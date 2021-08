Intelligente Städte und das Ende der Ära des Menschen

Vpn Joaquin Flores: Er hat eine Ausbildung im Bereich IR und IPE an der California State University Los Angeles; war zuvor als Geschäftsvertreter und Organisator für die Gewerkschaft SEIU tätig; hat international zu Themen der Geopolitik, des Krieges und der Diplomatie veröffentlicht; ist Direktor des in Belgrad ansässigen Zentrums für synkretistische Studien und Chefredakteur bei Fort Russ News.

Veränderungen bei den Produktivkräften, wie etwa die 4. industrielle Revolution, müssen mit einer lebhaften öffentlichen Debatte und Volksabstimmungen über die Planung einer Post-Arbeitsökonomie einhergehen, schreibt Joaquin Flores.

Die Welt und ihre Angelegenheiten wurden auf den Kopf gestellt, und über Nacht wurde der Spielplan der Elite für die Welt offengelegt: der Einsatz neuer Zwangstechnologien, KI, Automatisierung und Transhumanismus.

Die Öffentlichkeit hat die Einführung des neuen normalen Regimes durch eine Reihe von plötzlichen Veränderungen wie Abriegelungen und Anforderungen für neue Arten von aktuellen medizinischen Unterlagen erlebt, um das Recht auf Reisen und Arbeit zu erhalten.

Ist die Frage berechtigt, ob es sich bei der „neuen Normalität“, dem „großen Reset“ oder dem „Wiederaufbau“ um ihre letzte, beste und endgültige handelt? Es ist sicherlich seltsam, dass Klaus Schwab, ein Mann, der sich so schlecht präsentiert und bei den Zuhörern so viel Misstrauen erregt, als bester Sprecher für dieses Unterfangen ausgewählt wurde.

Als Smart Cities in die öffentliche Debatte eintraten, war es klar, dass die technischen Hochschulen und Universitäten aktiv von Vertretern dieser Agenda propagiert wurden. Diese können als eine Art großangelegtes Wohnprojekt für eine Post-Labor-Ökonomie verstanden werden, das die Kontrolle über den Zugang zu elektrischer Energie und die Nähe zu Lieferdrohnen zum Vorbild hat.

Intelligente Fahrzeuge und Drohnen sollen die Lieferung beschleunigen

Die Umrisse eines neuen Gesellschaftsvertrags wie der von Klaus Schwab; dass ein Wissenschaftler so etwas schreibt oder die Gesellschaft darüber diskutiert, ist normal und sogar wichtig. Aber dass seine Ideen als die neue Realität ausgegeben werden, die wir akzeptieren müssen, ist mit Sicherheit ein Angriff auf die Zivilgesellschaft und die Menschenwürde. Es ist ein Angriff auf den Pluralismus und die Verfassungssysteme in aller Welt.

Doch ein Teil dieser Agenda beinhaltet etwas, das wohl das Ende der Menschheit, wie wir sie kennen, ist, vielleicht sogar das Ende der Menschheit selbst, wenn man es auf eine bestimmte Weise definiert. Natürlich wird uns versichert, dass dies erst der Anfang einer neuen Art von Mensch ist.

All dies hat das beängstigende Aussehen und Gefühl einer herrschenden Klasse, die gerade von einer Art, Dinge zu tun, zu einer großartigen neuen, einzigartigen Idee übergegangen ist.

Die besondere, öffentlich geförderte Kultur der Elite, der herrschenden Klasse, trägt notwendigerweise die Zeichen des sozialen „Guten“ und der sozialen „Erlaubtheit“, denn diese ganze öffentliche Zurschaustellung ist für den populären Konsum bestimmt und wurde genau aus diesem Grund ausgewählt. Wie wir in früheren Arbeiten dargelegt haben, verwenden sie diesen diskursiven Rahmen nur, weil er die Öffentlichkeit entwaffnet. Bei der Beschreibung der Bestrebungen und des Modus Operandi der Technokratie im Aufschwung erklärt Alastair Crooke in Is the Era Finally Coming to an End?

