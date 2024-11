Fitts erhebt schwere Vorwürfe: „Das Verteidigungsministerium stiehlt Billionen und senkt Lebenserwartung!“

„[Trump] sollte aufhören, das amerikanische Volk zu vergiften… Impfstoffe vergiften die Amerikaner, und das begann nicht mit den [COVID-19-Impfungen]. [Aber] die [COVID-19-Impfung] war bisher die schlimmste… COVID war ein Massenverbrechen, egal ob es die Lockdowns oder die Injektionen waren.“

Die Investmentbankerin, ehemalige HUD-Beamtin und Gründerin des Solari Reports, Catherine Austin Fitts, beschreibt in einem Interview mit Greg Hunter, welchen Rat sie Trump geben würde, sollte er wieder ins Amt kommen, und wenn sie theoretisch eine seiner Beraterinnen wäre. Ihr Rat wäre, die Massenvergiftung des amerikanischen Volkes zu stoppen. Fitts nennt als Hauptursache der Vergiftung „Impfstoffe“. Und unter den „Impfstoffen“ sei natürlich die COVID-Biowaffen-Injektion (mein Begriff) der Hauptschuldige.

„Er [Trump] sollte aufhören, das amerikanische Volk zu vergiften. Ich meine, das ist einer der Gründe, warum wir dieses [Solari] Heft über Wasser gemacht haben. Das amerikanische Volk wird vergiftet“, sagt Fitts. „Ob es die Verschlechterung der Luft, des Wassers oder der Nahrung ist, sie werden vergiftet. Und natürlich ist das große Problem die Impfstoffe.“

„Impfstoffe vergiften die Amerikaner, und das begann nicht mit den COVID-19 [Injektionen]. Die COVID-19 [Injektion] war bisher die schlimmste, aber es hat nicht damit angefangen“, sagt Fitts. „COVID-19 war ein Massenverbrechen, ob es nun die Lockdowns oder die Injektionen waren. Es war ein Massenverbrechen.“

„Das hier [der COVID-Betrug (mein Begriff)] ist so weit außerhalb des verfassungsmäßigen oder rechtmäßigen Rahmens, und sie rechtfertigen es, weil es eine militärische Operation war“, sagt Fitts. Die ehemalige HUD-Beamtin hebt hervor, dass zig Billionen Dollar an Steuergeldern aus den Kassen der Bundesregierung fehlen und das meiste davon vom Verteidigungsministerium (DOD) gestohlen wurde.

„Der Großteil dieser 20 Billionen Dollar fehlt beim DOD, das zufälligerweise die Behörde ist, die autorisiert wurde, eine Massen-Atrocity gegen das amerikanische Volk [über die COVID-Injektionen] umzusetzen. Glauben wir, dass das ein Zufall ist?“, fragt Fitts rhetorisch. „Der Grund, warum wir ständig auf dieses Thema trommeln müssen, ist, dass, wenn wir die Finanzen nicht in Ordnung bringen, ihre einzige Wahl aus versicherungsmathematischer Sicht darin besteht, die Leistungen zu verzögern oder die Lebenserwartung zu senken, und genau das tun sie. Sie gleichen die Bücher aus, indem sie die Lebenserwartung senken.“

"[Trump] should stop the poisoning of the American people…Vaccines are poisoning Americans, and it didn't start with the [C19 jabs]. [But] the [C19 jab] has been the worst by far…COVID was a mass atrocity, whether it was the lockdowns or the injections."



Investment banker,… pic.twitter.com/dbOUYZvynO