.

I've gotten clearances for guys who had child porn issues — Mark S. Zaid (@MarkSZaidEsq) February 11, 2018

Zaid hat auch einen besonderen Platz in seinem Herzen für Disney und potenzielle „Disney-Girls“. Eine archivierte Version eines YouTube-Kanals, der ihm zu gehören scheint, zeigt, dass er Videos wie „Top 10 prettiest disney channel stars“ und „Top 10 Disney Girls“ „liked“.

One does not need kids to be all the Disney one needs and wants to be pic.twitter.com/3Fymj86zKG — Mark S. Zaid (@MarkSZaidEsq) February 11, 2018

Während Tyes und Zaids Vorstrafen ernste Fragen hinsichtlich ihres Engagements für den Schutz von Whistleblowern aufwerfen, die tatsächlich von Vergeltungsmaßnahmen auf höchster Ebene bedroht sind, sind sie nicht die einzigen Mitarbeiter von Whistleblower Aid mit engen Verbindungen zum nationalen Sicherheitsstaat der USA.

Libby Liu, CEO von Whistleblower Aid, erklärt, wie sie „gegen die chinesische Regierung kämpft“.

Die Spione an der Tür von Whistleblower Aid

Fast zur gleichen Zeit, als Haugen im Frühjahr dieses Jahres seine Arbeit bei Whistleblower Aid aufnahm, stellte die Organisation eine neue Geschäftsführerin namens Libby Liu ein. Liu war zuvor Geschäftsführerin des Open Technology Fund (OTF), der von der von der CIA gegründeten Propagandaorganisation Radio Free Asia im Rahmen von Hillary Clintons Kampagne für Internetfreiheit“ gegründet wurde.

Vor ihrer Tätigkeit bei OTF war Liu über 14 Jahre lang Präsidentin von Radio Free Asia. Auf der Website von Radio Free Asia wird Liu selbst für die Gründung des Open Technology Fund verantwortlich gemacht.

Der Open Technology Fund hat nicht nur Millionen von Dollar in Projekte wie Tor und Signal gepumpt, sondern rühmt sich auch damit, dass „mehr als zwei Drittel aller Mobilfunknutzer weltweit eine von OTF entwickelte Technologie auf ihrem Gerät haben“.

Darüber hinaus behauptet OTF, dass es „Apps untersucht und aufgedeckt hat, die in ganz China zur repressiven Überwachung eingesetzt werden, einschließlich Tools, die von der Regierung verwendet werden, um die religiöse Minderheit der uigurischen Muslime in der Provinz Xinjiang ins Visier zu nehmen.“

OTF half bei der Finanzierung der Proteste und Unruhen 2019 in Hongkong, „um zivilgesellschaftlichen Gruppen, Demonstranten, Journalisten und Menschenrechtsverteidigern, die digital angegriffen wurden, schnelle Hilfe zu leisten.“

Nachdem Liu den Randalierern, die in das Parlament von Hongkong eingedrungen sind und es geplündert haben, geholfen hat, die Zensur zu umgehen, arbeitet er nun mit einer Anwaltskanzlei zusammen, die einen Klienten vertritt, der sich mit dem Ausschuss des Kongresses treffen wird, der den „Aufstand“ vom 6. Januar untersucht – zweifellos, um die Argumente für mehr Internetzensur zu untermauern.

Eine weitere Schlüsselfigur bei Whistleblower Aid ist Andrew Bakaj. Wie John Tye und Mark Zaid vertritt auch Bakaj Haugen nicht nur, sondern wirbt auch in den Medien für sie.

Bakaj ist außerdem ein ehemaliger CIA-Offizier und Kriminalbeamter im Verteidigungsministerium. Seit er die Behörde verlassen hat, hat er sich mit seinem früheren Anwalt Mark Zaid zusammengetan und ähnliche Fälle übernommen, darunter den „Ukraine-Whistleblower“ und „Beamte des Außenministeriums, die vom ‚Havanna-Syndrom‘ betroffen sind.“

#JulianAssange will finally be brought to justice. He is complicit in the deliberate leak of classified information that has jeopardized our national security and directly placed our sources and assets in grave harm. Perhaps one day @Snowden will see the same fate. pic.twitter.com/nFkvqvZKOC — Andrew P. Bakaj (@AndrewBakaj) April 11, 2019

Auf Twitter spottete Bakaj über Julian Assange, der in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gesucht hatte, und forderte ihn auf, „nach draußen zu gehen“, um etwas Vitamin D zu tanken.

Hinter dem sorgfältig konstruierten Bild von Frances Haugen als mutige Whistleblowerin deuten die erklärten Ansichten und die fragwürdige Bilanz ihres Anwaltsteams bei Whistleblower Aid darauf hin, dass sie kaum mehr als eine Schachfigur in einem viel weitreichenderen Spiel ist, das darauf abzielt, die bereits beträchtliche Macht des nationalen Sicherheitsstaates über die sozialen Medien zu stärken.