WEF fordert Regierungen zur Förderung von gefälschtem Fleisch und alternativen Proteinen auf: Bericht

Bei der Agenda für alternative Proteine geht es darum, unabhängige Landwirte zu zerstören, ihnen ihr Land wegzunehmen und zu kontrollieren, was die Menschen essen können: Perspektive

Die nicht gewählten Globalisten des Weltwirtschaftsforums (WEF) fordern die Regierungen auf, Kunstfleisch und andere alternative Proteine in einer koordinierten Aktion zu fördern, um eine „Änderung des Verbraucherverhaltens“ zu erreichen.

In einem Weißbuch mit dem Titel „Creating a Vibrant Food Innovation Ecosystem: How Israel Is Advancing Alternative Proteins Across Sectors“ (Schaffung eines lebendigen Ökosystems für Lebensmittelinnovationen: Wie Israel alternative Proteine sektorübergreifend fördert) behaupten die Autoren, dass der Vorstoß in Richtung alternativer Proteine eine globale Anstrengung von Regierungen und Unternehmen erfordert, die zusammenarbeiten, um das menschliche Verhalten zu beeinflussen.

„Die Regierung muss eine Führungsrolle übernehmen, um alternative Proteine zu entwickeln und zu fördern und eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen“ Weltwirtschaftsforum, Schaffung eines lebendigen Ökosystems für Lebensmittelinnovationen, 22. Mai 2024

Dem Bericht zufolge sind für ein allgemein zugängliches Protein mehrere Übergangswege erforderlich:

Beschleunigung der Diversifizierung von Proteinen Nachhaltige Produktionssysteme vorantreiben Förderung der Änderung des Verbraucherverhaltens

Was steckt hinter dem Vorstoß, das Verbraucherverhalten in Richtung Kunstfleisch und andere alternative Proteine zu ändern?

„Die Wissenschaft ist eindeutig: Es wird für Regierungen und andere, einschließlich Landwirten, dem Privatsektor und Verbrauchern, unmöglich sein, ihre Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Abkommens zu erfüllen und die Weltwirtschaft zu dekarbonisieren, ohne in nachhaltige Protein-Diversifizierungspfade und das gesamte Lebensmittelsystem zu investieren.” Weltwirtschaftsforum, Schaffung eines lebendigen Ökosystems für Lebensmittelinnovationen, 22. Mai 2024

„Nationen auf der ganzen Welt werden sich der Vorteile bewusst, die alternative Proteine bieten, um ihre Ziele in den Bereichen Klima, Biodiversität, Ernährungssicherheit und öffentliche Gesundheit zu erreichen“, heißt es in dem Bericht.

Aufgrund des „High-Tech-Charakters“ alternativer Proteine und ihres „hohen Investitionsbedarfs (CAPEX) und der längeren Amortisationszeiten“, so die Autoren, könnten sie jedoch „für einige Teile des Privatsektors eine Investitionsherausforderung darstellen.“

An dieser Stelle wollen die nicht gewählten Globalisten, dass die Regierungen eingreifen, um Anreize zu schaffen, Zwang auszuüben, das menschliche Verhalten zu verändern oder anderweitig zu manipulieren, und zwar „innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen“, wie die, die uns COVID-Sperren und Impfpässe beschert haben.

„Innerhalb des bestehenden Rahmens können Regierungen klare, unterstützende, flexible und effiziente Regulierungsprozesse schaffen, um sichere und transparente Wege zu gewährleisten, die Verbrauchern und Industrie gleichermaßen Vertrauen einflößen und einen robusten Markt für alternative Proteine in einem Wandel hin zu nachhaltigeren, sichereren und gerechteren Lebensmittelsystemen fördern“, so die Autoren.

Auf der anderen Seite hat Italien bereits Fleisch aus dem Labor verboten, und Wired berichtet, dass „die Staaten Schlange stehen, um Fleisch aus dem Labor zu verbieten“, mit Gesetzesvorschlägen in Florida, Alabama, Arizona, Kentucky und Tennessee.

