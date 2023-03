Digitaler Euro hat eingebaute Grenzen, da er laut Zentralbankpräsident nie so privat sein wird wie Bargeld

Überwachung und Kontrolle.

Die EU-Finanzindustrie und die politischen Entscheidungsträger setzen sich für die Einführung eines digitalen Euro ein – eine Variante des von der Zentralbank ausgegebenen digitalen Geldes (CBDCs).

Die Banken scheinen mit an Bord zu sein, und die Europäische Zentralbank (EZB) ist es auf jeden Fall, wenn man nach den Äußerungen ihrer Präsidentin Christine Lagarde geht, die kürzlich unter anderem bemerkte, dass eine digitale Währung „niemals so anonym wie Bargeld sein wird“.

Was die Autonomie Europas in vielen Bereichen angeht, mag der Zug bereits abgefahren sein – aber die EZB-Chefin glaubt, dass zumindest im Zahlungsverkehr diese Autonomie noch gewahrt werden kann, und zwar dank des digitalen Euro.

Lagarde sagte auf einer Veranstaltung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), dass die Karten und Apps, die die Menschen heute in Europa benutzen, „nicht unbedingt europäisch“ seien – und um den digitalen Euro zu „verkaufen“, lobte sie die mögliche zukünftige zentralisierte digitale Währung nicht nur als „sicher und billig“, sondern auch als „souverän“.

In Anbetracht der Tatsache, dass CBDCs sehr umstritten sind, ist zu erwarten, dass dieses letzte Verkaufsargument noch öfter von anderen Beamten erwähnt wird, während die EU den Boden für die Einführung ihres digitalen Geldes bereitet.

Unterdessen hat die Europäische Bankenvereinigung (EBF), ein Wirtschaftsverband, ein Papier veröffentlicht, in dem sie ihre „Vision“ für den digitalen Euro vorstellt. Die EBF sieht ein künftiges „Ökosystem“, das aus einem digitalen Euro für den Einzelhandel, einem CBDC für den Großhandel und von Banken ausgegebenen Geld-Token besteht, was den Kunden zugute käme und die Innovation fördern würde.

Und auch hier gibt es Hinweise darauf, „Europa wieder souverän zu machen“ – in einer von der Organisation herausgegebenen Erklärung heißt es nämlich, dass dieses Szenario sicherstellen würde, dass „Europa an der Spitze des digitalen Finanzwesens und der digitalen Wirtschaft bleibt“.

Der sogenannte digitale Euro für Privatkunden steht im Mittelpunkt des Dokuments, und die EBF rät, ihn mit einer „starken“ Marktbeteiligung und einer „umfassenden und transparenten öffentlich-privaten Partnerschaft“ zu entwickeln.

Die Gestaltung des digitalen Euro wird sowohl über seinen Erfolg als auch über die Abschwächung von Risiken entscheiden, so die Gruppe. In Bezug auf Garantien für die Finanzstabilität und die Bankenfinanzierung heißt es in dem Papier, dass „die Höhe der Bestände des digitalen Euro sorgfältig auf ein Niveau begrenzt werden sollte, das Risiken für die Finanzstabilität verhindert“.

Die EBF möchte kontrollieren, was die Europäer mit ihren digitalen Geldbörsen machen dürfen, und spricht sich für „eine niedrige feste Obergrenze für individuelle Bestände (…) aus, die den durchschnittlichen täglichen Zahlungsbedarf der europäischen Bürger widerspiegelt.“

Es sollte auch „eine Obergrenze für den Transaktionsbetrag“ geben, so der Handelsverband.