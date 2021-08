Feiern unter Geimpften: 11 von 15 Vollgeimpften haben nun COVID und was ihnen nicht erzählt wird

Das hätte nicht passieren dürfen: Eine vollständig geimpfte Person, die dachte, sie sei vor COVID-19 geschützt, wurde mit dem Virus diagnostiziert, nachdem sie eine Party mit 14 anderen vollständig geimpften Personen besucht hatte. Was ist also passiert?

In einem Kommentar für die Baltimore Sun beschreibt der Epidemiologe Allan Massie, wie er davon ausging, gegen das Virus immun zu sein, sich aber dennoch infizierte. Er sei „ziemlich unglücklich“ gewesen, sagte er, und das habe er niemandem gewünscht.

Was Massie nicht erwähnte, war, dass bis zum 31. Juli 2021 bereits mindestens 125 000 vollständig geimpfte Amerikaner in 38 Staaten an COVID erkrankt waren – und 1400 von ihnen starben. Die Gesamtüberlebensrate für Personen, die sich auf natürliche Weise mit COVID infizieren, liegt bei 99,74 %.