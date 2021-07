Fit für 55 – Der EU Green Deal und der industrielle Kollaps Europas

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“

Eine der seltenen ehrlichen Äußerungen von Bill Gates war seine Bemerkung Anfang 2021, dass, wenn Sie denken, dass covid Maßnahmen schlecht sind, warten Sie bis die Maßnahmen für die globale Erwärmung sehen werden. Die Europäische Union ist gerade dabei, von oben nach unten die bisher drakonischsten Maßnahmen durchzusetzen, die die moderne Industrie in den 27 Staaten der Europäischen Union effektiv zerstören werden. Unter putzigen Namen wie „Fit for 55“ und „European Green Deal“ werden in Brüssel von nicht gewählten Technokraten Maßnahmen beschlossen, die die schlimmste industrielle Arbeitslosigkeit und den schlimmsten wirtschaftlichen Zusammenbruch seit der Krise in den 1930er Jahren verursachen werden. Industrien wie Automobil oder Transport, Energieerzeugung und Stahl stehen auf der Liste der Zerstörung, alles für eine unbewiesene Hypothese namens menschengemachte globale Erwärmung.

Während die meisten EU-Bürger durch endlose Restriktionen wegen einer grippeähnlichen Pandemie namens Covid19 abgelenkt wurden, haben die Technokraten in der EU-Kommission in Brüssel ein Programm zur geplanten Desintegration der EU-Industriewirtschaft vorbereitet. Das Angenehme an einer nicht gewählten supranationalen Gruppe weit weg in Brüssel oder Straßburg ist, dass sie keinem echten Wähler gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Sie haben sogar einen Namen dafür: Demokratiedefizit. Wenn die Maßnahmen, die die EU-Kommission unter der deutschen Präsidentin Ursula von der Leyen und dem Vizepräsidenten für globale Erwärmung, dem niederländischen Technokraten Frans Timmermans, demnächst beschließen wird, ist hier ein Hinweis darauf, was passieren wird.

„Fit für 55“

Am 14. Juli stellt die EU-Kommission ihre grüne Agenda „Fit for 55“ vor. Während der Titel eher wie eine Werbung für ein Gesundheitsstudio für mittlere Altersgruppen klingt, wird es sich um das drakonischste und zerstörerischste De-Industrialisierungsprogramm handeln, das jemals außerhalb eines Krieges durchgesetzt wurde.

Fit for 55″ wird der zentrale Rahmen für neue Gesetze und Regeln aus Brüssel sein, um die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, wobei Systeme wie Kohlenstoffsteuern, Emissionsobergrenzen und Cap-and-Trade-Systeme zum Einsatz kommen.

Im April 2021 verkündete die EU-Kommission ein neues EU-Klimaziel: Die Emissionen sollen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden, statt wie bisher um 40 Prozent. Daher auch der niedliche Name „Fit for 55“. Doch die Industrie und die Arbeitnehmer in den EU-Staaten werden alles andere als fit sein, wenn der Plan vorangetrieben wird. Es ist, einfach gesagt, technokratischer Faschismus, der ohne öffentliche Debatte rund 455 Millionen EU-Bürgern aufgezwungen wird.

Dieses Fit for 55 ist das erste Mal in der Welt, dass eine Gruppe von Ländern, die EU, offiziell eine Agenda auferlegt, um ein absurdes „Null“ CO2 bis 2050 und 55% weniger CO2 bis 2030 zu erzwingen. Der EU-Zar für den Grünen Deal, Kommissar Frans Timmermans, sagte im Mai: „Wir werden das EU-Emissionshandelssystem stärken, die Richtlinie zur Energiebesteuerung aktualisieren und neue CO2-Standards für Autos, neue Energieeffizienzstandards für Gebäude, neue Ziele für erneuerbare Energien und neue Wege zur Unterstützung sauberer Kraftstoffe und Infrastruktur für sauberen Verkehr vorschlagen.“ In Wirklichkeit wird es die Transportindustrie, Stahl, Zement sowie die Kohle- und Gasbrennstoff-Stromerzeugung zerstören.

Hier sind die wichtigsten Teile des düsteren Fit For 55.

Autos und Lastwagen

Ein Hauptziel des EU-Green-Deals sind Maßnahmen, die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren – Benzin- oder Diesel-Pkw und Lkw – dazu zwingen, so strenge CO2-Emissionsgrenzwerte einzuhalten, dass sie bis 2030, wenn nicht früher, von den Straßen verschwinden werden. Der Plan wird das derzeitige Ziel einer 37,5-prozentigen Reduzierung der CO2-Emissionen von Fahrzeugen bis 2030 in eine gerüchteweise Null-Emission bis 2035 ändern.

