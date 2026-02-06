Eine Niederlage des Westens – über Davos-Panik, Zerstörung der EU und wirtschaftlichen Zusammenbruch

Yves hier. Michael Hudson lieferte wieder einmal eine seiner weitreichenden, informativen Diskussionen über die rapiden Verschiebungen in der internationalen Wirtschaft und Politik. Hier bespricht er mit Lena Petrova die kritische, nicht ausreichend anerkannte Rolle der US-Militärpräsenz und wie die USA diese unterstützt haben, sowie Trumps verfehlten Versuch, die US-Vorherrschaft durch Zölle auszudehnen.

Ursprünglich veröffentlicht bei World Affairs in Context

LENA PETROVA:

Vielen Dank, dass Sie zu uns gestoßen sind. Ich bin Lena Petrova mit einer neuen Folge des World Affairs in Context Podcasts. Heute habe ich die große Ehre, von Professor Michael Hudson begleitet zu werden.

Bitte folgen Sie Michael auf michael-hudson.com, wo Sie Transkripte seiner aktuellen Interviews und eine Vielzahl von Artikeln zu aktuellen Ereignissen finden. Ich werde die Seite unten verlinken, und ich muss sagen, es ist eine wunderbare Ressource. Ich habe so viel aus Ihrer Arbeit gelernt, Professor. Willkommen in der Sendung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.

MICHAEL HUDSON:

Nun, vielen Dank. Es ist michael-hudson.com – jeder macht das immer falsch.

LENA PETROVA:

Ja, danke für die Korrektur. Ich bin froh, dass Sie es getan haben. Ich werde die Website unten verlinken, damit unsere Zuschauer sie leicht besuchen können. Ich lerne immer so viel daraus – es ist wie ein kompletter Kurs in Wirtschaft und Politik. Es ist absolut wunderbar, also müssen unsere Zuschauer sie wirklich besuchen.

Die ersten Wochen im Januar waren sehr ereignisreich. Es passiert viel. Die US-Staatsverschuldung nähert sich einem neuen Rekord von 38,5 Billionen Dollar. Die Zinskosten für diesen Schuldendienst haben 1 Billion Dollar pro Jahr überschritten. Die Wirtschaft verlangsamt sich, während die Inflation wieder aufflammt.

Gleichzeitig führte Washington allein in den ersten drei Wochen des neuen Jahres eine Militäroperation in Venezuela durch, entführte seinen Präsidenten und verkündete, dass die gesamte westliche Hemisphäre unter US-Kontrolle stehe. Washington unterstützte auch einen gescheiterten Regimewechsel-Versuch im Iran, beschlagnahmte russische Öltanker, bildete ein „Board of Peace“ und zieht möglicherweise nun eine Militärintervention im Iran in Betracht.

Professor, wie sehen Sie diese jüngsten Ereignisse aus wirtschaftlicher Sicht?

MICHAEL HUDSON:

Nun, es herrscht viel Verwirrung darüber, welches Problem die Staatsverschuldung tatsächlich darstellt. Die Regierung kann immer Geld drucken, und die Federal Reserve kann das gesamte benötigte Geld schaffen, um das Defizit zu finanzieren. Also gibt es dort überhaupt kein Problem. Wenn sie eine Billion Dollar Zinsen zahlen muss, kann sie sie einfach drucken. Das wird die Anleihegläubiger reich machen, aber niemand muss wirklich dafür besteuert werden. Das ist das Grundprinzip der Modernen Monetären Theorie.

Das wirkliche Problem mit Militärausgaben ist nicht die Staatsverschuldung selbst. Es ist die Zahlungsbilanz. Was die amerikanische Zahlungsbilanz in ein Defizit gezwungen hat – angefangen mit dem Koreakrieg und weiter durch die 1950er, 60er, 70er Jahre und einen Großteil der heutigen Zeit – sind Militärausgaben im Ausland. Auslandseinsätze des Militärs waren für im Wesentlichen das gesamte Zahlungsbilanzdefizit während dieser Jahrzehnte verantwortlich.

Da mehr Dollar im Ausland ausgegeben werden als zurückfließen, steht der Dollar unter Abwertungsdruck. Um das zu verhindern, haben die USA versucht, andere Länder zu zwingen, sie zu subventionieren. Die zugrundeliegende Mythologie ist, dass die USA ausländische Subventionen und Zahlungen brauchen, um sich vor einer sowjetischen Invasion und nun vor einer russischen und chinesischen Invasion zu schützen.

