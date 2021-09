Frankreich: Tausende protestieren am 9. Wochenende in Folge gegen Covid-19-Gesundheitspässe (Videos)

Am Samstag gingen in der französischen Hauptstadt zum neunten Mal in Folge Demonstranten auf die Straße, um ihren Unmut über die Politik der Gesundheitspässe zu äußern. Der Protest artete schnell in Zusammenstöße mit der Polizei aus.

Für Samstag waren in Paris vier Großdemonstrationen geplant. In verschiedenen Stadtteilen zogen Menschenmassen durch die Straßen, umgeben von engmaschigen Absperrungen durch Polizisten.

In Paris wurden große Polizeikräfte eingesetzt, insbesondere an den Champs-Elysees und der Avenue Wagram im Nordwesten der Stadt, wo eine große Versammlung angekündigt war. Die Gesamtzahl der Demonstranten war unklar, aber die Polizei sagte, sie rechne damit, dass um die Mittagszeit etwa 30.000 Menschen auf die Straßen der Stadt kommen würden.

Auf Videos, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, waren die Straßen und Boulevards von Paris mit dichten Menschenmengen überflutet.

Die Spannungen kochten während der Demonstrationen schnell über, Filmmaterial in den sozialen Medien zeigen, wie Demonstranten mehrmals Polizisten traten und verbal angriffen. Ein anderes Video zeigt, wie die Menge die Polizei mit verschiedenen Gegenständen angreift. Die Polizei reagierte darauf mit Tränengas und Schlagstöcken.

Vor allem in der Nähe der Champs-Elysees kam es zu Zusammenstößen, als die Polizei Teilnehmer einer der Demonstrationen daran hinderte, die Allee zu betreten, berichteten französische Medien.

Der Samstag war das neunte Wochenende in Folge, an dem Proteste stattfanden. Die Proteste begannen Mitte Juli, nachdem die Regierung von Präsident Emmanuel Macron ein System eingeführt hatte, das die Vorlage einer Impfbescheinigung oder eines negativen Covid-19-Tests für den Besuch von Restaurants, Theatern, Kinos und Einkaufszentren sowie für die Fahrt mit einem Fernzug vorschreibt.

Zu den Maßnahmen der Regierung gehörte auch eine Impfpflicht für Mediziner, die von einigen Krankenhausmitarbeitern abgelehnt wurde. Die Regierung beharrte darauf, dass die Maßnahmen notwendig seien, um die Menschen zu ermutigen, sich impfen zu lassen und eine weitere Schließung zu vermeiden.

Zuvor hatten die französischen Medien berichtet, dass das Gesundheitspass von mindestens 67 % der Bevölkerung unterstützt wird. Die Opposition gegen die Maßnahme ist jedoch nach wie vor groß. Für Samstag waren in ganz Frankreich etwa 200 Demonstrationen gegen die Maßnahme geplant. Die Polizei rechnet landesweit mit bis zu 170 000 Teilnehmern an solchen Kundgebungen.

Am vergangenen Samstag hatten sich nach Angaben des französischen Innenministeriums rund 140 000 Menschen an den Demonstrationen beteiligt.