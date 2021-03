Florida: Hunderte Einwohner beklagen sich über die starken Nebenwirkungen des Impfstoffes der sogar Halluzinationen verursachen soll

Hunderte von Bewohnern in Florida haben über verschiedene Nebenwirkungen geklagt, nachdem sie den Impfstoff gegen das Coronavirus erhalten hatten. Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, stark schmerzende Arme und sogar Halluzinationen gehörten zu den unerwünschten Reaktionen, die in dem Bundesstaat aufgezeichnet wurden. Angesichts der Berichte warnten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dass bei einigen Menschen Nebenwirkungen auftreten könnten, die so stark sind, dass sie ein paar Tage nicht arbeiten können.

Die Nebenwirkungen traten auf, nachdem sie entweder die erste oder die zweite Impfung des Zwei-Dosen-Impfstoffs erhalten hatten. Michael Whitworth gehörte zu denjenigen, der sich gegen das Coronavirus impfen ließen. Nach der ersten Dosis verspürte er „nur Schmerzen im Arm“, was ihn dazu veranlasste, das Gleiche bei der zweiten Dosis zu erwarten. Whitworth beschrieb die zweite Impfung als „eine völlig andere Geschichte“, nachdem er starke Schmerzen und Wundsein an der Injektionsstelle verspürte, die ihn daran hinderten, sich zu bewegen.

Die unerwünschten Wirkungen verschlimmerten sich 10 Stunden nach der Impfung. Whitworth bekam leichtes Fieber, Schüttelfrost, Frösteln und blasse Lippen. Er begann auch zu halluzinieren, was er als ähnlich wie eine Injektion von [psychedelischen] Pilzen“ beschrieb. Laut der CDC’s Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), die Reaktion Whitworth erlebt ist ein sehr seltener Fall.

Die VAERS-Datenbank verfolgt unerwünschte Reaktionen nach jeder Art von Impfung. Sie wurde vor mehr als drei Jahrzehnten als Reaktion auf den National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 eingerichtet. Die Datenbank soll als „nationales Frühwarnsystem zur Erkennung möglicher Sicherheitsprobleme“ bei US-Impfstoffen dienen und wird gemeinsam von der CDC und der Food and Drug Administration (FDA) verwaltet.

VAERS-Meldungen sind freiwillig, was dazu geführt hat, dass das Department of Health and Human Services anmerkte, dass die Untererfassung von Nebenwirkungen eine seiner Hauptbeschränkungen ist.

Whitworth gehörte zu denjenigen, die den Moderna-Impfstoff erhielten, einen von zwei mRNA-COVID-19-Impfstoffen, die von der FDA für den Notfalleinsatz zugelassen wurden. Der andere Kandidat, hergestellt von Pfizer und seinem deutschen Partner BioNTech, wurde ebenfalls mit einer Reihe von Nebenwirkungen in Verbindung gebracht. Nach Angaben der CDC wurden zwischen dem 14. und 23. Dezember letzten Jahres 21 Fälle von lebensbedrohlicher Anaphylaxie im Zusammenhang mit dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech gemeldet.

Die Coronavirus-Impfstoffe wurden auch mit dem Tod eines Arztes in Florida in Verbindung gebracht

Es wurden auch mehrere Todesfälle innerhalb von Tagen oder Stunden nach der Impfung gemeldet – sogar bei jungen und ansonsten gesunden Erwachsenen. Tatsächlich wurde die Impfung mit dem Tod des 56-jährigen Mediziners Dr. Gregory Michael in Verbindung gebracht. Der Geburtshelfer-Gynäkologe aus Miami Beach starb Anfang Januar 2021, 16 Tage nachdem er die erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech im Dezember letzten Jahres erhalten hatte.

Drei Tage nach Erhalt des Impfstoffs bemerkte Michael rote Flecken an seinen Händen und Füßen. Er ließ sich im Mount Sinai Medical Center behandeln, wo er arbeitete. Nach diagnostischen Tests stellten die Ärzte fest, dass Michael eine akute Immunthrombozytopenie entwickelte. Diese seltene Erkrankung ist gekennzeichnet durch eine verminderte Anzahl von Blutplättchen – die für die Blutgerinnung verantwortlich sind – aufgrund eines Angriffs des Immunsystems auf diese.

Der Arzt führte daraufhin Behandlungen durch, einschließlich Thrombozytentransfusionen, jedoch ohne Erfolg, da seine Thrombozytenzahl immer weiter auf Null sank. Michael wurde dann informiert, dass er sich einer Operation unterziehen müsse, um seine Milz als letzte Maßnahme zu entfernen. Ursprünglich war er kein Kandidat, da die Unfähigkeit seines Blutes, zu gerinnen, den Eingriff riskant machte. Doch Michael starb am 3. Januar an einem hämorrhagischen Schlaganfall, bevor er sich unters Messer legen konnte.

Michaels Witwe Heidi Neckelmann sagte der britischen Zeitung The Daily Mail, dass der Tod ihres Mannes „zu 100 Prozent“ mit der Impfung zusammenhing, die er bekam. „Meiner Meinung nach war sein Tod zu 100 Prozent mit dem Impfstoff verbunden“, sagte sie. Laut Neckelmann sagten Ärzte, die mit ihrem verstorbenen Mann sprachen, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass der Impfstoff „seinen Körper angewiesen hat, die falsche Sache anzugreifen.“

Sowohl die CDC als auch Pfizer haben eine Untersuchung über Michaels Tod durchgeführt. Die Gesundheitsbehörde sagte in einer Erklärung, dass sie den Fall auswerten und „rechtzeitig Updates über das, was bekannt ist, und alle notwendigen Maßnahmen zur Verfügung stellen wird.“

In der Zwischenzeit sagte das Pharmaunternehmen, dass es den Vorfall aktiv untersucht. In einer Erklärung an die New York Times sagte Pfizer, dass es „alle unerwünschten Ereignisse“ bei Personen, die mit seinem Impfstoff geimpft wurden, genau überwacht.“ Aber der Medikamentenhersteller fügte hinzu, dass er nicht glaubt, dass Michaels Tod irgendeine Verbindung zu dem Impfstoff hatte. „Es wurden keine verwandten Sicherheitssignale in unseren klinischen Studien [oder] die Post-Marketing-Erfahrung bisher identifiziert,“ Pfizer’s Erklärung gelesen.