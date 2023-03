Die Europäische Union verschärft ihren Krieg gegen Flüchtlinge

Auf einem EU-Sondergipfel in Brüssel im vergangenen Monat wurde beschlossen, die Mittel für die Grenzüberwachung und die Abschiebung von Flüchtlingen aufzustocken. Dies ist der jüngste Schritt in Europas fortlaufendem Projekt, seine Grenzen unter eklatanter Missachtung des menschlichen Lebens zu verschärfen.

Sowohl für ihre zentristischen Befürworter als auch für ihre konservativen Gegner hat die Europäische Union zumeist ein liberales Gesicht auf der Weltbühne repräsentiert, das Gegenteil des Trump’schen dreisten Nationalismus. Und doch ist es jetzt Europa, das ruft: „Baut die Mauer“, denn vergangenen Monat hat der EU-Sonderrat „erhebliche“ neue Mittel für Waffen, Überwachung und beschleunigte Abschiebungen zugesagt.

Die Debatte, die dem Sonderrat vorausging, war so hitzig wie immer. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni war in der vergangenen Woche auf Tournee, um als Vertrauensperson für Europas Nativisten zu fungieren und noch mehr Mittel für Grenzzäune und schärfere Kontrollen zu fordern. Ihr schwedischer konservativer Amtskollege Ulf Kristersson schloss sich ihr an; die Tatsache, dass Schweden nun die EU-Ratspräsidentschaft innehat, ließ für den Gipfel nichts Gutes ahnen.

Melonis Regierung hat versucht, ausländischen Rettungsschiffen das Anlegen in Italien ganz zu verbieten und eine Seeblockade zu verhängen. Beides hat sich in der Praxis als schwer umsetzbar erwiesen, aber die Politik der Regierung Meloni – die Rettungsschiffe zu zwingen, an immer ungünstigeren Orten anzulanden, und ihnen zu verbieten, mehrere Rettungsaktionen auf einer Reise durchzuführen – schadet den humanitären Helfern weiterhin. Mehr Tote im zentralen Mittelmeer sind die sichere Folge.

Italien ist nicht allein. Acht Mitgliedstaaten haben vor dem Krisengipfel einen Brief veröffentlicht, in dem sie strengere Grenzkontrollen und mehr Abschiebungen fordern, während Bulgarien und andere Länder Geld für Zäune verlangen.

Die harte Rechte beschuldigt den europäischen Mainstream der Untätigkeit und Nachlässigkeit, und die Mitte wiederum stellt sich so dar, als sei sie um der Integrität des Blocks willen in eine Kompromissposition mit den Hardlinern gezwungen. In Wirklichkeit ist Europa viel geeinter, als es den Anschein hat. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mag sich gegen die Finanzierung von Zäunen gewehrt haben, aber praktisch an ihrem ersten Tag im Amt versprach sie zehntausend neue Grenzschützer und die neue Abteilung zum „Schutz unserer europäischen Lebensart“.

Vereinigte Front

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex ist seit April letzten Jahres in einen langwierigen Skandal verwickelt, bei dem es um die Beteiligung an Hunderten von gewaltsamen Strandungen und Todesfällen auf See an der griechischen Küste geht. Ein Opfer verklagt die Agentur derzeit. Dennoch hat sich die sozialdemokratische EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, geweigert, die Agentur zum Rückzug aus der Ägäis aufzufordern. Griechenland brüstet sich derweil damit, rund 260.000 Überfahrten verhindert zu haben, während es vom Rest Europas mehr „Solidarität“ fordert. Und es war das eifrige Gerede von Frontex über eine angebliche neue Migrationswelle im Januar, das den Forderungen von Meloni und ihren Kollegen Öl ins Feuer goss.

In der Zwischenzeit gewinnt das Gesetz über künstliche Intelligenz, das Big Tech und die Nutzung von KI regeln soll, in den EU-Institutionen an Boden und verspricht, ein bahnbrechender Rechtsakt in der Größenordnung der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) zu werden. Das Gesetz sagt jedoch nichts über die Regulierung der Technologien aus, die Migranten ausbeuten, einschließlich unheimlicher prädiktiver Technologien, unzuverlässiger Lügendetektoren und überwachungsgesteuerter Menschenrechtsverletzungen, die derzeit an der Grenze eingesetzt oder in Auftrag gegeben werden.

