Faktencheck: Masken vs. Händewaschen – was schützt besser vor Viren und warum Masken eine Farce sind

mercola.com

Das irrationale und unwissenschaftliche Narrativ über das Tragen von Masken wird durch die Zensur wahrheitsgemäßer und sachlicher Informationen durch Technologieplattformen vorangetrieben. YouTube hat vor kurzem ein Video von US-Senator Rand Paul gesperrt, in dem er erklärte, dass Masken nicht funktionieren.

In einer E-Mail aus dem Jahr 2020, die über einen Antrag auf Informationsfreiheit erhalten wurde, erklärte Dr. Anthony Fauci: „Die typische Maske, die man in der Apotheke kauft, ist nicht wirklich effektiv, um Viren abzuhalten, die klein genug sind, um das Material zu durchdringen“.

Am 25. Februar 2020 veröffentlichten die britischen Gesundheitsbehörden einen Leitfaden, in dem sie von der Verwendung von Masken abraten, selbst für Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen, da es keine Beweise dafür gibt, dass sie die Verbreitung von Viren verhindern.

Randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) gelten seit langem als Goldstandard in der medizinischen Forschung, doch werden RCTs nun ignoriert, wenn es um das Tragen von Masken geht

Von 14 RCTs, die die Wirksamkeit von Masken bei der Verhinderung der Übertragung von Atemwegsviren untersucht haben, legen 11 nahe, dass Masken entweder nutzlos oder kontraproduktiv sind. Die übrigen drei deuten darauf hin, dass Masken zwar nützlich sein können, aber nicht in statistisch signifikantem Maße.

Seit mehr als 18 Monaten werden wir mit fragwürdigen Ratschlägen zum Thema Maskierung konfrontiert, die von kopfschüttelnd über leicht amüsant bis hin zu geradezu lächerlich reichen, und es scheint kein Ende in Sicht zu sein, obwohl es keine wissenschaftliche Grundlage für die universelle Maskierung gibt.

Angetrieben wird dieser Irrsinn durch die Zensur wahrheitsgemäßer und sachlicher Informationen durch technische Plattformen wie YouTube. Im obigen Bericht von Fox News kritisiert Tucker Carlson die YouTube-Chefin Susan Wojcicki für die Zensur eines Videos von US-Senator Rand Paul, in dem er darauf hinwies, dass die meisten Masken nicht vor dem Virus schützen können und werden.

„Die Behauptung, dass Stoffmasken funktionieren, obwohl sie es nicht tun, gefährdet tatsächlich Leben“, sagte Paul in seinem verbotenen Video. Im Gegensatz zu Wojcicki ist Paul ein echter Mediziner, doch Wojcicki glaubt, dass sie in der Lage ist, zu entscheiden, was medizinische Fehlinformationen sind und was nicht.

Maskenempfehlungen werden von vernünftig zu irrational

Pauls Aussage ist alles andere als umstritten. In einer E-Mail aus dem Jahr 2020, die über einen Antrag auf Informationsfreiheit zugänglich war, erklärte Dr. Anthony Fauci: „Die typische Maske, die man in der Apotheke kauft, ist nicht wirklich effektiv, um Viren abzuhalten, die klein genug sind, um das Material zu durchdringen.“

Im März 2020 trat Fauci auch im Fernsehen auf und erklärte, dass „die Menschen nicht mit Masken herumlaufen sollten“, weil „sie nicht den perfekten Schutz bieten, von dem die Leute glauben, dass er es ist.“

Gleiches gilt für den damaligen Surgeon General Jerome Adams, der am 29. Februar 2020 twitterte: „Ernsthaft Leute – HÖRT AUF, MASKEN ZU KAUFEN! Sie verhindern NICHT, dass sich die Allgemeinheit mit dem Coronavirus ansteckt“. Adams hat den Tweet inzwischen gelöscht, aber er ist im Internet in aller Munde.

„Der Punkt ist, dass es nichts Verrücktes oder Ungenaues an Rand Pauls Video über Masken gab“, sagt Carlson. „Es war … nachweislich wahr, Leute, die wissen, wovon sie reden, stimmen dem zu, einschließlich der Leute, die für unsere COVID-Reaktion verantwortlich sind, aber es wurde trotzdem zensiert. Und die Tatsache, dass es trotzdem zensiert wurde, ist ein Skandal.“

Carlson führt weiter aus, dass Zensur immer nach hinten losgeht, weil die Massen irgendwann merken, dass sie belogen werden, und dann nicht mehr zuhören. Auch übertriebene Härte geht nach hinten los, und die COVID-Injektionskampagne ist ein perfektes Beispiel dafür.

