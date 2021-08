Faktencheck: Der Bericht über ein tödliches Herbizid, den Sie lesen müssen

Ein vergrabener EPA-Bericht aus dem Jahr 2016 besagt, dass Studien „suggestive Hinweise auf ein krebserregendes Potenzial zwischen Glyphosat-Exposition und erhöhtem Risiko für Non-Hodgkin-Lymphome liefern“.

Während Bayer zugestimmt hat, zwischen 8,8 und 9,1 Milliarden Dollar zu zahlen, um 125.000 eingereichte Roundup-/Krebsklagen beizulegen, hat die EPA behauptet, dass Glyphosat keinen Krebs verursacht

Im Juli 2021 kündigte Bayer an, den Verkauf seiner Produkte auf Glyphosatbasis für den Rasen- und Gartenmarkt an Privatkunden einzustellen, um „das Prozessrisiko zu beherrschen“.

Monsanto unternahm „intensive, koordinierte Anstrengungen, um alle Informationen, die Roundup mit Krebs in Verbindung bringen, zu verleumden, zu diskreditieren und zu unterdrücken“.

Es war 2015, als die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) Glyphosat, den Wirkstoff des Herbizids Roundup, als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen einstufte.

Seitdem hat Bayer, das 2018 Monsanto und alle mit Roundup zusammenhängenden rechtlichen Probleme übernommen hat, mehre Geschworenenurteile im Wert von insgesamt 2,4 Milliarden US-Dollar erhalten, die behaupteten, dass die Exposition gegenüber Glyphosat ihre Krebserkrankung, insbesondere Non-Hodgkin-Lymphome, verursacht hat.

Im Juni 2020 erklärte sich Bayer bereit, zwischen 8,8 und 9,1 Milliarden Dollar zu zahlen, um 125.000 eingereichte Roundup-Klagen beizulegen, was etwa 75 % der Roundup-/Krebsklagen ausmacht. Weitere 1,25 Milliarden Dollar sollte Bayer für künftige Roundup-Klagen zurücklegen, aber trotz des Vergleichs – des größten in der Geschichte von Big Pharma – gab Bayer kein Fehlverhalten zu.

Trotz aller öffentlichkeitswirksamen Klagen blieb die US-Umweltschutzbehörde bei ihrer Unterstützung von Glyphosat. In einer Bewertung von Glyphosat, deren endgültiger Entwurf im April 2019 veröffentlicht wurde, stellte die EPA fest, dass die Chemikalie „wahrscheinlich nicht krebserregend für den Menschen ist“.

Es stellt sich jedoch heraus, dass ein vergrabener EPA-Bericht aus dem Jahr 2016 das Gegenteil festgestellt hat – dass Glyphosat mit Non-Hodgkin-Lymphomen in Verbindung zu stehen scheint.

Interner EPA-Bericht bringt Glyphosat mit Krebs in Verbindung

Der kürzlich veröffentlichte vertrauliche EPA-Bericht wurde in einem Exposé der investigativen Reporterin Sharon Lerner in The Intercept veröffentlicht, die schrieb:

Der interne Bericht, der als „vertraulich“ gekennzeichnet war, stellte fest, dass die vier hochwertigsten Studien „alle ein erhöhtes Risiko für NHL im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber Glyphosat berichteten, selbst nach Kontrolle für andere Pestizidexpositionen“, und kam zu dem Schluss, dass die Studien „suggestive Beweise für ein karzinogenes Potenzial zwischen Glyphosat-Exposition und erhöhtem Risiko für Non-Hodgkin-Lymphome liefern“.

Die EPA hat diese klare Äußerung der Besorgnis jedoch nie veröffentlicht. Stattdessen veröffentlichte sie in den Jahren 2016 und 2017 Berichte, die sich eindeutig auf das frühere Dokument stützten – mehrere Abschnitte haben den gleichen Wortlaut -, aber zu der gegenteiligen Schlussfolgerung kamen, dass Glyphosat ‚kein wahrscheinliches Karzinogen‘ ist.

