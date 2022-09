Finanz-„Guru“ enthüllt Finanzkollaps und COVID Impfdaten

Direkt zum Video:

Edward Dowd ist ein Hedgefonds-„Guru“ und ehemaliger Aktienportfoliomanager für den weltweit größten Vermögensverwalter, BlackRock. In den letzten zwei Jahren hat sich Dowd mutig zu Wort gemeldet, um die Menschen auf die Kollateralschäden der COVID-Pandemie aufmerksam zu machen

Ein globaler Finanzkollaps ist eine mathematische Gewissheit. Dowd sagt voraus, dass der Zusammenbruch in den nächsten sechs bis 24 Monaten ernsthaft beginnen wird

COVID bot den Zentralbanken und Regierungen einen Schutz, der es ihnen ermöglichte, die Realität des Zusammenbruchs des Finanzsystems vorübergehend zu verbergen

COVID ermöglichte auch die Errichtung eines Kontrollsystems, um Regierungen und Zentralbanken vor den Folgen des Zusammenbruchs der Lebensmittel-, Energie- und Finanzsysteme zu schützen. Es ermöglichte ihnen, den Reiseverkehr einzuschränken und digitale IDs und digitale Zentralbankwährungen einzuführen, indem sie diese mit Impfpässen verknüpften

Versicherungsunternehmen berichten von einem Anstieg der Übersterblichkeit bei Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter um 40 % im vierten Quartal 2021. Bei Millennials im Alter von 25 bis 44 Jahren ist die Übersterblichkeit im gleichen Zeitraum um 84 % gestiegen. Seit der Einführung der COVID-Impfungen ist die Zahl der Amerikaner, die angeben, behindert zu sein, um mindestens 10 % gestiegen, möglicherweise sogar noch mehr.

In diesem Video führe ich ein Interview mit Edward Dowd, einem Hedgefonds-„Guru und ehemaligen Aktienportfoliomanager von BlackRock, einem der beiden größten Vermögensverwalter der Welt (der andere ist Vanguard). In den letzten zwei Jahren hat sich Dowd mutig zu Wort gemeldet, um die Menschen auf die Kollateralschäden der COVID-Pandemie aufmerksam zu machen.

So teilte Dowd Anfang März 2022 in Steve Bannon’s War Room Sterblichkeitsstatistiken, aus denen hervorging, dass die Übersterblichkeit von Millennials im Alter von 25 bis 44 Jahren im Herbst 2021 um 84 % gestiegen war.

Eine Ausbildung in Booms und Busts

Dowd interessierte sich gleich nach dem College für das Finanzwesen. Er bekam einen Job bei HSBC Holdings, der größten Bank Europas, als Verkäufer von Anleihen für institutionelle Anleger.

Das war eine fünfjährige Ausbildung darüber, was wirklich auf den Kapitalmärkten passiert“, sagt er, „und alles, was man in den Lehrbüchern lernt, ist Quatsch … Ich lernte etwas über die Wall Street, wie sie funktioniert und wie sie incentiviert wird. Damals, als ich von 1990 bis ’95 als Anleiheverkäufer tätig war, gab es eine Reihe von Skandalen. Die Wall Street ist im Grunde ein Boom- und Bust-Geschäft. Normalerweise gibt es einen Boom, der von der Federal Reserve ausgelöst wird, die Geld in das System pumpt. Sie haben keine Kontrolle darüber, wohin ihr Geld fließt, und die Wall Street nutzt das aus. Und normalerweise endet das Ganze in Betrug.

Der Skandal in den frühen 90er-Jahren war der Betrug mit den hypothekarisch gesicherten Wertpapieren. Eine große Wall-Street-Firma ging unter, weil sie einige Geschäfte in der Schublade hatte. Die Computersysteme waren noch nicht so stabil, sodass einige Händler Verluste verheimlichten und das Unternehmen in Konkurs ging. Interessanterweise half BlackRock damals, dieses Problem zu lösen. Sie hatten Computersysteme [das Aladdin-System], die bei der Analyse der hypothekarisch gesicherten Wertpapiere halfen … im Grunde handelt es sich um eine Risikomanagement-Software.

