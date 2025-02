Fast 100 US-Söldner sind derzeit in Gaza im Einsatz.

96 amerikanische Spezialeinheiten patrouillieren an einem Kontrollpunkt mitten in Gaza, während Palästinenser in ihre Häuser im Norden zurückkehren. Wenn uns die Geschichte amerikanischer Söldner etwas lehrt, könnte dies tödlich enden.

Von: Nuvpreet Kalra

Bis an die Zähne bewaffnet mit M4-Gewehren und Glock-Pistolen, die Taschen vollgestopft mit ihrem 10.000-Dollar-Vorschuss – und mehr –, sind derzeit 96 ehemalige Veteranen der U.S. Special Forces in Gaza stationiert.

Angeworben von UG Solutions, einem in North Carolina ansässigen Militärunternehmen, patrouillieren diese Söldner an der strategisch wichtigen Kreuzung, die Israel nutzt, um den Norden vom Süden des Gazastreifens zu trennen. Der sogenannte Netzarim-Korridor ist eine befestigte, breite Straße, über die Waffen und Panzer nachgeliefert werden und von der aus Angriffe sowohl auf den Norden als auch auf den Süden gestartet wurden. Benannt nach einer ehemaligen israelischen Siedlung, die sich von 1975 bis 2005 in diesem Gebiet befand, hat sich das Gebiet erneut in eine tödliche Kampfzone verwandelt. Nach dem Rückzug der Besatzungstruppen wurden an der Kreuzung verwesende Körper und Skelettreste palästinensischer Zivilisten gefunden.

Eine Rekrutierungs-E-Mail von UG Solutions beschreibt die Hauptaufgabe der Soldaten als „internes Kontrollpunktmanagement und Fahrzeugkontrolle“. Offiziell suchen sie nach Waffen im Gazastreifen – allerdings nur nach denen der Palästinenser, nicht nach denen ihrer US-amerikanischen oder israelischen Kollegen oder der israelischen Besatzungstruppen (IOF). Die Realität ist klar: Diese Söldner übernehmen die Arbeit der Besatzungstruppen. Wie die zahlreichen Kontrollpunkte im besetzten Westjordanland und Jerusalem sollen auch diese Patrouillen die Palästinenser unterdrücken, ihr Land sichern und militärische Außenposten für zukünftige Angriffe schaffen. Während sich der Waffenstillstand allmählich entwickelt, muss der Fokus auf diese Kontrollpunkte gerichtet bleiben, um sicherzustellen, dass sowohl amerikanische als auch israelische Soldaten aus Gaza verschwinden.

Die Bilder dieser Söldner, die für mindestens 1.100 Dollar pro Tag arbeiten, mit Sonnenbrillen und Gewehren an Kontrollpunkten stehen, während Palästinenser versuchen, sich in ihrem eigenen Land zu bewegen, lösen Wut aus – und sind zugleich aufschlussreich. In den vergangenen 15 Monaten des eskalierenden Völkermords, und sicherlich auch davor, waren amerikanische Truppen mehrfach direkt in Gaza involviert. Man erinnere sich an das inzwischen gelöschte Foto, das versehentlich auf dem Instagram-Account des Weißen Hauses veröffentlicht wurde und die hochrangige U.S. Delta Squad in Gaza zeigte. Oder an den Tag, als US-Streitkräfte die israelische Besatzung unterstützten und ein Massaker im Flüchtlingslager Nuseirat verübten – mindestens 300 Palästinenser wurden getötet, 1.000 weitere verwundet.

Und das ist längst nicht alles: Viele Amerikaner dienen direkt in der IOF – sei es als Siedler oder als enthusiastische Kämpfer, die aus den USA anreisen, um sich am Genozid zu beteiligen. Einige filmten sich sogar dabei, wie sie Moscheen sprengten oder in der Unterwäsche getöteter Palästinenser posierten, bevor sie in die USA zurückkehrten – wenn nicht gleich nach einem Kurzurlaub in Dubai oder Brasilien.

Doch das ist kein Einzelfall: Private US-Söldner wurden schon oft als verlängerter Arm amerikanischer Militäroperationen eingesetzt. Blackwater, ein ebenfalls in North Carolina ansässiges Söldnerunternehmen, wurde nach den US-Invasionen in Afghanistan und Irak beauftragt, Truppen zu entsenden. Zwischen 2001 und 2007 erhielt Blackwater US-Regierungsaufträge in Höhe von einer Milliarde Dollar.

Am 16. September 2007 verübten Blackwater-Söldner ein Massaker auf dem Nisour-Platz in Bagdad. Sie töteten 17 irakische Zivilisten im Alter zwischen 9 und 77 Jahren und verwundeten über 30 weitere. Vier Blackwater-Söldner – Dustin Heard, Evan Liberty, Nicholas Slatten und Paul Slough – wurden später für die Morde verurteilt. Doch trotz weltweiter Empörung hielt Blackwater-CEO Erik Prince daran fest, dass seine Männer „angemessen“ gehandelt hätten. In seiner ersten Amtszeit begnadigte Donald Trump schließlich alle vier Täter.

Das Massaker am Nisour-Platz war nur eines von vielen Beispielen für Blackwaters brutale Gewalt im Irak. Zwischen 2005 und 2007 griffen US-Söldner irakische Zivilisten mindestens 195-mal an. Die WikiLeaks War Logs enthüllten, dass diese Gewalt nicht zufällig war, sondern dass Blackwater-Söldner in enger Abstimmung mit dem US-Militär handelten.

Blackwater ist nur eine von vielen privaten Militärfirmen, die im Auftrag der US-Regierung imperiale Gewalt ausübten. Die US-Regierung setzt gezielt auf privatisierte Militärunternehmen, um Verantwortung auszulagern. Oftmals greifen sie auf solche Unternehmen zurück, nachdem offizielle Truppen abgezogen wurden oder wenn sie eine Präsenz in einem Gebiet aufrechterhalten wollen, ohne eigene Soldaten zu entsenden.

Wie auch immer es offiziell dargestellt wird – die Anwesenheit amerikanischer Söldner in Gaza zeigt, dass die USA direkt am Völkermord am palästinensischen Volk beteiligt sind. Diese Söldner übernehmen Aufgaben, die weder das US-Militär noch die israelischen Besatzungstruppen direkt ausführen könnten – sie tragen dieselben Waffen und tragen dieselben Stiefel, nur mit anderen Logos.

Egal, ob es sich um die IOF, Blackwater, das US-Militär oder UG Solutions handelt – für das palästinensische Volk bedeuten sie alle dasselbe: Gewalt. Die fortgesetzte Nutzung privater Söldner folgt dem gleichen Muster von Verantwortungslosigkeit, Entmenschlichung und rücksichtsloser Missachtung palästinensischen Lebens, das die US-Außenpolitik in der Region prägt.

Es muss mehr Lärm um UG Solutions gemacht werden. Man darf nicht zulassen, dass sie stillschweigend nach Gaza eindringen, Gräueltaten verüben und dann mit Straffreiheit davonkommen – sie dürfen kein weiteres Blackwater werden.

