FLASHBACK: Video zeigt, dass Bill Gates Trump über die Gefahren von Impfstoffen angelogen und Robert Kennedy Jr. schlecht gemacht hat.

Ein älteres Video, das 2018 erstmals von MSNBC gezeigt wurde und in dem Bill Gates Präsident Trump davon abrät, sich mit den schädlichen Auswirkungen von Impfstoffen zu befassen, macht derzeit wieder die Runde im Internet.

In dem durchgesickerten Video beschreibt Bill Gates zwei Begegnungen mit Präsident Trump. Die erste Begegnung fand im Trump Tower statt. Das zweite Treffen fand im Weißen Haus statt, wo sie ein „gemeinsames Engagement für die Erkennung und Beendigung von Krankheitsausbrüchen auf der ganzen Welt“ diskutierten, so ein Bericht von USA Today.

Die Begegnungen fanden alle im Jahr 2017 vor der Pandemie statt.

„Ich habe Donald Trump nie getroffen, bevor er gewählt wurde. Also sah ich ihn im Trump Tower. Ich sagte: „Hey, Wissenschaft und Innovation sind eine tolle Sache. Sie sollten eine Führungspersönlichkeit sein, die Innovationen vorantreibt. Und in diesem Gespräch ging es um eine ganze Reihe von Themen aus den Bereichen Energie, Gesundheit und Bildung. Suchen Sie sich Dinge aus, die Sie tun wollen, oder einen großen HIV-Impfstoff, den Sie beschleunigen und mit Innovation in Verbindung bringen können“, erzählte Gates.

Gates sagte, Trump habe ihn um seine Meinung zu Impfstoffen gebeten, weil er darüber nachgedacht habe, eine Kommission zur Untersuchung der negativen Auswirkungen von Impfstoffen einzusetzen, wie es von Robert F. Kennedy Jr. vorgeschlagen worden sei.

Gates hat dann Robert Kennedy Jr. schlecht gemacht und Trump gesagt, dass die Impfstoffe sicher sind.

„Und das zweite Mal, als ich ihn sah, war im März danach. Also im März 2017 im Weißen Haus, bei diesen beiden Treffen fragte er mich, ob Impfstoffe nicht eine schlechte Sache seien, weil er eine Kommission in Betracht zog, die die negativen Auswirkungen von Impfstoffen untersuchen sollte. Und jemand, sein Name ist Robert Kennedy Jr. riet ihm, dass Impfstoffe schädlich. Und ich sagte: Nein, das ist eine Sackgasse. Das wäre eine schlechte Sache, tun Sie das nicht“, sagte Gates.