„Die Regierungen müssen Investitionen in frei zugängliche Forschung in Betracht ziehen und Anreize für den Privatsektor schaffen, um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteile von pflanzlichem und kultiviertem Fleisch voll auszuschöpfen und diese Optionen für alle zugänglich zu machen.” Weltwirtschaftsforum, Schaffung eines lebendigen Ökosystems für Lebensmittelinnovationen, 22. Mai 2024

Auffallend ist, dass im jüngsten WEF-Bericht die Verwendung von Insekten als alternatives Eiweiß nicht erwähnt wird, worauf die nicht gewählten Globalisten seit Jahren drängen.

Im aktuellen Bericht heißt es, dass alternative Proteine aus pflanzlichem Fleisch, kultiviertem Fleisch und fermentierten Produkten bestehen.

Im Weißbuch des WEF über alternative Proteine, das im Januar 2019 veröffentlicht wurde, heißt es jedoch, dass alternative Proteine „rein pflanzliche Alternativen, Produkte auf Basis von Insekten und anderen neuartigen Proteinquellen sowie die Anwendung modernster Biotechnologie zur Entwicklung von kultiviertem Fleisch“ umfassen.

Es scheint also, dass das WEF versucht, sich von dem Spott zu distanzieren, den es in letzter Zeit erhalten hat: „Sie werden Käfer essen“.

„Alternative Proteine sind bahnbrechende landwirtschaftliche Innovationen, die mit der richtigen Unterstützung zur Verbesserung der globalen und öffentlichen Gesundheit beitragen können.” Weltwirtschaftsforum, Schaffung eines lebendigen Ökosystems für Lebensmittelinnovationen, 22. Mai 2024

Award-winning journalist, Alex Newman: "Controlling the food and the energy is the way to control humanity. So when you look at this war on farmers, it seems to me that the intended consequence is total domination of mankind."



"No totalitarian with any sense ever said: 'Hey… pic.twitter.com/nb8EwEPr1R — Wide Awake Media (@wideawake_media) May 27, 2024

Übersetzung von “X”: Der preisgekrönte Journalist Alex Newman: „Die Kontrolle über die Nahrungsmittel und die Energie ist der Weg, die Menschheit zu kontrollieren. Wenn man sich also diesen Krieg gegen die Landwirte ansieht, scheint es mir, dass die beabsichtigte Folge die totale Beherrschung der Menschheit ist.“

„Kein Totalitarist mit Verstand hat jemals gesagt: ‚Hey Leute, ich will euer Leben kontrollieren‘… Es wird immer verpackt als: ‘Das ist zu eurem Vorteil. Es ist, weil ich euch liebe. Es ist, weil ich es besser weiß’.“

Die offizielle Begründung für die Verbreitung von gefälschten Lebensmitteln lautet, dass sie zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels, der Ernährungssicherheit und der Gesundheit des Planeten beitragen würden.

In dem jüngsten Bericht heißt es: „Angesichts der zunehmenden Herausforderungen durch den Klimawandel und der Notwendigkeit, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, sind die Nationen aufgerufen, sich gemeinsam für die Förderung alternativer Proteine als Lösung einzusetzen.“

Doch in Wirklichkeit geht es bei der Agenda für alternative Proteine darum, unabhängige Landwirte zu vernichten, ihnen ihr Land wegzunehmen und zu kontrollieren, was die Menschen essen können.

Wer das Essen kontrolliert, kontrolliert die Menschen.

Das Gleiche gilt für Geld und Energie, und die nicht gewählten Globalisten versuchen definitiv, sie alle durch individuelle Kohlenstoff-Fußabdruck-Tracker, digitale Zentralbankwährungen und alternative Proteine zu kontrollieren.

„Länder, die sich strategisch an die sich entwickelnden globalen Lebensmittelsysteme anpassen und ihre Lebensmittelwertschöpfungsketten diversifizieren, werden von den positiven Auswirkungen der Integration alternativer Proteine in ihre nationale Politik profitieren.” Weltwirtschaftsforum, Schaffung eines lebendigen Ökosystems für Lebensmittelinnovationen, 22. Mai 2024

Unelected globalists are waging a war on farmers and property rights, under the guise of “saving the planet”. If we don’t resist their agenda, we and our children will be left with no choice but to eat insects and Bill Gates’ lab-grown "meat".



But what is their agenda exactly?… pic.twitter.com/lC4uD1Aac3 — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) October 27, 2023

Übersetzung von “X”: Ungewählte Globalisten führen unter dem Deckmantel der „Rettung des Planeten“ einen Krieg gegen Landwirte und Eigentumsrechte. Wenn wir uns ihrer Agenda nicht widersetzen, werden wir und unsere Kinder keine andere Wahl haben, als Insekten und das im Labor gezüchtete „Fleisch“ von Bill Gates zu essen.

Aber was genau ist ihre Agenda?

Unter dem Banner der UN-Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung wollen die Machthaber unser Leben radikal verändern. Natürlich wird uns das alles unter dem Deckmantel der Gleichheit und edel klingender Worte verkauft.

Wenn wir uns diese Ziele jedoch genauer ansehen, werden Sie feststellen, dass dies niemals ohne eine erzwungene Umverteilung von Gütern, Nahrungsmitteln und Rechten möglich ist.

Denn die Menschen, die dahinter stehen, wollen eine Ein-Welt-Regierung, eine „Neue Weltordnung“, errichten, in der sie entscheiden, was wir essen, wann wir essen, wohin wir reisen, wann wir reisen, wen wir treffen und wofür wir unser Geld ausgeben dürfen. Im Grunde haben sie die Kontrolle über jeden einzelnen Aspekt unseres Lebens.

Sie wollen nicht, dass wir Lebensmittel essen, die uns stark machen. Sie wollen, dass wir synthetisches Fleisch essen, das von Bill Gates entwickelt wurde. Sie wollen, dass wir Käfer essen, sie wollen, dass wir Sojamilch trinken, damit wir schwach und gehorsam werden und tun, was sie sagen.

Gleichzeitig heißt es in dem WEF-Bericht, dass eine mögliche Umstellung auf alternative Proteine den Landwirten tatsächlich helfen würde:

„Obwohl die Branche noch in den Kinderschuhen steckt, wird zunehmend anerkannt, dass alternative Proteine – Fleisch aus Pflanzen, aus gezüchteten tierischen Zellen oder aus Fermentation gewonnenes Fleisch – ein transformatives Potenzial haben, insbesondere für Landwirte, die davon profitieren und den Übergang zu einer florierenden Wirtschaft mit alternativen Proteinen anführen können.“

Haben sie wirklich gerade gesagt, dass Fleisch aus Pflanzen hergestellt wird?

Und wie können die Landwirte von der Produktion von im Labor gezüchteten Lebensmittelimitaten profitieren?

Die Autoren schreiben: „Prognosen deuten auf einen erheblichen Überschuss an landwirtschaftlichen Nebenströmen hin, insbesondere bei Mais, Soja, Weizen, Zuckerrohr, Gerste, Reis, Raps und Tomaten. Die Nutzung dieser Nebenströme für die Produktion alternativer Proteine stellt eine bedeutende Möglichkeit dar, die Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft innerhalb der Lebensmittelversorgungskette zu verbessern, die Ressourcennutzung zu optimieren und einen widerstandsfähigeren Agrarsektor zu schaffen“.

Mit anderen Worten: Landwirte werden gezwungen, gefördert oder anderweitig manipuliert, damit sie nur das anbauen, was man ihnen vorschreibt, damit ihre Ernten zur Herstellung von gefälschten Lebensmitteln verwendet werden können.

Gleichzeitig „benötigt pflanzliches und kultiviertes Fleisch nur einen Bruchteil der Fläche und verursacht weit weniger Emissionen als die industrielle Tierhaltung. Freiwerdende Flächen können für die Erhaltung der Artenvielfalt, die Wiederaufforstung und umweltfreundlichere und regenerative Methoden der Tierhaltung genutzt werden.“

Die Idee dahinter ist, die für den Anbau echter Lebensmittel benötigte Fläche zu verkleinern, um Platz für künstliche Lebensmittel zu schaffen, die mit „weit weniger Emissionen“ synthetisch hergestellt werden können.

Die Politik des Klimawandels hat sich zu einer Politik der öffentlichen und planetarischen Gesundheit gewandelt, und die nicht gewählten globalistischen Lösungen sind immer dieselben: Unternehmen und Staat verschmelzen, um das menschliche Verhalten zu überwachen, zu manipulieren und zu kontrollieren.