Ich lernte also die Mechanismen der Wall Street kennen, aber ich wollte ins Aktiengeschäft einsteigen. Ich ging zurück an die Business School der Indiana University, machte ’97 meinen Abschluss und ging an die Wall Street zu Donaldson, Lufkin & Jenrette, wo ich als Analyst für Stromversorgungsunternehmen tätig war, direkt neben den Internet-Leuten, die alle Börsengänge durchführten. Im Grunde genommen gab es bei den Börsengängen bei jedem Investmenthaus Betrug, und es war kein harter Betrug, es war weicher Betrug. Sie haben einfach nicht die Due-Diligence-Prüfung durchgeführt, die die Institutionen früher gemacht haben. Bevor sie ein Unternehmen an die Börse brachten, vergewisserten sie sich, dass das Unternehmen über Einnahmen verfügte, und in den späten 90er-Jahren blieb dies auf der Strecke.

So wurden viele Firmen ohne Einnahmen und nur mit Ideen an die Börse gebracht … Schließlich tat die Fed [Federal Reserve], was sie immer tut. Sie verschärfte die Zinssätze, die Blase platzte und eine ganze Reihe von Unternehmensbetrug wurde aufgedeckt: WorldCom, Enron, Lucent Technologies, Nortel Networks.

Nach dieser Pleite ging die Zentralbank wieder dazu über, Geld zu drucken, und im Jahr 2008 platzte die Immobilienblase, was zu einer massiven Rezession führte. Ich beschreibe die Kräfte, die damals und heute am Werk sind, in „Wer steckt hinter dem wirtschaftlichen Zusammenbruch?“. Zum Zeitpunkt des wirtschaftlichen Zusammenbruchs war Dowd für State Street Investment Research tätig, das von BlackRock aufgekauft wurde.

Vermögensverwalter und die globale Kabale

Für viele scheint BlackRock eine wichtige Rolle bei den Bemühungen der globalistischen Kabale zu spielen, den Großen Reset einzuleiten. Da Dowd eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet hat, kann er seine Ansichten über BlackRock nicht äußern, wohl aber über ähnliche Akteure wie Blackstone und Vanguard, die eine ähnlich große Institution sind.

Ich glaube nicht, dass sie diese Unternehmen [die Unternehmen, an denen sie Anteile besitzen] kontrollieren, aber sie haben unbestreitbaren Einfluss, worüber Charlie Munger von Berkshire Hathaway geschrieben hat“, sagt Dowd. Aufgrund der Zunahme passiver ETFs [börsengehandelter Fonds] geht das Stimmrecht für diese Aktien an die leitenden Angestellten des Unternehmens. Und so gibt es bei Vanguard einen gewissen Einfluss auf einige Abstimmungen im Vorstand.

Früher … wurde das meiste Geld von fundamentalen Portfoliomanagern verwaltet. Ich habe immer für den Vorstand gestimmt, aber weil wir so viel zu tun hatten – wir hatten etwa 80 Unternehmen in unserem Portfolio – gab es eine Firma namens Institutional Shareholder Services, ISS, die uns bei der Stimmabgabe geholfen hat. Es handelte sich um ein Softwaresystem, das alle Vorschläge analysierte und uns dann sagte, wie wir abstimmen sollten. Und wenn wir eine Stimme verweigern oder ändern wollten, konnten wir das tun. Es scheint also eine Machtkonzentration bei den Abstimmungen zu geben. Früher war das Stimmrecht auf viele, viele verschiedene Personen verteilt.

Sie haben also keine Kontrolle [über die Unternehmen, die sie besitzen]. Vanguard und BlackRock sind Vermittler. Sie verwalten das Geld anderer Leute. Aber sie stimmen über einige der Vorschläge des Aktionärsausschusses ab. Sie rufen also nicht bei Bourla von Pfizer an und sagen: ‚Tu, was wir sagen‘. Es ist eher ein sanfter Einfluss. Ich glaube aber, dass Vanguard und BlackRock, was die Konzentration der Marktanteile angeht, die größten Vermögensverwalter für passive Anlagen sind. Charlie Munger hat darauf hingewiesen, dass zu viele Entscheidungen in zu wenigen Händen liegen.

