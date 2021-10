Faktencheck: Wie viele COVID-Todesfälle sind tatsächlich auf die Impfstoffe zurückzuführen?

mercola.com

Nach den Statistiken zur Gesamtmortalität, die um das Bevölkerungswachstum bereinigt sind, ist die Zahl der Amerikaner, die zwischen Januar 2021 und August 2021 gestorben sind, 14 % höher als 2018, dem Jahr mit der höchsten Gesamtmortalität vor COVID, und 16 % höher als die durchschnittliche Todesrate zwischen 2015 und 2019

Hat COVID-19 die Sterblichkeitsrate trotz der Massenimpfung erhöht, oder sterben die Menschen deswegen in höherem Maße?

Durch die COVID-Impfung starben in den ersten 30 Tagen der europäischen Impfkampagne schätzungsweise 1.018 Menschen pro Million verabreichter Dosen

Zählt man nur die Todesfälle, die als COVID-19-Todesfälle eingestuft werden, liegt die Zahl der Todesfälle durch die Impfung bei schätzungsweise 200 bis 500 pro Million verabreichter Dosen. Da weltweit 4 Milliarden Dosen verabreicht wurden, bedeutet dies, dass 800.000 bis 2 Millionen sogenannte „COVID-19-Todesfälle“ in Wirklichkeit durch Impfungen verursacht sein könnten

Daten aus 23 Ländern zeigen, dass die Zahl neuer COVID-Fälle (d. h. positiver Tests) nach Beginn der COVID-Impfkampagne 3,8 Mal höher ist als vor der Einführung der Impfung und dass die tägliche COVID-Todesrate 3,82 Mal höher ist

Laut Statistiken zur Gesamtmortalität ist die Zahl der Amerikaner, die zwischen Januar 2021 und August 2021 gestorben sind, 16 % höher als 2018, dem Jahr mit der höchsten Gesamtmortalität vor der COVID, und 18 % höher als die durchschnittliche Sterblichkeitsrate zwischen 2015 und 2019. Bereinigt um das Bevölkerungswachstum von etwa 0,6 % jährlich liegt die Sterblichkeitsrate im Jahr 2021 um 16 % über dem Durchschnitt und um 14 % über der Rate von 2018.

Die offensichtliche Frage ist, warum im Jahr 2021 (Januar bis August) mehr Menschen gestorben sind, obwohl die COVID-Impfung im Dezember 2020 eingeführt wurde. Hat COVID-19 die Sterblichkeitsrate trotz der Massenimpfung erhöht, oder sterben die Menschen wegen der COVID-Impfungen in höherem Maße?

Impfinduzierte Sterblichkeit

In einer zweiteiligen Serie hat Matthew Crawford vom Rounding the Earth Newsletter die Sterblichkeitsstatistiken vor und nach der Einführung der COVID-Impfungen untersucht. In Teil 13 enthüllte er, dass die Impfungen in den ersten 30 Tagen der europäischen Impfkampagne schätzungsweise 1.018 Menschen pro Million verabreichter Dosen töteten (wohlgemerkt, es handelt sich um Dosen, nicht um die Anzahl der geimpften Personen).

Zwischen 800.000 und 2 Millionen der sogenannten COVID-19-Todesfälle könnten in Wirklichkeit durch die Impfung verursacht worden sein.

Nach Abzug der Todesfälle, die als COVID-19-Todesfälle eingestuft wurden, kam er zu einer Schätzung von 200 bis 500 Todesfällen pro Million verabreichter Dosen. Bei weltweit 4 Milliarden verabreichten Dosen bedeutet dies, dass 800.000 bis 2 Millionen sogenannte „COVID-19-Todesfälle“ in Wirklichkeit durch den Impfstoff verursacht worden sein könnten. Wie Crawford erklärt:

Darin sind noch nicht einmal die durch Impfung verursachten Todesfälle enthalten, die nicht als COVID-Fälle erfasst wurden, obwohl ich vermute, dass die letztgenannte Zahl kleiner ist, da die einzige gute Möglichkeit, das Signal der Impfstoffmortalität zu verbergen, darin besteht, Todesfälle durch die bereits etablierte COVID-Todesrate zu schmuggeln.

