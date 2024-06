Fehlerhafte Zählung: Geimpfte Verstorbene als “ungeimpft” deklariert, Sterblichkeitsrate verfälscht

Aus den Zahlen des britischen Statistikamtes ONS geht hervor, dass im Jahr 2021 ein großer Mortalitätsgipfel zu erwarten ist. Viele ungeimpfte Menschen wären in diesem Jahr gestorben. Was ist nun passiert? Ihr Impfstatus hat sich geändert.

Oh this is huge, this is huge, this is huge. Alex Berenson and others are always going on about the healthy user bias (otherwise healthy people were more likely to get the Covid shots thus they should have fewer Covid deaths overall just by virtue of the fact that they are… pic.twitter.com/zsLGYDwgrw — Toby Rogers, Ph.D., M.P.P. (@uTobian) May 27, 2024

Auf den ersten Blick scheint die Sterblichkeit bei geimpften älteren Menschen geringer zu sein als bei ungeimpften. Doch Untersuchungen, die unter anderem von den Professoren Norman Fenton und Martin Neil, der Pathologin Clare Craig und der Molekularbiologin Jessica Rose durchgeführt wurden, zeigen, dass die zugrunde liegenden Daten unzuverlässig und irreführend sind. “Wir hatten recht”, schreiben sie auf Substack.

The first England vaccine database was made public in April 2021.



Prior to that it was too chaotic to publish.



The key problem is that people who died after vaccinatoin before April 2021 did not necessarily have their deaths recorded as vaccinated deaths.



Email from ONS: 🧵 pic.twitter.com/n5g3RXVOHO — Dr Clare Craig (@ClareCraigPath) May 23, 2024

Menschen, die eine Corona-Impfung erhalten hatten und dann starben, wurden als “nicht geimpft” gezählt. Und das ist der Grund, warum die Todesfälle unter den “Ungeimpften” nach der Einführung der Impfstoffe einen Höhepunkt erreichten. Auf diese Weise wurden die Todesfälle unter den Geimpften geschönt, sagte Dr. Toby Rogers von X. “Das ist ein riesiges Problem”, sagte er.

Das Hauptproblem sei, dass Menschen, die vor April 2021 gestorben sind, nach der Impfung nicht unbedingt als geimpft gezählt wurden.