Nochmals, ich glaube nicht, dass sie die Unternehmen leiten. Aber wo es eine Machtkonzentration gibt, können definitiv Dinge schief gehen, die nicht ganz einwandfrei sind, aber dafür habe ich keine Beweise. Es ist nur so, dass bei einer Machtkonzentration in der Regel schlimme Dinge passieren.

Den finanziellen Weltuntergang auf die lange Bank schieben

In letzter Zeit habe ich viele Artikel über den bevorstehenden Finanzkollaps geschrieben. Alle Zeichen der Welt deuten in diese Richtung, und laut Dowd ist er eine mathematische Gewissheit.

Das Federal Reserve System, ein auf Schulden basierendes Geldsystem, wurde 1913 gegründet, im selben Jahr, in dem auch das Finanzamt und das Steuersystem geschaffen wurden. Das System der Geldschöpfung durch Schulden ist von Natur aus betrügerisch. In den Anfängen verliehen die Banken die Schulden, und die Schulden fanden ihren Weg in verschiedene Wachstumsbereiche, die dann überhitzt wurden. Es kam zu Betrug, weil das Geld zu leicht war, aber es war meist Betrug am freien Markt.

In den späten 90er-Jahren nahm der Betrug der Unternehmen überhand, und es kam zu einer 50-prozentigen Börsenkorrektur. Die Federal Reserve reagierte, indem sie den Geldhahn aufdrehte: Sie senkte die Zinssätze und das Geld fand seinen Weg in den Immobilienmarkt, der sich zu einer unhaltbaren Blase entwickelte.

Immobilien wurden durch Collateral Debt Obligations und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere verpfändet. Die Wall Street hebelte ihre Bilanzen im Verhältnis 20:1, 30:1 auf, um Geld zu verdienen, und dachte, die Party würde ewig weitergehen. Doch unweigerlich begann die Fed, die Zinssätze zu erhöhen, und die ganze Sache brach zusammen.

Laut Dowd bestand das Problem bei diesem Bankenbetrug darin, dass er systemischer Natur war. Die Zentralbanken mussten eingreifen und diese betrügerischen Schulden aufkaufen. Dieser Betrug ist also noch heute in der Bilanz der Federal Reserve und in den Bilanzen unzähliger anderer Banken zu finden. Mit anderen Worten: Der Betrug ist nicht verschwunden. Er wurde nur eingebacken und versteckt.

Der finanzielle Zusammenbruch ist eine mathematische Gewissheit

„Dann begannen die Regierungen, weil die Wirtschaft weltweit zusammenbrach, wie betrunkene Seeleute Geld auszugeben“, sagt Dowd. „Die letzten 12 Jahre waren ein Aufblähen dessen, was ich die Blase zwischen Zentralbanken und Regierungen nenne, die Blase der Staatsanleihen.

Wer wird diese Blase retten? Wer wird der Käufer all dieser Schulden sein, wenn diese Blase schließlich platzt? Antwort: Niemand: Keiner. Viele, die sich der Situation bewusst sind, sind nur überrascht, dass das System so lange durchgehalten hat.

Es sah so aus, als würde es 2019 platzen, und dann tauchte praktischerweise COVID auf, der allen Zentralbanken Notstandsbefugnisse erteilte. Die Regierungen gingen auf eine weitere Ausgabentour und druckten Geld, was ihnen erlaubte, den sprichwörtlichen Tropfen auf den heißen Stein für weitere zwei Jahre zu geben.

Jetzt haben wir das Jahr 2022 und es geht wieder bergab“, sagt Dowd. „Und der Grund, warum COVID so wichtig war, ist, dass die Federal Reserve in der Lage war, das Loch zu stopfen, das sich zu einer Liquiditäts-Schuldenkrise ausweitete. Sie druckte 65 % mehr Geld. Die Geldmenge stieg im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 65 %, und so konnte die Krise überbrückt werden. Als dann die Wirtschaft heruntergefahren wurde, handelte es sich um einen externen Schock, nicht um einen internen Schock, sodass wir, als das System mit all dem Geld wieder geöffnet wurde, anderthalb Jahre lang eine Erholung erlebten. Die Aktienmärkte spielten verrückt, die Kreditmärkte spielten verrückt, und es ging wieder aufwärts.