Hätte man uns einfach wie Erwachsene behandelt, wäre die Impfrate wahrscheinlich viel höher gewesen als sie jetzt ist. Der irrationale Vorstoß mit ostentativen Bestechungsgeldern, gefolgt von der illegalen Umsetzung der Impfpflicht, hat einfach bei zu vielen Menschen Misstrauen geweckt.

„So kann es natürlich nicht weitergehen“, sagt Carlson. „Man kann kein selbstverwaltetes Land haben, in dem die Menschen nicht lesen dürfen, was sie wollen. Eine freie Presse ist kein optionales Merkmal einer Demokratie; sie ist das Zentrum der Demokratie. Das ist offensichtlich. Es ist in unseren Gründungsdokumenten niedergeschrieben.

Wie sind die Gesundheitsbehörden so unvernünftig in Bezug auf Masken geworden?

In einem Artikel im City-Journal vom 11. August 20217 überprüft Jeffrey Anderson die wissenschaftlichen Beweise für eine allgemeine Maskierung und stellt fest, dass die britischen Gesundheitsbehörden am 25. Februar 2020 einen Leitfaden veröffentlicht haben, in dem sie von der Verwendung von Masken abraten, selbst für Angestellte in Pflegeeinrichtungen, da diese die Verbreitung von Viren nicht verhindern.

Obwohl der Leitfaden anscheinend wie Adams‘ Tweet aus dem Internet gelöscht wurde, zitiert Anderson ihn mit den Worten: „Während der normalen täglichen Aktivitäten bieten Gesichtsmasken keinen Schutz vor Atemwegsviren wie COVID-19 und müssen vom Personal nicht getragen werden.“

In ähnlicher Weise erklärte der Exekutivdirektor des Health Emergency Program der Weltgesundheitsorganisation am 30. März 2020: „Es gibt keine spezifischen Beweise, die darauf hindeuten, dass das Tragen von Masken für die breite Bevölkerung einen besonderen Nutzen hat.

Diese Empfehlung war wahrheitsgemäß und logisch. Chirurgische Masken sind nicht dazu gedacht, den Träger oder andere vor einer Virusübertragung zu schützen, da die Löcher im Stoff viel größer sind als jedes Virus. Sie sollen lediglich verhindern, dass ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens versehentlich die Wunde eines Patienten mit bakterienhaltigem Speichel oder Atemtropfen infiziert. Wie von Anderson berichtet:

„Die Ratschläge der Gesundheitsbehörden in den ersten Tagen von Covid-19 stimmten mit diesem Verständnis überein. Dann, am 3. April 2020, gab Adams bekannt, dass die CDC ihre Richtlinien änderte und dass die Öffentlichkeit fortan Masken tragen sollte, wenn eine ausreichende soziale Distanz nicht eingehalten werden konnte. Spulen Sie 15 Monate vor. Rand Paul wurde eine Woche lang von YouTube gesperrt, weil er gesagt hatte: „Die meisten Masken, die man im Handel kaufen kann, funktionieren nicht“.

Viele Städte im ganzen Land folgen den neuen CDC-Richtlinien, die angesichts der landesweiten Zunahme der durch die Delta-Variante verursachten Fälle herausgegeben wurden, und schreiben erneut das Tragen von Masken in Innenräumen für alle vor, unabhängig vom Impfstatus. Die CDC empfiehlt weiterhin, dass alle Schulkinder und Lehrer, auch diejenigen, die Covid-19 hatten oder geimpft wurden, Masken tragen sollten …

Wie konnte sich die Empfehlung zum Tragen von Masken so grundlegend ändern? Hat sich die medizinische Forschung über die Wirksamkeit von Masken geändert – und das in einem bemerkenswert kurzen Zeitraum – oder nur die Anleitung zum Tragen von Masken?“

Warum verwendet die CDC minderwertige Wissenschaft zur Unterstützung der Maskierung?

Uns wird routinemäßig gesagt, dass wir der Wissenschaft folgen sollen und dass die Empfehlungen für die öffentliche Gesundheit genau darauf beruhen. Aber tun sie das wirklich? Wo sind die Beweise dafür, dass Maskierung irgendeinen Einfluss auf die Virusübertragung hat?

