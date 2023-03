Der Rückgang des Patriotismus

Jeffrey A. Tucker

Das Wall Street Journal hat eine Umfrage mit höchst interessanten Ergebnissen durchgeführt. Von 1998 bis heute ist der Anteil der Amerikaner, die Patriotismus für einen wichtigen Wert halten, von 70 Prozent auf 38 Prozent gesunken. Der größte Teil dieses Rückgangs ist seit 2019 zu verzeichnen. Weitere Ergebnisse werden in Kürze diskutiert, aber konzentrieren wir uns zunächst auf die Frage des Patriotismus.

Die Umfrage definiert für die Befragten nicht, was Patriotismus ist, sondern reflektiert das Wort. Es kann Liebe zum Land und zur Heimat bedeuten. Es ist vielleicht wahr, dass dieser Wert gesunken ist. Das ist glaubhaft, da die USA in den letzten drei Jahren aufgehört haben, die Freiheit als oberstes Prinzip zu betrachten.

In der Tat gibt es eine wachsende kulturelle Bewegung, die sich von der akademischen Welt bis zum Mainstream erstreckt und die Abneigung gegen die amerikanische Geschichte und ihre Errungenschaften fördert. Kein „Gründungsvater“ ist davor sicher, mit den schlimmstmöglichen Namen beschimpft zu werden. Der Hass auf dieses Land hat sich zu einer erwarteten Norm entwickelt. Aber das Problem geht noch tiefer.

Wenn Sie zu Hause eingeschlossen sind, Ihr Geschäft geschlossen ist, Ihre Kirche geschlossen ist, Ihre Nachbarn Sie anschreien, dass Sie sich maskieren sollen, dann die Ärzte mit Impfungen auf Sie zukommen, die Sie nicht wollen, und Sie weiterhin daran gehindert werden, das Land zu verlassen, nur um nach Mexiko zu fahren, und der Präsident die Ungeimpften als Feinde des Volkes bezeichnet, dann kann man sich vorstellen, dass die Zuneigung zum Heimatland abnimmt.

Aber es gibt noch eine andere wichtige Säule des Patriotismus. Es geht um das Vertrauen in die zivilgesellschaftlichen Institutionen des Landes. Dazu gehören die Schulen, die Gerichte, die Politik und alle staatlichen Institutionen auf allen Ebenen. Das Vertrauen der Bürger in diese Institutionen ist sicherlich auf dem Tiefpunkt. Die Gerichte haben uns nicht geschützt. Die Schulen wurden geschlossen, vor allem die öffentlichen Schulen, die eigentlich die Krönung der progressiven Ideologie sein sollten. Unsere Ärzte haben sich gegen uns gewandt.

Und nehmen wir einmal an, dass wir die Medien als Teil der bürgerlichen Kultur betrachten. Das ist spätestens seit FDR’s Fireside Chats so. Sie waren immer das Sprachrohr für das, worüber wir als Volk nachdenken sollten. Auch die Medien haben sich drei Jahre lang gegen die normalen Menschen gewandt, indem sie unsere Parteien als Super-Spreader-Events bezeichneten, Pastoren verhöhnten, die Gottesdienste abhielten, Live-Konzerte verteufelten und alle aufforderten, zu Hause zu bleiben und vor der Glotze zu sitzen.

Ja, solche üblen Mätzchen schmälern den öffentlichen Respekt vor allen beteiligten Institutionen, vor allem, wenn Einwände gegen diese Politik von all den Institutionen zensiert wurden, denen wir unsere Daten und Freundesnetzwerke anvertrauen sollten. Es stellte sich heraus, dass auch diese zu 100 % in ihrem Besitz sind.

Die ganze Zeit über wurde die öffentliche Unterstützung für Patriotismus dazu missbraucht, grundlegende Rechte und Freiheiten zu verweigern. Patriotismus sollte bedeuten, zu Hause zu bleiben und sich in Sicherheit zu bringen, sich zu maskieren, sich sozial zu distanzieren, jeden noch so lächerlichen Erlass zu befolgen und sich schließlich einmal, zweimal, dreimal und immer wieder impfen zu lassen, obwohl große Teile der Bevölkerung medizinisch nicht gefährdet waren.

Die Verfassung war eine Zeit lang ein toter Buchstabe. Das ist sie immer noch, denn Besucher aus anderen Ländern können nicht einmal unsere Grenzen betreten, wenn sie sich nicht auch den Impfungen unterziehen wollen, die von Unternehmen hergestellt und verteilt werden, die die Hälfte des Budgets der Behörden aufbrauchen, die alle zur Einhaltung der Vorschriften verpflichten.

Und das alles sollte wegen einer offensichtlich saisonalen Atemwegsinfektion notwendig sein, was wir schon mindestens einen Monat vor Beginn der Lockdowns wussten. Wir konnten darüber in allen Mainstream-Medien lesen. Keine Panik, hieß es, vertraut einfach eurem Arzt. Aber mit den Verboten wurde den Ärzten auch die Freiheit genommen, ihre Patienten mit Therapeutika zu behandeln, von denen bekannt ist, dass sie gegen genau diese Art von Virus wirksam sind.

