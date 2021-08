Ausbreitung des Coronavirus unter Geimpften in hochgradig geimpften Ländern

mercola.com

Eine kürzlich veröffentlichte Studie des King’s College in London, das die ZOE-COVID-Studien-App zur Überwachung der COVID-Infektions- und Impfraten betreibt, ergab, dass bis zum 15. Juli 2021 täglich durchschnittlich 15 537 neue symptomatische COVID-19-Fälle bei teilweise oder vollständig geimpften Personen im Vereinigten Königreich auftraten – ein Anstieg um 40 Prozent gegenüber den 11 084 neuen Fällen in der Vorwoche.

Infektionen bei geimpften Menschen in Großbritannien übertreffen die Infektionen bei Ungeimpften

Die Zoe-COVID-Studie unter der Leitung des Epidemiologen Tim Spector, MD, vom Kings College in London schätzt, dass es täglich 17.581 neue symptomatische Fälle von COVID-19 bei ungeimpften Personen gab, das sind 22 Prozent weniger als die 22.638 neuen Fälle der Vorwoche.

In einer Pressemitteilung der Studienautoren heißt es: „Da die Zahl der Fälle in der geimpften Gruppe weiter ansteigt, wird die Zahl der neuen Fälle in der geimpften Bevölkerung in den kommenden Tagen die der ungeimpften überhole“.

Am 17. Juli gab der britische Gesundheitsminister Sajid Javid bekannt, dass er positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurde, obwohl er am 17. März und am 16. Mai zwei Dosen des experimentellen Impfstoffs AZD1222 COVID von AstraZeneca/Oxford University erhalten hatte. In einer auf Twitter veröffentlichten Nachricht schrieb Javid:

Heute Morgen wurde ich positiv auf COVID getestet. Ich warte auf mein PCR-Ergebnis, aber zum Glück habe ich mich impfen lassen, und die Symptome sind mild.

Bei einer Bevölkerung von mehr als 66 Millionen Menschen haben zwei Drittel der Erwachsenen im Vereinigten Königreich den Impfstoff COVID-19 erhalten, was bis zum 20. Juli insgesamt 82 592 996 Impfungen entspricht. Etwa 46.349.709 Briten haben die erste Dosis erhalten und 36.243.287 haben die zweite Dosis bekommen. Kinder werden in Großbritannien nicht geimpft.

Das Vereinigte Königreich gehört zu den am besten geimpften Ländern der Welt, erlebt jedoch eine dritte Welle von Coronavirus-Infektionen, die Berichten zufolge größtenteils auf die Ausbreitung der Delta-Variante des Virus zurückzuführen ist. Auch andere hoch geimpfte Länder wie Israel erleben eine neue Welle von Coronavirus-Infektionen aufgrund der Delta-Variante.

Die meisten Infektionen in Israel treten bei geimpften Personen auf

In Israel haben etwa 60 Prozent der 9,3 Millionen Einwohner des Landes mindestens eine Dosis des COVID-Impfstoffs erhalten. Etwa 85 Prozent der Erwachsenen in Israel sind geimpft. Dennoch treten die meisten der neuen Coronavirus-Infektionen bei geimpften Personen auf.

Anfang Juli bestätigte der frühere Gesundheitsminister Dr. Chezy Levy, dass „55 Prozent der Neuinfizierten [in Israel] geimpft waren“.

Auch die Zahl der geimpften Menschen, die in Israel ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist besorgniserregend gestiegen. Einem Artikel in der Jerusalem Post von letzter Woche zufolge meldete das israelische Gesundheitsministerium, dass am 20. Juli 124 Personen wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden und dass 65 Prozent von ihnen vollständig geimpft waren. Von den 124 Personen befanden sich 62 in einem ernsten Zustand und 70 % dieser Patienten waren vollständig geimpft.