Es ist auffallend, wie sehr die CDC bei der Darstellung von Beweisen zur Rechtfertigung ihrer überarbeiteten Maskenrichtlinien sorgfältig vermeidet, randomisierte kontrollierte Studien zu erwähnen. ~ Jeffrey Anderson

Randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) gelten seit langem als der Goldstandard in der medizinischen Forschung, da sie es ermöglichen, eine bestimmte Variable zu isolieren und die Möglichkeiten der Forscher, ein bevorzugtes Ergebnis zu erzielen, zu verringern. Mit einer Reihe von Tricks ist dies zwar immer noch möglich, aber zumindest kann man dann die Verzerrung erkennen. Seltsamerweise werden RCTs heute routinemäßig ignoriert, wenn es um das Tragen von Masken geht. Warum ist das so? Anderson berichtet:

„Es ist auffallend, wie sehr die CDC bei der Zusammenstellung von Beweisen zur Rechtfertigung ihrer überarbeiteten Maskenrichtlinien fleißig vermeidet, randomisierte kontrollierte Studien zu erwähnen … In einem ‚Science Brief, in dem Studien hervorgehoben werden, die ‚zeigen, dass das Tragen von Masken neue Infektionen reduziert‘, und der als wichtigste öffentliche Rechtfertigung für ihre Maskenrichtlinien dient, stellt die CDC eine hilfreiche Matrix von 15 Studien zur Verfügung – keine RCTs.

Stattdessen konzentriert sich die CDC ausschließlich auf Beobachtungsstudien, die nach Beginn von Covid-19 abgeschlossen wurden. Im Allgemeinen sind Beobachtungsstudien nicht nur von geringerer Qualität als RCTs, sondern auch anfälliger für Politisierung, da sie das Urteil des Forschers stärker in die Untersuchung einfließen lassen können und sich weit mehr als RCTs dazu eignen, das zu finden, was man finden will. Ein besonderer Favorit der CDC … ist eine Beobachtungsstudie (genauer gesagt eine Kohortenstudie), die sich auf zwei COVID-positive Friseure in einem Schönheitssalon in Missouri konzentriert.

Die beiden Friseure, die maskiert waren, erbrachten mehrere Tage lang Dienstleistungen für 139 Personen, die zumeist maskiert waren, nachdem sie Covid-19-Symptome entwickelt hatten. Die 67 Kunden, die sich anschließend auf das Coronavirus testen ließen, wurden negativ getestet, und keiner der 72 anderen Kunden zeigte Symptome. Diese Studie weist erhebliche Einschränkungen auf. Zunächst einmal könnte jeder der 72 nicht getesteten Kunden an COVID-19 erkrankt, aber symptomlos gewesen sein, oder sie hatten Symptome, die sie dem Greene County Health Department, der befragenden Stelle, nicht gemeldet haben.

Das offensichtliche Ausbleiben einer Ausbreitung von COVID-19 könnte auf eine gute Belüftung, gute Handhygiene, minimales Husten der Friseure oder die Tatsache zurückzuführen sein, dass die Friseure im Allgemeinen, wie die Forscher anmerken, „die Haare schneiden, während die Kunden von ihnen wegschauen“. Die Forscher stellen auch fest, dass die „Virusausscheidung“ des Coronavirus „in den 2 bis 3 Tagen vor dem Auftreten der Symptome am höchsten ist“. Dennoch wurden keine Kunden, die die Friseure zu dem Zeitpunkt aufsuchten, als sie am ansteckendsten waren, auf COVID-19 getestet oder nach Symptomen befragt.

Am wichtigsten ist jedoch, dass es in dieser Studie keine Kontrollgruppe gibt. Niemand hat eine Ahnung, wie viele Menschen, wenn überhaupt, infiziert worden wären, wenn im Salon keine Masken getragen worden wären.

RCTs zeigen, dass Masken die Übertragung von Viren nicht verhindern

Ein weiteres Beweismittel, auf das sich die CDC stützt, ist eine Umfrage, die noch weniger aussagekräftig ist als eine Kohortenstudie.