Aber hier sind wir nun, zwei Jahre später, [mit] einer Inflation, die durch die schlechte Politik der Biden-Regierung, der EU und der Geldvermehrung verursacht wurde … außerdem wurden durch COVID viele Lieferketten unterbrochen … Im Grunde genommen hatten wir in den letzten 12 Jahren keine Inflation bei Waren und Dienstleistungen. Wir hatten eine Inflation bei Vermögenswerten, Aktien und Anleihen. Was jetzt passiert, ist, dass die Realwirtschaft die Auswirkungen der Inflation und der schlechten Politik zu spüren bekommt. Wir sehen, wie der US-Dollar an Wert gewinnt, und der Dollar ist die Reservewährung der Welt. In den letzten 22 Jahren gab es ein enormes Wachstum der sogenannten Dollar-Schulden … Wir haben etwa 15 Billionen Dollar an Schulden in Dollar.

Wenn der Dollar also steigt, ist das ein Anzeichen für eine Schuldenkrise, weil das Geld knapp wird. Es gibt immer weniger Dollar. Die Menschen suchen händeringend nach Dollars. Und der Grund, warum ich glaube, dass wir kurz vor dem Zusammenbruch stehen, ist, dass wir noch nie einen Rohstoffinflationszyklus gesehen haben, bei dem der Dollar gleichzeitig steigt … Man kann behaupten, dass das absichtlich geschieht, weil die Politik so schlecht ist, dass sie die Energieproduktion zum Erliegen bringt. Vor dem Ukraine-Krieg bestand Bidens erste Anordnung am ersten Tag seiner Amtszeit darin, die Keystone-Pipeline stillzulegen. So, da wären wir. Ich denke, wir sind am Ende angelangt.

COVID bot den Zentralbanken und den Regierungen Schutz, aber es ermöglichte auch ein Kontrollsystem. Wenn alles zusammenbricht, wäre es dann nicht schön, ein Kontrollsystem zu haben, bei dem die Reisefreiheit eingeschränkt ist, man es auf einen Virus schieben kann, man Impfpässe erstellt, die dann mit digitalen IDs verknüpft werden, und dann eine digitale Zentralbankwährung. Ich denke also, dass COVID eine bequeme Ausrede war. Je weiter wir in der Zeit zurückgehen, desto mehr glaube ich, dass dies ein Plan war. Ich habe keine Beweise, aber die Tatsache, dass wir das Geschehen nicht aufhalten, deutet für mich darauf hin, dass es sich um eine Interessenverschwörung handelt, und sie möchten die Einführung dieser Impfstoffe nicht aufhalten.

Und je länger das so weitergeht, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass COVID ein Plan gewesen sein könnte. Früher habe ich gesagt, es sei eine bequeme Ausrede, aber je länger die Sache andauert, desto lächerlicher wird sie. Ich glaube also, dass es eine böse Absicht war.

Dowd glaubt, dass der erste finanzielle Zusammenbruch innerhalb der nächsten sechs bis 18 Monate oder höchstens 24 Monate erfolgen wird. Wenn die Aktienmärkte ernsthaft aus den Angeln gehoben werden und die Indizes um mehr als 40 % einbrechen, könnte die US-Notenbank damit beginnen, Aktien aufzukaufen, was zu einem Neo-Feudalismus führen würde, der die bereits bestehenden Diskrepanzen zwischen den Besitzenden und den Nichtbesitzenden nur noch vergrößern würde. Der Grund dafür, erklärt Dowd, ist folgender:

Es gibt keinen Marktmechanismus, der jemanden für schlechte Entscheidungen bestraft. Ihre schlechten Entscheidungen werden von den Zentralbanken abgesichert. Das moralische Risiko ist so hoch, dass man als Führungskraft eines großen Fortune-500-Unternehmens phänomenal reich werden kann, ohne wirklich gut sein zu müssen. Sie werden einer der Herren sein und die Arbeiter und alle anderen werden kämpfen müssen, um über die Runden zu kommen.

