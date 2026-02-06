Florida macht Gold und Silber zu offiziellen Zahlungsmitteln

Paul Craig Roberts

Das Parlament von Florida hat damit begonnen, Gesetze auf den Weg zu bringen, um seine frühere Zustimmung umzusetzen, wonach Gold- und Silbermünzen in Florida gesetzliches Zahlungsmittel sein sollen.

Diese Gesetzgebung wird Gold- und Silbermünzen in Florida von der Umsatzsteuer befreien. Das bedeutet auch, dass es innerhalb Floridas ein Zahlungsmittel geben wird, das unabhängig von digitalem Geld ist, das von Regierungen mit dem Zweck geschaffen wird, die Bevölkerung, ihr Verhalten und ihre geäußerten Ansichten zu kontrollieren, damit Regierungen über offizielle Narrative herrschen können.

Es ist möglich, dass – sollten sich die Umstände entsprechend entwickeln – die Tyrannen in Washington in Florida das Kriegsrecht verhängen und die Verwendung von echtem Geld zugunsten von digitalem Geld ohne physische Existenz abschaffen.

Sofern nicht alle Bundesstaaten die Legalisierung von Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel übernehmen, wären Floridianer nicht in der Lage, außerstaatliche Zahlungen zu leisten, und müssten zu einer in sich geschlossenen Wirtschaft werden, die all ihre Bedürfnisse selbst produziert. Dies ist die sicherste und wünschenswerteste Art zu existieren.

Im Verlauf der Geschichte waren Gold und Silber die Zahlungsmittel. Die römischen Legionen wurden in Silbermünzen bezahlt, dem Denar. Grundstücke wurden für Gold gekauft.

Papiergeld erschien ursprünglich als Quittung für Goldbestände. Wenn Menschen größere Mengen Gold besaßen, lagerten sie es in den Tresoren von Goldschmieden und schrieben den Goldschmieden Anweisungen, den Zahlungsbetrag einer Transaktion an ihre Geschäftspartner freizugeben, um Rechnungen zu begleichen.

Goldschmiede lernten, dass nur wenige jemals den physischen Besitz ihres Goldes einforderten, sondern stattdessen schriftliche Anweisungen – praktisch Schecks – nutzten, um Eigentum zu übertragen. So wurden Goldschmiede zu den ersten Bankiers, da sie wussten, dass sie das Gold in ihren Tresoren verleihen konnten, das kaum jemand jemals abholte. Darüber hinaus nahmen auch diejenigen, die das Gold borgten, es nicht physisch in Besitz. Sie schrieben lediglich dem Goldschmied, dass sie eine Zahlung geleistet hätten, die das Eigentum übertrug. Somit wurde ein Teil des Bestands auf Dritte übertragen.

Dies war der Ursprung des Teilreserve-Bankwesens.

Als ich geboren wurde, war Gold in den Vereinigten Staaten kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr. Präsident Franklin Delano Roosevelt, ein liberaler Held, hatte das gesamte Gold beschlagnahmt, das sich im Besitz der amerikanischen Bevölkerung befand. Nachdem er es an sich gebracht hatte, erhöhte er den Preis von 20 Dollar pro Unze auf 35 Dollar pro Unze. Später wurde der Preis auf 42 Dollar pro Unze angehoben und blieb dort, bis Senator Jesse Helms in den 1970er-Jahren ein Gesetz durchsetzte, das es Amerikanern wieder erlaubte, Goldmünzen zu besitzen – allerdings wurde Gold nicht wieder zu einem offiziellen Zahlungsmittel erklärt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verlieh das Bretton-Woods-Abkommen dem US-Dollar die Rolle der Weltreservewährung. Das bedeutete, dass US-Schulden in Form von Staatsanleihen zu den Reserven der Zentralbanken weltweit wurden. Damit konnte die US-Regierung ihre Rechnungen bezahlen, indem sie Schulden ausgab, da US-Staatsanleihen die Reserven der Zentralbanken der Welt darstellten. Anfangs konnten ausländische Zentralbanken unter dem Bretton-Woods-System ihre Bestände an US-Staatsanleihen gegen Gold einlösen. Doch als Präsident Charles de Gaulle Gold im Austausch für Frankreichs Bestände an US-Schulden verlangte, führte dies in den 1970er-Jahren zur Schließung des „Goldfensters“, und US-Schulden konnten nicht länger gegen Gold eingetauscht werden.

Als ich geboren wurde, war Silber ein Zahlungsmittel. Es gab Ein-, Zwei- und Fünf-Dollar-Schatzscheine – keine Federal-Reserve-Noten –, die zum Preis von einem Dollar pro Unze Silber in Silber eingelöst werden konnten. In meiner Jugend wurde Silber für Transaktionen unter einem Dollar verwendet. Die 10-Cent-Münze, der sogenannte Dime, bestand aus Silber. Die 25-Cent-Münze, der Quarter Dollar, war aus Silber. Ebenso die 50-Cent-Münze. Der Penny war aus Kupfer.

