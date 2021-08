Corbett – Report: Absoluter Nullpunkt: Die Enthüllung der globalen Agenda

Wie jeder, der aufgepasst hat, weiß, spielte das Imperial College London eine Schlüsselrolle bei der Rechtfertigung der Betrugsdemie-Hysterie, und die Universität Oxford spielte eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung der „Lösung“ für dieses Problem.

Wie Sie sich aus „Who Is Bill Gates?“ erinnern werden, war es das COVID-19-Forschungsteam des Imperial College, das am 16. März 2020 einen Bericht veröffentlichte, in dem der Tod von bis zu 500.000 Briten und 2,2 Millionen Amerikanern vorhergesagt wurde, wenn keine strengen staatlichen Maßnahmen ergriffen würden. Dieser (völlig fehlerhafte) Bericht – zusammen mit einem ähnlich alarmistischen Modell des von Gates finanzierten „Institute for Health Metrics and Evaluation“ – wurde zur Rechtfertigung der ersten Runde von Lockdowns in den USA und Großbritannien herangezogen. Und wie Sie sich aus meinem Bericht – zusammen mit Whitney Webb – über die Verbindungen von Oxford-AstraZeneca zur Eugenik erinnern werden, war es die Partnerschaft der „Oxford Vaccine Group“ mit AstraZeneca, aus der eine der Injektionen hervorging, die derzeit im Namen des „Kampfes gegen COVID“ in die Venen von Hunderten von Millionen Menschen rund um den Globus gelangen.

Es sollte daher nicht überraschen, dass Forscher des Imperial College und der Universität Oxford auch eine Schlüsselrolle in einem Bericht aus der Zeit vor der „Scamdemic“ spielten, der kürzlich von „The Daily Expose“ ausgegraben wurde und der den Plan für die Umsetzung einer noch größeren globalistischen Agenda darlegt: die Abschaltung der Weltwirtschaft.

Der Bericht mit dem Titel „Absolute Zero: Delivering the UK’s climate change commitment with incremental changes to today’s technologies“ wurde 2019 von „UK FIRES“ erstellt, „einer Zusammenarbeit zwischen den Universitäten Cambridge, Oxford, Nottingham, Bath und dem Imperial College London“, die „darauf abzielt, industrielles Wachstum in Großbritannien zu enthüllen und zu stimulieren, das mit einem schnellen Übergang zu Nullemissionen vereinbar ist.“ Er ist weitgehend unter dem Radar verschwunden.

„Absolute Zero“ ist angeblich eine Anspielung auf die Verpflichtung des Vereinigten Königreichs, bis zum Jahr 2050 „Null-Emissionen“ zu erreichen – oder einen Zustand, in dem es keine Nettoemissionen von Treibhausgasen in die Atmosphäre gibt. Aber „Absolute Zero“ ist auch ein Hinweis auf die beängstigende Vision für die Zukunft der Menschheit, die die Globalisten und ihre akademischen Lakaien unter dem Deckmantel der Betrugsdemie für die Menschheit konstruieren.

Schnallt euch an, Leute. Das wird ein wilder Ritt werden.

Okay, das Wichtigste zuerst. Lesen Sie den Bericht. Oder überfliegen Sie ihn zumindest gründlich. Wenn Sie das tun, werden Sie feststellen, dass der vorgebliche Zweck des Berichts laut seiner Zusammenfassung darin besteht, die Frage zu beantworten: „Wenn wir wirklich in dreißig Jahren [im Vereinigten Königreich] null Emissionen erreichen wollen, was bedeutet das?“

Die Antworten sollten niemanden überraschen, der die Entfaltung der menschen- und lebensfeindlichen Agenda von der Veröffentlichung des Berichts „Grenzen des Wachstums“ des „Club of Rome“ im Jahr 1972 über die Geburt der „Agenda 21“ auf dem von Maurice Strong geleiteten UN-Erdgipfel 1992 bis hin zur Umsetzung der „Agenda 2030“ für nachhaltige Entwicklung in den letzten Jahren verfolgt hat.

