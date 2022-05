Warum kommt es zu einem neuen Krieg in Afghanistan?

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Afghanistan wird von Zeit zu Zeit von einem Bombenanschlag heimgesucht. Zu den meisten der jüngsten Anschläge hat sich der Islamische Staat in Chorasan (eine in Russland verbotene Terrororganisation) bekannt.) Ihre Fähigkeit, äußerst raffinierte Anschläge zu inszenieren, zeigt, dass die Gruppe entgegen den Behauptungen der US-Militärs während der US-Besatzung Afghanistans keineswegs an Stärke verloren hat. Zur Überraschung vieler stellt der IS-K zwar eine starke Bedrohung für die Taliban (eine radikale Organisation, die in Russland verboten ist) und die gesamte Region Süd- und Zentralasiens dar, doch zeichnet sich ein neuer bewaffneter Widerstand gegen die Taliban ab, der diesmal nicht von transnationalen Dschihadisten, sondern von lokalen Afghanen angeführt wird. Die Nationale Widerstandsfront Afghanistans (NRF) unter der Führung von Ahmad Massoud und Amrullah Saleh, dem ehemaligen Vizepräsidenten Afghanistans, hat offiziell eine Offensive gegen die Taliban gestartet. Auch zahlreiche andere bewaffnete Gruppen haben ihre Formationen bekannt gegeben und auf ihren Facebook-Seiten oder anderweitig ihre Absicht erklärt, allein oder im Bündnis mit der NRF Widerstand gegen die Taliban zu leisten.

Nach Angaben von Ali Nazary, dem Leiter der NRF-Außenbeziehungen, wurde im Panjshir-Tal in mindestens drei Bezirken eine umfassende Offensive gestartet. Die NRF sind in vielen Provinzen Afghanistans präsent. Wie Ali Nazary in einem Interview mit der französischen Associated Press erklärte, werden die NRF in allen Provinzen Operationen durchführen, um die, wie sie es nennen, illegalen Besatzer (d. h. die Taliban) von der Macht in Kabul zu vertreiben.

Allerdings sind die NRF nicht die einzige Gruppe. Ein ehemaliger General der afghanischen Armee, Sami Sadat, schwor kürzlich, „weiter zu kämpfen“. In einem Interview mit der BBC sagte Sadat, er werde „alles tun, was in unserer Macht steht, um sicherzustellen, dass Afghanistan von den Taliban befreit und ein demokratisches System wiederhergestellt wird.“

Die meisten Medienprojektionen – vor allem im Westen – über den aufkommenden Widerstand gegen die Taliban sind mit dem Versagen der Taliban bei der Entwicklung eines politisch und ethnisch integrativen Systems verbunden. Viele wichtige politische Gruppen wurden ausgeschlossen, und das Oberkommando der Taliban hat die Macht an sich gerissen, wobei die meisten Schlüsselministerien von wichtigen Taliban-Kommandeuren, einschließlich der Haqqanis, geleitet werden. Hinzu kommt, dass die Taliban allmählich wieder zu einer orthodoxen Auslegung des Islam zurückkehren, um Politik und Gesellschaft im Allgemeinen zu regeln.

All diese Punkte deuten zwar auf bestimmte politische Probleme hin, doch der aufkommende Widerstand hat auch einige geopolitische Hintergründe. Bedenken Sie dies: Sadat, der bis vor kurzem noch nirgends zu sehen war, tauchte aus dem Nichts auf und wurde plötzlich so wichtig, dass er die BBC zu einem Interview einlud. Die Tatsache, dass die BBC ihn interviewt und seine Ansichten veröffentlicht hat, zeigt, (1) wie der Westen neue Anti-Taliban-Persönlichkeiten ausgräbt und (2) wie sie eine internationale Projektion erhalten.

Die Kritik an den Taliban ist zwar berechtigt, aber der neue Krieg in Afghanistan wird auch anderswo geplant. Wie aus einigen Berichten hervorgeht, haben US-Gesandte Treffen mit den NRF in Tadschikistan abgehalten, wo diese ihren Sitz haben.

