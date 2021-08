Doug Casey über die schockierende Deagel-Prognose für 2025… Krieg, Bevölkerungsrückgang und der Zusammenbruch des Westens

Von Douglas Robert Casey: Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, Spekulant und der Gründer und Vorsitzende von Casey Research. Er beschreibt sich selbst als Anarchokapitalist, der von den Werken der Schriftstellerin Ayn Rand beeinflusst ist. Caseys Buch Crisis Investing aus dem Jahr 1979 stand 1980 knapp 29 Wochen in Folge auf Platz 1 der New York Times Non-Fiction-Bestsellerliste. Es war das meistverkaufte Finanzbuch des Jahres 1980 mit 438’640 verkauften Exemplaren.

Internationaler Mensch: Deagel ist eine private Online-Quelle für die militärischen Fähigkeiten der Nationalstaaten der Welt. Vor kurzem wurde eine schockierende Fünfjahresprognose veröffentlicht.

Der Bericht analysiert die Länder nach voraussichtlicher Bevölkerungszahl, BIP, Verteidigungshaushalt und mehr.

Darin wird ein Rückgang der Bevölkerungszahl der Vereinigten Staaten um 70 % vorhergesagt. Dies ist eine kühne Vorhersage. Was denken Sie darüber?

Doug Casey: Ich muss sagen, dass ich mit Deagel nicht vertraut war – es hält sich sehr bedeckt. Deagel ist in der gleichen Branche tätig wie Jane’s, das seit vielen Jahrzehnten Waffensysteme analysiert.

Ein Blick auf die Deagel-Website, die recht anspruchsvoll ist, macht deutlich, dass wir es nicht mit einem Blogger zu tun haben, der unverschämte Clickbaits ausheckt. Das Unternehmen scheint gute Verbindungen zu Rüstungsunternehmen und Regierungsstellen wie der CIA zu haben.

Sie haben vorausgesagt, dass etwa 70 % der US-Bevölkerung und etwa der gleiche Prozentsatz in Europa bis 2025 verschwinden werden. Es ist schwer zu glauben, dass jemand in ihrer Position eine solche Prognose abgeben würde. Es gibt keinen logischen geschäftlichen Grund dafür, zumal sie erstellt wurde, bevor die COVID-Hysterie die Welt erfasste. Es übersteigt die Glaubwürdigkeit des Lesers.

Könnte das wirklich passieren? Es wäre das größte Ereignis der Weltgeschichte. Hat es eine Grundlage in der Realität, oder ist es nur eine bizarre Trollübung? Ich bin mir nicht sicher – heutzutage ist es schwer, fast alles, was aus irgendeiner Quelle kommt, für bare Münze zu nehmen. Aber seit einigen Jahren sage ich, dass der Dritte Weltkrieg im Wesentlichen ein biologischer Krieg sein wird. Natürlich wird er auch beträchtliche konventionelle, nukleare, weltraumgestützte und KI/Computer-Elemente haben, aber seine schwerwiegendste Komponente wird biologisch sein. Im Wesentlichen wird es um den Einsatz von Bakterien und Viren gehen, um den Feind auszulöschen. Die Chancen stehen gut, dass es ein Kampf zwischen den USA und China sein wird. Aber da jeder, der ein CRISPR-Gerät in seiner Garage hat, das Genom und die DNA von fast allem und jedem hacken kann, sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Aus chinesischer Sicht macht ein biologischer Krieg natürlich allen Sinn der Welt. Denn die Han-Chinesen haben viele genetische Gemeinsamkeiten. Vermutlich kann ein Bakterium oder Virus so gezüchtet werden, dass es die Chinesen begünstigt und die meisten anderen auslöscht. Tatsache ist, dass alles, was getan werden kann, irgendwann auch getan wird. Das ist einfach das Gesetz der großen Zahlen.

Jemand könnte nun sagen: „Das ist ja furchtbar rassistisch“. Natürlich ist es rassistisch. Ungeachtet der rationalen und philosophischen Argumente, die dagegen sprechen, sind alle ethnischen Gruppen und Länder von Natur aus rassistisch. Die Angst vor anderen Rassen und ethnischen Gruppen wurde den Menschen in den Hunderttausenden von Jahren, seit wir biologisch modern sind, als Überlebensmechanismus angezüchtet.

Alle Rassen und ethnischen Gruppen glauben gerne, dass sie „die Besten“ oder die Würdigsten sind, und dass Nichtmitglieder „anders“ sind, vielleicht nur am Rande menschlich. Die biologische Kriegsführung spielt direkt in dieses Gefühl hinein.

Amerikaner, die sich – wie alle anderen auch – als „die Guten“ sehen, glauben, dass wir dagegen immun sind. Vergessen Sie jedoch nicht, dass die USA Pionierarbeit in der modernen biologischen Kriegsführung geleistet haben. Fort Detrick im US-Bundesstaat Maryland ist seit über 70 Jahren ein Epizentrum der biologischen Kriegsführung, und es gibt zweifellos noch viele andere geheime Standorte, an denen US-Regierungsstellen an biologischer Kriegsführung arbeiten. Zweifellos arbeiten auch die Chinesen und andere Großmächte im Verborgenen. Das ist etwas, das aus vielen Gründen nicht bekannt gemacht werden soll.

Was mich schockiert, ist nicht, dass ein Biokrieg erforscht oder sogar aktiv gespielt wird, sondern dass eine Organisation wie Deagel dies öffentlich sagt. Es ist ja nicht so, dass das, was in der Spukgemeinde vor sich geht, ein offenes Buch ist.

Deagel sagt nicht ausdrücklich, was genau das große Sterben auslösen wird. Aber die biologische Kriegsführung hat viele Vorteile gegenüber anderen Arten der Kriegsführung, also wird sie wahrscheinlich vorgestellt werden. Das ist wahrscheinlich unvermeidlich, jetzt, wo die Technologie es möglich gemacht hat.

Was sind die Vorteile des biologischen Krieges? Was könnte Wargaming-Generälen daran gefallen?

Erstens wird kein Material zerstört. Das ist ein großer Vorteil. Denn was nützt es, ein Land zu erobern, wenn man nur eine rauchende, radioaktive Ruine vorweisen kann? Das ist natürlich der Hauptvorteil der Neutronenbombe: Sie tötet die Menschen, beschädigt aber nur wenige Gebäude. Biowaffen machen Atomwaffen im Grunde überflüssig.

Zweitens können Biowaffen so gestaltet werden, dass sie nur bestimmte Rassengruppen angreifen. Das kann für China entweder ein großer Vorteil oder ein Nachteil sein. Die vielfältige Bevölkerung der USA könnte ebenfalls entweder ein Vorteil oder ein Nachteil sein, je nachdem, wer zuerst zuschlägt. Positiv ist jedoch, dass man vielleicht die eigene Bevölkerung oder zumindest das Militär und „wichtige“ Arbeitskräfte immunisieren kann, um den Schaden zu begrenzen.

Drittens: Biowaffen sind sehr billig und leicht herzustellen. Jeder, der Zugang zu einem guten Chemielabor in der High School hat, ist im Geschäft. Man braucht kein teures und kompliziertes U-235 oder irgendeinen anderen Schrott, für den das Pentagon Hunderte von Milliarden ausgibt.

Viertens brauchen Biowaffen keine ausgeklügelten Trägersysteme; auch hier gibt es keinen Bedarf an B-2s, B-52s, Marschflugkörpern, ICBMs oder ähnlichem. Ein oder zwei kranke Touristen oder ein paar Pakete, die mit der Post verschickt werden, können den Job erledigen.

Fünftens bieten Biowaffen, egal ob es sich um Viren oder Bakterien handelt, nicht nur eine plausible Bestreitbarkeit, sondern auch die Möglichkeit, eine dritte Partei zu beschuldigen. Man kann einen Angriff starten, und niemand kann wirklich sicher sein, wer es getan hat. Oder auch nur, dass tatsächlich ein Angriff erfolgt ist.

Aus der Sicht des Angreifers hat die biologische Kriegsführung durchaus ihre Vorteile. Und der Angreifer muss nicht einmal ein Nationalstaat sein, was natürlich ein weiterer Vorwand für Regierungen ist, ihre Bevölkerung noch stärker zu kontrollieren, wie COVID gezeigt hat. Schusswaffen sind gute Selbstverteidigungswaffen, und die Regierungen versuchen, sie zu beseitigen; Biowaffenlabors im Keller sind rein offensiv. Stellen Sie sich die bürokratischen Möglichkeiten der Durchsetzung vor.

International Man: Darüber hinaus hat Deagel einen langen Haftungsausschluss beigefügt, in dem es heißt:

„Nach COVID können wir zwei wichtige Schlussfolgerungen ziehen:

Das Erfolgsmodell der westlichen Welt wurde auf Gesellschaften aufgebaut, die nicht widerstandsfähig sind und kaum eine Notlage, und sei sie auch noch so gering, aushalten können. Das wurde vermutet, aber wir haben die volle Bestätigung bekommen, ohne jeden Zweifel. Die COVID-Krise wird genutzt werden, um die Lebensdauer dieses sterbenden Wirtschaftssystems durch den sogenannten Great Reset zu verlängern.“

Doug, Sie haben ausführlich über den wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und sozialen Niedergang der USA geschrieben – lange bevor dies zu einem beliebten Diskussionsthema wurde.

Hat sich an Ihrer Sicht auf die Zukunft der USA etwas geändert?

Doug Casey: Nein. Ich fürchte, dass die Wahl von echten Bolschewiken im Jahr 2020 – und ich verwende diesen Begriff nicht leichtfertig – das Schicksal der USA besiegelt hat. Ganz zu schweigen davon, dass die Nomenklatura in den meisten Großstädten und Bundesstaaten aus demselben Holz geschnitzt ist.

Tatsächlich befinden sich die USA auf einem so selbstzerstörerischen Weg, dass die Chinesen nichts tun müssen, um zu gewinnen. Alles, was sie tun müssen, ist sich zurückzulehnen und still zu sein. Der Westen ist dabei, sich selbst zu zerstören.

Was diese COVID-Krise betrifft, so scheint sie mir zu 80 % aus Hysterie zu bestehen, aus einer schlechten Grippesaison, die über Gebühr aufgebauscht wurde. Es ist allgemein bekannt (sofern man angesichts der miserablen Qualität der Berichterstattung und der extremen Politisierung des Themas überhaupt etwas wissen kann), dass COVID hauptsächlich ältere, kranke und fettleibige Menschen betrifft. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt bei 80 Jahren; das Alter der Verstorbenen wird jedoch selten genannt. In den Medien wird ständig über die Zahl der COVID-Fälle berichtet, aber das ist so wenig aussagekräftig wie die Zählung der Erkältungsfälle. Und sind nicht alle, die sich infizieren, immun? Ein Virus – wie die Hongkong-Grippe, die asiatische Grippe, die Vogelgrippe und die Schweinegrippe – wird zum Virus und verschwindet dann wieder. Selbst die Spanische Grippe, die tatsächlich ernst war, kam und ging, ohne die Wirtschaft zu zerstören. Trotzdem ist die Öffentlichkeit so verängstigt, dass sie in Panik gerät und potenziell gefährliche experimentelle Injektionen einnimmt. Obwohl es zahlreiche billige Medikamente gibt, die das Virus nach der Diagnose eindämmen können, werden sie nie verschrieben. Die Meinungen von Ärzten und Wissenschaftlern von Weltrang, die anderer Meinung sind als Fauci- ein überbezahlter Regierungsangestellter auf Lebenszeit – werden aktiv unterdrückt. Aber das ist ein ganz anderes Thema.

Eine Sache, die ich an der von Ihnen zitierten Aussage von Deagel bezweifle: „Die COVID-Krise wird dazu benutzt werden, das Leben dieses sterbenden Wirtschaftssystems durch etwas zu verlängern, das sich Great Reset nennt.“ Das ist eine sehr merkwürdige Aussage, denn die Krise verlängert nicht das Leben des sterbenden Wirtschaftssystems. Sie schlägt den letzten Nagel in seinen Sarg. Es wäre schön zu hören, wie sie das herausgefunden haben, denn COVID scheint medizinisch weit übertrieben zu sein. Der Great Reset hat nichts mit der Bewahrung des aktuellen Wirtschaftssystems zu tun, sondern mit der Formalisierung eines neuen Systems.

Hier ist ein wilder und verrückter Gedanke. Was wäre, wenn das wahre Problem nicht so sehr der COVID-Virus selbst ist?

Was, wenn das eigentliche Problem die neuen Impfstoffe sind? Was ist, wenn sich nach X Monaten oder Jahren herausstellt, dass sie sehr tödliche Wirkungen haben? Es gibt einen Grund, warum neue Medikamente über einen Zeitraum von Jahren getestet werden, was hier bei weitem nicht der Fall ist. Ted Turner, Bill Gates und zahlreiche andere, die sich für die „Elite“ halten, sagen seit langem, dass die Erdbevölkerung radikal reduziert werden sollte, vielleicht um 80 %. Ist es zu schockierend zu glauben, dass irgendeine Gruppe dies ausnutzen würde, um die menschliche Bevölkerung auszurotten? Das wäre selbst in einem Science-Fiction-Roman schwer zu glauben. Aber es scheint jetzt technisch machbar zu sein. In der Geschichte wimmelt es nur so von Psychopathen, die versuchen, jeden zu vernichten, sobald sie an die Macht kommen.

