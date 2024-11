Donald Trump liegt im Rennen um das Weiße Haus gleichauf mit Kamala Harris – doch sollte er gewinnen und versuchen, Putins Truppen in der Ukraine zu stoppen, könnte er den Preis dafür zahlen, warnt ein wichtiger Verbündeter Putins.

Donald Trump könnte einem Attentat im JFK-Stil drohen, wenn er versucht, Russlands Krieg in der Ukraine zu beenden, warnte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates.

Dmitri Medwedew, der zwischen den Amtszeiten Putins russischer Präsident war, schrieb auf seinem Telegrammkanal: „Ein müder Trump, der Plattitüden wie ‚Ich werde einen Deal anbieten‘ und “Ich habe ausgezeichnete Beziehungen zu …“ benutzt, wird gezwungen sein, alle Regeln des Establishments zu befolgen.

„Er wird den Krieg nicht beenden können. Nicht in einem Tag, nicht in drei Tagen, nicht in drei Monaten.“

Trumps Kritiker haben davor gewarnt, dass er, sobald er wieder die Schlüssel zum Weißen Haus in der Hand hält, versuchen wird, ein Abkommen mit dem Kreml zu schließen, um den Konflikt zu beenden, aber zu Bedingungen, die Kiew nicht akzeptieren wird.

Erschreckenderweise bezog sich Medwedew in seinen Äußerungen in den sozialen Medien über Trumps mögliche Einmischung in die Ukraine auf die Ermordung von John F. Kennedy 1963 in Dallas, Texas.

„Und wenn er wirklich versucht [den Krieg in der Ukraine zu beenden], könnte er der neue JFK werden“, warnte Medwedew.

Der ehemalige russische Präsident und Premierminister griff auch Trumps Kandidatin als „dumm“ und „unerfahren“ an.