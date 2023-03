Finanzielles Scheitern in Amerika: Die Vertuschung beginnt

Paul Craig Roberts

Der Desinformationsdienst Bloomberg übernimmt die Führung. Bloomberg zeigt mit dem Finger auf Donald Trump und die „Deregulierung der Ära Trump“. In Bloombergs Geschichtsumschreibung ist Trump verantwortlich, weil er ein von Demokraten und Republikanern verabschiedetes Gesetz unterzeichnete, das es mittelgroßen Banken ermöglichte, „einige der strengsten Vorschriften nach der Finanzkrise zu umgehen.“ Wo war also die Federal Reserve? Wo waren die Bankenaufsichtsbehörden? Bloomberg sagt das nicht.

Präsidenten schreiben keine Finanzgesetze. Finanzgesetze, die von der Federal Reserve und der SEC nicht gebilligt werden, werden nicht verabschiedet. Ein Einwanderer aus der Dritten Welt, Ro Khanna, der im Kongress das Silicon Valley vertritt, sagt: „Der Kongress muss zusammenkommen, um die Deregulierungspolitik, die unter Trump eingeführt wurde, rückgängig zu machen.“

Was für ein totaler Blödsinn.

Die Silicon Valley Bank ist gescheitert, weil das Clinton-Regime 1999 die Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes unterzeichnet hat und weil das Dodd-Frank-Gesetz es scheiternden Banken erlaubt, die Einlagen der Einleger zu beschlagnahmen, um ein Bail-in statt eines Bail-outs zu erreichen. Die törichte Gesetzgebung veranlasst die Einleger, ihre Einlagen bei jedem Anzeichen von Bankproblemen abzuziehen.

Das völlig unsinnige Dodd-Frank-Gesetz hat den Mechanismus für moderne Bank-Runs geschaffen. Wenn Sie mehr Geld als die versicherte Summe von 250.000 Dollar eingezahlt haben, kann die Bank sich selbst retten, indem sie Ihre Einlagen beschlagnahmt. Viele Unternehmen und Körperschaften haben Lohn- und Gehaltseinlagen von mehr als 250.000 Dollar. Wenn die Einlagen beschlagnahmt werden, können die Unternehmen weder ihre Mitarbeiter noch ihre Rechnungen bezahlen. Dodd-Frank ist also ein hervorragendes Mittel, um einen Ansturm auf die Banken auszulösen und den Zusammenbruch von Unternehmen und Arbeitsplätzen sowie der Steuereinnahmen von Städten und Bundesstaaten herbeizuführen.

Aber erwarten Sie nicht, dass Bloomberg Ihnen jemals die Wahrheit sagt. Ich habe noch nie einen korrekten Bericht auf Bloomberg gelesen.

Die Silicon Valley Bank geriet in Schwierigkeiten, weil die Federal Reserve die Zinssätze anhob und den Wert des Anleiheportfolios der Bank reduzierte, wodurch die Bank zahlungsunfähig wurde. Große Einleger, die ihr Geld in Gefahr sahen, zogen es schnell ab. Die Silicon Valley Bank musste ihr wertminderndes Anleihenportfolio verkaufen, um die Abhebungen zu decken, was den Wert ihrer Anleihen weiter senkte, sodass die Verbindlichkeiten der Bank ihre Vermögenswerte überstiegen und die Bank bankrott ging.

Die Demokratische Partei ist eine antiamerikanische politische Partei. Sie repräsentiert nichts von dem, was sich unsere Gründerväter vorgestellt haben. Sie hat keinen Respekt vor der Rechtsstaatlichkeit, der US-Verfassung, der Wahrheit und den weißen Amerikanern, die definitionsgemäß Rassisten und inländische Terroristen sind.

Trump war eine Herausforderung für die Hegemonie der Demokraten, die aufgewacht sind. Folglich wird alles, was in Amerika falsch läuft, von den Demokraten und Presstituierten auf Trump geschoben.

Die verrückte Woke-Politik, die die Demokraten, die Presstituierten und die Universitäten Amerika eingebrockt haben, schließt eine nachrichtendienstliche Analyse aus. Alles, was die bestehende Gesellschaft vor dem Scheitern bewahren könnte, wird als „weiße Vorherrschaft“ abgetan.

Offenbar sind die Banken selbst von dieser Ideologie betroffen. Sie stellen nicht Kompetenz, sondern Vielfalt zur Unterstützung des Regenbogens ein. Wenn auch die Federal Reserve dieses Problem hat, gibt es keine Hoffnung, den finanziellen Zusammenbruch zu vermeiden.