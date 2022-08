Familienmitglieder von 9/11-Opfern fordern Biden auf, eingefrorene Gelder an Afghanen zurückzugeben

Biden hat eine Verfügung unterzeichnet, um 3,5 Milliarden Dollar für die Familien der Opfer des 11. September zur Verfügung zu stellen, weigert sich aber, die Mittel an Afghanistan zurückzugeben

Dave DeCamp

Eine Gruppe von Familienangehörigen der Opfer des 11. Septembers hat Präsident Biden in einem Schreiben aufgefordert, dem afghanischen Volk die eingefrorenen afghanischen Reserven in Höhe von 7 Milliarden Dollar zurückzugeben, die von der US-Notenbank einbegehalten werden.

Anfang dieses Jahres unterzeichnete Präsident Biden eine Verfügung, nach der 3,5 Milliarden Dollar der afghanischen Gelder den Familien der Opfer des 11. September zur Verfügung gestellt werden sollten. In dem Brief, der am Dienstag verschickt wurde, erklärten 77 Familienmitglieder von Opfern des 11. Septembers jedoch, dass es „moralisch falsch“ wäre, dieses Geld zu erhalten.

In dem Brief heißt es: „Jegliche Verwendung der 7 Milliarden Dollar zur Begleichung von Verpflichtungen gegenüber Familienmitgliedern des 11. Septembers ist rechtlich fragwürdig und moralisch falsch. Wir fordern Sie auf, Ihre Executive Order zu ändern und zu bestätigen, dass die Gelder der afghanischen Zentralbank, dem afghanischen Volk und nur dem afghanischen Volk gehören.“

US-Beamte erklärten diese Woche, dass die Regierung Biden beschlossen habe, die 7 Milliarden Dollar nicht an Afghanistan zurückzugeben, und die Gespräche mit den Taliban über diese Frage ausgesetzt habe. Ein Jahr nach der Übernahme des Landes durch die Taliban befindet sich Afghanistan in einer schweren humanitären Krise, in der Millionen von Afghanen vom Hungertod bedroht sind.

In dem Schreiben heißt es, dass eine kleine Anzahl von Familien des 11. Septembers die afghanischen Gelder zur Begleichung einer Schuld aus einem Versäumnisurteil, das sie vor Jahren gegen die Taliban erwirkt haben, beantragt haben. Die Familien des 11. Septembers, die das Schreiben unterzeichnet haben, argumentieren jedoch, dass das Geld nicht den Taliban gehört. „Dieses Geld stammt von der afghanischen Zentralbank und gehört somit dem afghanischen Volk“, erklärten sie.

Die Unterzeichner des Schreibens erklärten, sie hätten sich anderen Klagen angeschlossen und strebten ein „gewisses Maß an Gerechtigkeit“ an. Aber sie fügen hinzu, dass „kein Mitglied der 9/11-Familie sich diesen Klagen angeschlossen hat, um den hungernden Afghanen Geld wegzunehmen“.

„Wir bitten Sie, Ihre Exekutivgewalt zu nutzen, um Ihre jüngste Anordnung zu ändern und sich zu dem einzigen rechtlich und moralisch korrekten Ansatz zu bekennen – zu bestätigen, dass alle 7 Milliarden Dollar der afghanischen Zentralbankgelder, die in New York aufbewahrt werden, dem afghanischen Volk gehören“, schließt der Brief.