Tatsache ist, dass Science-Fiction die Zukunft viel besser vorhersagt als jede Denkfabrik es je getan hat. Vielleicht gibt es also einen Dr. Evil, der darauf bedacht ist, Bedauernswerte und andere Unerwünschte zu beseitigen. Wenn es ihn gibt, bezweifle ich, dass die heutige wache Transgender-Version von James Bond ihm etwas entgegensetzen kann. Wer weiß, wohin das führt? Aber es ist die falsche Richtung, und der Trend beschleunigt sich noch.

Internationaler Mensch: Der Haftungsausschluss im Deagel-Bericht lautet wie folgt,

„Der Zusammenbruch des westlichen Finanzsystems – und letztlich der westlichen Zivilisation – war der Hauptauslöser für die Vorhersage, zusammen mit einem Zusammentreffen von Krisen mit verheerendem Ausgang. Wie COVID bewiesen hat, sind westliche Gesellschaften, die sich dem Multikulturalismus und dem extremen Liberalismus verschrieben haben, nicht in der Lage, mit wirklicher Härte umzugehen.“

Erlebt die westliche Zivilisation ein Zusammentreffen von Krisen, die sich zu einem perfekten Sturm zusammenfügen?

Doug Casey: Das ist ein sehr guter Punkt. Es scheint so, als ob alles auf einmal und in einem hyperbolischen Tempo passiert. Während sich die Welt der Wissenschaft und Technologie der utopischen Singularität von Ray Kurzweil nähert, nähert sich die Welt der Politik und Soziologie einer dystopischen Anti-Singularität.

Werfen wir einen kurzen Blick auf die finanziellen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Aspekte des möglichen Zusammenbruchs.

Wir sind absolut auf dem Weg zu einer gigantischen Finanzkrise, die mit der Zerstörung des US-Dollars einhergeht. Und damit werden die Ersparnisse eines großen Prozentsatzes der Weltbevölkerung verarmen, weil ihre Ersparnisse in Dollar angelegt sind. Ein großer Teil des Wertes, den die Menschen in Aktien, Anleihen, Immobilien, Renten und Versicherungen zu haben glaubten, könnte verschwinden.

Das ist schon schlimm genug, aber noch schlimmer sind die wirtschaftlichen Folgen. Wir werden wahrscheinlich eine Massenarbeitslosigkeit, einen Einbruch der Wirtschaftstätigkeit und Firmenpleiten erleben, auch wenn die Steuern radikal steigen. Ich vertrete zunehmend die Ansicht, dass es zu einem Aufschwung kommen wird, den wir in diesem Moment vielleicht schon erleben.

Was noch schlimmer ist, sind die sozialen Auswirkungen, wie z. B. die kritische Rassentheorie, die die Unterschiede zwischen den Rassengruppen hervorhebt, was zu einem regelrechten Rassenhass führt. Eine Folge der finanziellen und wirtschaftlichen Verwerfungen werden Unruhen wie die von 2020 sein. Die Massenmigration von Menschen aus fremden Kulturen, die die westlichen Werte nicht teilen, in die USA und nach Europa ist destabilisierend. Die USA sind in der Tat zu einem multikulturellen Imperium geworden.

Die politischen Folgen sind offensichtlich. Die Biden-Leute in Washington, D.C., sind genau die gleichen Persönlichkeiten, die 1917 Russland oder 1789 Frankreich übernommen haben. Sie werden den Machtapparat nicht loslassen, jetzt wo sie ihn haben. Sie werden einen Weg finden, sich im Jahr 2024 erneut zu installieren.

Was ist mit dem Militär? Die USA geben jährlich etwa 1 Billion Dollar für die Verteidigung aus, aber das weiß niemand so genau. Diese Budgets sind kompliziert; die Militärausgaben sind hier, dort und überall versteckt. Sie dienen nicht der Verteidigung der Vereinigten Staaten, sondern verärgern nur das Ausland. Interessant ist auch, dass das Verteidigungsministerium jetzt versucht, konservative politische Ansichten aus den Reihen der Soldaten zu verbannen.

Aber zurück zu dem, was die Bevölkerung Nordamerikas und Europas um über 50 % einbrechen lassen könnte. Vielleicht rechnet Deagel mit einem ernsthaften Zusammenbruch der komplexen Gesellschaft, weil Lebensmittel nicht mehr angebaut, verarbeitet und in die Städte geliefert werden. Vielleicht wird COVID nur als Katalysator gesehen. Die meisten Menschen in der hochgradig urbanisierten Welt von heute, von den Zellenbewohnern bis zu den Ghetto-Ratten, sind nicht in der Lage, länger als eine Woche zu überleben, wenn die Versorgungsketten zusammenbrechen.

Internationaler Mensch: In dem Bericht wird auch eine Vorhersage über einen möglichen Krieg zwischen Russland und China und den USA diskutiert.

Was denken Sie darüber? Ist es wahrscheinlich, dass wir in den 2020er Jahren einen derartigen Konflikt erleben werden?

Doug Casey: Wie ich bereits sagte, scheint ein Krieg, zumindest mit China, unvermeidlich zu sein. Er wird wahrscheinlich von den USA angezettelt werden, denn wenn es der Wirtschaft schlecht geht, suchen die Regierungen immer nach einem anderen, einem Außenseiter, dem sie die Schuld geben können.

Zum jetzigen Zeitpunkt – und ich bin mir bewusst, dass dies Chauvinisten und Nationalisten empören wird – ist die US-Regierung tatsächlich die gefährlichste Kraft auf dem Planeten. Viel gefährlicher als die Chinesen, die Russen oder irgendjemand anderes. Und warum? Die US-Regierung ist einzigartig, weil sie überall aktiv und aggressiv nach Problemen sucht und ihre Nase überall hineinsteckt. Nur die USA haben Truppen in hundert anderen Ländern und führen in mehreren weiteren Ländern heiße Kriege.

Es heißt zum Beispiel, die Russen seien Aggressoren, weil sie die Krim und die Donbas-Region zurückerobern könnten. Die meisten Amerikaner, die diese Orte nicht einmal auf der Landkarte finden können, wissen nicht, dass die Krim seit ihrer Eroberung durch die Osmanen im 18. Jahrhundert zu Russland gehört und überwiegend von ethnischen Russen bewohnt wird. Nikita Kruschev hat sie 1954, kurz nach Stalins Tod, aus persönlichen politischen Gründen willkürlich von der Russischen SSR in die Ukrainische SSR überführt. Das aktuelle Problem begann erst, nachdem die USA 2014 einen Staatsstreich, eine sogenannte farbige Revolution, in der Ukraine angezettelt hatten. Es machte dann Sinn, dass Putin das Land zurückeroberte, ähnlich wie die USA versuchten, Castro zu stürzen, nachdem er Batista gestürzt hatte.

In jedem Fall ist es ein Problem zwischen Russland und der Ukraine und geht uns nichts an. Die Einmischung des Biden-Regimes ist in etwa vergleichbar mit der Kriegsdrohung Russlands, weil die USA Puerto Rico besitzen. Wir brauchen keinen ernsthaften Krieg mit Russland wegen nichts.

Taiwan ist ähnlich. Historisch gesehen ist es nur eine abtrünnige chinesische Provinz – oder auch nicht. Vielleicht ist es eine Regierung im Exil. Aber das spielt keine Rolle; das sind bedeutungslose Legalismen. Ehrlich gesagt bin ich auf der Seite Taiwans, aber es geht uns nichts an, ob sie gegeneinander Krieg führen. Ein Eingreifen der US-Regierung könnte leicht einen Konflikt mit China auslösen. Er könnte mit der Versenkung einiger US-Flugzeugträgergruppen enden oder sich zu einem Dritten Weltkrieg ausweiten.

Und natürlich sind wir immer noch in Afghanistan, Zentralasien und im Nahen Osten. Außerdem in Afrika und Gott weiß wo sonst noch. Die USA stoßen unnötigerweise und dummerweise überall auf der Welt in Hornissennester, ruinieren sich selbst und machen sich Feinde und bereiten so den Boden für etwas wirklich Bedeutendes.

Anmerkung der Redaktion: Die 2020er Jahre werden wahrscheinlich eine zunehmend unbeständige Zeit sein. Immer mehr Regierungen setzen ihre Gelddruckerei auf Hochtouren. Negativzinsen werden zur Regel und nicht mehr die Ausnahme sein.

Eines ist sicher: In den kommenden Jahren wird es viele Veränderungen geben.