So ist es in den letzten 12 Jahren gelaufen. Die Wirtschaft war größtenteils eine Wirtschaft der Großen und derjenigen, die nahe an der Druckmaschine sitzen … Wenn du versuchst, ein kleines Unternehmen zu gründen, wenn du ein Arbeiter in einem dieser Unternehmen bist und nicht viele Aktienoptionen bekommst, kommst du nicht weiter.

Warum Dowd anfing, sich über den COVID-Impfungen zu äußern

Dowd, der in Maui lebt, engagierte sich erstmals im Kampf gegen die Impfung, als die Vorschriften eingeführt wurden. In Maui musste man einen Impfpass vorweisen, um ein Restaurant oder ein Fitnessstudio zu betreten.

Ich war von Anfang an misstrauisch gegenüber der Impfung“, sagt er, „weil ich zwei Dinge wusste: Operation Warp – alles klingt nach einer Katastrophe. Ganz im Ernst. Und zweitens war die Impfung experimentell, und ich wusste, dass die meisten Impfstoffe erst sieben bis zehn Jahre lang auf ihre Sicherheit geprüft werden müssen, bevor man sie den Menschen in die Hand drückt. Ich dachte also, dass alle so vernünftig sein würden wie ich, und den Impfstoff und ich nicht nehmen würden. Als ich dann die Propagandamaschine und den sozialen Druck sah, wusste ich, dass etwas anderes im Gange war, und da habe ich mich sehr engagiert. Ich begann, zu Kundgebungen auf Maui zu gehen. Ich begann, Gleichgesinnte zu treffen, und so kam ich in Kontakt mit Dr. [Robert] Malone hier auf Maui.

Jetzt gehöre ich zu dem Team, das versucht, dieses Verbrechen aufzudecken. Als ich [Malone] im Oktober 2021 traf, sagte ich ihm, dass ich den Verdacht habe, dass mit den Impfstoffen viele schlimme Dinge vor sich gehen … Ich sagte, ich würde die Versicherungsgesellschaften und die Bestattungsunternehmen überwachen, und wenn meine These richtig wäre, würden sie in den Ergebnissen auftauchen – und das taten sie dann auch.

Die Entscheidung, sich auf nicht staatliche Datenbanken zu konzentrieren, war vorausschauend, da die CDC in den letzten Monaten begonnen hat, die Sterblichkeitsstatistiken zu gefährden. Angeblich werden die Server aufgerüstet und die Daten zur Gesamtsterblichkeit neu geladen, und nun fehlen Zehntausende von Todesmeldungen.

Die Gesamtmortalität ist ein entscheidender Endpunkt für jedes Medikament

„Ich habe das Wort Betrug im Herbst 2021 in Bezug auf Pfizer ziemlich großzügig verwendet“, sagt Dowd, und als er sah, dass die FDA die Daten von Pfizer 75 Jahre lang verstecken wollte, war er völlig überzeugt. „Das ist ein eindeutiger Beweis für Vertuschung“, sagt er. Jetzt, da diese Dokumente mit einem Tempo von 55.000 Seiten pro Monat an die Öffentlichkeit gelangen, wird uns klar, was die FDA und Pfizer so eifrig zu verbergen suchten.

Der Endpunkt der Gesamtmortalität ist etwas, über das wir sprechen müssen. Wenn ein Biotech-Unternehmen, das nur ein einziges Produkt herstellt, eine klinische Studie durchführt, die den Endpunkt der Gesamtsterblichkeit nicht erreicht, wird das Medikament normalerweise nicht [von der FDA] zugelassen. Wenn das Risiko höher ist als der Nutzen, wird das Medikament letztlich nicht zugelassen. Der Endpunkt der Gesamtmortalität für den Impfstoff von Pfizer wurde zwar als wirksam angepriesen, aber dieser Datenpunkt wurde praktischerweise vor allen anderen verborgen. Die FOIA-Anfrage im Herbst ergab, dass die Studie nur 28 Tage dauerte.

Auch das ist ein Novum. In 28 Tagen gab es also etwa 23 Todesfälle in der Impfstoffgruppe und 17 in der Placebogruppe, was eine Gesamtmortalität von über 23 % ergibt. Allein deswegen hätte die Studie nicht zugelassen werden dürfen. Das ist meiner bescheidenen Meinung nach Betrug.