Der Vorwand ist, dass Amerikas massives Militärbudget von ausländischen Ländern bezahlt werden muss – nicht weil die USA sie kontrollieren wollen, nicht weil sie 800 Militärstützpunkte auf der ganzen Welt wollen, sondern weil sie sie angeblich „beschützen“. Dieser Mythos hat die Schaffung der NATO und ihre Nutzung als Mechanismus ermöglicht, um Europa zu dominieren und Länder zu zwingen, ihre Währungsreserven in Dollar und nicht in Gold oder anderen Währungen zu halten.

Wir sehen jetzt, wie dieses System zu zerfallen beginnt, besonders im Gefolge der jüngsten Ereignisse in Davos. Die eigentliche Frage ist, wie die Vereinigten Staaten ihre militärische und politische Dominanz finanzieren werden, jetzt, da sie keinen Handelsüberschuss mehr erwirtschaften, deindustrialisiert haben und zu einer Schuldnernation geworden sind, anstatt der Gläubiger der Welt zu sein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die USA die führende Industrie-, Finanz- und Militärmacht. Heute sind sie das nicht mehr. Das Einzige, was sie anderen Ländern jetzt bieten können, ist das Versprechen, deren Wirtschaft nicht zu zerstören, wenn sie sich fügen. Das ist es, was Trumps Zolldrohungen darstellen: ein Schutzgeldsystem.

Das wird in Europa immer deutlicher. Die Wähler fragen sich zunehmend, warum sie amerikanische Interessen an erste Stelle stellen, warum sie ihre Wirtschaft opfern und warum Sanktionen und Energiepolitiken auferlegt werden, die den USA nützen, während sie Europa schaden.

Die Behauptung, Europa brauche Schutz vor Russland oder China, wird zunehmend als Mythos entlarvt. Wenn es keine echte Invasionsbedrohung gibt, warum dann Sanktionen verhängen, überhöhte Preise für amerikanisches LNG zahlen und die soziale Demokratie abbauen, um militärische Expansion zu finanzieren?

Was wir erleben, ist ein Versuch intellektueller Kriegsführung – die Gestaltung dessen, wie Menschen über Zivilisation, Recht und Macht denken. Die USA stellen sich als „Zivilisation“ dar, während sie andere als Barbaren bezeichnen und damit das Kernprinzip des Völkerrechts seit dem Westfälischen Frieden verschleiern: nationale Souveränität und Nichteinmischung.

Trumps Rückzug aus UN-Institutionen, die Schaffung alternativer Gremien wie das sogenannte „Board of Peace“ und die Ablehnung multilateraler Normen markieren einen scharfen Bruch mit jahrhundertealter internationaler Ordnung. Die Symbolik ist fast komisch, aber die Implikationen sind ernst.

Deshalb ist die heutige Diskussion wichtig. Wir erleben eine strukturelle Transformation der Weltwirtschaft und des globalen Machtgleichgewichts.

LENA PETROVA:

Was auffällt, ist, wie viel Fortschritt über Jahrhunderte hinweg in nur den letzten paar Jahren, besonders den letzten zwölf Monaten, zunichte gemacht wurde. Der Rückzug aus Dutzenden internationaler Organisationen signalisiert einen Wandel hin zu Zwang und hegemonialer Umstrukturierung.

In einem Ihrer jüngsten Essays schrieben Sie: „Das übergeordnete Ziel der US-Politik heute ist es, Länder davon abzuhalten, sich aus der US-kontrollierten Weltwirtschaft zurückzuziehen und das Aufkommen eines eurasisch-zentrierten Wirtschaftssystems zu verhindern.“ Je zwanghafter Washington wird, desto schneller bewegt sich der Rest der Welt weg von der Dollarabhängigkeit.

Ist dieser destruktive Hebel – der Einsatz von Sanktionen, Zöllen und Drohungen – die einzige Macht, die Washington noch geblieben ist?

MICHAEL HUDSON:

Nun, es hat nicht wirklich den US-Markt anzubieten. Trump glaubt, dass er durch Zölle einen US-Industriemarkt schaffen kann. Aber die Zölle, die er verhängt, sind nicht die Art von Zöllen, wie sie Länder, die industrialisierten – wie die USA im 19. Jahrhundert, Deutschland im 19. Jahrhundert – einsetzten. Er verhängt Zölle auf völlig falsche Weise. Er hat Zölle auf Rohstoffe wie Stahl und Aluminium gelegt, und das erhöht, anstatt der Industrie zu helfen, die Kosten für alles, was Stahl und Aluminium verwendet.

