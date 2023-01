Faktencheck: Fallen Athleten durch die COVID-Impfung tot um?

In den vergangenen zwei Jahren (2021 und 2022) sind mehr als 1.650 Profi- und Amateursportler aufgrund von Herzproblemen zusammengebrochen, 1.148 von ihnen mit tödlichem Ausgang

Damar Hamlin, ein 24-jähriger Footballspieler der Buffalo Bills, erlitt am 2. Januar 2023 während eines Spiels gegen die Cincinnati Bengals einen Herzstillstand, nachdem er live im Fernsehen einen Tackle ausgeführt hatte. Die Trainer der Mannschaft und das medizinische Personal führten mehr als neun Minuten lang eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und retteten ihm so das Leben.

Ob die COVID-Impfung bei Hamlins Tod eine Rolle gespielt hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, aber Dr. Peter McCullough vermutet, dass sie eine Rolle gespielt haben könnte – vorausgesetzt, er hat die Spritze tatsächlich bekommen

Die sogenannte Commotio Cordis kann beim Baseball auftreten, wenn ein Spieler hart auf das Brustbein getroffen wird und dadurch einen Herzstillstand erleidet. Jährlich gibt es etwa 20 bis 30 solcher Fälle, aber nie im Profifußball. Nach Ansicht von McCullough kann eine Commotio cordis wahrscheinlich ausgeschlossen werden. Die wahrscheinlichere Ursache für Hamlins Herzstillstand ist seiner Meinung nach die hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), eine abnorme Verdickung des Herzmuskels, die die Hauptursache für Herzstillstände bei Sportlern ist.

Während des Trainings wird Adrenalin ausgeschüttet, und wenn das Herz geschädigt ist, löst dieser Adrenalinstoß den Herzstillstand aus. Dies erklärt nicht nur den Tod von Sportlern auf dem Spielfeld oder von Menschen, die beim Joggen sterben, sondern auch, warum so viele Menschen im Schlaf sterben, denn Adrenalin wird zwischen 3 und 6 Uhr morgens ausgeschüttet, wenn sich der Körper auf das Aufwachen vorbereitet.

Mit jedem Tag, der vergeht, wird die Liste der Menschen, die unter den tragischen Folgen der COVID-mRNA-Impfung leiden, länger. Bis zum 23. Dezember 2022 waren beim U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) 33.334 Berichte über Todesfälle nach der Impfung, 26.045 Fälle von Myokarditis und 15.970 Herzinfarkte eingegangen.

Viele dieser Menschen und ihre Geschichten sind der Öffentlichkeit verborgen geblieben, da sie in den sozialen Medien durchweg zensiert wurden. Infolgedessen sind sich die Menschen, die nur die Mainstream-Medien lesen, des Schadens, der angerichtet wird, weitgehend nicht bewusst. Es gibt jedoch eine Gruppe von Menschen, deren Verletzungen und Todesfälle in der Öffentlichkeit weitaus präsenter sind.

In den vergangenen zwei Jahren (2021 bis 2022) sind mehr als 1650 Profi- und Amateursportler aufgrund von Herzproblemen zusammengebrochen, von denen 1488 tödlich verliefen. In seinem Buch „Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“ schreibt Edward Dowd ausführlich über die anomale Zahl von Todesfällen bei Sportlern, die trotz aller Bemühungen der „Faktenprüfer“, sie als „normal“ abzutun, alles andere als normal ist.

Was geschah mit Damar Hamlin?

Wahrscheinlich haben Sie schon davon gehört, dass Damar Hamlin, ein 24-jähriger Footballspieler der Buffalo Bills, während eines Spiels gegen die Cincinnati Bengals am 2. Januar 2023 live im Fernsehen einen Herzstillstand erlitt, nachdem er einen Tackle ausgeführt hatte. Die Trainer des Teams und das medizinische Notfallpersonal führten mehr als neun Minuten lang eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und retteten so sein Leben. Nachdem Hamlin zunächst in ein künstliches Koma versetzt worden war, ging es ihm Berichten zufolge innerhalb einer Woche wieder besser.

Ob die COVID-Impfung bei Hamlins Tod eine Rolle gespielt hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Wenn man sich die Wiederholungen ansieht, ist es klar, dass er kurz vor seinem Zusammenbruch einen sehr schweren Schlag auf die Brust bekam, was sicherlich den Herzinfarkt verursacht haben könnte. Zumindest ist dies nicht ungewöhnlich. Der ehemalige Linebacker der Pittsburgh Steelers hatte 2017 einen ähnlichen Vorfall, ebenso wie die Eishockey-Legende Chris Pronger im Jahr 1998.

Andererseits ist es auch nicht undenkbar, dass die COVID-Impfung – falls Hamlin tatsächlich „Geimpft“ wurde – sein Herz beeinträchtigt und damit eine wichtige Rolle gespielt haben könnte. Wir wissen inzwischen, dass die COVID-Impfung mit einem deutlich erhöhten Risiko einer Myokarditis verbunden ist, was wiederum das Risiko eines plötzlichen Herztodes bei Kontaktsportarten erhöht.

Während die NFL strenge Regeln für die COVID-Impfung für Angestellte, die Kontakt zu Spielern haben, durchsetzte, waren die Spieler und Trainer davon ausgenommen. Dennoch erhielten nach Angaben der NFL-Liga 95 % der Spieler die Impfung.

Kardiologe bietet seine Sichtweise an

In einem Interview mit Children’s Health Defense vom 4. Januar 2023 gab Dr. Peter McCullough, ein Kardiologe und Internist, einen Überblick darüber, was in Hamlins Fall passiert sein könnte. Wie McCullough feststellte, ist ein Zustand namens Commotio Cordis (lateinisch für „Herzrasen“) bekannt, der beim Baseball auftritt, wenn ein Spieler hart auf das Brustbein getroffen wird und dadurch einen Herzstillstand verursacht. Jedes Jahr gibt es etwa 20 bis 30 solcher Fälle.

In 100 Jahren Profifußball ist jedoch noch nie ein solcher Fall aufgetreten. Footballspieler haben Polsterungen, die das Brustbein schützen, sodass eine Commotio Cordis nach Ansicht von McCullough wahrscheinlich ausgeschlossen werden kann. Die wahrscheinlichere Ursache für Hamlins Herzstillstand ist seiner Meinung nach die hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), eine abnorme Verdickung des Herzmuskels, die die Hauptursache für Herzstillstände bei Sportlern ist.

HCM ist die häufigste Ursache für einen Herzstillstand bei Profisportlern, weil sie nur wenige oder gar keine Symptome verursacht und häufig nicht diagnostiziert wird. Profisportler unterziehen sich einer umfassenden medizinischen Untersuchung und einem kardiovaskulären Screening20 , bevor sie grünes Licht für die Teilnahme am Spiel erhalten, und sie stellen auch die gesündeste Gruppe der Gesellschaft im Allgemeinen dar,21 sodass die meisten Herzprobleme ausgeschlossen werden, bevor sie überhaupt das Spielfeld betreten.

Der „Elefant im Raum“, so McCullough, ist jedoch die COVID-Impfung. Bevor diese Impfung eingeführt wurde, lag die durchschnittliche Zahl der Herzstillstände in allen europäischen Fußballligen zusammen bei 29 pro Jahr. Seit der Einführung der COVID-Impfung erlitten 1.598 europäische Profisportler einen Herzstillstand, was eine vergleichbare jährliche Zahl von fast 800 ergibt. Von diesen 1.598 Herzstillständen verliefen 1.101 tödlich.

McCullough hat diese und andere Statistiken in einem Brief an den Herausgeber des Journal of Scandinavian Immunology vom 17. Dezember 2022 detailliert aufgeführt. Der Artikel wurde von Panagis Polykretis, Ph.D., einem Forscher am Institut für angewandte Physik, das zum italienischen Nationalen Forschungsrat gehört, mitverfasst. McCullough und Polykretis fordern nach wie vor eine angemessene Untersuchung dieser Todesfälle.

