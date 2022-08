Faktencheck: Ist der jüngste Polio-Schrecken tatsächlich durch den Impfstoff verursacht worden?

Mercola.com

Die New Yorker Gesundheitsbehörde ruft die Bevölkerung dringend dazu auf, sich gegen Polio impfen zu lassen, nachdem das Virus in Abwasserproben aus zwei verschiedenen Bezirken gefunden wurde

Im Juni 2022 wurde bei einem 20-Jährigen in Rockland County eine Lähmung durch das Poliovirus diagnostiziert, das durch Impfung übertragen wurde. Der Patient war nicht gegen Polio geimpft worden.

In vielen Entwicklungsländern wird immer noch ein oraler Polio-Impfstoff verwendet, der Lebendviren enthält, die dann auf andere Menschen in der Gemeinschaft übertragen werden. Wenn die Impfraten niedrig sind, kann die Verbreitung des Impfpoliovirus dazu führen, dass das Virus wieder zu einer lähmenden Form mutiert.

In den USA wird nur inaktivierter, injizierbarer Polioimpfstoff verwendet, der nicht in der Gemeinschaft verbreitet wird. Der inaktivierte Polio-Impfstoff verhindert Lähmungen, aber nicht die Infektion. Daher können selbst Personen, die die inaktivierte Version erhalten haben, mit einem aus dem Impfstoff stammenden Poliovirus infiziert werden und es auf andere übertragen.

Fast alle heutigen Poliofälle werden durch die Impfstämme verursacht. Die indische Kampagne zur Ausrottung der Kinderlähmung im Jahr 2011 verursachte 47 500 Fälle von durch Impfung verursachter Polio-Lähmung – eine Erkrankung, die doppelt so tödlich ist wie die wilde Polio

Als ob die laufenden Pandemien COVID-19 und Affenpocken nicht schon genug wären, ruft die New Yorker Gesundheitsbehörde jetzt auch noch dazu auf, sich gegen Polio impfen zu lassen, da das Virus in Abwasserproben aus zwei verschiedenen Bezirken gefunden wurde.

Nur zwei Wochen zuvor wurde bei einem 20-Jährigen in Rockland County ebenfalls Polio diagnostiziert. Es handelt sich um den ersten Fall seit fast einem Jahrzehnt. Der Patient, der als „gesunder junger Erwachsener“ bezeichnet wurde, war als Kind nicht gegen Polio geimpft worden, und nach Angaben des New Yorker Gesundheitsamtes stehen die positiven Wasserproben in einem genetischen Zusammenhang mit diesem Fall. Wie CBS News am 5. August 2022 berichtete:

Aufgrund früherer Polioausbrüche sollten die New Yorker wissen, dass auf jeden beobachteten Fall von paralytischer Kinderlähmung Hunderte von anderen Infizierten kommen können‘, sagte die staatliche Gesundheitskommissarin Dr. Mary T. Bassett. In Verbindung mit den neuesten Erkenntnissen über die Abwässer betrachtet das Ministerium den einzelnen Poliofall nur als die Spitze des Eisbergs einer viel größeren potenziellen Ausbreitung. Was wir wissen, ist klar: Die Gefahr der Kinderlähmung ist heute in New York gegenwärtig“ …

Ungeimpften New Yorkern wird empfohlen, sich sofort impfen zu lassen, so die Gesundheitsbehörde. Ungeimpfte Menschen, die in Rockland County, Orange County und dem Großraum New York leben, arbeiten oder sich dort aufhalten, sind am stärksten gefährdet … Nach den jüngsten Impfdaten der CDC für Kinder hatten etwa 93 % der Zweijährigen in den USA mindestens drei Dosen Polioimpfstoff erhalten. In der Zwischenzeit würden Erwachsene, die nicht geimpft sind, eine dreimalige Impfung erhalten, und diejenigen, die geimpft sind, aber ein hohes Risiko haben, können eine lebenslange Auffrischungsimpfung erhalten, so die Gesundheitsbehörde.

Die Gesundheitsbeauftragte des Bezirks Orange, Dr. Irina Gelman, fügte hinzu:

Es ist besorgniserregend, dass Polio, eine Krankheit, die durch Impfungen weitgehend ausgerottet wurde, jetzt in unserer Gemeinschaft zirkuliert, insbesondere angesichts der niedrigen Impfquoten für diese schwächende Krankheit in bestimmten Gebieten unseres Bezirks. Ich fordere alle nicht geimpften Einwohner von Orange County auf, sich so schnell wie medizinisch möglich impfen zu lassen.