Lerner sprach mit Genna Reed, einer leitenden Analystin am Center for Science and Democracy der Union of Concerned Scientists, die erklärte, dass die EPA Daten aus dem internen Bericht herausgepickt hat. „Sie haben nur die Teile der Meta-Analyse verwendet, die zu der Schlussfolgerung passten, die sie unterstützen, wollten … es besteht eindeutig ein Bedarf an mehr Firewalls, um eine politische Einmischung in die Wissenschaft zu verhindern“.

Interner Bericht kann Berufung gegen Glyphosat Proposition 65 unterstützen

Die EPA unterstützte nicht nur jahrelang die Sicherheit von Glyphosat, nachdem der interne Bericht Beweise für seine Karzinogenität enthüllte, sondern ging sogar so weit, Warnhinweise in Kalifornien zu blockieren, als der Staat ankündigte, dass er Warnhinweise für Glyphosat innerhalb des Staates wünscht.

Zum Hintergrund: Glyphosat wurde im Juli 2017 offiziell in die kalifornische Proposition-65-Liste der krebserregenden Stoffe aufgenommen, und Warnhinweise, die besagen, dass Glyphosat Krebs verursachen kann, sollten ab Sommer 2018 auf Produkten angebracht werden.

Die Kennzeichnung wurde jedoch gestoppt, als Monsanto die kalifornische Regelung vor Gericht anfechtete. Im Februar 2018 verbot ein Bundesrichter vorübergehend die Pläne Kaliforniens, Krebswarnhinweise auf glyphosathaltigen Produkten anzubringen, was die EPA anschließend unterstützte.

Im August 2019 erklärte die EPA, sie werde „keine Produktkennzeichnungen mehr genehmigen, die behaupten, Glyphosat sei bekanntermaßen krebserregend“, und fügte hinzu, dies sei „eine falsche Behauptung, die nicht den Kennzeichnungsanforderungen des Bundesgesetzes über Insektizide, Fungizide und Rodentizide (FIFRA) entspricht“.

Im Jahr 2020 reichte der kalifornische Generalstaatsanwalt Xavier Becerra eine Berufung ein, um die Entscheidung der EPA anzufechten, und es ist möglich, dass der aufgedeckte Bericht der Berufung recht gibt. Laut Sustainable Pulse:

Jetzt, da der neue interne Bericht den öffentlichen Erkenntnissen der EPA widerspricht – die das Gericht als Grundlage für den Verzicht auf einen Prop-65-Warnhinweis für Glyphosat herangezogen hat – kann die Berufung der Behauptung den Boden entziehen, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Glyphosat ein Karzinogen ist.

Bayer stellt Verkauf von Glyphosat an Privatkunden ein

Die EPA, die Glyphosat unbeirrt unterstützt, hat die Chemikalie im Jahr 2020 für weitere 15 Jahre neu registriert. Bayer scheint jedoch nach der Flut von Klagen vorsichtig geworden zu sein.

Im Juli 2021 kündigte das Unternehmen an, den Verkauf seiner Produkte auf Glyphosatbasis für den Rasen- und Gartenmarkt an Privatkunden zu stoppen und ab 2023 „neue Formulierungen mit alternativen Wirkstoffen“ zu verwenden. Das Unternehmen wies ausdrücklich darauf hin, dass der Verkaufsstopp ausschließlich zu Prozesszwecken erfolgt:

Dieser Schritt erfolgt ausschließlich zur Steuerung des Prozessrisikos und nicht aufgrund von Sicherheitsbedenken. Da die überwiegende Mehrheit der Klagen in den Rechtsstreitigkeiten von Anwendern des Lawn & Garden-Marktes stammt, wird durch diese Maßnahme die Hauptquelle für künftige Klagen nach einer angenommenen Latenzzeit weitgehend ausgeschaltet. An der Verfügbarkeit der Glyphosat-Formulierungen des Unternehmens auf dem US-amerikanischen Markt für professionelle Anwender und in der Landwirtschaft wird sich nichts ändern.

Dies ist ein positiver Schritt in die richtige Richtung, aber Glyphosat wird weiterhin für den landwirtschaftlichen Markt verfügbar sein, der einen erheblichen Teil seiner Verwendung ausmacht, und kann weiterhin in Schulen, Parks und anderen öffentlichen Einrichtungen versprüht werden.