Und er begreift nicht, dass Zollpolitik allein eine Wirtschaft nicht industrialisieren und stark genug machen kann. Jedes industrialisierte Land hatte eine sehr starke Rolle staatlicher Infrastruktur. Und im Amerika des 19. Jahrhunderts sagte der erste Wirtschaftsprofessor an der ersten Business School, der Wharton School der University of Pennsylvania, dass wir gewohnt seien, Arbeit und Kapital und sogar Land als Produktionsfaktor zu betrachten, aber wir hätten auch öffentliche Infrastruktur. Und das ist der wichtigste Produktionsfaktor, um Länder industriell wettbewerbsfähig zu machen.

Anders als Kapital schaut Infrastruktur nicht darauf, Profit zu machen, weil sie die Kosten senken will. Sie stellt Grundbedürfnisse bereit, Bildung, Gesundheitsversorgung und auch natürliche Monopole wie Transport und Kommunikation, und subventionierte Preise, sodass die Gesamtwirtschaft, einschließlich der Haushalte der Lohnempfänger, keine Monopolpreise für Geld zahlen muss. Was Sie in den USA sehen, ist, dass sie keine Monopolpreise für privatisierten Transport zahlen müssen. Das ist ein natürliches Monopol, das Monopolrenten abwirft, nicht privatisiert für natürliche Kommunikation. Elektrizitätsgesellschaften, Telefongesellschaften, all das ist heute privatisiert.

Und wenn man ein natürliches Monopol hat, ermöglicht das den Eigentümern, Monopolrenten zu extrahieren, und wenn man natürliche Monopole privatisiert und sie zu rentenextrahierenden Vehikeln macht, die meist vom Banken- und Finanzsektor organisiert werden, dann wird man eine Hochkostenwirtschaft haben. Trump tut alles, um Amerika zur teuersten Wirtschaft der Welt zu machen, und er hat Erfolg. 18%, ich glaube jetzt 20%, des amerikanischen BIP gehen für Gesundheitsversorgung drauf, viel teurer als die sozialisierte Medizin, sozialisierte Gesundheitsversorgung, die man in anderen Ländern hat.

Die verfügbare Bildung ist nicht kostenlos wie in so vielen anderen Ländern. Sie kostet 50.000 Dollar im Jahr und zwingt die Lohnempfänger, die Studenten, ihr Arbeitsleben mit einer sehr schweren Schuldenlast zu beginnen, die, wenn sie einen Job bekommen, genug Geld verdienen müssen, um diese teure Gesundheitsversorgung und diese teure Bildung zu bezahlen. Und sie müssen privatisierten Transport zu hohen Preisen, Monopolrenten, und privatisierte Kommunikation kaufen. Das neoliberale Wirtschaftsmodell, das die USA repräsentieren, ist eine Hochpreiswirtschaft, aber keine Hochwertwirtschaft.

Man muss wirklich zur klassischen Ökonomie von Adam Smith, John Stuart Mill und Marx selbst zurückgehen, die alle sagten: „Nun, Wert sind die intrinsischen Produktionskosten, ein Produkt herzustellen. Aber Preise sind höher als der Wert, und der Überschuss des Preises über den Wert ist wirtschaftliche Rente.“ Land hat keine Produktionskosten. Es wird von der Natur bereitgestellt. Und doch, wenn man die Landnutzung privatisiert und die Grundbesitzerklasse, wie Europas feudale erbliche Grundbesitzerklasse, beliebig viel Miete verlangen lässt, die sie dem Markt abpressen können, dann wird man eine so teure Wirtschaft haben, dass, wie Ricardo sagte, wenn die Bevölkerung wächst und immer mehr Druck auf Nahrung ausübt, die Nahrungspreise steigen werden (und er hätte hinzufügen können, dass die Wohnungspreise steigen, da sie alle auf Kredit gekauft werden), und es wird keinen Raum für Profite mehr geben.