US-Ein-Dollar-Scheine, ob Silberzertifikate oder nicht, konnten bei einer Bank gegen einen Silberdollar eingetauscht werden, doch Silberdollars wurden nicht im täglichen Zahlungsverkehr verwendet. Sie existierten, um uns daran zu erinnern, dass im 19. Jahrhundert Cowboys 30 Silberdollars pro Monat verdienten und davon leben konnten.

Über viele Jahre hinweg – wie meine Artikel dokumentiert haben – konnte der US-Dollar seinen Wert behalten, weil Leerverkäufe von Gold und Silber den Anstieg des Dollarpreises von Gold und Silber in Schach hielten.

Im Gegensatz zu Aktien ist es möglich, den Markt für Edelmetalle leerzuverkaufen, ohne Sicherheiten gegen diese Leerverkäufe zu halten. Der Terminmarkt für Gold und Silber erlaubt das Drucken von Papier-Gold und Papier-Silber in Form von Futures-Kontrakten, die auf den Terminmarkt geworfen werden, wo diese Kontrakte die Preise der Edelmetalle nach unten treiben. Die Besonderheit des Edelmetallmarktes besteht darin, dass der Preis von Gold und Silber nicht auf dem physischen Markt bestimmt wird, auf dem sie gekauft und verkauft werden, sondern auf dem Terminmarkt, wo sie durch das Drucken von Ansprüchen auf Gold und Silber leerverkauft werden können.

In jüngster Zeit hat – als Reaktion auf die Unsicherheit über den Wert wachsender Mengen von Papierdollars, die durch nichts gedeckt sind – die Nachfrage nach echtem Geld in Form von Edelmetallen die Fähigkeit überwältigt, durch Leerverkäufe die Preise von Gold und Silber niedrig zu halten.

Als die Preise für Gold und Silber stiegen, schlossen sich Spekulanten diesem Anstieg an. Spekulanten sehen lediglich Chancen, und als sie ausreichende Gewinne angesammelt hatten, stiegen sie aus, was zu einem starken Rückgang der Gold- und Silberpreise führte. Die zugrunde liegende Situation, die den Dollarpreis von echtem Geld ansteigen ließ, hat sich jedoch nicht geändert, und daher wird der Anstieg des Werts der Edelmetalle wieder einsetzen, sobald die spekulativen Gewinne aus den Preisen von Gold und Silber herausgewaschen sind.

Ein möglicher Grund für Präsident Trumps Wunsch nach Venezuelas Öl und anderen Vermögenswerten, nach Grönland sowie nach Vermögenswerten in der Ukraine ist, den Dollar mit realen Dingen zu stützen. Wie ich bei zahlreichen Gelegenheiten dargelegt habe, beruht die Macht der Vereinigten Staaten auf der Rolle des Dollars als Weltreservewährung, da diese es den USA erlaubt, ihre Rechnungen durch die Ausgabe von Schulden zu bezahlen. China versteht den Wert dieser Rolle als Reservewährung und hat angekündigt, dass es diese Rolle für die chinesische Währung anstrebt. Da China weniger verschuldet, stärker industrialisiert ist und ein höheres Bruttoinlandsprodukt als die Vereinigten Staaten aufweist, ist es möglich, dass das anhaltende schnelle Wachstum der US-Staatsverschuldung dazu führt, dass die USA die Rolle der Reservewährung an China verlieren.

Über mehrere Jahrzehnte hinweg haben die Vereinigten Staaten eine zerstörerische Politik der Auslagerung ihrer Industrie betrieben und damit ihre eigene Wirtschaft geschwächt, während die US-Regierung massive Schulden anhäufte. Da der Dollar ohnehin bereits fragwürdig war, untergrub Washington ihn weiter, indem es ihn als Waffe einsetzte, wodurch es für Zentralbanken riskant wurde, US-Dollar in Form von US-Staatsanleihen als Reserven zu halten. Die Beschlagnahmung russischer Zentralbankreserven in Höhe von 300 Milliarden Dollar demonstrierte dieses Risiko. Da kein Ende der amerikanischen Kriege und Ausgabenorgien in Sicht ist, könnte die Rolle des US-Dollars als Weltreservewährung ernsthaft in Gefahr sein. Geht diese Rolle verloren, wird der Wert des Dollars gegenüber anderen Währungen fallen, und da die Vereinigten Staaten zu einer importabhängigen Wirtschaft geworden sind, würde die Inflation in den USA explodieren und den Dollar weiter nach unten treiben.

Politische Entscheidungsträger sollten diese Bedrohung zur Kenntnis nehmen. Sie ist eine weitaus ernstere Bedrohung für Amerika als Iran, Venezuela, Kuba, Mexiko oder Russland in der Ukraine und der Arktis. Es ist für die Vereinigten Staaten weit wichtiger, den Wert ihrer Währung zu schützen, als weitere Billionen Dollar auszugeben, um Israels Gegner aus dem Nahen Osten zu vertreiben.