Wie Dowd feststellte, ist eines der bemerkenswertesten Gegenargumente, die in den letzten Monaten in einem Betrugsverfahren gegen Pfizer vorgebracht wurden, die Behauptung der Pfizer-Anwälte, dass Pfizer, selbst wenn ein Betrug vorliegt, nicht strafrechtlich verfolgt werden kann, weil die Regierung davon wusste. „Warum ist dies nicht die größte Schlagzeile in den Mainstream-Medien?“ fragt Dowd. „Nur diejenigen von uns in der Echokammer, die sich mit diesem Thema befassen, scheinen dies zu wissen.

In der realen Welt erweist sich die in der Studie von Pfizer nachgewiesene überhöhte Gesamtmortalität als zutreffend. Im Vereinigten Königreich beispielsweise ist die Übersterblichkeit seit der Einführung der Impfung um 10 bis 20 % gestiegen. In anderen Gebieten und/oder in bestimmten Altersgruppen ist die Übersterblichkeit weitaus höher, doch die FDA und die CDC machen einfach mit und unternehmen absolut nichts, um vor den Risiken zu warnen.

Schockierender Anstieg der Übersterblichkeit

Wie Dowd feststellte, meldeten die Versicherungsgesellschaften für den Herbst 2021 einen Anstieg der Übersterblichkeit bei Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter um 40 %. Ein Anstieg der Gesamtsterblichkeit um 10 % ist eine Katastrophe, die nur einmal in 200 Jahren vorkommt, daher sind 40 % einfach überzogen.

Bevor die CDC mit der Manipulation ihrer Todesstatistiken begann, zeigte auch diese einen Anstieg der Gesamtmortalität um etwa 40 %, so Dowd. Der entscheidende Hinweis in den CDC-Daten wurde gefunden, als die Übersterblichkeit nach Altersgruppen aufgeschlüsselt wurde. Bei den Millennials, also den 25- bis 44-Jährigen, stieg die Übersterblichkeit im Herbst 2021 um satte 84 %.

Sie versuchen, es wegzuerklären, indem sie sagen, naja, Schließungen verursachen Todesfälle aus Verzweiflung, Selbstmorde, Drogen und Alkohol, und Menschen, die ihre Krebsvorsorgeuntersuchungen verpassen. Nun, innerhalb von drei Monaten sind wir von 40 bis 50 % Übersterblichkeit im Sommer auf 84 % Übersterblichkeit im Herbst für die Altersgruppe der Millennials gestiegen, was etwa 61.000 Menschen zwischen März ’21 und Februar ’22 entspricht. Einundsechzigtausend übermäßige Todesfälle entsprechen einem Vietnamkrieg in einem Jahr für diese Altersgruppe. Das ist der Fall. Und sehen Sie, diese Menschen sind zwischen 25 und 44 Jahre alt. In diesem Alter sollte man nicht sterben, es sei denn, es handelt sich um einen Unfall oder einen selbst verschuldeten Selbstmord oder Drogenmissbrauch. Und Sie können mir nicht erzählen, dass jeder in einem Zeitraum von drei Monaten beschlossen hat, Selbstmord zu begehen und eine Überdosis Drogen zu nehmen. Das ergibt keinen Sinn.

Außerdem gab es im Jahr 2021 eine enorme Verschiebung der Todesfälle von den alten zu den jungen Menschen, wobei jüngere Menschen nun in alarmierendem Maße sterben.

An diesem Punkt haben wir Beweise für das Verbrechen“, sagt Dowd. „Was mich schockiert, ist die Tatsache, dass die Mainstream-Medien dies immer noch verdrängen. Die gute Nachricht ist, dass es anscheinend Mundpropaganda gibt und immer mehr Menschen sich nicht impfen lassen, weil der Impfstoff nicht wirkt.

Massive Zunahme von Behinderungen

Laut Dowd melden die Versicherungsunternehmen für das erste Quartal 2022 auch einen Anstieg der Invaliditätszahlungen, und sowohl die Versicherungsunternehmen als auch die Bestattungsunternehmen verzeichnen einen weiteren Anstieg der Übersterblichkeit.