All dies wurde in den 1810er Jahren von Ricardo erklärt und weiter ausgearbeitet. Die große Verteidigung von Industriegewinnen stammte ausgerechnet von Marx im 3. Band des Kapitals. Es stimmt, dass der Grundbesitzer das Land ausbeutet und Einkommen im Schlaf macht, wie John Stuart Mill es ausdrückte. Das ist Ausbeutung. Gläubiger, Anleihegläubiger machen Zinsen, und sie, die Couponschneider, machen Zinsen im Schlaf. Wie behandeln wir den Industriellen? Nun, es gibt eine Art Ausbeutung in dem Sinne, dass der Industrielle, und all das bezieht sich auf die heutige Industrie, den Lohn zahlt und das Produkt der Arbeit zu einem höheren Preis verkauft. Das ist ein Profit.

Und Marx sagte: „Aber der Industrielle, der Kapitalist, macht sein Geld nicht im Schlaf. Der Kapitalist organisiert Unternehmen, er organisiert die Versorgung mit Rohstoffen, die von der Arbeit verarbeitet werden, er organisiert Märkte, um die Produkte zu verkaufen, er organisiert Produktivität und versucht, sie zu steigern, um die Kosten zu senken und mit anderen Ländern zu konkurrieren.“ Marx sagte, dass die internationale Dynamik des Industriekapitalismus darin bestehe, die Kosten immer weiter zu senken, um mit anderen Ländern zu konkurrieren, und man brauche eine zunehmende Rolle öffentlicher Investitionen, um dies zu tun.

Man braucht ein Steuersystem, das die Staatsausgaben finanziert, indem es wirtschaftliche Rente, die Grundrente, die Monopolrente besteuert, sodass sie nicht in die Preise eingebaut wird, und das hält den Finanzsektor, wie das Bankwesen, als öffentliche Versorgungseinrichtung, wie es in China der Fall ist, sodass anstatt einer Finanzklasse, die versucht, Geld zu verdienen, indem sie die Wirtschaft mit Schulden belastet und Zinsen extrahiert, Kredit gelenkt wird, um neue Produktionsmittel zu finanzieren, neue Fabriken zu bauen, mehr Arbeit zu beschäftigen, und das ist die Dynamik des Industriekapitalismus.

Was Marx glaubte, war, dass die Tendenz des Industriekapitalismus genau das war, was fast alle anderen seiner Generation glaubten – dass die Tendenz des Kapitalismus war, sich in Sozialismus zu entwickeln. Aber das ist nicht passiert. Die Rentiers schlugen zurück. Die Grundbesitzer taten sich mit den Bankiers und Monopolisten zusammen und sagten, es gäbe so etwas wie wirtschaftliche Rente nicht. Es gäbe überhaupt keinen Unterschied zwischen Wert und Preis. Und das bedeute, dass jeder den ganzen Reichtum und das Einkommen, das er habe, durch eine produktive Rolle erziele. Und wenn sie es schaffen könnten, in den Köpfen der Menschen die Vorstellung auszulöschen, dass Menschen Geld verdienen können, nicht indem sie produktiv sind, sondern einfach indem sie räuberisch sind, Rentensucher, dann wird es keine politische Partei oder Bewegung geben, die sagt, lasst uns die wirtschaftlichen Rentenextrakteure loswerden, damit wir eine Niedrigkostenwirtschaft haben und der Wert, wenn die Wirtschaft produktiver und reicher wird.

Offensichtlich werden die Preise für Immobilien, Wohnungen und Büros steigen. Der Wert von Kredit wird steigen. Sorgen wir dafür, dass der wirtschaftliche Überschuss dazu dient, das Wachstum der Wirtschaft, den Lebensstandard und die Produktivität zu steigern, nicht nur eine Super-Rentierklasse von Finanziers, Monopolisten und Immobilienbesitzern an der Spitze der Pyramide zu schaffen, die ihren Reichtum dadurch machen, dass sie den Rest der Wirtschaft in Mieter und Schuldner und Konsumenten verwandeln, anstatt in Eigenheimbesitzer und in einer schuldenfreien Umgebung zu operieren.

Also stehen Trump und die gesamte amerikanische Entwicklungsideologie, die die gesamte westliche Entwicklungstheorie ist, der gesamten Dynamik des Industriekapitalismus entgegen, die zunächst Großbritannien und dann Frankreich, Deutschland und Amerika zu den führenden Industrieländern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts machte. Das ist Teil des Problems mit unserer heutigen Situation. Wie kann Amerika wirklich konkurrieren? Was hat es jetzt anzubieten, nachdem es seine Industriearbeitsplätze ausgelagert und deindustrialisiert hat und einfach versucht, Geld zu verdienen, indem es sich bei ausländischen Ländern immer weiter verschuldet, indem es sagt: Wenn ihr einen Gewinn macht, indem ihr an uns verkauft, wenn ihr OPEC seid und Öl verkauft, könnt ihr so viel verlangen, wie ihr wollt, aber ihr müsst all eure Ersparnisse in US-Dollar halten, indem ihr US-Staatsanleihen oder andere US-Anleihen kauft. Ihr müsst einfach all euer Geld in Dollar halten.

