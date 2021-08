Five Eyes: Biden genehmigt Zugang zu jedermanns sozialen Medien

Die Technokraten von Big Tech haben die Regierungen wie eine Sardinenbüchse geöffnet, um praktisch alle Daten der Welt zu sammeln, auch Ihre. Individuelle Bedrohungen sind nur ein Vorwand, um mehr Daten abzugreifen. Dies ist das Endergebnis der „Wissenschaft des Social Engineering“ der Technokratie.

Jahrelang haben die Amerikaner die Überwachung der sozialen Medien durch Unternehmen weitgehend ignoriert. Doch all das wird sich dank Präsident Biden bald ändern. Niemand hat den Plan des Weißen Hauses, Big Tech in ein Quasi-Five Eyes-Zensurprogramm zu verwandeln, ernst genommen – trotz wiederholter Warnungen von Journalisten und Nachrichten-Websites.

Die Journalistin Caitlin Johnstone warnte, das Weiße Haus dränge Facebook und Microsoft dazu, alle Social-Media-Beiträge zu zensieren, die dem FBI nicht gefallen.

„Nachdem Pressesprecherin Jen Psaki am Donnerstag zugegeben hat, dass die Regierung Facebook eine Liste von Konten gegeben hat, die wegen der Verbreitung von Fehlinformationen über den Covid-Impfstoff gesperrt werden sollen, hat sie nun nachgelegt und gesagt, dass Personen, die solche Materialien online verbreiten, nicht nur von einer, sondern von allen Social-Media-Plattformen verbannt werden sollten.“

Die Bundesbehörden wollen, dass Big Tech Beiträge und Personen, die sie nicht gutheißen, aus den sozialen Medien verbannt.

„Man sollte nicht von einer Plattform verbannt werden und von anderen nicht, wenn man dort Fehlinformationen verbreitet“, sagte Psaki am Freitag vor der Presse.

Reuters enthüllte, dass einige der größten amerikanischen Tech-Unternehmen die „Five Eyes“ und die UNO entscheiden lassen werden, wessen Geschichten das „Global Internet Forum to Counter Terrorism“ zensieren soll.

„Bislang konzentrierte sich die Datenbank des Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) auf Videos und Bilder von Terrorgruppen, die auf einer Liste der Vereinten Nationen stehen, und bestand daher größtenteils aus Inhalten von islamistischen Extremistenorganisationen wie dem Islamischen Staat, Al-Qaida und den Taliban.“

GIFCT von Big Tech ist im Wesentlichen ein Five-Eyes-Zensurprogramm, das sich als Big-Tech-Forum für soziale Medien zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus tarnt.

„In den nächsten Monaten wird die Gruppe Manifeste von Angreifern – die oft von Sympathisanten nach Gewalttaten weißer Rassisten geteilt werden – und andere Veröffentlichungen und Links hinzufügen, die von der UN-Initiative Tech Against Terrorism gekennzeichnet wurden. Sie wird Listen der Intelligence-Sharing-Gruppe Five Eyes verwenden und URLs und PDFs von weiteren Gruppen hinzufügen, darunter die Proud Boys, die Three Percenters und Neonazis.“

Auch Twitter und YouTube helfen Five Eyes dabei, die sozialen Medien der Welt auszuspionieren.

Die Firmen, zu denen Twitter und YouTube gehören, teilen „Hashes“, eindeutige numerische Darstellungen von Originalinhalten, die von ihren Diensten entfernt wurden. Andere Plattformen nutzen diese, um dieselben Inhalte auf ihren eigenen Seiten zu identifizieren, um sie zu überprüfen oder zu entfernen.

Andere Unternehmen, die Zugang zur GIFCT-Datenbank haben, sind Reddit, Snapchat, Instagram, Verizon Media, LinkedIn, Dropbox, Mailchimp und Airbnb.

Vor drei Jahren warnten uns die Massenmedien vor Five Eyes, die von Tech-Unternehmen Hintertüren zu den verschlüsselten Daten der Nutzer forderten, und jetzt haben sie endlich ihren Wunsch erfüllt bekommen.