Crawfords Berechnungen werden durch Daten aus Norwegen bestätigt, wo 23 Todesfälle nach der COVID-Impfung gemeldet wurden, obwohl nur 40.000 Norweger die Impfung erhalten hatten.

Ohne Berücksichtigung der Möglichkeit, dass in Norwegen zu wenig berichtet wurde, ergibt sich eine Sterblichkeitsrate von 575 Todesfällen pro Million verabreichter Dosen. Darüber hinaus wurde nach der Autopsie von 13 dieser Todesfälle festgestellt, dass alle 13 mit der COVID-Impfung in Verbindung stehen. Wie Norway Today bereits im Januar 2021 berichtete:

Die Berichte könnten darauf hindeuten, dass häufige Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen, wie Fieber und Übelkeit, bei einigen gebrechlichen Patienten zum Tod geführt haben könnten“, so der Chefarzt der norwegischen Arzneimittelbehörde, Sigurd Hortemo. Die norwegische Arzneimittelbehörde und das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit (FHI) bewerten gemeinsam alle Berichte über Nebenwirkungen. Infolgedessen hat das FHI den Corona-Impfleitfaden mit neuen Hinweisen zur Impfung gebrechlicher älterer Menschen aktualisiert.

Wenn Sie sehr gebrechlich sind, sollten Sie sich wahrscheinlich nicht impfen lassen“, sagte Steinar Madsen von der norwegischen Arzneimittelbehörde bei einem Webinar zum Corona-Impfstoff für Journalisten …“

Ist der COVID-Impfstoff für die überzähligen Todesfälle verantwortlich?

Crawford untersuchte Daten aus Ländern, die eine hohe Impfquote und gleichzeitig eine sehr niedrige COVID-19-Rate aufweisen. Auf diese Weise kann man sich ein besseres Bild davon machen, ob die COVID-Impfungen für die überzähligen Todesfälle verantwortlich sein könnten und nicht die Infektion selbst.

Er ermittelte 23 Länder, auf die diese Kriterien zutreffen und in denen 1,88 Milliarden Menschen leben, was etwa einem Viertel der Weltbevölkerung entspricht. Bevor die COVID-Impfungen eingeführt wurden, meldeten diese Länder insgesamt 103,2 COVID-bedingte Todesfälle pro eine Million Einwohner. Fünf Länder wiesen mehr als 200 COVID-Todesfälle pro Million Einwohner auf, während sieben Länder weniger als 10 Todesfälle pro Million Einwohner verzeichneten.

Am 1. August 2021 hatten 25,35 % der Einwohner in diesen 23 Ländern eine COVID-Impfung erhalten und 10,36 % galten als vollständig geimpft. Insgesamt waren 673 Millionen Dosen verabreicht worden. Auf der Grundlage dieser Daten schätzt Crawford die überhöhte Sterblichkeitsrate pro eine Million Impfdosen auf 411 und liegt damit deutlich innerhalb des von ihm in Teil 1 berechneten Bereichs von 200 bis 500.

Ebenso verblüffend ist die Feststellung, dass die Zahl der neuen COVID-Fälle (d. h. der positiven Tests) nach Beginn der COVID-Impfkampagne 3,8 Mal höher ist als vor der Einführung der Impfung und die tägliche COVID-Todesrate 3,82 Mal höher ist.

Marokko und Saudi-Arabien waren die einzigen beiden Länder, in denen die Fallrate und die COVID-Todesrate nach Beginn der Impfkampagne zurückgingen. „Wenn man die durch die Impfungen verursachten Todesfälle mit dem Faktor 3,82 multipliziert, ergeben sich 276.465 zusätzliche Todesfälle in diesem Zeitraum“, schreibt Crawford.

Er nimmt eine Reihe von Anpassungen vor, um Ausreißer zu beseitigen, die die Datensätze verzerren könnten; eine detailliertere Übersicht finden Sie im Originalartikel. Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass nach dem Ausschluss von Ländern mit mehr als 100 COVID-Todesfällen pro Million vor ihrem Impfprogramm (um die Auswirkungen der Impfungen allein zu bewerten) 13 Länder mit einer Gesamtbevölkerung von 354 Millionen Menschen übrig blieben.

Die Anzahl der verabreichten Impfdosen in diesen 13 Ländern ist ähnlich wie in der ursprünglichen Kohorte. Die bereinigte Zahl der überzähligen Todesfälle pro Million beträgt jetzt 318, was immer noch im Bereich von 200 bis 500 pro Million liegt.

Bemerkenswert ist jedoch, dass die Zahl der COVID-Todesfälle in diesen 13 Ländern nach der Impfung 11,61 Mal höher ist als vor der Einführung der Impfungen. In fünf der 13 Länder wurden satte 90 % der COVID-19-Todesfälle nach dem Beginn der Impfkampagnen registriert! Damit ist jede Vorstellung, dass die COVID-Impfungen tatsächlich helfen, zunichte gemacht.

Auf den ersten Blick bestärken diese Ergebnisse die These, dass die experimentellen Impfstoffe Menschen töten“, schreibt Crawford. „Zumindest ist dies ein weiteres dramatisches [fehlendes] Sicherheitssignal, das die Behörden, denen unsere Gesundheit am Herzen liegt, anspornen sollte, sich an den Tisch zu setzen und darüber zu diskutieren, wie sie die Daten, die sie nicht analysieren, verfeinern können …

Noch beunruhigender ist, dass zahlreiche dieser Länder – vor allem in Asien – vor der Impfung keinerlei Anfälligkeit für die Pandemie zu haben schienen. Es gibt viele Theorien, warum dies so sein könnte, abgesehen davon, dass Impfstoffe Todesfälle auslösen.

Könnten PCR-Tests Signale von Impfstoffen mit abgeschwächten Viren aufgreifen, was zu einer explosionsartigen Zunahme der Fälle (von fast keinem) führt, die den [neuen] Todesfällen entspricht?

Könnten einige dieser Impfstoffe während der Einführung des Polio-Impfstoffs fehlerhaft produziert worden sein? Könnte dies zu Fällen und Todesfällen führen?

Paraguay hat bei weitem die meisten durch Impfungen verursachten Todesfälle zu verzeichnen. Es ist eines der wenigen Länder der Erde, das sowohl chinesische als auch westliche Impfstoffe verwendet. Gibt es einen Grund, warum eine solche Kombination zu einer unbeständigeren Ausbreitung der Krankheit führen könnte?

Glauben wir wirklich, dass die Verantwortlichen bei der FDA und der CDC diese Beobachtungen nicht kennen?

Unterdessen scheinen die Gesundheitsbehörden immer noch kein Problem mit dem Fehlen von Risikoberichten oder Risiko-Nutzen-Analysen zu haben, die von den Impfstoffherstellern oder anderen durchgeführt werden. Dies scheint mir eines der schlimmsten Anzeichen dafür zu sein, dass die Konzerne die Regierung im Wesentlichen vollständig übernommen haben.

US-Whistleblower weist auf Unterberichterstattung hin

Mitte Juli 2021 reichte America’s Frontline Doctors, vertreten durch Renz Law, eine Klage gegen den Sekretär des US-Gesundheitsministeriums, Xavier Becerra, ein. In dieser Klage berufen sie sich auf die Aussage eines Computerprogrammierers, der sich mit der Analyse von Gesundheitsdaten auskennt und Zugang zu Medicare- und Medicaid-Daten hat, die von den Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) verwaltet werden.

Laut dieser Informantin unterschlägt das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Todesfälle, die durch COVID-Impfungen verursacht wurden, um einen konservativen Faktor von fünf oder mehr. Sie behauptet, dass die Zahl der durch die Impfungen getöteten Amerikaner bis zum 9. Juli 2021 mindestens 45.000 betrug.

Zu diesem Zeitpunkt meldete VAERS 9.048 Todesfälle nach COVID-Injektionen. Diese Zahl liegt jetzt bei 16.310 (Stand: 1. Oktober 2021). Bei einem Unterberichterstattungsfaktor von fünf ergibt sich daraus eine geschätzte Zahl von 81.550 Todesfällen.

COVID-Spritzen haben möglicherweise mehr als 200.000 Menschen in den USA das Leben gekostet

Steve Kirsch, geschäftsführender Direktor des COVID-19 Early Treatment Fund, hat noch drastischere Zahlen vorgelegt. In dem Video „Vaccine Secrets: COVID Crisis argumentiert er, dass VAERS zur Bestimmung der Kausalität herangezogen werden kann, und zeigt, wie die VAERS-Daten darauf hindeuten, dass bereits mehr als 212.000 Amerikaner an den COVID-Impfungen gestorben sind.

Zwischen 2 und 5 Millionen Menschen wurden außerdem in irgendeiner Weise durch die Spritzen verletzt. Kirsch ist von seinen Analysen so überzeugt, dass er jedem, der nachweisen kann, dass seine Analyse um den Faktor vier oder mehr fehlerhaft ist, ein akademisches Stipendium in Höhe von 1 Million Dollar angeboten hat. Er hat sogar jedem Beamten, der bereit ist, eine öffentliche Debatte mit ihm über die Daten zu führen, 1 Million Dollar angeboten, und keiner hat die Herausforderung angenommen.

Nachruf auf eine Frau macht COVID-Impfstoff für ihren Tod verantwortlich

Auch wenn es schwierig sein mag, genau zu bestimmen, wie viele Menschen als direkte Folge der COVID-Impfung gestorben sind, können wir sicher sein, dass es Todesfälle gibt.

Die Todesanzeige einer Frau aus Oregon ging viral, nachdem ihre Familie die Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs für ihren Tod verantwortlich gemacht hatte. Die Familie nahm kein Blatt vor den Mund und beschimpfte die staatlichen und lokalen Behörden wegen ihrer „schwerfälligen Impfstoffverordnungen“. Jessica Berg Wilson hinterlässt einen Ehemann und zwei kleine Töchter im Alter von 5 und 3 Jahren.

Jessica Berg Wilson, 37, aus Seattle, Washington, verstarb unerwartet am 7. September 2021 an einer durch den Impfstoff COVID-19 ausgelösten thrombotischen Thrombozytopenie (VITT) im Kreise ihrer geliebten Familie“, heißt es im Nachruf. Jessica war eine außergewöhnlich gesunde und lebensfrohe 37-jährige junge Mutter ohne gesundheitliche Vorbelastungen … Die lokalen und staatlichen Behörden waren entschlossen, ihr das Recht zu nehmen, ihre Weisheit zu befragen und ihre Freiheit zu genießen.

Sie hatte sich vehement gegen die Impfung gewehrt, da sie wusste, dass sie bei guter Gesundheit und in einem jungen Alter war und somit kein Risiko für eine ernsthafte Erkrankung bestand. In ihren Augen stellten die bekannten und unbekannten Risiken des unbewiesenen Impfstoffs eine größere Bedrohung dar. Doch langsam, Tag für Tag, wurde ihr die Freiheit der Wahl genommen. Ihre Leidenschaft, sich aktiv an der Erziehung ihrer Kinder zu beteiligen – wozu auch gehörte, eine „Room Mom“ zu sein – wurde wieder einmal durch staatliche Vorgaben blockiert.

Letztendlich setzten sich diejenigen durch, die Türen schlossen und Mütter von ihren Kindern trennten. Es kostete Jessica das Leben. Es kostete ihre Kinder die liebevolle Umarmung durch ihre fürsorgliche Mutter. Und es kostete ihren Mann die heilige Liebe seiner hingebungsvollen Frau.

Bild von Jessica (durch COVID-Spritze getötet) mit ihrer Familie.

Die Wirkung der COVID-Impfung lässt schnell nach

Hinzu kommt, dass es zahlreiche Belege dafür gibt, dass der Nutzen der COVID-Impfung nur von kurzer Dauer ist, so dass Sie mit einer weiteren Auffrischungsimpfung (und danach wahrscheinlich noch mehr) erneut Leib und Leben riskieren müssen.

Wenn Sie eine Auffrischung der Informationen über die potenziellen Schadensmechanismen benötigen, laden Sie den hervorragenden Artikel von Stephanie Seneff „Worse Than The Disease: Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19“, veröffentlicht im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research in Zusammenarbeit mit Dr. Greg Nigh.

Zu diesen belastenden Datensätzen gehört eine Analyse von Humetrix, in der die Wirksamkeit von mRNA-COVID-19-Impfstoffen gegen die Delta-Variante unter 5,6 Millionen Medicare-Begünstigten im Alter von 65 Jahren und älter bewertet wurde. Drei Schlüsselfragen, die durch die Datenanalyse beantwortet werden, sind:

Nimmt die Wirksamkeit des Impfstoffs mit der Zeit ab?

Ist die Wirksamkeit des Impfstoffs bei der Delta-Variante verringert?

Ist die Notwendigkeit einer Auffrischungsimpfung je nach Teilpopulation unterschiedlich?

In der Zusammenfassung werden die Antworten dargelegt:

Ja, die Wirksamkeit sowohl der Injektionen von Moderna als auch von Pfizer lässt in dieser Kohorte schnell nach.

Mitte August 2021 lag die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Delta-Infektionen bei nur 41 % und die Wirksamkeit gegen Krankenhausaufenthalte aufgrund der Delta-Variante bei 62 %, was beides „niedriger ist als zuvor berichtet“.

Die Impfungen waren bei Personen über 75 Jahren sogar noch weniger wirksam, und ein bahnbrechendes Risikomodell für Krankenhausaufenthalte schlägt vor, Personen über 65 Jahren bei Auffrischungen den Vorrang zu geben.

Durchbruchsinfektionen scheinen bei älteren Menschen gar nicht so selten zu sein

Nach Angaben von Humetrix wurden zwischen Januar 2021 und dem 14. August 2021 5,6 Millionen Medicare-Begünstigte (von 20 Millionen) entweder mit zwei Dosen von Pfizer oder Moderna oder einer Dosis von Janssen vollständig geimpft.

Davon erlitten 148.000 eine Durchbruchsinfektion, 30.000 mussten ins Krankenhaus und 9.400 auf die Intensivstation. Das bedeutet, dass Durchbruchsinfektionen in dieser Altersgruppe mit einer Rate von etwa 1 zu 38 auftreten, was mir nicht als besonders selten erscheint.

Gemäß den Richtlinien der Centers for Disease Control and Prevention galten die Patienten erst zwei Wochen nach der zweiten Dosis als vollständig geimpft. Alle Personen, die vor diesem Zeitpunkt COVID-19-Symptome entwickelten, wurden also nicht gezählt.

Auch wenn die Analyse einen Erfolg meldet und besagt, dass die Hospitalisierungsrate für Durchbruchsinfektionen im Vergleich zur Hospitalisierungsrate zwischen März und Dezember 2020 um ein Drittel gesunken ist und die Todesrate bei Durchbruchsinfektionen um das Sechsfache reduziert wurde, bleibt ein zentrales Problem bestehen.

Die Impfungen schützen nicht sehr lange. Wie auf Seite 8 der PowerPoint gezeigt wird, ist die Durchbruchsinfektionsrate fünf und sechs Monate nach der Impfung doppelt so hoch wie drei und vier Monate nach der Impfung.

Wenn man bedenkt, dass das Risiko einer tödlichen Impfverletzung bei älteren Menschen erhöht ist – wie die norwegische Arzneimittelbehörde festgestellt hat -, erscheint es mir als eine Idee, die für Familien auf der ganzen Welt nur mit Herzschmerz enden kann, wenn man sie auf eine Tretmühle von Auffrischungsimpfungen setzt.

Quellen: