Fake News zu 9/11

Am 11.9.2021 ist das 20jährige Jubiläum zu den Terrorangriffen des elften Septembers 2001 in den USA. Die US Navy hat vor Jahren eine Falschmeldung beziehungsweise ein Falschbild zum vermeintlichen Anflug des Flugzeuges auf das Pentagon in Arlington veröffentlicht, welches aber von Behördenbildern der Einschlagstelle deutlich widerlegt wird.

Da im Bereich der angeblichen Katastrophenstelle der frontale Anflug auf das Pentagon-Gebäude für ein Flugzeug im Tiefflug gar nicht möglich – da verbaut – ist, musste man sich hinsichtlich der vermeintlichen Anflugroute des Flugzeuges etwas einfallen lassen und hat das hier unten zu sehende Bild veröffentlicht, das die offizielle Anflugroute der Boeing-757 zeigt: Schräg ins Gemäuer, gerade noch so an dem