False Flag? Israelisches Frachtschiff wird von einer „unbekannten Waffe“ angegriffen und fängt im Indischen Ozean Feuer

Ein israelisches Handelsschiff wurde Berichten zufolge von einer „unbekannten Waffe“ getroffen, wodurch das Schiff im nördlichen Indischen Ozean Feuer fing. Der Vorfall kommt inmitten steigender Spannungen zwischen Jerusalem und Teheran.

Libanesischen Medien Outlet Al-Mayadeen berichtete über den Angriff am Samstag, unter Berufung auf „zuverlässige Quellen,“ und ein Bild des beschädigten Schiffes mit schwarzem Rauch von einem Feuer auf einer Seite des Schiffes wurde gepostet. Ungenannte israelische Beamte haben den Vorfall auch gegenüber der Jerusalem Post bestätigt. Die Zeitung behauptete, dass „Hisbollah-verbundenen“ Al-Mayadeen Framing des Berichts schlägt vor, der Angriff war Irans Vergeltung für einen Drohnenangriff auf eine iranische Atomanlage im vergangenen Monat in der Nähe von Karaj.

Das Schiff lag Berichten zufolge im Hafen von Jeddah im Roten Meer vor Anker und war auf dem Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate – auf der anderen Seite der Arabischen Halbinsel – als es angegriffen wurde. Es wurden keine Verletzten gemeldet, und das Ausmaß des Schadens ist unklar.

Medien in Israel identifizierten das Schiff als die Tyndall, die teilweise dem israelischen Milliardär Eyal Ofer gehört. Es fährt unter liberianischer Flagge und wird von nicht-israelischen Besatzungsmitgliedern betrieben.

Der Schattenkrieg zwischen Israel und dem Iran hat sich seit 2019 auf See aufgeheizt, wobei Israel Berichten zufolge Schiffe beschossen hat, die iranisches Öl oder Waffen für die Hisbollah transportierten. Ein weiteres israelisches Schiff unter liberianischer Flagge, ein Containerschiff namens Lori, wurde im März auf dem Weg zum Golf von Oman von einer Rakete getroffen. Das Schiff wurde leicht beschädigt, und wie im Fall der Tyndall vermuteten israelische Beamte, dass der Iran der Übeltäter war.

Der jüngste Vorfall ereignete sich einen Tag, nachdem Generalleutnant Aviv Kohavi, Stabschef der israelischen Streitkräfte, davor gewarnt hatte, dass diejenigen, die sein Land angreifen, mit harter Vergeltung rechnen müssen. „Jeder, der versucht, dem Staat Israel zu schaden, weiß, dass jede offensive feindliche Aktivität, ob nah oder fern, mit einer bedeutenden offenen oder verdeckten Antwort beantwortet wird“, sagte Kohavi bei einer Abschlussfeier für neue IDF-Offiziere. „So haben wir uns in der Vergangenheit verhalten, und so werden wir uns auch in der Zukunft verhalten.“