McCullough vermutet durch COVID-Impfung ausgelöste Myokarditis

McCullough und Polykretis vermuten, dass eine durch die COVID-Impfung ausgelöste Herzmuskelentzündung die Erklärung für diesen ansonsten unvorstellbaren Anstieg der Herzstillstände bei Sportlern ist, und McCullough glaubt, dass dies auch der Hauptgrund für Hamlins Herzstillstand ist, wenn man bedenkt, dass 95 % der NFL-Spieler im März 2022 die Impfung erhalten hatten.

McCullough zitiert Forschungsergebnisse, die zeigen, dass etwa 2,5 % der Empfänger der COVID-Impfung einen Herzschaden erleiden, 90 % von ihnen sind Männer. Und in etwa der Hälfte aller Fälle von Myokarditis im Kontext der Impfung treten keine Symptome auf, die auf ein Problem hinweisen könnten. Wie McCullough erläutert, führt die Myokarditis zu einer Vernarbung des Herzens, die einen abnormalen elektrischen Rhythmus (ventrikuläre Tachykardie) und das plötzliche Todessyndrom bei Erwachsenen verursacht.

Inzwischen gibt es mehr als 200 wissenschaftliche Arbeiten über Myokarditis im Zusammenhang mit Impfungen. In einer Studie, die im Januar 2023 im European Journal of Pediatrics veröffentlicht wurde, wurden bei 16 männlichen Gymnasiasten, die mit einer durch die Impfung ausgelösten Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert wurden, hohe Konzentrationen von zirkulierendem Spike-Protein festgestellt, was wiederum darauf hindeutet, dass das körpereigene Spike-Protein ein wichtiger pathogener Faktor ist.

McCullough erklärt ausführlicher, wie der Schuss Hamlins Herzstillstand ausgelöst haben könnte: Während des Spiels wird Adrenalin ausgeschüttet, und wenn das Herz geschädigt wird, ist es dieser Adrenalinstoß, der den Herzstillstand auslöst.

Dies erklärt nicht nur den Tod von Sportlern auf dem Spielfeld oder von Menschen, die beim Joggen sterben, sondern auch, warum so viele im Schlaf sterben, denn Adrenalin wird zwischen 3 und 6 Uhr morgens ausgeschüttet, wenn der Körper sich auf das Aufwachen vorbereitet.

1.696 % Anstieg plötzlicher Todesfälle bei Sportlern

Was auch immer Hamlins Herzstillstand verursacht hat – und hoffentlich wird eine sorgfältige medizinische Untersuchung nach seiner Genesung klären, was passiert ist -, es besteht kein Zweifel daran, dass Athleten im Allgemeinen jetzt in weit größerer Zahl sterben als je zuvor.

Die Zahl der Athleten, die zwischen Januar 2021 und April 2022 „plötzlich starben“, lag 1.696 % über der historischen monatlichen Norm zwischen 1966 und 2004 – 42 pro Monat gegenüber nur 2,35 pro Monat.

In diesem Zusammenhang zeigte ein Bericht des Exposé vom November 2022, dass die Zahl der Athleten, die zwischen Januar 2021 und April 2022 „plötzlich starben“, 1.696 % über der historischen monatlichen Norm zwischen 1966 und 2004 lag – 42 pro Monat im Vergleich zu nur 2,35 pro Monat.

Die folgende Grafik veranschaulicht den Anstieg der registrierten Zusammenbrüche und Todesfälle von Sportlern zwischen Januar 2021, dem Monat, in dem die COVID-Spritzen eingeführt wurden, und April 2022.