Maskenbefürworter behaupten oft, dass wir keine andere Wahl haben, als uns auf Beobachtungsstudien statt auf RCTs zu verlassen, weil RCTs uns nicht sagen können, ob Masken funktionieren oder nicht. Aber was sie wirklich meinen, ist, dass ihnen nicht gefällt, was die RCTs zeigen“, schreibt Anderson.

In der Tat ist es schwierig, auch nur eine einzige RCT zu finden, die zeigt, dass das Tragen von Masken einen nennenswerten Nutzen hat. Anderson geht 14 RCTs aus der ganzen Welt durch, die die Wirksamkeit von Masken gegen Atemwegsviren untersucht haben, und erörtert deren Ergebnisse.

Darunter ist auch eine französische Studie aus dem Jahr 2010, in der kranke Patienten und ihre Haushaltskontakte nach dem Zufallsprinzip in eine Masken- und eine Nicht-Masken-Gruppe eingeteilt wurden. Die Befolgung der vorgesehenen Intervention war „gut“.

Innerhalb einer Woche entwickelten 15,8 % der Haushaltskontakte in der Kontrollgruppe ohne Maske und 16,2 % in der Maskengruppe eine grippeähnliche Erkrankung. Der Unterschied von 0,4 % zwischen den Gruppen war statistisch unbedeutend. Die Autoren schreiben dazu: „In verschiedenen Sensitivitätsanalysen konnten wir keinen Trend in den Ergebnissen feststellen, der auf eine Wirksamkeit von Gesichtsmasken hindeutet.“

Die eigenen Daten der CDC zeigen auch, dass 70,6 % der COVID-19-Patienten angaben, in den 14 Tagen vor ihrer Erkrankung „immer“ eine Stoffmaske oder Gesichtsbedeckung getragen zu haben; 14,4 % gaben an, „häufig“ eine Maske getragen zu haben. Insgesamt hatten also 85 % der an COVID-19 erkrankten Personen „oft“ oder „immer“ eine Maske getragen.

Händewaschen schlägt Masken und die Kombination aus Maske und Händewaschen

In einer von der CDC finanzierten Studie aus dem Jahr 2009 wurde zusätzlich das Händewaschen untersucht, um festzustellen, ob das Tragen von Masken in Kombination mit der Handhygiene besser funktioniert. Eine Gruppe wurde nur zur Handhygiene angehalten, eine zweite Gruppe wusch sich die Hände und trug eine Gesichtsmaske, und eine dritte Gruppe tat nichts.

Während die Gruppe mit Maske und Händewaschen bei einer Messung statistisch besser abschnitt als die Kontrollgruppe, war die Gruppe, die sich nur die Hände wusch, bei zwei Messungen statistisch signifikant besser als die Kontrollgruppe.

Dies deutet darauf hin, dass das Händewaschen allein tatsächlich die wirksamste Maßnahme war. Den Autoren zufolge wurde „kein zusätzlicher Nutzen beobachtet, wenn die Handhygiene durch die Verwendung einer Gesichtsmaske ergänzt wurde, im Vergleich zur Handhygiene allein“.

Die Annahme, dass Händewaschen allein sogar die Kombination aus Händewaschen und Tragen eines Mundschutzes übertrifft, wurde durch eine Studie aus dem Jahr 2011 gestützt, in der festgestellt wurde, dass bei denjenigen, die sich die Hände wuschen und einen Mundschutz trugen, die Sekundärrate grippeähnlicher Erkrankungen doppelt so hoch war wie bei der Kontrollgruppe, die nichts unternahm.

Eine multivariate Analyse ergab dasselbe, was die Autoren zu der Schlussfolgerung veranlasste, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei denjenigen, die Masken trugen und sich die Hände wuschen, im Vergleich zur Kontrollgruppe „doppelt so hoch war wie die angenommene Schutzwirkung“.

COVID-19-spezifische Maskenstudie konnte keinen Nutzen nachweisen

Die erste und meines Wissens einzige COVID-19-spezifische randomisierte, kontrollierte Studie mit chirurgischen Masken, die am 18. November 2020 veröffentlicht wurde, untergrub ebenfalls die offizielle Behauptung, dass die Maskierung funktioniert. Interessanterweise ergab die Studie, dass das routinemäßige Tragen von Masken das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion entweder um bis zu 46 % senken oder aber um 23 % erhöhen kann.