Landwirte dürfen Glyphosat auf landwirtschaftliche Nutzpflanzen wie gentechnisch veränderte Sojabohnen in einer Menge von 0,75 bis 1,5 Pfund pro Acker ausbringen, was ernste Bedenken hinsichtlich der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit aufwirft. Andrew Kimbrell, geschäftsführender Direktor des Center for Food Safety, erklärte in einer Pressemitteilung:

„Die Entscheidung von Bayer, den Verkauf von Roundup an Privatkunden in den USA zu beenden, ist ein historischer Sieg für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt. Da dieses giftige Pestizid in der Landwirtschaft weiterhin in großem Umfang eingesetzt wird, sind unsere Landarbeiter weiterhin gefährdet. Es ist an der Zeit, dass die EPA handelt und Glyphosat für alle Anwendungen verbietet.“

Journalist von der Medienkonferenz der Agrarindustrie ausgeladen

Carey Gillam, eine Enthüllungsjournalistin, wurde eingeladen, auf dem Agriculture Media Summit in Kansas City zu sprechen, einer Veranstaltung für Journalisten aus den Bereichen Landwirtschaft und Viehzucht. Gillam, die über umfangreiche Erfahrungen mit der Verwendung von Daten verfügt, die sie durch Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) erhalten hat, wurde gebeten, einen Vortrag über die Verfolgung von FOIA-Anfragen zu halten.

Als ihr Name auf der Tagesordnung erschien, wehrten sich die Sponsoren – darunter große Agrarunternehmen wie Syngenta, Corteva und Koch – und sagten, sie wolle nicht, dass sie spricht. Gillam hatte kürzlich einen Artikel für The Guardian geschrieben, in dem es darum ging, dass Syngenta möglicherweise Daten zu ihrem Unkrautvernichtungsmittel Paraquat falsch dargestellt hatte.

Gillam ist die Autorin des Buches „Whitewash – The Story of a Weed Killer, Cancer and the Corruption of Science“ (Weißwaschung – Die Geschichte eines Unkrautvernichters, Krebs und die Korruption der Wissenschaft) und hat schon früher zu Protokoll gegeben, wie Monsanto versucht hat, sie zu diskreditieren, weil sie kritische Artikel über das Unternehmen und seine giftigen Produkte geschrieben hat. In einem Interview mit The Disinformation Chronicle sprach Gillam über den großen Einfluss von Konzernen auf die Medien und ihre Rolle bei der Verbreitung von Desinformation und Zensur:

Wir sehen immer häufiger, dass bei Journalismuskonferenzen das Geld von Unternehmen im Spiel ist. Vor zwei Jahren habe ich darüber geschrieben, dass Bayer versucht, Einfluss auf die Foreign Press Association und die Foreign Press Foundation zu nehmen.

Mir lagen interne Dokumente vor, aus denen hervorging, dass Bayer im Gegenzug für sehr großzügige Spenden an der Festlegung der Tagesordnungen für Journalistenkonferenzen beteiligt war und ein Mitspracherecht bei der Vergabe von Preisen erhielt. Das Unternehmen wählte aus, welche Art von Geschichten gewürdigt und gefördert werden sollten.

Noch tiefer gehend enthüllten interne Dokumente von Monsantos „Intelligence Fusion Center“ eine strategische Reaktion, die darauf abzielte, Journalisten oder jeden, den sie als Bedrohung ansahen, zu diskreditieren, indem sie Drittparteien einschalteten. „Sie haben dies bei Wissenschaftlern und vielen anderen Journalisten getan“.

Ein wichtiges Beispiel ist eine Tarnorganisation, die sich American Council on Science and Health nennt. Diese Gruppen machen die Drecksarbeit, damit ein Unternehmen über den Dingen stehen kann“, so Gillam.



In Desinformationskampagnen den „Maulwurf töten“ spielen

Gillam teilte drei interne Monsanto-Dokumente mit der Desinformations-Chronik, die den Spielplan des Unternehmens detailliert beschreiben, um sicherzustellen, dass ihre Erzählung – und nur ihre Erzählung – gehört wird. Das erste Dokument mit dem Titel „Nichts durchgehen lassen“ bedeutet, dass jeder negativen Nachrichtenmeldung oder jedem Beitrag in den sozialen Medien entgegengewirkt werden muss.