Wie das Exposé feststellt:

Insgesamt sind zwischen dem 21. Januar und dem 22. April 673 Sportler gestorben. Diese Zahl könnte jedoch noch viel höher sein. Das sind 428 weniger als zwischen 1966 und 2004 gestorben sind. Der Unterschied besteht darin, dass sich die 1 101 Todesfälle über 39 Jahre hinweg ereigneten, während die 673 jüngsten Todesfälle innerhalb von 16 Monaten auftraten …

Die durchschnittliche jährliche Zahl der Todesfälle zwischen 1966 und 2004 beträgt 28. Im Januar 2022 gab es dreimal so viele Todesfälle bei Athleten wie im vorherigen Jahresdurchschnitt, ebenso im März 2022. Dies ist also ein deutliches Anzeichen für ein Problem. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Jahr 2021 liegt bei 394 und damit 14-mal höher als der Jahresdurchschnitt von 1966 bis 2004. Die Gesamtzahl von Januar bis April 2022, ein Zeitraum von 4 Monaten, entspricht 279 Todesfällen, 9,96x höher als der Jahresdurchschnitt zwischen 1966 und 2004.

Teilt man jedoch den Jahresdurchschnitt von 66 bis 04 durch 3, damit er den ersten vier Monaten des Jahres 2022 entspricht, erhält man 9,3 Todesfälle. Im April 2022 waren die Todesfälle unter Sportlern also zehnmal höher als die erwartete Rate … Zwischen 1966 und 2004 lag die durchschnittliche monatliche Zahl der Todesfälle bei 2,35. Zwischen Januar 2021 und April 2022 beträgt der monatliche Durchschnitt jedoch 42. Das ist ein Anstieg von 1.696%.

Risiko von Herz-Kreislauf-Schäden steigt nach dem zweiten Schuss

Ein fast 1 700-prozentiger Anstieg des plötzlichen Herztodes bei Sportlern ist unerklärlich, es sei denn, man berücksichtigt die experimentellen COVID-Impfungen. In einer im November 2021 veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass Entzündungsmarker – Anzeichen für Herz-Kreislauf-Schäden – nach der zweiten COVID-Spritze drastisch ansteigen und sich das Risiko von Herzinfarkten und anderen Herzproblemen in den Monaten nach diesen Injektionen mehr als verdoppelt.

Vor der Impfung hatten die Patienten ein Fünfjahresrisiko von 11 % für einen Herzinfarkt. Nach der Impfung stieg dieses Risiko auf 25 %, was einem Anstieg von 227 % entspricht. Wie in The Exposé berichtet, zeigen auch andere Statistiken, dass Herzschäden bei denjenigen, die eine oder mehrere mRNA-Spritzen erhalten haben, allgegenwärtig sind:

Die Raten für akutes Herzversagen sind in VAERS nun 475-mal so hoch wie die normale Ausgangsrate. Die Tachykardierate ist 7.973-mal so hoch wie die Ausgangsrate. Die Rate der akuten Myokardinfarkte ist 412-mal so hoch wie die Ausgangsrate. Die Raten für innere Blutungen, periphere Arterienthrombosen und Koronararterienverschlüsse liegen alle über dem 300-fachen der Ausgangsrate … Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, dass die COVID-19-Impfung der Grund dafür ist, dass die monatliche durchschnittliche Zahl der Todesfälle bei Sportlern bis April 2022 um 1.700 % höher war als die erwartete Rate.

Plötzlicher Tod: Die Todesursache Nr. 1 bei unter 65-Jährigen im Jahr 2021

Ende Dezember 2022 veröffentlichte Steve Kirsch ebenfalls Daten, die zeigen, dass die Impfungen eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit sind. Nach den Ergebnissen einer von Kirsch durchgeführten Umfrage war der „plötzliche Tod“ in den Jahren 2021 und 2022 die Todesursache Nr. 1 bei Amerikanern unter 65 Jahren, die die COVID-Spritze erhalten hatten.

Die zweit- und dritthäufigste Todesursache in dieser Gruppe war der Herztod bzw. Krebs. Bemerkenswert ist, dass die Inzidenz von Krebserkrankungen unter den Geimpften ebenfalls signifikant war, und dass Myokarditis mehr Todesfälle verursachte als COVID-19.