Die Autoren von „Absolute Zero“ informieren uns nämlich darüber, dass:

Alle Flughäfen im Vereinigten Königreich mit Ausnahme von Heathrow, Glasgow und Belfast im nächsten Jahrzehnt geschlossen werden und der gesamte Luftverkehr bis zum Jahr 2050 eingestellt wird.

Alle bestehenden Formen der Hochofenproduktion und alle bestehenden Formen der Zementproduktion bis zum Jahr 2050 eingestellt werden, was bedeutet, dass „die Bauindustrie ihren Produktionsprozess radikal ändern oder schließen muss“ und dass die Gebäude kleiner und viel teurer werden.

Die gesamte Seeschifffahrt bis zum Jahr 2050 eingestellt wird (mit der Möglichkeit, dass ein Teil der Schifffahrt irgendwann „nach 2050“ wieder aufgenommen wird, wenn die Frachtschiffe mit Atomstrom an Bord ausgerüstet sind).

Der Verzehr von Rind- und Lammfleisch bis zum Jahr 2050 eingestellt wird, ebenso wie der Verzehr von Lebensmitteln aus Übersee, die nicht auf dem Schienenweg eingeführt werden (siehe Luftverkehr und Schifffahrt oben).

Und die gesamte nicht erneuerbare Energieerzeugung bis 2050 natürlich eingestellt wird.

Das sind nur die Höhepunkte, aber Sie können auf den 57 Seiten des Berichts viele, viele weitere kühne (und seltsam spezifische) Aussagen darüber finden, was wir in unserer sorgfältig begrenzten Zukunft erwarten können. Siehe zum Beispiel Seite 25, wo wir erfahren, dass farbige Keramik bis 2050 der Vergangenheit angehören wird, es sei denn, unsere weisen technokratischen Oberherren finden eine Produktionsmethode für dieses Material, die kein von fossilen Brennstoffen abhängiges Reduktionsbrennen erfordert.

Natürlich ist der gesamte Estrich liebevoll mit der Art von völlig undurchschaubaren Spaghetti-Diagrammen illustriert, die nur von der Art von Geistesgestörten erstellt werden können, die einen Bericht wie diesen überhaupt erst verfassen würden.

Irgendwelche Fragen?

Wenn man all dies betrachtet, könnte man sich die Frage stellen: Warum 2050? Und warum sind die Verfasser des Berichts so zuversichtlich, dass sie wissen, was bis zu diesem mysteriösen Datum geschehen wird?

Die Antwort darauf geben die Autoren im Abschnitt „Warum dieser Bericht wichtig ist“ des Dokuments, wo sie schreiben: „In ihrer letzten bedeutenden Amtshandlung als Premierministerin änderte Theresa May das britische Klimaschutzgesetz, um uns zu verpflichten, alle Treibhausgasemissionen im Vereinigten Königreich bis 2050 zu eliminieren“. Später heißt es, dass die Aktivitäten, die bis 2050 eingestellt werden sollen, diejenigen sind, „die im Jahr 2050 aufgrund des Klimawandelgesetzes illegal sein werden.“

Sie beziehen sich auf die von Ex-Premierministerin Theresa May für 2019 geplante Änderung des Klimaschutzgesetzes von 2008, die laut der Pressemitteilung der britischen Regierung „das Vereinigte Königreich auf den Weg bringt, die erste große Volkswirtschaft zu werden, die ein Netto-Null-Emissionsziel gesetzlich festlegt.“

Die Änderung selbst – der „Climate Change Act 2008 (2050 Target Amendment) Order 2019“ – besteht aus einer einzigen Klausel, die die Bestimmung des ursprünglichen Gesetzes, dass „das britische Netto-Kohlenstoffkonto für das Jahr 2050 mindestens 80 % niedriger ist als das von 1990“, in „100 % niedriger“ ändert. Wie die Autoren des „Absolute Zero“-Berichts feststellen, stellt dies eine rechtlich verbindliche Zusage dar, dass das Vereinigte Königreich bis zum Jahr 2050 eine „Netto-Nullbilanz“ für Kohlenstoff erreichen wird. Auf diesem Kern der Wahrheit haben die unbändigen Menschenhasser von „UK FIRES“ ihr „Absolute Zero“-Gebäude errichtet und erklärt, dass alles, was Treibhausgase ausstößt, im Jahr 2050 illegal sein wird.