Was man Ihnen nicht sagt

In den USA wurde die Kinderlähmung 1979 offiziell für „ausgerottet“ erklärt, und ihre Ausrottung wurde einer erfolgreichen Massenimpfkampagne zugeschrieben. Was die New Yorker Gesundheitsbehörde allerdings verschweigt, ist, dass Polio heutzutage fast immer durch einen Impfstamm verursacht wird. Im Gegensatz zu CBS erwähnt CNBC dies sogar in seinem Bericht:

Der Polio-Stamm, den sich der Erwachsene in Rockland County eingefangen hat, deutet darauf hin, dass die Übertragungskette nicht in den Vereinigten Staaten begann. Der Stamm, mit dem sich die Person angesteckt hat, wird im oralen Polio-Impfstoff verwendet, der eine milde Version des Virus enthält, die sich noch vermehren kann. Das bedeutet, dass Menschen, die den Schluckimpfstoff erhalten, das Virus auf andere übertragen können. In den USA wird der orale Polioimpfstoff jedoch seit über 20 Jahren nicht mehr verwendet. In den USA wird ein inaktivierter Polio-Impfstoff verwendet, der als Spritze in das Bein oder den Arm verabreicht wird…

Der Poliofall in New York ist genetisch mit der Abwasserprobe aus Rockland County sowie mit Proben aus dem Großraum Jerusalem in Israel und London im Vereinigten Königreich verbunden.

Das nennt man eine verzögerte Schlagzeile. In den ersten ein oder zwei Sätzen eines Nachrichtenartikels steht das Was, Wo, Wann, Warum und Wie. In diesem Fall ist der Hauptpunkt des Artikels – die Tatsache, dass das Wiederauftreten von Polio durch die Schluckimpfung verursacht wird – weiter unten im Artikel versteckt, als die meisten Menschen sich die Mühe machen zu lesen.

Wilde Polio wurde durch geimpfte Polio verdrängt

Die Tatsache, dass ein Schluckimpfstamm für den New Yorker Poliofall verantwortlich ist, ist ein wichtiges Detail. Wie von Vox erklärt:

Die genetische Sequenzierung zeigt, dass es sich bei dem jüngsten Fall um einen aus dem Impfstoff stammenden Poliovirusstamm handelt. Das bedeutet, dass das zirkulierende Virus nicht aus einem der wenigen verbliebenen Gebiete mit endemischen Polio-Wildviren stammt, sondern aus einem der vielen weiteren Länder mit Polioausbrüchen, die durch einen oralen, abgeschwächten Lebendimpfstoff mutiert sind … Obwohl der Impfstoff gegen Polio-Lebendviren fast nie selbst Polio auslöst, birgt die Tatsache, dass er ein lebendes Virus enthält, im Gegensatz zu inaktivierten Impfstoffen zwangsläufig ein gewisses Risiko.

Wenn abgeschwächte Polio-Lebendimpfstoffe in einer Gemeinschaft verabreicht werden, in der es einen hohen Anteil ungeimpfter Menschen gibt, kann das modifizierte Virus andere infizieren, und mit genügend Generationen der Verbreitung kann es … wieder zu einem neuen virulenten Stamm mutieren.

Tatsache ist, dass geimpfte Polio in den meisten Entwicklungsländern seit Jahren die am weitesten verbreitete Form von Polio ist. Und die Antwort auf geimpfte Polio ist immer: mehr Polio-Impfstoff.

Orale Lebendimpfstoffe gegen Polio werden gestrichen

In den letzten Jahren sind die Fälle von durch Impfung übertragener Kinderlähmung sprunghaft angestiegen, nachdem die globalen Gesundheitsbehörden 2016 beschlossen hatten, das Poliovirus vom Typ 2 aus dem Schluckimpfstoff zu entfernen und nur noch die Typen 1 und 3 zuzulassen.

Das Polio-Wildvirus vom Typ 2 war 2015 für weltweit ausgerottet erklärt worden, und viele hielten es für unethisch, Kinder einem lebenden Poliovirus auszusetzen, das keine Bedrohung mehr darstellte. Außerdem war der Typ-2-Anteil der Impfstoffe die Quelle der meisten aus dem Impfstoff abgeleiteten Stämme, die zu diesem Zeitpunkt Lähmungen verursachten.