Bei den nicht geimpften Personen war die Haupttodesursache für Menschen unter 65 Jahren in den Jahren 2021 und 2022 eine Krankenhausbehandlung wegen COVID. Die Häufigkeit des plötzlichen Todes, der Lungenembolie und der Turbo-Krebserkrankungen war gering, und es gab keine unbekannten Todesursachen und auch keine Todesfälle durch Myokarditis. Kirsch fasste die drei verblüffendsten Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften wie folgt zusammen:

„Die plötzlichen Todesraten sind bei den Geimpften im Vergleich zu den Ungeimpften bei den <65-Jährigen drastisch gestiegen … Es ist die Todesursache Nr. 1 in dieser Altersgruppe …

Myokarditis als Todesursache wird jetzt für beide Altersgruppen registriert, aber nur für die Geimpften …

Herzprobleme als Todesursache sind bei geimpften jungen Menschen (<65) im Vergleich zu ihren nicht geimpften Altersgenossen deutlich erhöht.“

Hier noch ein Erste Hilfe Video bei Herzstillstand:

Wir können zwar keine endgültigen Aussagen über die Ursache von Hamlins Herzstillstand machen, aber eines steht außer Zweifel: Die sofortige und kontinuierliche Wiederbelebung hat ihm das Leben gerettet. Neun Minuten sind eine lange Zeit für eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, und die meisten Menschen geben nach zwei oder drei Minuten einfach auf. Hamlins Fall ist der Beweis dafür, dass man manchmal über einen längeren Zeitraum hinweg Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen muss.

Da viele, die die experimentellen COVID-Impfungen erhalten haben, einen gewissen Grad an Herzschädigung aufweisen, der das Risiko eines Herzstillstands und eines plötzlichen Todes erhöht, wird der Bedarf an HLW-Kenntnissen nur noch zunehmen. Also, bitte, lernen Sie die HLW. Es könnte der Unterschied zwischen Leben und Tod eines geliebten Menschen sein. Erwägen Sie auch die Anschaffung eines automatischen externen Defibrillators (AED) für Ihr Zuhause und/oder Ihr Büro.

Diese Geräte sind leicht und batteriebetrieben. Auf dem Brustkorb werden Klebepads mit Sensoren angebracht, und diese Elektroden senden Informationen an den Computer im Gerät.

Der AED-Computer analysiert den Herzrhythmus, um festzustellen, ob ein Elektroschock erforderlich ist. Falls erforderlich, gibt das Gerät über Sprachansagen an, was zu tun ist und wann es zu tun ist. AED-Geräte sind sicher in der Anwendung, und es gibt keine Berichte darüber, dass sie Unbeteiligte oder Anwender schädigen oder unangemessene Schocks abgeben.

Wenn eine Person einen Herzstillstand erleidet, hört das Herz sofort auf zu schlagen. Das bedeutet, dass kein Blut mehr in den Körper oder das Gehirn gepumpt wird. Zu diesem Zeitpunkt ist es für Umstehende wichtig, dass sie:

Rufen Sie den Notdienst an (in den USA wählen Sie 911)

Beginnen Sie mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung

Verwenden Sie den nächstgelegenen automatischen externen Defibrillator (AED)

Wenn Sie keine formale Ausbildung haben, können Ihnen die Mitarbeiter der Notrufzentrale genaue Anweisungen zur Verwendung eines AED und zur Durchführung einer HLW geben, bis die Sanitäter eintreffen. Auch wenn Sie vielleicht zögern, weil Sie befürchten, dass Sie das Opfer verletzen könnten, ist die Person zu diesem Zeitpunkt klinisch tot und es kann ihr nicht schlechter gehen. Herz-Lungen-Wiederbelebung durch Unbeteiligte und ein AED können nur helfen.

Bei einem Herzstillstand erhöhen Herz-Lungen-Wiederbelebung und die Behandlung mit einem AED bei Bedarf (während man auf den Rettungsdienst wartet) die Überlebenschancen erheblich und verringern vorwiegend das Risiko einer dauerhaften Behinderung. Man geht heute davon aus, dass Hamlin gute Chancen auf eine neurologische Genesung hat, was nicht möglich gewesen wäre, wenn er nicht mehr als neun Minuten lang wiederbelebt worden wäre.

Artikel als PDF:

Quellen: