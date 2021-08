Finanziert von Bill Gates und vom WEF geförderten Young Global Leader, will biometrische Daten für eine „faire globale COVID-Impfplanung“

Die Webseite gatesopenresearch.org veröffentlicht in einem kürzlich aktualisierten und überprüften wissenschaftlichen Papier mit dem Titel „COVID-19 vaccine delivery: an opportunity to set up systems for the future“ (COVID-19-Impfung: eine Gelegenheit, Systeme für die Zukunft einzurichten), in dem untersucht wird, wie eine biometrisch gestützte Gesundheitsinfrastruktur dazu beitragen könnte, eine faire, wirksame und effiziente COVID-Impfung in einer Welt zu gewährleisten, in der rund eine Milliarde Menschen keinen gültigen Ausweis haben und in der Impfprogramme auf Kinder ausgerichtet sind, während Erwachsene während der Pandemie im Mittelpunkt der Impfungen stehen.

Als Ansprechpartner wird Rebecca Weintraub angegeben die zu den Young Leaders des WEF gehört. Siehe hier und hier. Die Studie wurde wiederum auf dem gatesopenresearch.org die von Bill Gates unterstützt wird, publiziert.

biometricupdate.com berichtet in seinem Artikel:

„Ein wirksames Impfprogramm wird scheitern, wenn wir nicht in die Informationsinfrastruktur für die Bereitstellung von Impfstoffen investieren, und zwar sowohl in Industrieländern als auch in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass wir dazu bereit sind“.

In dem Papier wird davor gewarnt, dass die Lücken in der Datenqualität, der Berichterstattung und der Patientenidentifizierung, die bei bestehenden Impfprogrammen bestehen, auch bei den Covid-19-Impfprogrammen bestehen. Diese Probleme „bergen die Gefahr, dass wichtige Investitionen wie die COVAX-Finanzierung für COVID-19-Impfstoffe in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen vergeudet werden“.

Außerdem hat die durch die Pandemie verursachte Störung die traditionellen Impfpläne beeinträchtigt und sogar zum Stillstand gebracht.

Gavi, die Vaccine Alliance und andere Organisationen haben die biometrische digitale Identität als „potenziellen Hebel zur Überbrückung der Identitätslücke und zur Gewährleistung korrekter Daten“ identifiziert, heißt es in dem Papier von Rebecca Weintraub von Ariadne Labs, der Harvard T.H. Chan School of Public Health und dem Brigham and Women’s Hospital Boston, Boston, zusammen mit Koautoren aus aller Welt, darunter zwei von Simprints.

Gavi arbeitet mit dem Ghana Health Service und Arm zusammen, um im Oktober das weltweit erste berührungslose, biometrisch gestützte nationale Impfprogramm zu starten, zunächst für COVID-Impfungen, mit Technologie von Simprints.

Das Papier kommt zu dem Schluss, dass die Verwendung biometrischer Systeme zur Unterstützung der Verabreichung von Impfstoffen „datenschutzfreundlich, interoperabel, tragbar und sicher sein kann und sowohl den Bedürfnissen von Erwachsenen als auch von Kindern gerecht wird. In Ländern, in denen es keine grundlegenden Ausweissysteme gibt, sind biometrische Daten zuverlässiger als Identifikatoren wie Namen und Geburtsdaten und weniger anfällig für Verlust oder Beschädigung als Impfausweise aus Papier“.

„Biometrische Daten haben auch den Vorteil, dass sie unabhängig vom Anwendungsfall sind, d. h. sie können verschiedene Systeme während oder sogar nach der Einführung miteinander verbinden“, schreiben die Autoren: „Beispielsweise werden die Regierungen unterschiedliche Prioritäten bei der Identifizierung für das Management der Impfstofflieferkette, die Impfstoffauslieferung und die internationale Zertifizierung für Reisen haben. Es muss unbedingt verhindert werden, dass für jede dieser Prioritäten mehrere, nicht interoperable Systeme geschaffen werden“.

Die Wissenschaftler glauben nicht, dass es notwendig ist, grundlegende ID-Systeme zu schaffen, wenn diese noch nicht vorhanden sind, um mit der Impfung beginnen zu können: „Man kann ohne Weiteres regionale, aber nicht an die Staatsbürgerschaft gebundene Register einrichten, die parallel weitergeführt oder mit nationalen Programmen verbunden werden können, wenn diese sich entwickeln“.

Biometrische Systeme könnten mit geringer Vorlaufzeit eingerichtet werden und anschließend eine dauerhafte Infrastruktur für Routineimpfungen bieten, auf die über eine Patientenverifizierung sicher zugegriffen werden kann. Um dies in großem Maßstab zu erreichen, fordert das Papier die globalen Akteure auf, bei der technischen und rechtlichen Infrastruktur und interoperablen biometrisch gestützten digitalen Gesundheitstechnologien zusammenzuarbeiten.

„Die Biometrie muss auch mit nicht-biometrischen Identitätsmethoden zusammenarbeiten, wo diese bereits erfolgreich sind, auch wenn die traditionellen Methoden in Bereichen, in denen die geringen Kosten, die Skalierbarkeit und die Vorteile der digitalen Identität am wichtigsten sind, überholt werden können“, so die Autoren. Die Vorteile dürften weit über die Bekämpfung der COVID-Pandemie hinausgehen. „Wenn dies transparent geschieht, kann diese Infrastruktur das Vertrauen in Impfstoffe stärken, was für die Teilnahme an klinischen Studien und eine breite öffentliche Akzeptanz entscheidend ist.“

Die Intervalle zwischen den Injektionen sowie die Möglichkeit von Auffrischungsimpfungen und neuen Impfungen in der Zukunft erfordern eine langfristige Aufzeichnung der Patienten weltweit und eine langfristige Lösung. Doch vorerst warnen die Autoren, dass:

„Wir haben die einmalige Gelegenheit, die Voraussetzungen für eine solche gerechte und nachhaltige Infrastruktur auf der ganzen Welt zu schaffen. Wenn wir es gut machen, können wir sicherstellen, dass das vielversprechende COVID-19-Impfstoffportfolio in Zukunft zu einer weit verbreiteten Impfung – und einem Schutz – für die Weltbevölkerung führt.“

Gates Open Research veröffentlicht wissenschaftliche Artikel, die über wissenschaftliche Grundlagenforschung, translationale, angewandte und klinische Forschung (einschließlich quantitativer und qualitativer Studien) berichten, die von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert (oder kofinanziert) wurde.