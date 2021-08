FDA erteilt volle Zulassung für Pfizer-Impfstoff, Kritiker kritisieren Behörde für fehlende Daten und wissenschaftliche Debatten

childrenshealthdefense.org: Kritiker sagten, es sei besorgniserregend, dass die vollständige Zulassung auf der Grundlage von Daten aus nur sechs Monaten erfolgte – obwohl die klinischen Versuche auf zwei Jahre ausgelegt waren – und dass es keine öffentliche Diskussion über die Daten gab.

Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat gestern die vollständige Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer/BioNTech für Personen ab 16 Jahren erteilt – ohne eine öffentliche Diskussion zuzulassen oder eine formelle Sitzung des Beratungsausschusses zur Erörterung der Daten abzuhalten.

Dies ist der erste von der FDA zugelassene COVID-Impfstoff, und es wird erwartet, dass er den Weg für weitere Impfvorschriften von Arbeitgebern und Universitäten ebnen wird.

„Ich denke, dass dieser Schritt der FDA, wenn er denn kommt, Unternehmen und Universitäten, die über die Einführung von Impfvorschriften nachgedacht haben, um sicherere Arbeits- und Lernbedingungen zu schaffen, dabei helfen wird, diese Art von Plänen voranzutreiben“, sagte der Generalarzt der US-Gesundheitsbehörde Dr. Vivek Murthy am Sonntag gegenüber Brianna Keilar von CNN.

„Die Zulassung dieses Impfstoffs durch die FDA ist ein Meilenstein im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie“, sagte Dr. Janet Woodcock, amtierende FDA-Kommissarin, in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung.

„Während dieser und andere Impfstoffe die strengen, wissenschaftlichen Standards der FDA für die Zulassung im Notfall erfüllt haben, kann die Öffentlichkeit darauf vertrauen, dass dieser Impfstoff als erster von der FDA zugelassener COVID-19-Impfstoff die hohen Standards für Sicherheit, Wirksamkeit und Herstellungsqualität erfüllt, die die FDA von einem zugelassenen Produkt verlangt“.

Woodcock sagte, sie glaube, dass die FDA-Zulassung den Menschen zusätzliches Vertrauen einflößen werde, sich impfen zu lassen.

Nach Angaben der Washington Post war die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer die schnellste in der Geschichte der Behörde und erfolgte weniger als vier Monate, nachdem Pfizer/BioNTech am 7. Mai die Zulassung beantragt hatte.

„Es ging bemerkenswert schnell“, sagte Holly Fernandez Lynch, Bioethik-Expertin und Juristin an der University of Pennsylvania, die sagte, dass die sorgfältige Handhabung der Zulassung entscheidend dafür war, die „Impfstoff-Zögerer“ möglicherweise davon zu überzeugen, das zugelassene Produkt anzunehmen.

Die Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer basierte auf einer klinischen Studie mit 44.000 Personen, von denen nach Angaben des Unternehmens die Hälfte geimpft wurde. Der mittlere sechsmonatige Nachbeobachtungszeitraum für Sicherheit und Wirksamkeit begann, nachdem die Teilnehmer ihre zweite Dosis erhalten hatten, so Pfizer.

„Auf der Grundlage der von uns vorgelegten Langzeit-Nachbeobachtungsdaten bestätigt die heutige Zulassung für Personen ab 16 Jahren das Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil unseres Impfstoffs in einer Zeit, in der er dringend benötigt wird“, sagte Pfizer-CEO Albert Bourla in einer Erklärung. „Ich hoffe, dass diese Zulassung dazu beitragen wird, das Vertrauen in unseren Impfstoff zu stärken.“

Das Unternehmen plant, die 44.000 Probanden vom Beginn der Studie an insgesamt 24 Monate lang zu beobachten. Um sich für die FDA-Notfallzulassung (EUA) im vergangenen Dezember zu qualifizieren, hat Pfizer die Studienteilnehmer im Durchschnitt nur zwei Monate nach Erhalt der zweiten Dosis beobachtet.

Der COVID-Impfstoff von Pfizer erhielt am 11. Dezember 2020 die EUA für die Verwendung bei Personen ab 16 Jahren. Am 10. Mai wurde die Zulassung auf die 12- bis 15-Jährigen erweitert.

Nach Angaben der FDA können EUAs von der Behörde bei Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit eingesetzt werden, um den Zugang zu medizinischen Produkten zu ermöglichen, die bei der Vorbeugung, Diagnose oder Behandlung einer Krankheit wirksam sein können, sofern die FDA feststellt, dass der bekannte und potenzielle Nutzen eines Produkts, wenn es zur Vorbeugung, Diagnose oder Behandlung der Krankheit eingesetzt wird, die bekannten und potenziellen Risiken des Produkts überwiegt.

Der Impfstoff von Pfizer bleibt unter der EUA für 12- bis 15-Jährige und für eine dritte Dosis bei bestimmten immungeschwächten Personen.

Die vollständige Zulassung gibt Ärzten jedoch die Flexibilität, Impfungen für den „Off-Label-Use“ zu verwenden, was bei EUA-Produkten nicht erlaubt ist. Dies würde es Ärzten ermöglichen, Patienten Auffrischungsimpfungen zu verabreichen, bevor sie von der FDA zugelassen werden.

Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 13. August 2021 insgesamt 326.535 unerwünschte Ereignisse an das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) gemeldet wurden, die auf den Impfstoff COVID von Pfizer zurückzuführen sind, darunter 9.027 Todesfälle und 56.607 schwere Verletzungen.

Kritiker werfen der FDA „beispiellose, nackte Machtübernahme“ vor

Laut einem Artikel, der am 20. August im BMJ veröffentlicht wurde, haben Befürworter der Transparenz die Entscheidung der FDA kritisiert, keine formelle Sitzung des beratenden Ausschusses abzuhalten, um Pfizers Antrag auf vollständige Zulassung zu erörtern – ein wichtiger Mechanismus zur Überprüfung der Daten.

Letztes Jahr erklärte die FDA, sie sei „verpflichtet, einen beratenden Ausschuss einzusetzen, der sich aus unabhängigen Experten zusammensetzt, um sicherzustellen, dass die Beratungen über die Zulassung oder Lizenzierung für die Öffentlichkeit transparent sind“.

In einer Erklärung an das BMJ erklärte die FDA jedoch, dass sie eine Sitzung im Vorfeld der erwarteten vollständigen FDA-Zulassung nicht für notwendig halte.

Ein Sprecher der FDA sagte, dass die Behörde zahlreiche Sitzungen ihres Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC) im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen im Jahr 2020 abgehalten habe und nicht der Ansicht sei, dass eine Sitzung im Zusammenhang mit diesem Biologika-Lizenzantrag für Pfizer erforderlich sei.

Nach Angaben des BMJ beantragen Unternehmen die vollständige Zulassung in der Regel nach Ablauf eines längeren Zeitraums, damit mehr Daten für die Prüfung zur Verfügung stehen.

Kim Witczak, eine Verfechterin der Arzneimittelsicherheit, die als Verbrauchervertreterin im Beratungsausschuss für psychopharmakologische Arzneimittel der FDA tätig ist, sagte, dass mit dieser Entscheidung ein wichtiger Mechanismus zur Überprüfung der Daten wegfalle.

„Diese öffentlichen Sitzungen sind für den Aufbau von Vertrauen unerlässlich, vor allem, wenn die Impfstoffe in Windeseile mit einer Notfallgenehmigung auf den Markt kommen“, so Witczak. Wticzak war einer von 27 Experten, die eine Bürgerpetition gestartet haben, in der sie die FDA aufforderten, vor der Zulassung der COVID-Impfstoffe „die Dinge zu verlangsamen und die Wissenschaft in Ordnung zu bringen“.

„Die Öffentlichkeit verdient einen transparenten Prozess, insbesondere da der Ruf nach Auffrischungsimpfungen und Mandaten rasch zunimmt“, sagte Wticzak. „Diese Treffen bieten eine Plattform, auf der Fragen gestellt, Probleme angegangen und Daten im Vorfeld einer Zulassung geprüft werden können.“

Witczak sagte, es sei besorgniserregend, dass die vollständige Zulassung auf Daten von nur sechs Monaten basiert – obwohl die klinischen Studien auf zwei Jahre ausgelegt sind – und dass es keine Kontrollgruppe gibt, nachdem Pfizer das Produkt den Teilnehmern als Placebo angeboten hat, bevor die Studien abgeschlossen waren.

„Sie wissen, dass sie dieses Argument mit der Wissenschaft nicht gewinnen können, und deshalb mussten sie den öffentlichen Prozess und die unabhängige Aufsicht abschaffen“, sagte der Vorsitzende von Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy Jr. „Sie glauben, dass sie jetzt so mächtig sind, dass sie alle Vorwände abstreifen, dass es hier um die öffentliche Gesundheit geht, und die Korruption unverhohlen offenlegen.“ sagte Kennedy gegenüber The Defender:

„Dies ist ein finsterer Plan, um einen schwer fehlerhaften Impfstoff vorzuschreiben, der bereits mit Rekordtodesfällen und -verletzungen in die Geschichte eingegangen ist, der weder Krankheiten noch Übertragungen verhindert und der die Sterblichkeit nicht verbessert. Die jüngsten Sechsmonatsdaten von Pfizer zeigen, dass die Impfung zwar einige COVID-Todesfälle verhindert, aber mehr Herzinfarkte verursacht, was zu einem Nettoverlust an Leben führt.“

Diana Zuckerman, Präsidentin des Nationalen Zentrums für Gesundheitsforschung, sagte dem BMJ, es sei offensichtlich, dass die FDA nicht die Absicht habe, die Meinung anderer anzuhören, und sagte, Entscheidungen hinter verschlossenen Türen zu treffen, könne die Zögerlichkeit gegenüber Impfstoffen verstärken.

„Es ist wichtig, eine öffentliche Diskussion darüber zu führen, welche Art von Daten vorhanden ist und wo die Grenzen liegen“, sagte Zuckerman. „Joshua Sharfstein, stellvertretender Dekan für öffentliche Gesundheitspraxis und gesellschaftliches Engagement an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health und ehemaliger stellvertretender FDA-Kommissar während der Obama-Regierung, sagte, dass Sitzungen von Beratungsausschüssen mehr als nur eine Möglichkeit sind, wissenschaftlichen Input von externen Experten zu erhalten.

„Es ist auch eine Gelegenheit, die Öffentlichkeit über die wichtige Arbeit der FDA aufzuklären, die eine enorme Menge an Daten über ein Produkt geprüft hat“, sagte Sharfstein gegenüber The BMJ. „Es ist eine Chance, Fragen zu stellen und zu beantworten, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken.“