Das ist natürlich Unsinn. Wie der „Absolute Zero“-Bericht selbst in einem unverfänglichen Absatz mit der Überschrift „Was wir mit dem absoluten Nullpunkt meinen“ einräumt, wird sich die Gesetzesauslegung der Autoren des Berichts mit ziemlicher Sicherheit von derjenigen der Regierung unterscheiden, die im Jahr 2050 das Sagen hat (vorausgesetzt, das Gesetz selbst ist bis dahin nicht geändert oder abgeschafft worden). Das britische Klimaschutzgesetz enthält zwei „Ausweichwörter“, räumen sie ein, nämlich „Nettoemissionen“ und Emissionen, die auf britischem „Hoheitsgebiet“ entstehen. Wie sie richtig vermuten, werden diese Worte zweifellos von jeder denkbaren zukünftigen Regierung so interpretiert werden, dass jede Menge heimtückischer „Emissionen“ im Rahmen des Gesetzes erlaubt sind, vorausgesetzt, dass diese Emissionen durch den Emissionshandel oder einen anderen Taschenspielertrick dieser Art „ausgeglichen“ werden; und dass alle Emissionen, die nicht direkt auf britischem Territorium entstehen (wie die Emissionen, die mit dem Transport von Waren auf britisches Territorium verbunden sind), nicht auf das „Kohlenstoffkonto“ angerechnet werden.

Aus diesem Grund hat das Team von „Absolute Zero“ beschlossen, seinen gesamten Bericht auf einer Gesetzesauslegung aufzubauen, die von keiner vernünftigen Regierung angewandt werden würde: dass das Vereinigte Königreich im Jahr 2050 buchstäblich überhaupt keine Treibhausgase mehr ausstoßen wird. Aber wie wir alle wissen, wird die britische Regierung – wenn sie so handelt, wie es Regierungen im Allgemeinen tun – einfach das Fass zum Überlaufen bringen, wenn das Jahr 2050 erreicht ist, indem sie die Gesetzgebung ändert oder buchhalterische Tricks anwendet, um zu erklären, dass sie das „Netto-Null“-Ziel erreicht habe – unabhängig davon, wie viel das Land in Wirklichkeit emittiert.

Aber jetzt kommt der beunruhigende Teil: Wir haben es – wie selbst die dümmsten, blindesten und vorsätzlichsten Ignoranten nach den letzten 18 Monaten des Lockdownwahnsinns erkennen können – nicht mit rationalen Regierungen zu tun. Wenn sich der politische Status quo in naher Zukunft nicht ändert, dann besteht die eigentliche Kritik am „Absolute Zero“-Bericht darin, dass dieser davon ausgeht, dass die Globalisten bis 2050 warten werden, um die produktiven menschlichen Aktivitäten abzuschalten. In Wirklichkeit hat die britische Regierung bereits eine 78%ige Reduzierung der Emissionen (gegenüber 1990) bis 2035 gesetzlich verankert, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie buchhalterische Tricks anwenden wird, um den Menschen eine Flucht aus dieser Zukunft der künstlich herbeigeführten Armut zu ermöglichen. Wir reden hier schließlich über das Land des vorgeschlagenen Kohlenstoff-Rationskontos.

Fairerweise muss man sagen, dass diejenigen, die die Weltwirtschaft lahmlegen, alle sinnvollen produktiven Tätigkeiten einstellen und die Menschheit absichtlich in die Steinzeit zurückversetzen wollen, eine gewisse Rationalität an den Tag legen. Nur ist es nicht die Art von „Rationalität“, die jeder normale Mensch annehmen würde. Viele glauben immer noch, dass die nationalen Regierungen von korrupten, aber nicht bösartigen Politikern geführt werden, wenn nicht zum Wohle der Nation, dann zum Wohle der Geschäfts- und Industrieinteressen der Nation. Doch das ist nicht wahr. Wie die jüngsten Ereignisse gezeigt haben, arbeiten die nationalen Regierungen zunehmend auf eine internationale Agenda hin, die von zwischenstaatlichen Gremien festgelegt wird (sei es das WHO/Gates/Gavi/Big Pharma-Kartell im Fall der Betrugsdemie oder das UN/Club of Rome/WEF-Kartell im Fall der Agenda 2030), die nicht antiquierten Vorstellungen von „nationalen“ Interessen verpflichtet sind.

Nein, diese zwischenstaatlichen Gremien werden nicht von nationalen Parteigängern geleitet, denen das Wohlergehen ihrer Landsleute am Herzen liegt, sondern – wie ich in den vergangenen Jahrzehnten in einem Bericht nach dem anderen ausführlich dokumentiert habe – von einer von Eugenik besessenen Elite, die sich mehr um ihre Mitreisenden (gleich welcher Nationalität) kümmert als um die große Mehrheit der Menschen, die zufällig die Staatsbürgerschaft desselben Nationalstaates wie sie selbst besitzen. In der verdrehten Ideologie dieser Elitisten sind ihre Familien würdig, die Früchte von Mutter Erde zu genießen, während das gemeine Volk (d.h. Sie, ich und alle anderen, die diese Worte lesen) das „Problem“ der „wachsenden menschlichen Bevölkerung“ darstellt.

In früheren Zeiten benutzten die Eugeniker das Feigenblatt der Religion, um ihre Überzeugungen zu rechtfertigen. Sie verdienten es zu herrschen, weil Gott ihre Familie zu Herrschern ernannt hatte. In neuerer Zeit haben sie versucht, ihre Überzeugungen mit dem Feigenblatt der Wissenschaft zu rechtfertigen. Sie verdienten die Herrschaft, weil ihre Abstammung dem „defekten und degenerierten Protoplasma“ der unteren Klassen von Natur aus überlegen war. Und jetzt, da die Scharlatanerie der Eugenik aus der Mode gekommen ist, haben sie sich der Konversationsbewegung angeschlossen und verwenden „Malthus bis zum Erbrechen“-Computermodelle und „Absolute Zero“-Berichte, um zu argumentieren, dass die große Mehrheit der Bevölkerung anfangen muss, Entbehrungen als prestigeträchtig anzusehen, wenn die menschliche Zivilisation entgleisen und der Neo-Feudalismus wieder eingeführt werden soll.

Dies ist die Logik der globalen Elite, und nach diesen Maßstäben ist der „Absolute Zero“-Bericht (zum Nachteil für uns alle) genau richtig. Die Leute, die im Vereinigten Königreich wirklich das Sagen haben – nicht die Politiker, die vor der Öffentlichkeit vorgeführt werden, um die Schuld für die Agenda auf sich zu nehmen, sondern die unveränderliche alte Garde der internationalen Agenda – wollen wirklich, dass Sie aufhören, Fleisch zu essen … und stattdessen anfangen, die proteinbasierten fleischähnlichen Ersatzprodukte zu essen, die in ihren Labors gezüchtet werden.

Sie wollen wirklich, dass Sie aufhören, neue Häuser zu kaufen und neue Gebäude zu bauen … und stattdessen zu Dauermietern auf dem Immobilienmarkt werden, den sie monopolisieren.

Sie wollen wirklich den gesamten kommerziellen Flugverkehr beenden … und stattdessen den Himmel für ihre Privatjets freihalten.

Das ist die Agenda, die sich abzeichnet und die von den Autoren von „Absolute Zero“ genau dokumentiert wird. Wenn es nach diesen Eugenikern geht, werden Sie in Zukunft ein vollständig kontrollierter Leibeigener auf der Neo-Plantage sein, der selbst für das Nötigste im Leben auf die Erlaubnis der Regierung angewiesen ist, während Ihre jetsettenden globalistischen Oberherren von ihren Villen am See aus über Sie lachen.

Und das Schlimmste ist, dass die Leute, die hinter Absolute Zero stehen, wissen, dass der effektivste Weg zur Umsetzung dieser Agenda nicht darin besteht, autoritäre Gesetzesdekrete von oben nach unten zu erlassen. Stattdessen wird sie am effizientesten umgesetzt, indem man der Öffentlichkeit Lust auf ihren neuen bäuerlichen Lebensstil macht.

