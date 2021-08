Autopsie eines geimpften Mannes, wirft Fragen über Nebenwirkungen auf und Studie zeigt: COVID-Impfstoffe schaden mehr als sie nützen

Der Fall eines 86-jährigen Mannes, der nach seiner ersten Dosis der mRNA-Injektion COVID-19, aber vor der zweiten Dosis starb, wirft Fragen zur Sicherheit, zu den Nebenwirkungen, zur Immunogenität und zur Möglichkeit eines Antikörper-abhängigen Enhancements (ADE) nach nur einer Dosis auf.

Wie die Autoren der Studie in der Fachzeitschrift International Journal of Infectious Diseases schreiben, starb der Mann an akutem Nieren- und Atemwegsversagen. Obwohl er zwei Tage vor seinem Tod positiv auf das Virus getestet wurde, führte die Autopsie seinen Tod auf eine akute Bronchopneumonie und ein Tubulusversagen zurück. „Diese Ergebnisse könnten darauf hindeuten, dass die erste Impfung zwar eine Immunogenität, aber keine sterile Immunität hervorruft“, so die Studienautoren.

In einem Twitter-Beitrag stellte jedoch mindestens ein Arzt die Umstände infrage, unter denen der Patient starb, und schlug vor, dass der Impfstoff die Voraussetzungen für ein Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) schaffen könnte. ADE tritt auf, wenn Antikörper einem Virus helfen, Zellen zu infizieren, anstatt es zu verhindern.

„Dies ist ein sehr wichtiger Fall, da er den Unterschied in der körpereigenen Immunantwort auf Sarscov2 nach der Impfung, aber vor der vollständigen Neutralisierung des Titers hervorhebt“, twitterte AMM MD. „Außerdem frage ich mich, ob dies nicht auch bei den „Breakthrough Covid“-Fällen der Fall ist (Entwicklung von Covid Monate nach der vollständigen Impfung, wenn die Immunität nachlässt). Dies alles könnte als Beweis für eine antikörperabhängige Verstärkung dienen.“