Nun, all das endet jetzt, weshalb Länder ihre Dollars verkaufen, Gold und Silber und gegenseitige Anleihen und Währungen kaufen. Wir erleben das Ende der gesamten Konterrevolution gegen den Industriekapitalismus, die wirklich nach dem Ersten Weltkrieg an Fahrt gewann. Die Österreichische Schule der Ökonomie, die libertäre Schule und die neoliberale Schule sagen, es gäbe so etwas wie Regulierung nicht. Das sei der Weg in die Knechtschaft, ohne zu sehen, dass der Weg, auf dem wir uns jetzt befinden, der Weg in den Neofeudalismus ist. Es gibt also einen Kampf um die Köpfe der Menschen und wie sie über Dinge denken werden. Ich habe die Zeitungsberichterstattung über Davos gelesen und es heißt, alle Scheuklappen seien von den Augen der Davos-Besucher gefallen. Sie hätten erkannt, dass alles ein Mythos gewesen sei, und genau das versuchte Mark Carney aus Kanada, als er sich an die Spitze des Zuges setzte, indem er sagte: Alles, was uns über die regelbasierte Ordnung erzählt wurde, ist ein Mythos. Und dafür bekam er stehende Ovationen.

Nun, man kann sich vorstellen, wie wütend Donald Trump darüber wurde, und er wird sicher versuchen, Dinge gegen Kanada dafür zu unternehmen. Er wurde sehr wütend, als Macron dasselbe sagte, und drohte sofort mit 200% Zöllen auf französischen Champagner. Man erlebt eine fast infantil anmutende Analogie zu dem, was tatsächlich eine strukturelle Umstrukturierung der Weltwirtschaft und damit die Richtung, in die sich die Zivilisation selbst bewegt, ist.

LENA PETROVA:

Das ist so faszinierend. Ich fand Mark Carneys Rede historisch. Interessant ist, dass Kanada und Frankreich lange Teil der sogenannten regelbasierten Ordnung waren. Und jetzt, wo es nicht mehr bequem ist oder sich die Verhältnisse gedreht haben, sagen sie: Oh, Moment mal, das funktioniert nicht mehr. Also fand ich es erfrischend, Premierminister Carneys Rede zu hören, aber gleichzeitig dachte ich: Nun, das ist es, was die ganze Welt euch schon lange sagen will. Die regelbasierte Ordnung hat den Globalen Süden ausgebeutet und andere Länder als Ressource genutzt. Sicher ist es großartig, dies von westlichen Führern zu hören, aber es scheint, dass dies längst überfällig war.

MICHAEL HUDSON:

Nun, Sie haben recht, diesen Punkt anzusprechen, denn das wurde von Carney anerkannt, als er sagte: Wir selbst haben lange von dieser regelbasierten Ordnung profitiert. Nun, wusste er nicht die ganze Zeit, wie sie funktionierte? Das Verhalten als Politiker war opportunistisch, und selbst in der sehr netten Rede, die er hielt, in der er all die netten Dinge sagte, wie ich sagte, ist das, sich an die Spitze des Zuges zu setzen, weil er seine eigene Politik schützen und sich selbst als einer der Führer all dessen promoten will. Leute, die plötzlich sagen werden: „Oh, die Weltordnung war ausbeuterisch“, waren lange Zeit die Hauptausbeuter. Deshalb wissen sie, wie Ausbeutung funktioniert, weil sie ausgebeutet wurden. Das ist die Ironie in all dem.

Das Problem ist, dass es die ausgebeuteten Länder waren, die ehemalige Sowjetunion, China und die Länder des Globalen Südens, die nicht wirklich verstanden, wie sie ausgebeutet wurden. Plötzlich sagt man: Nun, ihr wurdet ausgebeutet, wie werdet ihr es erklären? Das ist es, worüber wir in dieser Sendung gesprochen haben, nehme ich an?

LENA PETROVA:

Die ersten drei Wochen im Januar wurden komplett von Schlagzeilen über Venezuela und Grönland, Davos und die Trump-Administration dominiert, die effektiv die Aussage machte, dass die gesamte westliche Hemisphäre unter US-Kontrolle stehe.