Im zweiten Quartal spielen die Versicherungsgesellschaften gerade Spiele, bei denen sie Reserven auflösen und die Preise erhöhen, sodass es nicht so schlimm aussieht, aber es ist immer noch nicht gut. Die Bestattungsunternehmen verzeichnen immer noch ein Wachstum, das über dem liegt, was sie erwartet hatten. Sie dachten, dass sie zur Trendlinie zurückkehren würden, und sie haben immer noch ein Wachstum von Jahr zu Jahr. Man darf nicht vergessen, dass ihr jährliches Wachstum im Vergleich zum Jahr 2021 steht.

Sie sollten also nicht wachsen. Und das sind die Umsätze im selben Geschäft, nicht durch Übernahmen. Es handelt sich also um vergleichbare Umsätze im selben Geschäft im Jahresvergleich. Und beide Bestattungsunternehmen, die ich mir für das zweite Quartal angesehen habe, verzeichneten ein Umsatzwachstum zwischen 2 % und 3 %, was mit dem zweiten Quartal 2021 vergleichbar ist. Er sollte um 20 %, 30 % einbrechen, aber das tut er nicht. Lassen Sie uns über die Daten zur Arbeitsunfähigkeit sprechen. Das ist super wichtig. Ich denke, wir werden feststellen, dass es – so tragisch das schlimmste unerwünschte Ereignis, der Tod, auch sein mag – einige Dinge gibt, die schlimmer sind als der Tod: lebensverändernde Behinderungen, die das Leben unerträglich machen, und diejenigen, die mit Ihnen leben, müssen sich um Sie kümmern.

Und die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind viel schlimmer als ein plötzlicher Tod … Mein Partner, ein ehemaliger Versicherungsanalyst der Wall Street, entdeckte eine bundesstaatliche Datenbank, das U.S. Bureau of Labor Statistics, und die gute Nachricht ist, dass sie in diesem Spiel nichts zu suchen haben. Sie führen jeden Monat eine Haushaltsbefragung durch. Jeden Monat erhalten wir die Beschäftigungszahlen, die von ihnen stammen, und sie stellen eine Reihe verschiedener Fragen, von denen sich einige auf Behinderungen beziehen, die im Wesentlichen auf die Frage hinauslaufen: „Sind Sie behindert und/oder ist jemand in Ihrem Haushalt im arbeitsfähigen Alter behindert?

In den fünf Jahren vor 2021 lag diese Zahl zwischen 29 Millionen und 30 Millionen. Jetzt liegt sie bei 33 Millionen und steigt seit 2021 deutlich an. Und im Mai, Juni 2021 ging es dann richtig los. Ich hatte einige promovierte Physiker zu Gast, die einige statistische Analysen durchgeführt haben, und sie sagen, dass die Zahl fast vier Standardabweichungen über der Norm liegt, und die Steigung, die Änderungsrate, ist alarmierend. Wir haben die Zahl der Behinderten um 10 % erhöht. Das hat nichts mit den Anträgen auf Invalidität zu tun. Es handelt sich um eine Selbsteinstufung. Dies ist nicht an ein ärztliches Attest oder an die Beantragung einer Behinderung gebunden. Es handelt sich einfach um jemanden, der freiwillig sagt, dass er behindert ist …

Die Zahl der Behinderten könnte also noch viel, viel höher sein. Wir kratzen hier nur an der Oberfläche. Aber das Signal ist die Veränderung, die Veränderungsrate, die Standardabweichung von der Norm, die vier beträgt. Drei Standardabweichungen sind verrückt. Vier ist wie ‚WOW!‘ Also, das ist es, was vor sich geht. Wenn Sie sich fragen, warum es einen Arbeitskräftemangel gibt? Ich denke, das erklärt eine Menge. Und wenn man dies global multipliziert und über Lieferketten und die Unfähigkeit, Leute einzustellen, spricht, dann ist dies definitiv der Fall. Ich glaube auch, dass ein großer Teil der Inflation, die wir erleben, darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen nicht arbeiten können.

Silberstreifen

Wenn es einen Silberstreif an diesem Schlamassel gibt, dann ist es der, dass Eltern die Gefahren nicht nur der COVID-Impfung, sondern des gesamten Kinderimpfplans erkennen. Anfang August 2022 hatten nur 3 % der Kinder unter 5 Jahren die COVID-Impfung erhalten. Viele überdenken auch andere Impfstoffe, einschließlich der Impfungen für Erwachsene.