Stattdessen wurde von uns erwartet, dass wir unser normales Leben auf Eis legen und auf das magische Gegenmittel warten, das angeblich auf dem Weg war. Als es erst eintraf, nachdem der verhasste Präsident abgesetzt worden war, stellte sich heraus, dass es gar kein Gegenmittel war. Es war bestenfalls ein vorübergehendes Linderungsmittel gegen schwere Folgen. Die Infektion und die Ausbreitung der Krankheit wurden nicht gestoppt. All das geschah trotzdem, was deutlich macht, dass die großen Opfer, die im Namen des Patriotismus gebracht wurden, umsonst waren.

Es sollte uns nicht überraschen, dass die Öffentlichkeit heutzutage nicht sehr patriotisch eingestellt ist. Und ja, das ist in vielerlei Hinsicht sehr traurig. Aber es ist auch das, was passiert, wenn der Patriotismus vom Staat und der Industrie gekapert wird, um unsere Hoffnungen und Träume zu zerstören. Wir neigen dazu, aus unseren Fehlern zu lernen. Wenn die Meinungsforscher kommen und uns fragen, ob wir uns patriotisch fühlen, ist es nicht ungewöhnlich, dass die Menschen antworten: nicht wirklich.

Und das Gleiche könnte man über das andere Umfrageergebnis sagen: Die Bedeutung der Religion ist von 62 Prozent im Jahr 1998 auf 39 Prozent im Jahr 2022 gesunken. Auch hier fand der größte Teil des Absturzes nach 2019 statt. Es steht außer Frage, dass die Nation bereits in Richtung Säkularität tendierte. Aber was sollen wir davon halten, wenn zwei aufeinanderfolgende Jahreszeiten von Ostern und Weihnachten (oder was auch immer Sie feiern) von den bürgerlichen Eliten mit voller Unterstützung des Mainstreams der religiösen Führer gestrichen wurden?

Der Sinn der Religion besteht darin, über die weltliche Welt der bürgerlichen Kultur hinaus in das Reich des Transzendenten vorzudringen, um die Wahrheit zu erkennen und danach zu leben. Doch wenn transzendente Anliegen durch Angst und weltliche Konformität ersetzt werden, verliert die Religion an Glaubwürdigkeit. Wenn Sie Menschen finden wollen, die noch glauben, können Sie das in Gruppen, die es mit dem Glauben wirklich ernst meinen: bei den Chassidim, den Amish, bei den traditionalistischen Katholiken und den Mormonen. Aber kaum mehr in den großen Konfessionen. Wie die Medien, die Technik und die Regierung haben auch sie sich als befangen erwiesen.

Im Endergebnis der Umfrage sank die Wichtigkeit, Kinder zu haben, von 59 Prozent auf 39 Prozent, und die Wichtigkeit, sich in der Gemeinschaft zu engagieren, erreichte auf dem Höhepunkt der Lockdowns einen Höchststand von 62 Prozent und fiel dann auf erstaunliche 27 Prozent.

Auch hier scheint der Schuldige ziemlich offensichtlich: es war die Reaktion auf die Pandemie. Die gesamte Politik war darauf ausgerichtet, menschliche Beziehungen zu zerstören. Menschen sind nichts anderes als Krankheitsüberträger. Halte dich von allen fern. Werden Sie nicht zum Superüberträger, indem Sie es wagen, mit anderen zusammen zu sein. Seien Sie allein. Sei einsam. Das ist der einzig richtige Weg.

Zu den einzigen Dingen, die zunehmen, gehört schließlich die Bedeutung des Geldes. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Realeinkommen seit fast zwei Jahren rückläufig ist und die Inflation unseren Lebensstandard aufzehrt. Wieder einmal ist die Pandemiepolitik der Schuldige. Sie haben Milliarden ausgegeben, und die Gelddrucker haben diese Ausgaben fast Dollar für Dollar aufgewogen, wodurch der Wert einer zuvor zuverlässigen Währung verwässert wurde.

Das Problem mit der Umfrage sind nicht die Zahlen, sondern die Interpretation. Diese verweist auf einen seltsamen Nebel von Nihilismus und Gier, der sich auf mysteriöse Weise über die Bevölkerung gelegt hat, als ob es sich um einen völlig organischen Trend handelte, auf den niemand Einfluss hat. Das ist falsch. Es gibt eine eindeutige Ursache, die auf dieselbe ungeheuerliche und beispiellose Politik zurückgeht. Wir wissen immer noch nicht genau, was passiert ist. Und solange das nicht der Fall ist, können wir die schweren Schäden an der Kultur und an der Seele unseres Landes nicht beheben.

Wir leben in einer Krise, aber diese Krise hat eine erkennbare Ursache und damit eine Lösung. Solange wir nicht offen darüber sprechen können, kann sich die Situation nur verschlimmern.