Kinder ohne jeglichen Schutz vor Typ-2-Polio geben den Impfviren die Möglichkeit, so weit zu zirkulieren, dass sie erneut Lähmungen hervorrufen können. ~ STAT News

Die Änderung hat dieses Problem jedoch nicht behoben. Der Polio-Lebendimpfstoff ist nach wie vor für die große Mehrheit der Ausbrüche verantwortlich. Wie STAT News erklärt:

Um das Problem zu verstehen, muss man einige Grundlagen über Polioimpfstoffe wissen – insbesondere über den Schluckimpfstoff, der als OPV bekannt ist. OPV enthält die lebenden, aber abgeschwächten Viren, die Albert Sabin in den späten 1950er Jahren entwickelt hat. Dies ist der Impfstoff, der in den meisten Entwicklungsländern verwendet wird, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, die den inaktivierten Polioimpfstoff (IPV) verwenden. Zu den Stärken des Sabin-Impfstoffs … gehören: sein Preis von wenigen Cent pro Dosis, seine einfache Verabreichung und die Tatsache, dass sich die Impfviren von geimpften Kindern auf andere Kinder in ihrer Umgebung übertragen, was bedeutet, dass Impfkampagnen viel mehr Kinder schützen als nur diejenigen, die von den Impfteams gefunden werden.

Wenn man früher in den Entwicklungsländern ein paar Kinder in einer Nachbarschaft geimpft hat, hat man so ziemlich die ganze Nachbarschaft geimpft. Aber dieser letzte Vorteil, der hilfreich war, als es noch Hunderttausende von Poliofällen pro Jahr gab, ist heute ein ausgesprochen gemischter Segen. Die Sabin-Impfviren, die einmal in einer Gemeinde freigesetzt wurden, verbreiten sich weiter, wenn sie auf Kinder treffen, die nicht gegen Polio immun sind … Während sie von Kind zu Kind weitergegeben werden, können die Impfviren die Virulenzmerkmale wiedererlangen, die Sabin aus ihnen herausgezüchtet hat. Wenn die Impfviren lange genug zirkulieren, erlangen sie wieder die Fähigkeit zur Lähmung.

Der Teil des Schluckimpfstoffs, der gegen Typ-2-Viren schützte, wurde im Frühjahr 2016 in einer weltweit abgestimmten Aktion entfernt. Seitdem steigt die Zahl der Kinder, die keine Immunität gegen Polio Typ 2 (und Impfviren vom Typ 2) haben, täglich an. Die Zahl dieser Kinder liegt im zweistelligen Millionenbereich. In Teilen der Welt, in denen sich die Typ-2-Impfviren nicht ausbreiten, spielt diese fehlende Immunität keine Rolle. Aber in den Ländern Zentralafrikas, wo sich die Impfviren immer weiter ausbreiten, sind diese ungeschützten Kinder gefährdet. Kinder ohne jeglichen Schutz vor Typ-2-Polio geben den Impfviren die Möglichkeit, sich so weit zu verbreiten, dass sie wieder Lähmungserscheinungen hervorrufen können.

Die meisten Polioerkrankungen werden heute durch den Polio-Lebendimpfstoff verursacht

Wichtig ist, dass der inaktivierte Polio-Impfstoff zwar Lähmungen verhindert, aber nicht die Infektion. Daher können auch Personen, die mit der inaktivierten Version geimpft wurden, mit einem aus dem Impfstoff stammenden Poliovirus infiziert werden und es auf andere übertragen. In Afrika hat man auf Polioausbrüche reagiert, indem man so viele Kinder wie möglich mit dem ursprünglichen Polioimpfstoff vom Typ 2 geimpft hat.

Doch während dies regional zu funktionieren scheint, werden ungeimpfte Kinder in benachbarten Regionen plötzlich zur Zielscheibe, wenn sich die Impfviren zu verbreiten beginnen. Im Grunde genommen wird durch diese Bemühungen die Übertragungskette also nur wieder angefacht. So verursachte die indische Kampagne zur Ausrottung der Kinderlähmung im Jahr 2011 47.500 Fälle von impfinduzierter Kinderlähmung – eine Erkrankung, die doppelt so tödlich ist wie die wilde Kinderlähmung. Und, wie die Global Polio Eradication Initiative feststellt:

Das im Umlauf befindliche, aus Impfstoffen stammende Poliovirus oder cVDPV … hat in den letzten Jahren aufgrund niedriger Impfraten innerhalb der Gemeinschaften zugenommen. cVDPV Typ 2 (cVDPV2) ist mit 959 Fällen weltweit im Jahr 2020 am weitesten verbreitet. Da die Übertragung des Polio-Wildvirus in der afrikanischen Region im August 2020 für unterbrochen erklärt wurde, sind cVDPV nun die einzige Form des Poliovirus, die die afrikanische Region betrifft.

Einige glauben, dass die ultimative Antwort ein brandneuer Polio-Impfstoff ist, und die Bill & Melinda Gates Foundation hat sich an die Spitze dieser Entwicklungsbemühungen gestellt. Es überrascht nicht, dass Gates nach Bekanntwerden eines Poliofalls in New York seine Twitter-Follower daran erinnerte, dass „bis wir #EndPolio für immer ausrotten, es eine Bedrohung für uns alle bleibt. Die globale Ausrottungsstrategie muss voll unterstützt werden, um die Menschen überall zu schützen.