„Wir haben es hier mit der Ideologie einer aufstrebenden herrschenden Klasse zu tun, die darauf abzielt, Reichtum und Positionen zu horten, während sie gleichzeitig mit ihren makellosen progressiven und globalistischen Referenzen prahlt. Unlösbare Kulturkriege und eine epistemische Krise, in der zentrale Sach- und Wissenschaftsfragen politisiert wurden, sind im Grunde nichts anderes als ein Versuch der Machterhaltung durch diejenigen, die an der Spitze dieser „kreativen Klasse“ stehen – ein enger Kreis von sehr wohlhabenden Oligarchen.

Dennoch werden Schulen unter Druck gesetzt, eine einzige Version der Geschichte zu lehren, private Unternehmen entlassen Mitarbeiter wegen abweichender Meinungen, und Kultureinrichtungen fungieren als Hüter der Orthodoxie. Der Prototyp für diese Praktiken sind die USA, die ihre einzigartige Geschichte und ihre Spaltung immer noch als Quelle der Nachahmung für jede zeitgenössische Gesellschaft verkünden.

Über weite Strecken des 20. Jahrhunderts haben uns die Institutionen beschworen zu glauben, dass gesellschaftlich gelenkte Arbeit nicht grundsätzlich den Ursprung von Wert produziert, nur um später festzustellen, dass am Ende dieser Ära nur diese Wahrheit die Krise erklären konnte, die KI und Automatisierung mit sich bringen.

Weil Roboter keine Dinge essen oder besitzen

Ein großer Teil der Wirtschaft besteht einfach darin, dass Menschen sich gegenseitig die Wäsche waschen. Der Aufstieg von Automatisierung und KI macht einen großen Teil der Menschheit, mehr als 9/10 der Bevölkerung, als Arbeitskräfte völlig überflüssig.

Daher führt die absichtliche Verlangsamung der Wirtschaft nicht nur zu einer offensichtlichen Umverteilung des Reichtums nach oben und zu einer weiteren Konsolidierung des monopolistischen „Kapitalismus“, sondern schafft langfristig auch neue Effizienzmatrizen für die optimale Größe der menschlichen Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt.

Und doch haben wir ein sehr ernstes Problem. Es wurden neue Zwangstechnologien entwickelt, während andere befreiende Technologien unterdrückt wurden, um die große Masse der Menschheit zu kontrollieren. Doch es gibt noch viel mehr, nämlich dass eine ganz neue Periode eingeläutet werden kann, in der die Bevölkerungsreduktion ein Ziel ist. Damit verbunden ist die Geburt eines neuen Menschentyps, der jenseits des Menschen und auch nicht mehr Mensch ist.

In Klaus Schwabs Buch Die vierte industrielle Revolution (2016) wird deutlich, dass der Transhumanismus ein Projekt ist, das darauf abzielt, kybernetische Technologien und Nanotechnologie zu integrieren, um den Menschen auf der Ebene der DNA zu transformieren (Kap. 2.1.3 Biologisch, Megatrends, Die vierte industrielle Revolution).

Schwab bittet uns in diesem Abschnitt des Buches, die zugegebenermaßen schwerwiegenden und ernsten ethischen Fragen, die sie aufwerfen, beiseite zu lassen, und fährt mit der Behauptung fort, dass sie das Potenzial haben, die derzeitigen wirtschaftlichen und ökologischen Probleme entscheidend und positiv zu lösen.

Wenn wir sie für bare Münze nehmen, können Vorschläge wie Smart Cities vielleicht als attraktive Lösungen erscheinen. Doch diese Naivität birgt eine große Gefahr in sich.

Weil Schwab seinen Text in der Sprache der europäischen Mitte-Links-Sozialdemokratie schreibt, die im transatlantischen Raum die legitimierende Ideologie ist, bleiben die wirklichen und wirklich unsäglichen Schlussfolgerungen, die man aus dem Text zwangsläufig ableiten müsste, ungesagt.

Dennoch glauben große Teile des Personals und der Angestellten der so genannten humanitären Bereiche, einschließlich der Nichtregierungsorganisationen im Gesundheits- und Bildungsbereich und der Universitätssysteme, dass die vorgeschlagenen Änderungen humanitär sind. Schwab macht im gesamten Text ausdrückliche Andeutungen zu diesem Thema.

Wir müssen im Gegenteil verstehen, dass der Einsatz von Nanotechnologie, Kybernetik und anderen transhumanistischen Technologien, die in den menschlichen Organismus integriert werden sollen, nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Man geht davon aus, dass sie das Denken nur verbessern und nicht steuern und dass sie lediglich die Körperfunktionen, die Langlebigkeit, die kognitiven Fähigkeiten usw. unterstützen.

Aber das gilt nur für die Elite selbst und einige andere Schichten. Für den Rest der Menschheit könnte der Einsatz von Onkoviren durch Zwangsimpfungen sowie andere Formen der biologischen Kriegsführung als Klassenkampfwaffe die Norm sein.

Unabhängig von der künftigen Bevölkerung, die nach den Entvölkerungsbemühungen verbleiben wird, werden die Ressourcen, die dieser verbleibenden Bevölkerung pro Kopf zur Verfügung stehen, geringer sein als die, die der Mittelklasse in den Ländern der ersten Welt derzeit zur Verfügung stehen. Dies erscheint kontraintuitiv, wenn man glaubt, dass es ein Ziel ist, die Lebensbedingungen für die verbleibende Bevölkerung zu verbessern. Aber hier haben wir es mit intelligenten Städten zu tun.

Wie wir bereits erörtert haben, geht es dabei um das Beispiel Tokio in Bezug auf die Wohnflächen – 150-Quadratmeter-Wohnungen mit niedrigen Deckenhöhen. Noch größere Gefahren birgt die Entwicklung so genannter Smart Cities, die wie Panoptiken große Gefängnisnetzwerke sind.

Die Entwicklung dieser Art von Einrichtungen wirkt auch dezentralen Wohnmodellen entgegen. Sie stützen sich auf dieselben Schwachstellen in den Versorgungsleitungen, die wiederum den weiteren Ausbau des Polizeistaats unter dem Vorwand des Cyberterrorismus rechtfertigen werden.

Darüber hinaus wird der gesamte Energieverbrauch in der Wohnung mit „intelligenten Geräten“ erfasst, die die Daten an die Überwachungs- und Vollzugsbehörden weiterleiten. Das Ziel von Smart Cities ist die Schaffung einer hydraulischen Despotie, wie sie in unserer früheren Diskussion über die orientalische Despotie beschrieben wurde.

Die zielgerichtete Krise

Es scheint in der Tat so, als sei eine neue Idee beschlossen und eingeführt worden. Keine Einladung zu einem Gespräch, kein Vorschlag, über den wir abstimmen können. Sie wurde einfach über die Köpfe der Öffentlichkeit hinweg ausgerollt.

Das katastrophale Ergebnis, das wir durch die Formalisierung antidemokratischer technokratischer Institutionen, die auf unbestimmte Zeit regieren wollen, erreicht haben, ist der Irrglaube, dass die technokratische Elite von heute – die im letzten Jahrhundert regiert hat – in der Lage ist, einen gesellschaftlichen Wandel zu bewirken, der den neuen Technologien Rechnung trägt. Aus den Veröffentlichungen des Weltwirtschaftsforums geht hervor, dass sich die Elite bewusst ist, dass ihr System „unerwünschte“ Ungleichheiten hervorbringt. Trotzdem sind sie sich offenbar der Grenzen bewusst, die ihnen durch ihre Position im Verhältnis zu allem anderen auferlegt sind.

Die Bemühungen und Pläne des WEF setzen die Existenz eines ineinandergreifenden Direktoriums auf der obersten Ebene der westlichen Gesellschaft voraus und stützen sich darauf. Umgekehrt ist seine Vision notwendigerweise begrenzt und seine Ziele werden zum großen Teil durch die Auferlegung dieser Direktion auf eine gemeinsame Vision gelenkt. Aus dieser gemeinsamen Vision entsteht dann die Einseitigkeit.