Anfang dieses Monats schätzte das Gesundheitsministerium, dass das COVID-Biologikum BNT162b2 von Pfizer/BioNTech nur zu 64 Prozent wirksam ist, um symptomatische Infektionen mit COVID-19 zu verhindern, insbesondere solche, die durch die Delta-Variante verursacht werden. Die Wirksamkeit des experimentellen COVID-Impfstoffs von Pfizer bei der Verhinderung von Infektionen (und Übertragungen) könnte jedoch noch geringer sein.

„Wir wissen nicht genau, in welchem Maße der Impfstoff hilft, aber es ist deutlich weniger“, sagte Israels Premierminister Naftali Bennett.

Infektionen in Chile, auf den Seychellen und in der Mongolei vor allem bei geimpften Personen

Ein weiteres Beispiel für ein hoch geimpftes Land, in dem ein neuer Ausbruch von Coronavirus-Infektionen vor allem bei der geimpften Bevölkerung zu verzeichnen ist, ist Chile. Von den Tausenden neuer Coronavirus-Fälle, die täglich in diesem Land gemeldet werden, sind 80 Prozent geimpfte Menschen. Chile hat 55 Prozent seiner Bevölkerung vollständig geimpft.

Die Beispiele des Vereinigten Königreichs, Israels und Chiles sowie anderer hochgeimpfter Länder wie der Seychellen und der Mongolei, in denen Coronavirus-Infektionen vor allem in den geimpften Teilen der Bevölkerung auftreten, stellen ein Dilemma dar. Die Regierungen dieser Länder müssen entscheiden, ob das Problem darin besteht, dass nicht genügend Menschen geimpft wurden oder dass die Impfstoffe einfach nicht so wirksam sind, wie ursprünglich angenommen.

Könnten Impfungen die Ursache für den Anstieg der Infektionen sein?

Es gibt noch ein drittes mögliches Problem, auf das der französische Virologe und Nobelpreisträger Luc Montagnier, MD, im Mai 2021 hinwies. In einem Interview mit Pierre Barnérias von Hold-Up Media sagte Dr. Montagnier, er glaube, dass die Massenimpfungsprogramme für COVID in Wirklichkeit SARS-CoV-2-Mutationen wie die Delta-Variante verursachen und damit die Pandemie verlängern könnten.

Dr. Montagnier erklärte, dass in jedem Land, das eine Massenimpfkampagne durchführt, „die Kurve der Impfungen von der Kurve der Todesfälle gefolgt wird“. Er sagte, dass die COVID-Impfstoffe Antikörper erzeugen, die das Virus zwingen, „eine andere Lösung zu finden“ oder „zu sterben“, und fügte hinzu, dass es die Varianten sind, die „eine Produktion und ein Ergebnis der Impfung sind“.

Die Ansichten von Dr. Montagnier sind zugegebenermaßen umstritten. Der Gedanke, dass Impfungen die COVID-Pandemie verschlimmern könnten, ist für Regierungsbeamte vielleicht ein zu schwieriges Konzept. Diese Möglichkeit sollte jedoch nicht von vornherein abgetan werden.

Eine der besten Erklärungen für diese Dynamik lieferte Barbara Loe Fisher, Mitbegründerin und Präsidentin des National Vaccine Information Center (NVIC), in einem Interview aus dem Jahr 2011, als sie die Entwicklung von Keuchhustenbakterien beschrieb, die sich den Impfstoffen entziehen:

Jede Lebensform will leben, will überleben. Ein universelles Prinzip. Und Viren und Bakterien bilden da keine Ausnahme. Und wenn man ein Virus oder eine Bakterie, das/die im Umlauf ist, mit einem Impfstoff unter Druck setzt, der eine im Labor veränderte Form dieses Virus oder dieser Bakterie enthält, scheint es nicht unlogisch zu sein, zu verstehen, dass dieser Organismus ums Überleben kämpfen und einen Weg finden wird, sich anzupassen, um zu überleben.

