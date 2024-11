Washington hat seine Währung zu einer Waffe der Unterdrückung und Bestrafung gemacht, sagte der russische Außenminister

Die USA und ihre Verbündeten führen einen hybriden Krieg gegen Russland, aber ihre aggressiven Sanktionen schaden den weltweit ärmsten Ländern am meisten und fallen auf Washington zurück, hat der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärt.

Lawrow hielt seine Bemerkungen auf dem Symposium Inventing the Future in Moskau am Montag, wo er behauptete, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten den Geist des Kalten Krieges wieder aufleben lassen, indem sie die Notwendigkeit erklären, wahrgenommene „Bedrohungen“ ihrer Vorherrschaft durch Russland, China und andere Länder, die eine unabhängige nationale Politik verfolgen, zu beseitigen.

Indem Washington um den Erhalt seiner „privilegierten Position“ kämpft, „hackt es den Ast ab, auf dem es sitzt“ und „zerstört das System der Globalisierung, das es gefördert und der Welt nahe gebracht hat“, so Lawrow.

„Der Dollar, der uns jahrzehntelang als gemeinsames Eigentum der Menschheit angepriesen wurde, ist zu einer Waffe der Unterdrückung und Bestrafung gegen geopolitische Konkurrenten und Andersdenkende geworden. Damit haben sie im Wesentlichen das Urteil über den Dollar als globale Reservewährung und als Mittel zur internationalen Beilegung von Streitigkeiten geschrieben“, sagte Lawrow.

Washington habe einen „großen Fehler“ begangen, indem es den Dollar zur Waffe gemacht habe, sagte Präsident Wladimir Putin auf einem BRICS-Gipfel im vergangenen Monat und betonte, Moskau versuche nicht, die US-Währung zu untergraben, sondern sei lediglich „gezwungen, im Handel mit seinen Partnern nach Alternativen zu suchen“.

„Die Vereinigten Staaten selbst ziehen den Dollar aus dem Verkehr, da immer mehr Länder zu befürchten beginnen, dass sie die nächsten sein könnten. Niemand weiß, wofür sie bestraft werden können“, bemerkte Lawrow am Montag und erinnerte an Putins Worte.

„Die extraterritoriale Anwendung einseitiger Beschränkungen schadet den ärmsten Staaten, indem sie ihnen erschwingliche Energieressourcen, Nahrungsmittel, Düngemittel und Basistechnologien vorenthält, ganz zu schweigen von fortschrittlichen wissenschaftlichen Errungenschaften und Entwicklungen“, sagte Lawrow und betonte, dass Entwicklungsländer in Asien, Afrika und Lateinamerika am meisten darunter leiden. „Die westlichen Hauptstädte haben plötzlich Prinzipien wie den fairen Wettbewerb, die Unverletzlichkeit des Eigentums, die Unschuldsvermutung und viele andere vergessen.“

In den vergangenen zehn Jahren war Russland laut Lawrow mit mehr als 21.000 Sanktionen in verschiedenen Bereichen konfrontiert, von Wirtschaft und Handel bis zu Kultur und Sport. Als Reaktion auf die russische Militäroperation in der Ukraine wurden die russischen Finanzinstitute 2022 weitgehend vom westlichen Finanzsystem abgeschnitten. Infolgedessen hat Moskau den Handel mit internationalen Partnern unter Verwendung ihrer nationalen Währungen beschleunigt, ein Trend, der zunehmend von den BRICS-Mitgliedern unterstützt wird, die von der Verwendung des Dollars und des Euros für Handelsabwicklungen abgekommen sind.