Also schuf man halb-meritokratische Bildungseinrichtungen, die frische Köpfe für die große neue Idee rekrutieren und auskundschaften, um das Problem der Engstirnigkeit zu überwinden.

Der platonisch-gnostische Film „Dark City“ erklärt, warum diese Versuche scheitern werden. In diesem Film regiert eine sterbende außerirdische Rasse von Fremden über entführte Menschen auf einer kleinen, stadtgroßen, flachen Insel im Weltraum, wo die Menschen glauben, dass sie wieder auf der Erde leben. Diese Rasse liegt im Sterben, weil sie ein einziges Bewusstsein und einen einzigen Gedanken haben, und sie studieren die Menschen – wegen ihrer Vielfalt – um den einzigen Gedanken zu finden, den sie für die kommende Zeit nachahmen können.

Was diese Rasse der Fremden tut, ähnelt dem, was die heutigen Eliten mit ihren Denkfabriken und Gesten der Leistungsgesellschaft zu tun versuchen. Die Fremden versuchen, aus der Gesamtheit der Menschheit die einzige neue Idee zu destillieren, die ihnen neues Leben geben wird.

Aber die Fremden sind dabei, sich selbst zu besiegen, denn die Lösung, die sie sich vorstellen, ist die Wurzel ihres Problems. Ein einzelnes Bewusstsein kann nicht dazu benutzt werden, das alte Bewusstsein einer einsichtigen Entität zu ersetzen, wenn das Problem ein Problem des einzelnen Bewusstseins ist. Was die Menschheit ausmacht, ist die Vielfalt der abweichenden Bewusstseine und die Unterschiede durch die Vielfalt ihrer Erfahrungen.

Die herrschende Klasse im Westen präsentiert sich wie diese Fremden, mit einem Bewusstsein für die Krise, die sie selbst verursacht hat, aber mit einem begrenzten Verständnis für Lösungen für die Dinge, die sie verstehen kann.

Abschließende Überlegungen

Wir sehen, dass Veränderungen in den Produktivkräften, wie z.B. jede Art von 4. industrieller Revolution, auch mit heftigen öffentlichen Debatten und Volksabstimmungen über die Planung einer Wirtschaft nach der Arbeit einhergehen müssen.

Für die Menschheit ist eine 4. industrielle Revolution eine, die eine Dezentralisierung der Macht versprechen könnte, weil sie den gesamten Zyklus der Warenproduktion und -verteilung dezentralisiert. Daher besteht die Möglichkeit einer neuen Art von Elite, deren Macht auf horizontaleren Machtvektoren beruht, die als Produkt ihres lokalisierten Machtbereichs abgeflacht sind. Aber die heutigen Eliten arbeiten gegen diese Idee eines 4IR.

Wir wissen bereits, dass die Eliten Smart Cities und den Einsatz dieser Art von „hydraulischem“ Despotismus als Konzentrationen von Macht und Gesellschaft vorgeschlagen haben. Sie werden die Energiequelle kontrollieren und können den Zugang der Bürger zu Annehmlichkeiten und Mietobjekten in ihrer intelligenten Wohnung auf der Grundlage von Sozialkrediten steuern. Ein solcher Vorschlag ist im Kern menschenfeindlich und tyrannisch, aber er ist auch das Beste, was ein zielstrebiges Bewusstsein erreichen kann.

Diese Art von intelligenten Städten wird eine Gesamtgröße haben, die einer Gesamtbevölkerung entspricht, einer niedrigeren Zahl, um sicher zu sein – aber was genau, wird durch technokratische Lösungen bestimmt, die die Empfindungen der herrschenden Klasse zu dieser Zeit repräsentieren.

Da es beliebig viele gangbare Alternativen gibt, die alle besser zu sein scheinen als das beste Angebot der Eliten, ist die zivilisatorische Krise des Westens derzeit eine politische Krise, und zwar eine, die durch unüberbrückbare Differenzen gekennzeichnet ist.