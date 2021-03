Impfstoffexperte sendet Notsignal aus: „Corona-Impfstoffe sind außerordentlich gefährlich“

Geert Vanden Bossche, ein unabhängiger Virologe und Impfstoffexperte, der zuvor unter anderem bei GAVI und der Bill & Melinda Gates Foundation tätig war, sendet ein Notsignal aus, das nicht laut und weit genug klingen kann. Corona-Impfstoffe stellen eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung dar, schreibt er in einer Stellungnahme. Mit dieser unbequemen Botschaft setzt Vanden Bossche seine lange Karriere aufs Spiel.

Die derzeitigen Corona-Impfstoffe seien ungeeignet, ja sogar extrem gefährlich, um inmitten einer viralen Pandemie massenhaft verabreicht zu werden, argumentiert er. „Impfgegner, Wissenschaftler und klinische Mediziner starren blind auf die kurzfristigen positiven Effekte bei einzelnen Patienten, ignorieren aber die katastrophalen Folgen für die globale Gesundheit“, schreibt Vanden Bossche.

Er warnt davor, dass der Mensch ein relativ harmloses Virus in ein unbezähmbares Monster verwandelt. „Wie lange können wir noch wegschauen, wenn es bald zu einem Massensterben kommen wird?“

Was passiert gerade jetzt? Während die Impfkampagne an der älteren Bevölkerung intensiviert wird, drängt das Virus zunehmend in die jüngere Bevölkerung. Da dadurch die Zahl der potenziell schwer erkrankten Menschen unter den Jungen schrumpft, wird das Virus eher gezwungen sein, seine Unwirksamkeit durch andere, gezielte Selektionen von Mutationen zu erhöhen, um mehr Menschen in dieser Altersgruppe schwer krankzumachen, erklärt er.

Unterdessen zeichnet sich ein katastrophales Problem unter der bereits geimpften Bevölkerung ab. Sie werden zunehmend mit Infektionsvarianten konfrontiert, gegen die ihre sehr spezifischen Impfstoff-Antikörper immer weniger Schutz bieten. Je mehr infektiöse Varianten auftreten, so Vanden Bossche, desto weniger wirksam werden die Antikörper.

Nach einigen gezielten Mutationen wird das Virus vollständig resistent gegen Antikörper des Coronavirus, unabhängig davon, ob diese durch eine natürliche Infektion oder eine Impfung erzeugt wurden. Zu diesem Zeitpunkt werden geimpfte Menschen jegliche Immunität gegen Corona verloren haben, sagt der Virologe.

Massive Zerstörungskraft

„Es gibt nur wenige Möglichkeiten, ein relativ harmloses Virus so schnell und effektiv in eine biologische Waffe mit solch massiver Zerstörungskraft zu verwandeln. Die Evolution hat dafür gesorgt, dass sich bei einer natürlichen Epidemie der Schaden in Grenzen hält. Das menschliche Eingreifen hat den natürlichen Verlauf dieser Pandemie von Anfang an gründlich gestört.“

Inzwischen führen die Corona-Maßnahmen zusammen mit massiven Impfkampagnen zu einer Pandemie-Situation, die laut Vanden Bossche bereits „außer Kontrolle“ ist