Im Dezember veröffentlichte Lighthouse Reports Filmmaterial von bulgarischen Grenzbeamten, die auf einen syrischen Flüchtling schießen. Dies war Teil eines umfassenderen Berichts über „Europas schwarze Schauplätze“, d. h. ein Archipel von geheimen Haftanstalten, in denen Menschen das Recht auf Asyl verweigert wird und sie festgehalten werden, bevor sie – oft gewaltsam – zurückgeschickt werden. Diese Enthüllungen werden nicht verhindern, dass noch mehr EU-Mittel für Grenzkontrollen in solche Staaten fließen. Auch eine ähnliche Untersuchung, einschließlich einer akribischen forensischen Rekonstruktion des schrecklichen Massakers an der Grenze von Melilla in Nordafrika im vergangenen Jahr, hat die EU nicht davon abgehalten, Marokko als Ersatz-Grenzschutz einzusetzen.

Zwei Tage vor dem Gipfeltreffen übergab die EU fünf neue Patrouillenboote an die libysche Küstenwache, eine Agentur, die fast ausschließlich mit externen Mitteln finanziert wurde. Diese Behörde, die Menschen hinter Booten herzieht, Leben und Sicherheit missachtet und sogar mit dem Abschuss von Such- und Rettungsflugzeugen droht, ist die Speerspitze des EU-Libyen-Deals. Es handelt sich um ein Abkommen, das die Gewalt der EU nach Nordafrika auslagert, ohne sich um die Folter oder gar die Sklavenmärkte zu kümmern, auf denen Flüchtlinge verkauft werden können. Solche Abkommen werden im Post-Gipfel-Dokument euphemistisch als „Drittstaatenabkommen“ bezeichnet, auf denen man aufbauen und die man stärken will.

Das Post-Gipfeldokument enthält einige vorsichtige Absicherungen. So wird die EU beispielsweise nicht direkt Grenzzäune finanzieren (vor allem, weil diese äußerst ineffektiv sind, wie die Regierung von Donald Trump herausgefunden hat), sondern eine Vielzahl anderer Formen von Gewalt und Überwachung finanzieren, so dass die Budgets der einzelnen Mitgliedstaaten stattdessen für den Bau von Zäunen zur Verfügung stehen.

Europa setzt auf eine Politik, die jedes Jahr Tausende Mensch tötet, und der innerstaatliche Streit darüber, wer Asylsuchende aufnimmt, bleibt im Grunde ungelöst. (Gegenwärtig verpflichtet der zunehmend undurchführbare Dublin-Rahmen die Staaten, die die Asylsuchende zuerst aufnehmen, deren Anträge zu bearbeiten – im Wesentlichen ein Mechanismus, mit dem Nordeuropa die südeuropäischen Staaten zwingt, den Rückstand aufzuholen). Und es gibt einige Meinungsverschiedenheiten über die Zusammenarbeit der Staaten, z. B. über Pläne, die sicherstellen sollen, dass jedes EU-Mitglied Frontex bis zum Ende eines jeden Jahres relevante Daten über Abschiebungen zur Verfügung stellt.

Doppelter Einsatz

Wenn man aus den Details der Dokumente herauszoomt, ist die Botschaft klar. Europa verdoppelt seine Politik, die jedes Jahr Tausende Mensch tötet. Ob die Zahl der Menschen, die umziehen, erheblich zugenommen hat oder nicht, ist eine Frage der Debatte. Tatsächlich hat die Zahl der irregulären Grenzübertritte in den vergangenen Jahren zugenommen, doch ist dies wahrscheinlich zum Teil auf das Nachlassen der COVID-Sperren zurückzuführen. Außerdem scheint es sich bei vielen registrierten Grenzübertritten in Wirklichkeit um mehrere Versuche derselben Personen zu handeln.

Am beunruhigendsten ist, dass die jüngste EU-Politik die Haltung widerspiegelt, dass eine höhere Zahl von Flüchtlingen automatisch eine Rechtfertigung für mehr Gewalt ist; anscheinend gibt es keine andere politische Option. Der Gipfel in dieser Woche stand ganz im Zeichen des Besuchs von Volodymyr Zelensky. Europa hätte diesen Moment nutzen können, um aus seinem kurzen und spezifischen Moment der Solidarität mit ukrainischen Flüchtlingen einige weitergehende Lehren zu ziehen. Stattdessen verfolgte es den für das Denken des Blocks inzwischen typischen Ansatz, bei dem es zuerst auf Gewalt ankommt.

Ich habe ausführlich über die milliardenschwere Aufblähung von Frontex geschrieben und was sie bedeutet. Die Grenzarmee steht im Zentrum eines sich verdunkelnden Europas, das sich remilitarisiert, zunehmend unempfänglich für Menschenrechtsbelange ist und nicht nur von der harten Rechten, sondern auch von der wachsenden Macht der Grenz- und Überwachungslobby in der europäischen Politik geprägt wird.

Wenn eines der mächtigsten Organe des Blocks lässig eine Reihe von Maßnahmen durchwinken kann, von denen es weiß, dass sie in diesem Jahr zu noch mehr Toten an seinen Grenzen führen werden, muss man sich fragen: Wozu wird es in Zukunft noch fähig sein?