In jedem Fall blieb die große Mehrheit – 97,9 % derjenigen, die keine Maske trugen, und 98,2 % derjenigen, die eine trugen – infektionsfrei, so dass die SARS-CoV-2-Infektion nicht annähernd so weit verbreitet ist, wie wir glauben.

An der Studie nahmen 3030 Personen teil, die eine chirurgische Gesichtsmaske tragen sollten, und 2994 nicht maskierte Kontrollpersonen. Von ihnen schlossen 80,7 % die Studie ab. Den Ergebnissen zufolge trugen 46 % der Teilnehmer die Maske immer wie empfohlen, 47 % überwiegend wie empfohlen und 7 % befolgten die Empfehlungen nicht.

Von den Maskenträgern wurden 1,8 % positiv auf SARS-CoV-2 getestet, bei den Kontrollpersonen waren es 2,1 %. Bei denjenigen, die sich nicht an die Trageempfehlungen hielten, blieben die Ergebnisse mit 1,8 % gleich, was darauf hindeutet, dass auch die Befolgung der Empfehlungen keinen signifikanten Unterschied macht.

Von denjenigen, die angaben, ihre Gesichtsmaske „genau nach Anweisung“ zu tragen, wurden 2 % positiv auf SARS-CoV-2 getestet, verglichen mit 2,1 % der Kontrollgruppe. Im Grunde zerstören wir also Volkswirtschaften und Leben auf der ganzen Welt, um eine winzige Minderheit vor einem positiven PCR-Testergebnis zu schützen, von dem wir inzwischen wissen, dass es nichts bedeutet.

Eine andere Untersuchung, bei der die Fallzahlen zwischen Staaten mit und ohne Maskenpflicht verglichen wurden, ergab, dass in Staaten mit Maskenpflicht durchschnittlich 27 positive SARS-CoV-2-„Fälle“ pro 100 000 Einwohner auftraten, während in Staaten ohne Maskenpflicht nur 17 Fälle pro 100 000 Einwohner gezählt wurden. Auch dies deutet darauf hin, dass die Maskenpflicht keine nennenswerten positiven Auswirkungen hat.

Mehr Wissenschaft

Wenn Sie immer noch unschlüssig sind, ob Masken eine Notwendigkeit sind, die jedem, auch Kleinkindern, auferlegt werden muss, sollten Sie sich die verfügbare medizinische Literatur durchlesen. Zusätzlich zu den oben genannten Forschungsergebnissen finden Sie hier einen kleinen Auszug dessen, was Sie finden, wenn Sie nach Daten über Gesichtsmasken als Strategie zur Verhinderung von Virusinfektionen suchen:

Chirurgische Masken und N95-Masken schneiden in etwa gleich gut ab – In einer 2009 in JAMA veröffentlichten Studie wurde die Wirksamkeit von chirurgischen Masken und N95-Atemschutzmasken zum Schutz vor der saisonalen Grippe im Krankenhaus verglichen; 24 % der Krankenschwestern in der Gruppe mit den chirurgischen Masken erkrankten dennoch an Grippe, ebenso wie 23 % derjenigen, die N95-Atemschutzmasken trugen.

„Kein Beweis“, dass Masken die Übertragung von Grippe im Krankenhaus verhindern – Im September 2018 gewann die Ontario Nurses Association (ONA) ihre zweite von zwei Klagen gegen die „Impfen oder maskieren“-Politik des Toronto Academic Health Science Network (TAHSN). Auch diese Information scheint aus dem Internet gelöscht worden zu sein, ist aber in den Wayback-Archiven verfügbar. Wie von der ONA berichtet:

„Nach Prüfung umfangreicher vorgelegter Sachverständigenbeweise … befand Schiedsrichter William Kaplan in seiner Entscheidung vom 6. September, dass die VOM-Politik von St. Michael ‚unlogisch und sinnlos‘ ist … Im Jahr 2015 verwarf Schiedsrichter James Hayes in einem Schiedsverfahren, an dem auch andere Krankenhäuser in Ontario beteiligt waren, dieselbe Art von Politik … Hayes stellte fest, dass es „kaum Beweise“ dafür gab, dass die Verpflichtung des Pflegepersonals, Masken zu tragen, die Übertragung von Influenza auf die Patienten verringert …

Die angesehenen Sachverständigen der ONA, darunter der Torontoer Experte für Infektionskontrolle Dr. Michael Gardam, der Quebecer Epidemiologe Dr. Gaston De Serres und Dr. Lisa Brosseau, eine amerikanische Expertin für Masken, sagten aus, dass es … keine Beweise dafür gibt, dass das Tragen von Masken durch gesundes Pflegepersonal während der Grippesaison die Übertragung von Grippe in Krankenhäusern verhindert.