Dies ist längst überfällig, denn keiner der Impfstoffe auf dem Kinderimpfplan wurde jemals mit einem echten Placebo verglichen, um die Sicherheit und Wirksamkeit zu bestätigen, und es gibt keine Studien, die belegen, dass die gleichzeitige Verabreichung mehrerer Impfstoffe tatsächlich sicher ist.

Ich denke, dass dieser Skandal, wenn er aufgedeckt wird, viele unserer Institutionen umgestalten wird“, sagt Dowd, „und ich denke, das ist gut so. Ich glaube, dass Menschen wie Sie und andere, die sich in der Wildnis aufgehalten haben, ihre Berechtigung haben werden. Ich werde mich nie wieder impfen lassen, auch keine Grippeimpfung mehr. Ich bin fertig. Ich bin raus.

Sind Sie vorbereitet?

Was Sie unternehmen können, um sich auf den unvermeidlichen Finanzcrash vorzubereiten, sagt Dowd:

Die Leute bitten mich um Anlageberatung. Ich gebe sie nur ungern, aber ich sage Folgendes: Wenn die Finanzanlagen zusammenbrechen, sollten Sie sich keine Sorgen um die Inflation machen. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee, einen Teil des Portfolios … in bar zu halten, um von dem kommenden Blut-auf-den-Straßen-Szenario zu profitieren. Wenn also alle verkaufen, machen Sie das, was JP Morgan früher gemacht hat – Sie kaufen. Das ist keine schlechte Idee.

Neben dem Schutz Ihres Finanzvermögens sollten Sie sich auch auf andere damit verbundene Szenarien vorbereiten, z. B. auf Lebensmittel-, Wasser- und Energieknappheit. Legen Sie Vorräte an und überlegen Sie, wie Sie ohne Stromnetz leben können, falls die täglichen Annehmlichkeiten plötzlich wegfallen.

Bereiten Sie sich auch mental, emotional und spirituell auf stressige und herausfordernde Zeiten vor, da die globalistische Kabale weiterhin den Großen Reset vorantreibt, der weitere „Notfälle“ erfordern wird.

Die Zwischenwahlen stehen an. Die Leute an der Macht haben Todesangst, weil Verbrechen begangen worden sind, also vermute ich Unfug“, sagt Dowd. „Sie versuchen, die Affenpocken in Gang zu bringen. Das scheint die Menschen nicht zu beeindrucken. Ich vermute, sie werden es mit dem guten alten Krieg versuchen. Mit Krieg lassen sich normalerweise viele Probleme lösen. Das, worüber wir uns Sorgen machen müssen, ist China. China hat ein demografisches Problem. Das Land befindet sich in einem demografischen Niedergang, der im Jahr 2020 begann … In den 80er und 90er-Jahren sagte jeder, Japan würde die USA überholen.

Sie sind zusammengebrochen und haben zwei Jahrzehnte verloren. China ist jetzt gerade dabei, das zu erreichen. Larry Fink ist ein guter Geschäftsmann, aber er steigt genau zum falschen Zeitpunkt in China ein. China ist meiner bescheidenen Meinung nach erledigt. Das ist eine konträre Sichtweise, aber sie wird durch Daten gestützt. Das Land ist überschuldet und implodiert buchstäblich, während wir hier sprechen. Viele dieser COVID-Schließungen, die Sie in den letzten Monaten gesehen haben, sind nichts anderes als das Vertuschen von Bank-Runs. Eine ihrer größten Ängste … ist ihre eigene Bevölkerung.

Solange sie die Menschen ernähren und ihnen Arbeit geben, brauchen sie sich keine Sorgen zu machen. Wenn es zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch kommt, schaffen die meisten Länder traditionell einen äußeren Dämon, der alle vereint. Wenn ich China wäre und das Sagen hätte und ein böser Mensch wäre, würde ich etwas mit Taiwan anfangen, nur damit sich alle auf etwas anderes konzentrieren als auf die internen Probleme in China.