Ich habe Meinungen gehört, dass Washington versucht, seine Dominanz wiederherzustellen, indem es die Kontrolle über Öl- und Mineralressourcen erlangt, was es in die Lage versetzen würde, den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas herauszufordern. Glauben Sie, dass das der Antrieb ist, wie viele es nennen würden, imperialistischer Außenpolitik, oder verfolgt Washington hier noch andere Ziele?

MICHAEL HUDSON:

Die Vereinigten Staaten versuchen überhaupt nicht, Chinas Aufstieg herauszufordern. Um das zu tun, müssten sie industrialisieren und ein Rivale Chinas sein. Sie versuchen nicht, ein Rivale Chinas zu sein. Sie versuchen, Chinas Wachstum zu ersticken. Sie versuchen, China zu schaden. Aber sie sind in keiner Position, es herauszufordern, aus den von mir genannten Gründen.

Also, was sie versucht haben, einer der Grundpfeiler, wahrscheinlich der Hauptgrundpfeiler der amerikanischen Außenpolitik für ein Jahrhundert, war die Kontrolle des Ölhandels.

Und das, weil jedes Land Öl braucht. Man braucht Öl, um Strom zu erzeugen, Fabriken zu betreiben, Produkte herzustellen. Man braucht Öl für Transport. Man braucht Öl, um Häuser zu heizen und zu beleuchten.

Also dachten die USA, wenn sie Sanktionen gegen die Nutzung von Öl verhängen könnten, wie sie die deutsche und europäische Industrie daran gehindert haben, russisches Öl und Gas zu kaufen, die Ölindustrie schließt die Gasindustrie ein, dann könnten sie deren Wachstum ersticken.

Wie kann man in der Position sein zu sagen: Wir schalten das Licht jedes Landes aus, dessen Wachstum wir ersticken wollen, weil sie ihr eigenes Wachstum suchen, nicht das der Vereinigten Staaten?

Man muss andere Länder daran hindern, Öl zu produzieren, das nicht von den USA kontrolliert wird. Man muss Venezuela daran hindern, sein Öl nach China oder Russland oder Kuba zu verkaufen. Und man muss sicherstellen, dass Länder, die Öl produzieren, wie Saudi-Arabien und die arabischen Länder, alle ihre Öleinnahmen sparen und in die USA senden, damit die USA am Ende einen Nutzen daraus ziehen.

Man will nicht, dass Iran Öl verkaufen kann, weil es es für seine eigene Entwicklung nutzen würde. Und man will nicht, dass Libyen, wo es lange Ölanlagen gab, sein Öl entwickelt und in Gold investiert, um eine goldbasierte afrikanische Währung zu schaffen, weil das eine Konkurrenz zum Dollar wäre. Also nutzen die USA Öl als Mittel zur Kontrolle.

Die USA müssen die Ölressourcen nicht wirklich besitzen. Alles, was sie tun müssen, ist den Ölmarkt zu kontrollieren, um Länder daran zu hindern, Öl an andere Länder zu verkaufen, Länder, die als Amerikas Feinde statt als Verbündete gelten.

Also, diese Fähigkeit, den Ölmarkt und die Erlöse aus Öl zu kontrollieren, wo werden die wirtschaftlichen Renten, die natürlichen Ressourcenrenten aus Öl investiert? Sie müssen alle in die USA zurückgeschickt werden, ins Zentrum des Ganzen.

Das ist also wirklich der Kern des ganzen Kampfes um Venezuela. Der Mythos ist, dass es sich um die Monroe-Doktrin handelt, aber es ist nicht die ursprüngliche Monroe-Doktrin.

Die Vereinbarung, die die USA gleich nach dem Krieg von 1812 trafen, und eine Ausweitung der europäischen Bankkredite an die neu unabhängigen lateinamerikanischen Länder, die ihre Unabhängigkeit gewonnen hatten und Geld leihen mussten, um ihre Erholung nach den Zerstörungen des Kolonialismus zu finanzieren.

Die USA sagten: „Ihr haltet euch aus unserem Gebiet raus, wir halten uns aus eurem Gebiet raus.“

Aber die USA haben keine Absicht, sich aus dem Gebiet der östlichen Hemisphäre herauszuhalten. Wir haben die westliche Hemisphäre, aber wir haben auch die östliche Hemisphäre.