Am 7. Juli schrieb eine Koalition aus Gewerkschaften, Unternehmen der Transportindustrie und Zulieferern, darunter der Europäische Gewerkschaftsbund und der Verband der Europäischen Automobilhersteller, einen dringenden Appell an EU-Grünzar Frans Timmermans. Sie erklärten: „…wir wollen industrielle Transformation und Innovation in Europa sehen, statt Deindustrialisierung und soziale Zerrüttung.“ Der Brief wies darauf hin, dass die EU keine Pläne für einen sogenannten „gerechten Übergang“ für die EU-Automobilindustrie hat, einschließlich keiner neuen Qualifizierungsmaßnahmen für verdrängte Arbeitnehmer: „Derzeit gibt es keinen solchen Rahmen für die 16 Millionen Arbeitnehmer in unserem Mobilitäts-Ökosystem und insbesondere für den europäischen Automobilsektor, der ein Kraftwerk der industriellen Beschäftigung ist.“

Dies ist kein geringes Problem, da der Übergang von Autos und Lastwagen mit Verbrennungsmotor zu E-Autos eine riesige, noch nie dagewesene Unterbrechung der derzeitigen Autozuliefererketten bedeuten wird. Der Brief weist darauf hin, dass der Automobilsektor EU-weit 8,5 % aller europäischen Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe stellt und 2019 allein in Deutschland fast 10 % des BIP sowie 40 % der Forschungs- und Entwicklungsausgaben des Landes erwirtschaftet. Die EU macht heute mehr als 50% der weltweiten Exporte von Automobilprodukten aus. Sie weisen darauf hin, dass der Übergang zu Null-CO2-Fahrzeugen einen Verlust von mindestens 2,4 Millionen qualifizierten, gut bezahlten Arbeitsplätzen in der EU bedeuten wird. Ganze Regionen werden deprimiert werden. Der Brief weist darauf hin, dass Brüssel noch nicht einmal die Folgen des Green Deals für den Automobilsektor kartiert hat.

Im April deutete die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, dass Juli Fit for 55 ein drakonisches Kohlenstoff-Emissionshandelssystem (ETS) nicht nur auf Kraftwerke oder die Industrie, sondern auch auf den Straßenverkehr und Gebäude in einem „Verursacher-Zusatz“ ausweiten könnte. Die Verknüpfung mit dem ETS würde automatisch finanzielle Strafen für Autofahrer oder Hausbesitzer erzwingen, die über die derzeitigen Kohlenstoffsteuern hinausgehen, obwohl sie nur einen sehr begrenzten Einfluss von etwa 3% auf die Emissionen haben. Dies wird, zusätzlich zu den strengeren Emissionsstandards für Autos, einen tödlichen Schlag für Verbraucher und Industrie bedeuten. Als die französische Regierung 2018 eine solche Kohlenstoffsteuer einführte, löste sie die landesweiten Proteste der „Gelben Westen“ aus und zwang Paris, sie zurückzuziehen.

Stahl

Der drastische EU-Plan enthält neue Bestimmungen, die drastische Veränderungen für die energieintensive Stahl- und Zementindustrie in der EU bedeuten werden. Stahl ist nach Öl und Gas die zweitgrößte Industrie der Welt. Derzeit ist die EU nach China der zweitgrößte Stahlproduzent der Welt. Ihre Produktion liegt bei über 177 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr, das sind 11% der weltweiten Produktion. Aber der Timmermans-Plan wird neue Maßnahmen einführen, die angeblich Stahlimporte von „schmutzigen“ Produzenten bestrafen, die aber in Wirklichkeit den EU-Stahl weltweit weniger wettbewerbsfähig machen werden. Durchgesickerte Informationen über den EU-Plan deuten darauf hin, dass die derzeitigen kostenlosen ETS-Verschmutzungsgenehmigungen für energieintensive Industrien wie Stahl oder Zement abgeschafft werden sollen. Das wird beiden wichtigen Industrien einen verheerenden Schlag versetzen. Sie nennen es den „Carbon Border Adjustment Mechanism“. Wie das Center for European Policy Network hervorhebt, werden die EU-Stahlexporteure „keinen Ausgleich für den Wegfall der kostenlosen Zuteilung erhalten. Dadurch erleiden sie erhebliche Wettbewerbsnachteile gegenüber ihren Konkurrenten aus Drittländern.“