In westlichen Medienberichten wird bereits eine „neue Kampfsaison“ in Afghanistan vorausgesagt. Während Sadat von der BBC, dem britischen Staatssender, interviewt wurde, zeigte ein Bericht der Voice of America (VoA), ebenfalls Amerikas staatlichem Sender, wie der Anti-Taliban-Widerstand bereits erwachsen wird.

Dem Bericht zufolge gibt es neben der NRF auch eine „Afghanistan Freedom Front“. Nach Angaben von VoA wird sie von General Yasin Zia, einem ehemaligen Verteidigungsminister und Generalstabschef, angeführt. Eine weitere Gruppe ist die „Islamische National- und Befreiungsbewegung Afghanistans“, die von Abdul Mateen Sulaimankhail, einem ehemaligen Kommandeur der afghanischen Spezialeinheiten, geführt wird.

Warum gibt der Westen diesen Gruppen Projektionen auf staatlicher Ebene? Diese plötzliche Projektion erfolgt vor dem Hintergrund der zunehmenden Beziehungen Russlands und Chinas zu den Taliban und der immer größer werdenden Möglichkeit, dass sowohl Moskau als auch Peking die Taliban-Herrschaft durch ihre Anerkennung legitimieren. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Übereinkunft zwischen den Taliban und China und Russland, wonach erstere dafür sorgen werden, dass sich antichinesische und antirussische Gruppen nicht in ihren Gebieten ausbreiten können. Im Gegenzug werden Peking und Moskau die Taliban unterstützen.

Bei seinem jüngsten Besuch in Kabul erklärte Chinas Wangi Yi gegenüber Taliban-Vertretern, dass „China die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität Afghanistans respektiert, die unabhängigen Entscheidungen des afghanischen Volkes achtet und die religiösen Überzeugungen und nationalen Bräuche Afghanistans respektiert.“ Bei demselben Treffen wurde Wang versichert, dass die Taliban das „Sicherheitsumfeld“ Afghanistans verbessern werden, um es für China und die Region sicher zu machen.

Für China entwickelt sich Afghanistan daher zu einem gastfreundlichen Land, das zunehmend die Möglichkeit bietet, den chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor auch auf Afghanistan auszuweiten. Tatsächlich deutete Wang Yi während desselben Besuchs an, dass China dies ernsthaft in Erwägung zieht.

Auch Russland ist der Ansicht, dass sich die Sicherheit und das politische Umfeld in Afghanistan verbessern. In einer am 29. April 2022 veröffentlichten Erklärung erklärte der russische Außenminister, dass „die militärisch-politische Lage in Afghanistan seit der Machtübernahme durch die Taliban relativ stabil geworden ist“, was bedeutet, dass Russland glaubt, dass die Taliban in der Lage sein könnten, Afghanistan effektiv zu regieren.

Vor diesem geopolitischen Hintergrund müssen wir das Aufkommen des Anti-Taliban-Widerstands verstehen. Eine Herausforderung aus dem Inneren Afghanistans, angeführt von den Afghanen selbst, gegen Kabul würde die Behauptungen Russlands und Chinas und auch die Behauptung der Taliban selbst in Frage stellen, dass sich Afghanistan stabilisiert. Ein groß angelegter Aufstand oder ein Bürgerkrieg in Afghanistan würde China erneut dazu zwingen, seine CPEC-Ausbaupläne zurückzuziehen, und auch Russland dazu zwingen, die Möglichkeit einer Ausweitung seiner Zusammenarbeit zu überdenken. Andererseits wird dies dem Westen die Möglichkeit geben, seine Unterstützung für die Taliban aufzugeben und stattdessen die Widerstandsgruppen zu unterstützen.

Kurzum, der aufkommende Widerstand hat ebenso viel oder sogar noch mehr mit Geopolitik zu tun als mit Innenpolitik, d.h. mit der Entscheidung der Taliban, die regionalen Eliten auszuschließen, und mit der Entscheidung der Taliban, sich gegen ihren Ausschluss zu wehren.