Deshalb haben wir so viel von unseren Militärausgaben, die alle Russland und China und andere asiatische Länder und den Südpazifik umgeben. Bereits 1898, als Amerika den Spanisch-Amerikanischen Krieg führte, sagte der amerikanische Präsident: „Unsere manifeste Bestimmung ist es, über den Pazifik zu ziehen.“ Also müssen wir die Kontrolle über die Philippinen übernehmen, um den Handel mit Ostasien kontrollieren zu können. Hawaii und Guam sind Betankungsstationen für unsere Marine auf dem Weg.

Bereits damals erweiterten sie die Monroe-Doktrin, um den Pazifischen Ozean und zunehmend auch den Atlantischen Ozean abzudecken, im Grunde durch die NATO, die sich auf ganz Europa ausdehnt. Die USA sind wirklich die einzige Einflusssphäre der Welt.

Was der National Security Council Bericht vom letzten Dezember hervorbrachte, ist, dass es fünf Einflusssphären geben wird: die USA, Russland und China (die als Feinde bezeichnet werden), und dann Indien und Japan, eine Art Stellvertreterstaat der USA, ein Satellit der USA. Es ist kein unabhängiges Währungs-, politisches Gebiet.

Und Indien ist sozusagen die wilde Karte in diesem Spiel. Trump glaubt, und sicherlich die Regierung, die Trump-Administration hat gesagt, dass Indien keine Wahl habe. Es brauche den amerikanischen Markt. Aber dann kam Premierminister Modi heraus und sagte: „Wir brauchen wirklich russisches Öl, weil unsere Wirtschaft Öl braucht, um unsere Industrie anzutreiben.“ Und so lösen wir den militärischen Konflikt, den wir mit China im Himalaya hatten. Wir werden uns wirklich Russland und China zuwenden. Nun ist Premierminister Modi und Indien der Vorsitzende des diesjährigen BRICS-Treffens.

Also hat Trump im Wesentlichen, indem er über seine Machtergreifung für die USA hinausgeschossen ist, andere Länder in das entgegengesetzte Extrem getrieben. Das ist der Rückstoß, den er erzeugt.

Und fast alles, was Trump tut, erzeugt eine gegenteilige Reaktion, nicht nur eine Abneigung, sondern den Wunsch zu sagen: „Nun, wir müssen uns lossagen und unabhängig sein, weil Trump sonst weiter versuchen wird, unsere Wirtschaft zu stören, indem er uns daran hindert, Energie zu kaufen; uns daran hindert, alles zu kaufen, was wir brauchen, wie Zugang zum amerikanischen Markt für unsere Exporte. Wir werden neue Märkte für Exporte finden.“

Das hat Kanada kürzlich getan. Carney ging nach China. Er sagte: „Wir werden landwirtschaftliche Produkte an euch exportieren. Wir können Öl an euch exportieren. Wir werden eure Elektroautos und andere Elektrofahrzeuge importieren, so viel billiger, dass ich nicht glaube, dass jemand noch amerikanische oder sogar deutsche Autos kaufen wird.“

Es ist also einfach erstaunlich zu sehen, fast wie eine griechische Tragödie, wie der tragische Held genau das Gegenteil von dem bewirkt, was er zu tun hoffte. Nicht, um Trump als tragischen Helden zu charakterisieren, aber tragisch… ich überlasse Ihnen das Substantiv, das Sie für angemessen halten.

LENA PETROVA:

In Bezug auf die EU behandelt Trump sie nicht ganz als Verbündeten. Das wurde in der vergangenen Woche in Davos und im Vorfeld von Davos deutlich, als er mit Zöllen gegen acht europäische Länder drohte.

Er ist sehr transaktional. Er ist bereit, Zölle zu verhängen, wenn sie es wagen, seinen Wünschen nicht nachzukommen, um es höflich auszudrücken. Und im Fall von Grönland drohte Frankreich kurzzeitig mit einer „wirtschaftlichen Bazooka“, aber dann verkündeten die Europäer, dass die größte Bedrohung immer noch Russland und China sei. Grönland war in vielerlei Hinsicht ein Punkt ohne Rückkehr, weil es das wahre Gefüge der EU offenbarte.

Also wächst Europas Abhängigkeit von den USA. Sie erwähnten, dass es energieabhängig von den USA ist. Es ist politisch und wirtschaftlich nicht souverän.

Was sehen Sie also, Professor, nach all dem mit Europa geschehen?