Kohlesteuern

Das neue 55%-Klimaziel der EU für 2030 impliziert einen nahezu vollständigen Kohleausstieg bis 2030 in der gesamten EU. Dies wird Deutschland treffen, den mit Abstand größten Kohlekraftnutzer in der EU. Die deutsche Regierung, die aufgrund der Merkel’schen Energiewende mit unzuverlässigem Solar- und Windstrom bereits den teuersten Strom der Welt hat und 2022 das letzte Atomkraftwerk abschalten wird, hat erst kürzlich ihren Plan fallen gelassen, bis 2038 aus der Kohle auszusteigen. Er wird viel früher aussteigen, aber aus offensichtlichen politischen Gründen in einem Wahljahr hat er sein neues „Null-Kohle“-Datum nicht bekannt gegeben.

Die Absurdität des Glaubens, dass die EU, insbesondere Deutschland, in der Lage sein wird, bis 2030 null Kohle zu erreichen und diese nicht einmal durch Erdgas, sondern durch unzuverlässige Solar- und Windenergie zu ersetzen, ist bereits klar. Am 1. Januar 2021 wurden im Rahmen des Regierungsauftrags zur Reduzierung der Kohlekraft 11 Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 4,7 GW abgeschaltet. Diese Abschaltung dauerte acht Tage, da mehrere der Kohlekraftwerke wieder an das Netz angeschlossen werden mussten, um Stromausfälle aufgrund einer lang anhaltenden windarmen Periode zu vermeiden. Die abgeschalteten Kohlekraftwerke wurden angewiesen, auf Kosten der Verbraucher auf Reserve zu fahren. In der Berliner Regierungskommission, die den Kohleausstiegsplan erarbeitete, saßen weder Vertreter der Energiewirtschaft noch Stromnetzexperten.

Mit dem neuen Element des zerstörerischen Fit-for-55-Plans der EU-Kommission ist im Herzen der europäischen Industrie, in Deutschland, nicht nur schwere industrielle Arbeitslosigkeit in den Bereichen Stahl, Zement und Auto vorprogrammiert. Es ist auch vorprogrammiert für Stromausfälle wie den, der Anfang 2021 Texas verwüstete, als Windmühlen einfroren. Im Jahr 2022 wird in Deutschland, wie erwähnt, das letzte Atomkraftwerk zusammen mit anderen Kohlekraftwerken geschlossen, wodurch 3 % des Stroms wegfallen. Weitere 6000 Windturbinen werden ebenfalls altersbedingt ausfallen, insgesamt also 7 % weniger. Der geplante Zubau von Wind- und Solarkraftwerken kann dies jedoch nicht annähernd ersetzen, sodass Deutschland bis 2022 eine Kapazitätslücke von 10% bis 15% auf der Erzeugungsseite haben könnte.

WEF Great Reset und EU Green Deal

Das Schwierige für normale, vernünftige Bürger bei diesem EU Fit for 55 und dem Davoser „Great Reset“ oder der damit zusammenhängenden UN Agenda 2030 ist, dass es sich um einen vorsätzlichen technokratischen Plan zur Desintegration der Wirtschaft handelt, der die betrügerische Ausrede einer unbewiesenen Gefahr der globalen Erwärmung benutzt, die behauptet – basierend auf fragwürdigen Computermodellen, die den Einfluss unserer Sonne auf die Klimazyklen der Erde ignorieren – dass wir bis 2030 eine Katastrophe erleben werden, wenn die Welt nicht die harmlosen und lebensnotwendigen CO2-Emissionen reduziert.

Das stets aktive Weltwirtschaftsforum in Davos spielt im Rahmen seines „Great Reset“ auch eine wichtige Rolle bei der Ausgestaltung des „Europe Green Deal“ der EU-Kommission. Im Januar 2020 brachte das Weltwirtschaftsforum bei seinem Jahrestreffen in Davos führende Persönlichkeiten aus Industrie und Wirtschaft mit Exekutiv-Vizepräsident Frans Timmermans zusammen, um zu erkunden, wie der europäische Green Deal katalysiert werden kann. Die Enthüllung am 14. Juli in Brüssel ist das Ergebnis. Das WEF unterstützt die CEO Action Group for the European Green Deal, um große Unternehmen hinter den dystopischen Plan aus Brüssel zu bringen.