Australische Rettungshunde wegen COVID-19-Beschränkungen erschossen

Die Stadtverwaltung von Bourke Shire im Nordwesten von New South Wales hat beschlagnahmte Welpen exekutiert, um zu verhindern, dass Freiwillige eines Tierheims die Tiere abholen und retten und damit möglicherweise das Virus verbreiten, so die staatliche Aufsichtsbehörde Office of Local Government (OLG) gegenüber dem Sydney Morning Herald.

„Die OLG wurde darüber informiert, dass der Stadtrat sich zu dieser Maßnahme entschlossen hat, um seine Mitarbeiter und die Gemeinschaft, einschließlich der gefährdeten Aborigines, vor dem Risiko einer COVID-19-Übertragung zu schützen“, so ein Sprecher der Behörde gegenüber der Zeitung.

Der Sprecher sagte außerdem, dass die Beamten untersuchen, ob gegen die Vorschriften zur Tierquälerei verstoßen wurde.

Quellen sagten dem Herald, dass die Freiwilligen Betreuer des Tierheims bereits COVID-sichere Maßnahmen ergriffen hatten, um mit den Hunden umzugehen – einer von ihnen war ein frisch gebackenes Muttertier – was die Tötungen völlig unnötig machte.

Der Herald berichtet, dass er auf seine Anfragen bei der Verwaltung des Bourke Shire Council keine Antwort erhalten hat. Das Tierheim, das die Hunde aufnehmen sollte, lehnte eine Stellungnahme ab.

Australien hat in letzter Zeit einen starken Anstieg der COVID-19-Fälle zu verzeichnen, sodass die größte Stadt des Landes, Sydney, gezwungen war, ihre Abriegelung bis September zu verlängern und am Freitag strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Delta-Variante des Coronavirus zu ergreifen, darunter eine Ausgangssperre und eine Maskenpflicht im Freien.