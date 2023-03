Flammen über Frankreich: Klaus Schwab, siehst du uns zu? Macron wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt!

Die lautstarken Demonstrationen in Frankreich hielten gestern den ganzen Tag über an und wurden gegen Abend intensiver. Hier sind einige Bilder aus verschiedenen französischen Städten, in denen es bereits brennt. Man kann davon ausgehen, dass die Demonstrationen aufs Wochenende wieder an Zulauf gewinnen werden.

Klaus Schwab, siehst du zu? Das Volk hat genug von deinem Mist!

France🇫🇷 Still going strong🔥🔥🔥



Klaus Schwab are you watching? The People have had enough of your BS!