Die Gefahr, dass Big Tech URLs, PDFs und persönliche Informationen an einen globalen Geheimdienst weitergibt, ermöglicht es Regierungen, Personen und Organisationen, die sie als Bedrohung ansehen, heimlich zu verfolgen und zu identifizieren.

Radio New Zealand sagte, wenn eine Regierung Zugang zu diesen Informationen habe, würden andere Regierungen sie anfordern, wenn sie mit einem anderen Land Geschäfte machen.

Der neuseeländische Datenschutzbeauftragte warnte außerdem, dass nichts die Regierungen daran hindere, ihren Zugang zu den Beiträgen der Menschen in den sozialen Medien zu missbrauchen. Und das ist die eigentliche Gefahr, wenn man Big Tech, Five Eyes und der UNO die Entscheidung überlässt, wer ein Terrorist oder Extremist ist.

„Selbst dann ist die technische Herausforderung, den Zugang zu legitimen Zwecken zu ermöglichen und gleichzeitig ein sicheres Netzwerk aufrechtzuerhalten, nicht gelöst, und Leute aus der Tech-Industrie sagen mir, dass dies unmöglich ist“, sagte der Datenschutzbeauftragte John Edwards.

Die GIFCT behauptet, „die Technologiebranche, die Regierung, die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft zusammenzubringen, um die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zur Bekämpfung terroristischer und gewalttätiger extremistischer Aktivitäten im Internet zu fördern“. Es wird jedoch nicht gesagt, wie sie entscheiden, ob jemand als Terrorist oder Extremist eingestuft wird.

GIFCT gibt zu, dass Big Tech seit 2016 heimlich eine Datenbank mit „Hashes“ oder eindeutigen digitalen Fingerabdrücken von Posts mutmaßlicher Terroristen/Extremisten in sozialen Medien erstellt hat.

Big Tech nutzt auch das hauseigene „Content Incident Protocol“ (CIP), um die Weitergabe von Hashes des Videos eines Extremisten und anderer damit verbundener Inhalte an Big Tech-Unternehmen, Five Eyes und die Vereinten Nationen zu rechtfertigen.

Wenn Ihnen die geheime Social-Media-Datenbank und das CIP des GIFCT bekannt vorkommen, dann deshalb, weil es so ist.

Der United States Postal Service und die Fusion Centers im ganzen Land spionieren seit Jahren heimlich die sozialen Medien der Amerikaner aus.

Anfang dieser Woche gab PayPal bekannt, dass es mit der Anti-Defamation League (ADL) zusammenarbeitet, um zu untersuchen, wie extremistische und hasserfüllte Bewegungen in den Vereinigten Staaten Finanzplattformen zur Finanzierung ihrer kriminellen Aktivitäten nutzen.

PayPal richtet im Grunde seine eigene Version von GIFCT ein, um die Überwachung der Transaktionen von Personen zu rechtfertigen, die in die Klassifizierung als Terroristen/Extremisten fallen. Wie in dem Artikel erwähnt, werden PayPal und die ADL „die Finanzströme von regierungsfeindlichen und weiß-suprematistischen Organisationen aufdecken und unterbrechen“ – auf eigene Faust!

„Die im Rahmen der Initiativen gesammelten Informationen werden mit anderen Unternehmen der Finanzbranche, den Strafverfolgungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern ausgetauscht“, so PayPal.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die GIFCT-Zensur eingesetzt wird, um Proteste zu überwachen und zu unterbinden, die von Unternehmen und dem Weißen Haus missbilligt werden.

Wie Caitlin Johnstone es so eloquent ausgedrückt hat:

Sie sagten, wir bräuchten Internet-Zensur wegen Russland.

Sie sagten, wir bräuchten Internet-Zensur wegen COVID.

Sie sagten, wir bräuchten Internet-Zensur wegen der Wahlsicherheit.

Sie sagten, wir bräuchten Internetzensur wegen des Capitol-Aufstands.

Sie sagten, wir bräuchten Internetzensur wegen des inländischen Extremismus.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einfach nur Internetzensur wollen.

Die Verwendung des GIFCT, um Konzernen und Five Eyes zu erlauben, zu verbieten und zu zensieren, wen sie wollen, gefährdet die Freiheit aller.