Beunruhigenderweise weist STAT News darauf hin, dass „der Plan ist, den Impfstoff im Rahmen des Notfallprotokolls der WHO zu verwenden, noch bevor er zugelassen ist“. Brauchen Kinder wirklich eine weitere experimentelle Injektion, die ihnen aufgezwungen wird? Das erscheint bestenfalls als leichtsinnige Torheit. Wie dem auch sei, dieser Polio-Impfstoff der nächsten Generation wird voraussichtlich irgendwann im Jahr 2023 zur Verfügung stehen.

Ist die offizielle Polio-Geschichte wahr?

In „The Curios Case of Polio, DDT and Vaccines„, einem Gastbeitrag auf meinem Substack vom Februar 2022, wirft die investigative Journalistin Tessa Lena einen tieferen Blick auf die offizielle Geschichte der Kinderlähmung. Während Polio auf eine Virusinfektion zurückgeführt wird, können polioähnliche Symptome auch durch eine Reihe toxischer Substanzen verursacht werden, darunter Blei, Arsen und Pestizide wie DDT.

In der Tat könnte die DDT-Exposition ein wichtiger Faktor für die Polioepidemien der 1950er Jahre gewesen sein. Lena zitiert einen 1951 in den Archives of Pediatrics erschienenen Artikel von Dr. Ralph R. Scobey mit dem Titel „Is the Public Health Law Responsible for the Poliomyelitis Mystery?“, in dem er betont, dass Poliomyelitis „sowohl durch organische und anorganische Gifte als auch durch bakterielle Toxine hervorgerufen werden kann“.

Als die Kinderlähmung jedoch als übertragbare Viruserkrankung eingestuft wurde, wurde die Erforschung dieser anderen potenziellen Mechanismen eingestellt, da alle Finanzmittel für die Poliomyelitis-Forschung „ausschließlich für die Untersuchung der Infektionstheorie bestimmt“ waren.

Interessanterweise weist Scobey darauf hin, dass die Theorie der Ansteckung mit Polio fast ausschließlich auf Arbeiten des Rockefeller-Instituts beruhte. Erkrankte Kinder wurden in der allgemeinen Krankenhausabteilung untergebracht, und es gab keinen einzigen Fall einer Übertragung zwischen Patienten. Dieses Detail widerspricht der viralen Theorie der Kinderlähmung, wurde aber ignoriert, und die Erklärung, dass es sich bei der Kinderlähmung um eine virale Infektion handelt, wurde schnell akzeptiert und nie wieder erfolgreich in Frage gestellt.

Anfang dieses Jahres habe ich ein Buch mit dem Titel „Turtles All the Way Down: Vaccine Science and Myth“ rezensiert. Fast die Hälfte des Buches befasste sich jedoch mit dem Betrug der Schluckimpfung gegen Polio. Ich habe den Autor davon überzeugt, dass Sie das Material über die Schluckimpfung kostenlos herunterladen können. Es ist eine faszinierende Geschichte, die das, was Lena geschrieben hat, erheblich erweitert, und ich hoffe, Sie haben genauso viel Spaß daran wie ich.

Der Fall des Polio-Impfstoffs erinnert in gewisser Weise an das, was wir jetzt mit den mRNA-COVID-Impfungen erleben. Mit der Zeit machen die Impfungen den Menschen anfälliger für COVID. Gleichzeitig setzen sie das Virus unter Druck, schnell zu mutieren, was zu einem Ausbruch nach dem anderen von zunehmend resistenten SARS-CoV-2-Stämmen führt.

Heute ist der ursprüngliche SARS-CoV-2-Stamm aus Wuhan nicht mehr vorhanden, und alle Infektionen werden durch Varianten verursacht, die als Reaktion auf die Masseninjektion entstanden sind. Einerseits sind diese Varianten zu weitaus milderen und weniger tödlichen Formen mutiert, andererseits haben sie eine Resistenz sowohl gegen natürliche als auch gegen durch Impfungen erzeugte Antikörper entwickelt, was zu scheinbar endlosen Infektionsrunden führt.

Ein Silberstreif am Horizont des COVID-Impfstoffdebakels ist, dass immer mehr Menschen die Impftheorie insgesamt überdenken und zu der Erkenntnis gelangen, dass viele Impfstoffe nicht funktionieren und dass keiner von ihnen ordnungsgemäß auf seine Sicherheit anhand von inerten Placebokontrollen getestet wurde.

