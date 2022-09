Putin sagt den Verbündeten „keine Eile“ in der Ukraine und warnt vor „ernsthafteren“ Maßnahmen

In seiner Rede am Freitag vor dem von Usbekistan ausgerichteten Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) wurde der russische Präsident Wladimir Putin von Reportern auf die angeblich erfolgreiche Gegenoffensive der Ukraine im Nordosten des Landes angesprochen.

Zur Überraschung der Zuhörer sagte Putin, das russische Militär habe es „nicht eilig“, seine Kampagne in der Ukraine zu beenden, und betonte: „Der Plan kann nicht geändert werden“ – ohne jedoch die Schwierigkeiten zu leugnen, die die Gegenoffensive seinen Streitkräften bereitet hat. „Unsere Offensivoperationen im Donbas selbst hören nicht auf. Sie gehen langsam voran … die russische Armee besetzt immer neue Gebiete“, sagte Putin und fügte hinzu: „Wir haben es nicht eilig … es gibt keine Änderungen.“

Westliche Regierungen und Beamte haben weithin darüber spekuliert, dass die russischen Streitkräfte enorme Verluste erlitten haben. Das Pentagon bezifferte die Zahl der verletzten oder getöteten russischen Soldaten im letzten Monat auf 80.000 – einschließlich des Todes von hochrangigen Offizieren und Generälen. Andere unabhängige Beobachter tendieren zu weitaus niedrigeren Zahlen, die aber immer noch erhebliche Verluste bedeuten. Dies hat den Kreml unter Druck gesetzt, eine vollständige Kriegserklärung an die Ukraine und damit eine nationale militärische Mobilisierung zu veranlassen, was diese Woche in einer offiziellen Kreml-Erklärung noch nicht in Erwägung gezogen wurde.

Präsident Putin sprach in seiner Rede am Freitag in Samarkand die Tatsache an, dass die russische „Spezialoperation“ noch nicht mit der vollen Stärke des Militärs durchgeführt wird:

Putin sagte, Russland kämpfe „nicht mit einer vollständigen Armee“, sondern nur mit Vertragssoldaten, und sagte, das Hauptziel der Kampagne bleibe „die Befreiung des gesamten Gebiets des Donbass“. Er warf den ukrainischen Streitkräften Versuche vor, „terroristische Handlungen“ zu begehen und die zivile Infrastruktur Russlands zu beschädigen.

Dies war der Moment, in dem er einige seiner schärfsten Worte der letzten Zeit von sich gab, und zwar im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die USA und die NATO ihre Rolle bei der Unterstützung der Kiewer Streitkräfte offenbar noch weiter ausbauen wollen und eine „ernsthaftere“ Reaktion vorbereiten.

„Wir sind in unserer Reaktion darauf vorerst wirklich sehr zurückhaltend“, sagte Putin. „Wenn sich die Situation weiter so entwickelt, wird die Antwort ernsthafter ausfallen“.

A glimpse of the world after Washington. pic.twitter.com/LwfnIXwe8V — tim anderson (@timand2037) September 16, 2022

Bei einem Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi am Rande des Gipfels am selben Tag äußerte Modi eine seltene Kritik: „Jetzt ist nicht die Zeit für Krieg“. Der Austausch verlief folgendermaßen:

„Exzellenz, ich weiß, dass heute nicht die Zeit für einen Krieg ist“, sagte Premierminister Modi zu Putin in Samarkand, als die beiden Staatsoberhäupter ihr erstes persönliches Treffen seit dem Einmarsch der Moskauer Streitkräfte in der Ukraine begannen. „Ich kenne Ihre Position zum Konflikt in der Ukraine, Ihre Bedenken…. Wir werden unser Bestes tun, um ihn so schnell wie möglich zu beenden“, sagte Putin zu Modi.

Putin antwortete: „Leider hat gerade die gegnerische Seite, die Führung der Ukraine, ihre Ablehnung des Verhandlungsprozesses bekannt gegeben und erklärt, dass sie ihre Ziele mit militärischen Mitteln, auf dem Schlachtfeld, erreichen will“, sagte Putin.

Putin machte letztlich Kiew und seine westlichen Unterstützer in der NATO für die Fortsetzung des Konflikts verantwortlich, die weiterhin in einem noch nie dagewesenen Tempo Waffen geliefert hätten.

Significant statements by Prime Minister Modi & President Putin at SCO meeting in Samarkand today.



In effect, India as a well-wisher is appealing both Moscow & the West to end the war in Ukraine. Russia wants to end the conflict but the NATO is refusing.pic.twitter.com/Mks4lsczkZ — Aarti Tikoo (@AartiTikoo) September 16, 2022

Anfang dieses Monats griff das russische Militär wichtige Energieinfrastrukturen in und um Charkiw an, der zweitgrößten Stadt der Ukraine und dem wichtigsten Bevölkerungszentrum, das am nächsten an der russischen Grenze liegt, wodurch viele Stadtteile in Dunkelheit getaucht wurden. Dies wurde damals als Vergeltungsmaßnahme für die ukrainischen Streitkräfte angesehen, die die russischen Frontlinien in der Region rasch zurückgedrängt hatten. Putin nutzte die Gelegenheit, um zu warnen, dass die russischen Streitkräfte bereit seien, ihre Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur auszuweiten, und erklärte: „Wir werden sehen, wie“.

Selbst zu einem Zeitpunkt, zu dem neue Behauptungen über ukrainische „Massengräber“ in Izium bekannt werden, die nach dem Rückzug der russischen Streitkräfte von dort zurückgelassen wurden, scheint sich Putin auf dem SCO-Gipfel wohlzufühlen, während er von „Freunden“ umgeben ist…

When Erdogan, Aliyev, Putin and Lukashenko go to a bar pic.twitter.com/Ez4Nhux2AN — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 15, 2022

In seinen Ausführungen vom Freitag ging Putin auch auf die westlichen Sanktionen ein und forderte insbesondere die Aufhebung der Ausfuhrbeschränkungen für belarussische Düngemittel. Diese Botschaft hat er den ganzen Sommer über wiederholt. Er sagte, der Westen würde dies tun, wenn er sich wirklich um die weltweite Nahrungsmittelversorgung und -knappheit sorgen würde.