Sie sagten ferner aus, dass Krankenschwestern, die keine Symptome haben, wahrscheinlich keine wirkliche Übertragungsquelle darstellen und dass es nicht logisch sei, gesunde, ungeimpfte Krankenschwestern zur Maske zu zwingen.

Kein signifikanter Rückgang der Grippeübertragung bei Verwendung im kommunalen Umfeld – Eine im Mai 2020 in Emerging Infectious Diseases veröffentlichte Übersichtsarbeit, in der „die Evidenzbasis zur Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer persönlicher Schutzmaßnahmen … in nicht-gesundheitlichen Umfeldern“ überprüft wurde, kam auf der Grundlage von 10 randomisierten kontrollierten Studien zu dem Schluss, dass es „keine signifikante Verringerung der Influenzaübertragung durch die Verwendung von Gesichtsmasken“ gibt.

Keine Beweise dafür, dass eine universelle Maskierung COVID-19 verhindert – In einem Leitfaden der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2020 wird darauf hingewiesen, dass:

Meta-Analysen in systematischen Literaturübersichten haben ergeben, dass die Verwendung von N95-Atemschutzmasken im Vergleich zur Verwendung medizinischer Masken nicht mit einem statistisch signifikant niedrigeren Risiko für klinische Atemwegserkrankungen oder im Labor bestätigte Influenza- oder Virusinfektionen verbunden ist … Derzeit gibt es keine direkten Beweise (aus Studien zu COVID-19 und bei gesunden Menschen in der Bevölkerung) für die Wirksamkeit einer allgemeinen Maskierung gesunder Menschen in der Bevölkerung zur Verhinderung von Infektionen mit Atemwegsviren, einschließlich COVID-19.“

Maske oder keine Maske, derselbe Unterschied – Eine Metaanalyse und wissenschaftliche Überprüfung unter der Leitung des angesehenen Forschers Thomas Jefferson, Mitbegründer der Cochrane Collaboration, die im April 2020 auf dem Vorveröffentlichungsserver medRxiv veröffentlicht wurde, ergab, dass das Tragen einer Maske in der Allgemeinbevölkerung oder bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens im Vergleich zu keiner Maske die Zahl der grippeähnlichen Erkrankungen oder der Grippe nicht reduzierte.

In einer Studie, die Beschäftigte in Quarantäne untersuchte, erhöhte sich sogar das Risiko, an Influenza zu erkranken, verringerte sich jedoch das Risiko einer grippeähnlichen Erkrankung. Außerdem wurde festgestellt, dass es keinen Unterschied zwischen chirurgischen Masken und N95-Atemschutzmasken gibt.

Verfolgen wir die tatsächliche Wissenschaft

Wenn wir den wissenschaftlichen Erkenntnissen folgen wollen – was generell eine gute Idee ist, vor allem aber, wenn es um Vorschriften im Bereich der öffentlichen Gesundheit geht – sollten wir keine Masken tragen. Wie von Anderson berichtet:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass von den 14 RCTs, die die Wirksamkeit von Masken bei der Verhinderung der Übertragung von Atemwegsviren untersucht haben, drei darauf hindeuten, aber keine statistisch signifikanten Beweise in der Intention-to-Treat-Analyse liefern, dass Masken nützlich sein könnten. Die anderen elf deuten darauf hin, dass Masken entweder nutzlos sind – sei es im Vergleich zu keiner Maske oder weil sie anscheinend nicht zu einer guten Handhygiene allein beitragen – oder sogar kontraproduktiv sind.

Von den drei Studien, die in der Intention-to-treat-Analyse statistisch signifikante Beweise lieferten, die innerhalb derselben Studie nicht widerlegt wurden, stellte eine fest, dass die Kombination von chirurgischen Masken und Handhygiene weniger wirksam war als die Handhygiene allein, eine stellte fest, dass die Kombination von chirurgischen Masken und Handhygiene weniger wirksam war als nichts, und eine stellte fest, dass Stoffmasken weniger wirksam waren als chirurgische Masken.

Quellen: