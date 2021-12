Filmkritik: Santa Inc. und der Krieg gegen das Christentum

Möglicherweise hätte Hegel die gängigen Reaktionen auf Santa Inc. als „List des Verstandes“ bezeichnet.

Von Jonas E. Alexis

Übersetzung©: Andreas Ungerer

5. Dezember 2021, Veterans Today

Wenn Sie zur Filmindustrie gehen und damit beginnen Leute wie Eli Roth* zu interviewen werden Sie gewiß unglaubliche und bizarre Dinge hören. Roth würde Ihnen erzählen, daß er anstrebt, durch seine Filme „eine ganze Generation zu versauen“1.

Roth und seine Brüder sind seit Jahren in dem Geschäft, also kennen sie den Drill. Die jüngste animierte Comedyserie, Santa Inc.*, ist ein klassisches Beispiel hierfür, welches zeigt, daß der Krieg gegen das Christentum weiter voranschreitet. Santa Inc. mit Seth Rogen* und Sarah Silverman* ist voll von schlüpfrigem Oralsex, Obszönitäten und dem, was der jüdische Gelehrte Josh Lambert* wahrscheinlich als „unreine Lippen“2 [Jesaja 6:5] bezeichnen würde. Santa Inc. hat laut dem Hollywood Reporter „mehr jüdische Hauptdarsteller als die semitische Minstrel-Show„3 Santa Inc. ist ein weiteres unfehlbares Zeichen, das zeigt, daß der jüdische Gelehrte Nathan Abrams Recht hatte, als er erklärte:

„Jüdische Filmemacher und Schauspieler der älteren Generation, wie [Woody] Allen, [Stanley] Kubrick und [Ron] Jeremy, haben das Jüdische in ihren Werken nicht nur verstärkt, sondern auch an die seit den 1990er Jahren neu entstandene Sensibilität angepaßt, indem sie es in zunehmend sexualisierter (und pornografischer) Form definierten.4„

Gleichlautend erklärt uns Josh Lambert*, daß Leute wie Larry David* und Sahra Silverman