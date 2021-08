Wir sind gerade auf dem Flughafen von Kabul angekommen

Via Murado RT Correspondent Telegram

Die amerikanischen Truppen nennen das, was hier passiert, „World War Z“ – in Anspielung auf den Zombie-Film. Es ist klar, warum.

Die Situation ist entsetzlich.

Der gesamte Flughafen ist mit Patronenhülsen und Blendgranaten übersät. Alles, wirklich alles ist mit Stacheldraht umwickelt. Die gesamte Landebahn (!) ist mit Stacheldraht gesäumt.

Es wird ununterbrochen geschossen, es vergehen keine zehn Minuten ohne Schüsse. Entweder innerhalb des Flughafens, wo amerikanische Truppen waghalsige Einheimische verscheuchen, oder sie schießen in der Nähe des Haupteingangs, wo die Taliban potenzielle Flüchtlinge abschrecken.

Überall liegen Kleidungsstücke herum. Die eine oder andere Sandale, zerrissene Frauenschuhe, Hemden und Kopftücher. Die Mauern aus Stacheldraht erinnern manchmal an Weihnachtsbäume – aufgereiht mit Kleidern und Abfällen. Eine Erinnerung an den Mob und das Gedränge in den ersten Tagen der Evakuierung.

Im Moment brennt etwas am nördlichen Ende des Flughafens – eine Rauchsäule steigt in der Nähe der geparkten amerikanischen Frachtflugzeuge auf. Was genau – ich kann es nicht sehen.

Etwa zwanzig Meter von uns entfernt scheinen amerikanische und italienische Truppen eine Pause einzulegen – sie faulenzen auf Bürostühlen, die sie aus dem zerstörten Flughafenterminal herausgeschleppt haben. Sie faulenzen unter genau der Schleuse, über die afghanische Zivilisten wie Zombies ausschwärmten, um zu entkommen.

Über die Afghanen, die wir bei der Landung gesehen haben. Sie werden jetzt in quadratischen Formationen aufgereiht (diejenigen, die zur Evakuierung zugelassen wurden) – und müssen stundenlang unter dem warmen afghanischen Sommerhimmel sitzen. Frauen, Kinder… alle, wie die amerikanische Presse berichtet.

Leider können wir im Moment keine Bilder oder Videos veröffentlichen, das würde gegen das Evakuierungsabkommen zwischen Russland und den USA verstoßen. Die amerikanischen Truppen hier sind nervös, die Nerven liegen blank. Jeder einzelne ihrer Flüge startet unter dem Beschuss von Taliban-Kämpfern. Es ist verständlich, dass sie den Taliban keinen detaillierten Plan über die Standorte der Truppen zur Verfügung stellen wollen.

Dass es dem russischen Außenministerium überhaupt gelungen ist, mit den USA eine Vereinbarung zu treffen, russische Evakuierungsflugzeuge in einer so hektischen Zeit ins Land zu lassen, grenzt an ein diplomatisches Wunder.

Wir können einfach nicht riskieren, diese Vereinbarung und die Sicherheit dieser und künftiger Evakuierungen zu gefährden, nur um Ihnen Fotos zu zeigen, die Sie innerhalb einer Woche vergessen werden.