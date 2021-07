Finanzsystem: Steht jetzt der große Knall bevor?

Läuft die Zeit für die “Blase aller Blasen” ab? Im Laufe des letzten Jahres wurden wir Zeuge, wie die Aktienkurse auf ein Niveau gestiegen sind, das völlig wahnwitzig und völlig absurd ist, und viele haben darauf hingewiesen, dass wir uns derzeit in der größten Börsenblase in der gesamten Geschichte befinden. Natürlich wird auch diese Blase so enden, wie alle anderen Börsenblasen auch endeten, und die jüngste Marktaktivität hat bei viele Menschen dazu geführt, sich zu fragen, ob die Zeit dafür gekommen ist. An der Wall Street gab es schon seit Wochen Anzeichen für Probleme, und am Montag konnten wir schließlich sehen, wie ein “Ausbruch der ausgewachsenen Angst” die Märkte traf. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 725 Punkte, was den schlechtesten Tag für den Index seit Oktober letzten Jahres bedeutete. Aber ein wirklich schlechter Tag ist noch keine Krise, und auch wenn viele Einzelaktien bereits in den Bereich eines Bärenmarktes abgeglitten sind, haben wir noch einen langen, langen Weg vor uns, bevor die Leute anfangen, das Wort “Crash” zu benutzen. In der Tat wird niemand in der Hochleistungspresse oder an den Märkten nur daran denken, das Wort “Crash” zu verwenden, bis der Dow unter 30.000 fällt.

Aber zweifelsohne wird ein Crash unweigerlich kommen (müssen).

Ob es nun diesen Monat, nächsten Monat oder nächstes Jahr passiert, die Aktienkurse