„Überall dort, wo irgendetwas Kompromittierendes oder Negatives über dieses Unternehmen auftauchen könnte, wollten sie, dass jemand aus ihrem Team oder eine dritte Partei dem entgegenwirkt“, so Gillam. „Deshalb brauchten sie so viele verschiedene Akteure auf der ganzen Welt, die die sozialen Medien ständig überwachen. Dies geschieht auch weiterhin.

Der Einsatz von Drittparteien wie dem American Council on Science and Health ist vorzuziehen, da er Monsanto (oder jetzt Bayer) aus dem Gespräch herausnimmt, das eindeutig parteiisch wäre, und den Anschein erweckt, als kämen die Sicherheitsartikel aus unabhängigen Quellen.

Das zweite Dokument, „Whack a Mole“, ist eine Anspielung darauf, „jeden niederzumachen, der Fragen oder Bedenken äußert oder auf mögliche Probleme mit Monsanto hinweist“. Monsantos sogenanntes „Stakeholder-Mapping-Projekt „wurde zuerst in Frankreich aufgedeckt, aber Monsanto hatte wahrscheinlich mehrere Listen, um Menschen in Ländern in ganz Europa zu verfolgen.

Die Trefferlisten enthielten Hunderte von Namen und andere persönliche Informationen über Journalisten, Politiker und Wissenschaftler, einschließlich ihrer Meinungen über Pestizide und Gentechnik. Gillam erklärte:

„Sie haben nicht nur Professoren, sondern auch Diätassistenten und Ernährungswissenschaftler angeworben. Leute, die eine gewisse Autorität haben und unabhängig aussehen, aber sie sind darauf aus, jeden niederzumachen, der Monsanto nicht gefällt.“

Das dritte Dokument bezieht sich auf „Project Spruce“, ein interner Codename für Monsantos Verteidigungsrichtlinie, die das Unternehmen gegen alle vermeintlichen Bedrohungen seines Geschäfts schützen soll, einschließlich der Behauptung, Roundup verursache Krebs.

Durch „Project Spruce“ arbeiteten sie mit einer dritten Partei in einer tiefgreifenden, koordinierten Anstrengung zusammen, um die Bedenken, dass Roundup Krebs verursacht, zu verleumden, zu diskreditieren und zu versuchen, sie „auszuschalten“, so Gillam.

Ebenso beunruhigend ist ihrer Meinung nach, dass interne Dokumente auch Monsantos Bemühungen zur Manipulation der Suchmaschinenoptimierung bei Google offenbaren. So sagte sie beispielsweise, dass jeder, der bei Google nach Informationen über ihr Buch sucht, stattdessen auf negative Propaganda geleitet wird, die von durch Monsanto gesteuerten Dritten veröffentlicht wird.



Desinformation ist das neue Normal

Wir leben in einer Zeit, in der der Zugang zu unabhängigen Informationen und zur Wissenschaft immer schwieriger zu finden ist. Wer sich über die tatsächlichen Gesundheitsrisiken von Herbiziden wie Glyphosat oder anderen in der Landwirtschaft verwendeten Pestiziden informieren will, kann sich nicht auf Bayer oder die EPA verlassen, sondern muss unter die Oberfläche gehen.

Das ist eine bedauerliche, aber wichtige Tatsache, und sie gilt nicht nur für Informationen über Herbizide, Fungizide und Pestizide, sondern praktisch für jedes wichtige Thema. Gillam weiß das nur zu gut, und sie gibt jedem, der die Wahrheit sucht, folgenden Rat:

Wenn Sie ein Leser sind, müssen Sie alles mit einem Körnchen Salz nehmen und Ihr Bestes tun, um es zu überprüfen, doppelt und dreifach zu überprüfen. Gehen Sie direkt zur Quelle. Schauen Sie nach und lesen Sie selbst Forschungsarbeiten, und versuchen Sie herauszufinden, ob die Informationsquelle, auf die Sie sich verlassen, fragwürdige Verbindungen hat, die die Informationen verfälschen könnten … Wir leben in einem wirklich beängstigenden Zeitalter der Desinformation, und wir alle müssen sehr vorsichtig und zurückhaltend sein, wenn wir versuchen, die Wahrheit zu erkennen.

Quellen: