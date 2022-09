Falsche Sorge um die Taiwaner

Jacob G. Hornberger

Präsident Biden, Nancy Pelosi, das Pentagon und die CIA versichern uns, dass ihre Machenschaften in Bezug auf Taiwan durch ihre tiefe Sorge um das Wohlergehen des taiwanesischen Volkes motiviert sind. Wie lächerlich ist das denn? Was mich erstaunt, ist, dass sie wirklich davon ausgehen, dass die Menschen einen solchen Unsinn glauben werden. Was mich noch mehr erstaunt, ist, dass es immer noch Menschen gibt, die diesen Unsinn glauben.

Die Provokationen der USA in Hinblick auf Taiwan dienen nur einem einzigen Zweck: eine weitere Krise heraufzubeschwören. Gibt es einen besseren Weg, um das Fortbestehen des nationalen Sicherheitsestablishments der USA und der riesigen „Verteidigungs“-Industrie sowie deren ständig wachsende, vom Steuerzahler finanzierte Großzügigkeit zu rechtfertigen?

Ein Staat der nationalen Sicherheit braucht immer Krisen und offizielle Feinde. Er muss die Menschen in Aufregung und Angst halten. Auf diese Weise werden die Menschen sagen: „Oh, mein Gott, Gott sei Dank haben wir den Staatssicherheitsdienst, der uns beschützt. Bitte gebt ihnen mehr von meinem Einkommen und lasst sie mir mehr Rechte und Freiheiten wegnehmen.“

Darum ging es bei der ganzen Kalten-Kriegs-Geschichte. Die Roten kommen! Die Roten kommen! 45 Jahre lang wurde den Amerikanern eine tiefe Angst vor den Kommunisten eingeimpft, die angeblich als Teil einer internationalen Verschwörung, die ihren Sitz in Moskau, Russland, haben sollte, hinter uns her waren – ja, dieses Russland! Es gab sogar einen Film von 1966 mit dem Titel The Russians Are Coming! Die Russen kommen! Und wer kann den Film Red Dawn von 1984 vergessen, in dem eine russische Besetzung der Vereinigten Staaten vorausgesagt wurde?

Der Kalte Krieg endete für Russland und China im Jahr 1989. Aber wie wir jetzt wissen, war er für das nationale Sicherheitsestablishment der USA nie zu Ende. Noch während sie sich mit ihren außenpolitischen Interventionstaktiken im Irak und im Nahen Osten auf einen gigantischen „globalen Krieg gegen den Terror“ vorbereiteten, taten sie alles, um ihren Kalten Krieg gegen Russland und China wieder aufleben zu lassen.

Darum ging es bei der Aufrechterhaltung der NATO, des alten bürokratischen Dinosauriers des Kalten Krieges. Darum ging es auch bei der Erweiterung der NATO bis an die Grenzen Russlands. Sie wussten, dass die Ausweitung letztlich zu einer Krise führen würde. Und wie wir alle wissen, geschah dies auch. Voilà! Kalter Krieg II gegen Russland, wenn auch ohne die rote Komponente.

Genau darum ging es bei der Auslösung eines bösartigen Handelskriegs mit China. Und darum geht es auch bei den derzeitigen Provokationen in Bezug auf Taiwan. Voilà! Kalter Krieg II gegen China, mit der roten Komponente.

Hinzu kommt der „globale Krieg gegen den Terror“, der inzwischen zu einem festen Bestandteil unserer Regierungsstruktur geworden ist, einschließlich des Einsatzes von staatlich geförderten Attentaten.

Besorgnis um das taiwanesische Volk? Dass ich nicht lache! Wo war die Sorge um das Volk von Hongkong? Warum haben das Pentagon und die CIA uns nicht in den Krieg gegen sie geschickt? Oder noch besser: Was ist mit dem Volk von Südvietnam? Sie leiden seit 1975 unter der kommunistischen Herrschaft. Ich sehe nicht, dass sich das Pentagon und die CIA auf eine erneute Invasion in Vietnam vorbereiten, um die Südvietnamesen vor der kommunistischen Tyrannei zu retten.

Wie groß war denn die Sorge um die Menschen in Afghanistan? Zwanzig Jahre lang haben das Pentagon und die CIA Tod und Zerstörung über das afghanische Volk gebracht, von denen 99 Prozent nichts mit den Anschlägen vom 11. September zu tun hatten. Und es gab nie eine Obergrenze für die Zahl der Menschen, die sie zu töten bereit waren, um Afghanistan „dauerhafte Freiheit“ zu bringen.

Das Gleiche gilt für den Irak, ein Land, das die Vereinigten Staaten nie angegriffen hat. Hunderttausende Iraker wurden getötet, verstümmelt und verletzt, nicht nur während der US-Invasion und Besetzung, sondern auch in den 11 Jahren vor der Invasion als Folge der brutalen Sanktionen, die die USA dem irakischen Volk auferlegt haben.

Was ist mit dem kubanischen Volk, das immer noch unter dem brutalen Embargo der US-Regierung aus dem Kalten Krieg zu leiden hat? Versuchen Sie sie davon zu überzeugen, dass der Kalte Krieg 1989 endete.

Vergessen wir nicht die Menschen in Saudi-Arabien, die ihr Leben unter einem brutalen, mörderischen und tyrannischen Regime fristen müssen. Wie viel Besorgnis ihnen gegenüber wurde während Bidens Faustgruß mit dem saudischen Brutalo Mohammed bin Salman zum Ausdruck gebracht?

All diese Invasionen, Besetzungen, Krisen, Chaos, Sanktionen, Embargos und Provokationen haben nichts mit der Sorge um irgendjemanden und irgendetwas zu tun, außer mit dem Fortbestand der Macht und des finanziellen Wohlergehens des Pentagons, des riesigen militärisch-industriellen Komplexes, der „Verteidigungs“-Industrie, der Waffenhersteller, der CIA und der NSA. Je eher die Amerikaner zu dieser Erkenntnis kommen, desto eher können wir unser Land wieder auf den richtigen Weg bringen – hin zu Freiheit, Frieden, Wohlstand, Harmonie und zur Wiederherstellung einer Republik mit begrenzter Regierungsgewalt.