In einem Interview mit „The Ecologist“ kurz nach der Veröffentlichung des Berichts wurde der Hauptautor von „Absolute Zero“, Julian Allwood, gefragt, ob es klug sei, die Verantwortung für den Übergang zu „Absolute Zero“ zu sehr auf den Einzelnen abzuwälzen, anstatt auf die Megakonzerne und die Regierungen, die für den Großteil der Emissionen verantwortlich sind. „Zu verlangen, dass sich gestresste Eltern, gestresste Arbeitnehmer oder ältere Bürger, die sich im Internet unsicher fühlen, mit diesen Fragen auseinandersetzen – ist das nicht ein Rezept, um sie gegen Ihr Programm aufzubringen?“

Allwood antwortete, indem er zustimmend einen Fall von sozialer Scham zitierte, der genutzt wurde, um die Art von Veränderung zu bewirken, die er in der britischen Gesellschaft sehen möchte:

Es gibt ein sehr ermutigendes Beispiel in Schweden mit den beiden Müttern, die eine Bewegung ins Leben gerufen haben, in der hunderttausend Menschen unterschreiben und sich verpflichten, ein Jahr lang nicht zu fliegen. Daraus entstand die „Flugscham“-Bewegung [flygskam] in Schweden. Wenn man sich die nationalen Statistiken über Starts in Schweden anschaut, ist die Zahl der Inlandsflüge zurückgegangen, und die Regierung hat darauf reagiert, indem sie mehr in den Schienenverkehr als Alternative zum Flugverkehr investiert.

Flugscham, in der Tat. Man muss kein Nostradamus sein, um zu erkennen, wohin das führt: Schande über den Fleischkonsum. Im Winter die Wohnung heizen – Schande. Strom verbrauchen: Schande. Nicht in der Gosse zu verhungern: Schande.

So besorgniserregend dies auch ist, weist Allwoods Beispiel doch auf eine potenziell hoffnungsvolle Tatsache hin: Das Prinzip, das von den Möchtegern-Sozialingenieuren angewandt wird, um ihre Ziele zu erreichen, ist das gleiche, das die freie Menschheit nutzen könnte, um die ihren zu erreichen. Indem wir das Bewusstsein dafür schärfen, dass Alternativen zur Agenda des Club of Rome/des WEF/der UN nicht nur möglich, sondern auch wünschenswert sind, und dass die wachsende menschliche Bevölkerung tatsächlich die Antwort auf die Probleme ist, die von der parasitären Elite geschaffen wurden, die versucht, uns die Schuld für das Chaos zu geben, das wir angeblich angerichtet haben, können wir das Blatt wenden. Wir können zumindest die Agenda von „Absolute Zero“ durch massenhafte Nichtbefolgung undurchführbar machen.

Wir brauchen nichts weiter zu tun, als die Massen davon zu überzeugen, dass das wahre Ziel dieser elitären Institutionen und verwöhnten Eugeniker nicht darin besteht, „die Erde zu retten“, sondern die Masse der Menschheit dazu zu bringen, Sparmaßnahmen zu akzeptieren, während die Eliten weiterhin ihr Leben in unvorstellbarem Komfort und Reichtum führen. Obwohl dies ein klarer Fall zu sein scheint, ist es bemerkenswert, dass viele Menschen – die ihr ganzes Leben lang im Glauben gelassen wurden, dass ihre „Erbsünde“, auf dieser Erde zu leben, ein Umweltverbrechen sei und dass sie für ihren „Kohlenstoff-Fußabdruck“ an die globale Elite büßen müssten – nicht in der Lage sind, die wahre Natur dieses Absolut-Null-Betrugs zu verstehen.

Deshalb müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln, um der Öffentlichkeit die wahre Natur des Problems zu zeigen, mit dem wir konfrontiert sind: nicht eine überbevölkerte Erde, sondern eine Erde, auf der eine reiche Elite absichtlich Katastrophen herbeiführt – ökologische, wirtschaftliche, geopolitische und andere -, damit sie sich dann als unsere Retter ausgeben und ihre „Lösung“ des Neofeudalismus vorschlagen kann, um ihre Kontrolle über den Planeten zu festigen.

Vielleicht können wir damit beginnen, dass die Fanatiker von „Absolute Zero“ uns die farbigen Keramiken nur aus unseren kalten, toten Händen reißen werden!