MICHAEL HUDSON:

Es ist eine heimtückischere Abhängigkeit. Vor dem Davos-Treffen schrieb der NATO-Chef Rutte eine Notiz an Trump, im Wesentlichen mit den Worten: „Machen Sie sich keine Sorgen, Donald, ich bin auf Ihrer Seite. Ich bin gegen die EU. Glücklicherweise führt die NATO die EU. Wir müssen darüber sprechen, wenn wir in Davos sind, und ich bin sicher, ich kann Ihnen Europa ausliefern und Sie alles tun lassen, was Sie in Grönland wollen, lassen Sie mich mich nur um diese anderen Bastarde in den Zivilregierungen kümmern.“ Ich paraphrasiere, was er sagte, aber es ist ein widerliches Einschleim-Memo, und tatsächlich versuchte er das, und als Trump die Davos-Treffen verließ, sagte er: „Ich habe mit, wissen Sie, dem wunderbaren Herrn Rutte gesprochen.“ Und er sagte: „Wir sind zu einer Einigung darüber gekommen, was mit der NATO zu tun ist.“

Nun, das ist das ganze Problem. Die NATO führt Europa. Europa ist keine Demokratie. Es wird von den USA via NATO geführt. Und es ist die NATO, die die schreckliche Von Der Leyen und Kallas in eine Position gebracht hat, die „Surrender Monkeys“ zu sein. Sie hat sichergestellt, dass die einzigen Amtsträger in der Außenpolitik Diener der USA sind, nicht Europas. Ihre Aufgabe ist es sicherzustellen, dass Europa keine unabhängige Stimme hat und tut, was die USA wollen. Und dieser Austausch zwischen NATO, Rutte und Trump sollte besser publik gemacht werden.

Und er macht deutlich, dass Europa, um sich zu entwickeln und eine Demokratie zu sein, die NATO auflösen muss, weil der Zweck der NATO einzigartig ist: Russland anzugreifen und eine asiatische Macht im Südchinesischen Meer zu werden, um auch China anzugreifen. Sie ist eine aggressive Angriffsmacht, und es gibt keine Möglichkeit, dass Europa gewinnt, weil die NATO eine Militärausgaben-Organisation ist, die auf amerikanischen Waffen basiert, die nicht funktionieren. Amerikanischer Luftabwehrschutz, den wir gerade in der Ukraine gesehen haben, funktioniert überhaupt nicht. Amerikanische Panzer funktionieren nicht. Deutsche Panzer funktionieren nicht. Britische Raketen funktionieren nicht. Es ist wie der Witz über die Weinspekulation.

Leute kaufen seltene Weine zu unglaublich hohen Preisen, und dann nimmt ein Milliardär ihn heraus und versucht, den Wein für all seine Milliardärsfreunde auszuschenken, um sie zu beeindrucken, und sie sagen: „Oh, er ist schlecht geworden.“ Und der Weinkellner sagt: „Dieser Wein ist nicht zum Trinken, er ist zum Handeln.“ Nun, das ist es, wofür Waffen sind – sie sind zum Kaufen und Verkaufen, sie sind nicht wirklich zum Kämpfen, aber da weder Russland noch China eine privatisierte Waffenindustrie haben, stellen sie tatsächlich Waffen her, um zu funktionieren und in Kriegen zu kämpfen.

Deshalb haben ihre Raketen, Drohnen und Flugzeuge überhaupt kein Problem, einfach durch die amerikanischen und NATO-Verteidigungsstellungen dort hindurchzugehen. Also ist alles ein Mythos. Die Funktion der NATO ist einfach, mit Waffenkäufen enorme technologische Monopolrenten für Waffen zu transferieren, die weit mehr verlangen als ihren tatsächlichen Wert. Die berühmten Aufschläge für die 550-Dollar-Toilettensitze für die Flugzeuge, die der amerikanische militärisch-industrielle Komplex berechnet.

Erst kürzlich gab es das riesige neue Schiff, diesen Zerstörer, glaube ich, den Trump gerade hat segeln lassen. Die Badezimmer funktionieren nicht. Die Toiletten spülen nicht. Sie funktionieren nicht, aber ihre Funktion ist es nicht, zu funktionieren. Ihre Funktion ist es, enorme Profite für die Hersteller zu generieren, die sehr darauf geachtet haben, Teile all dieser Militärsysteme in Fabriken im ganzen Land herzustellen, damit sie Druck auf lokale Abgeordnete und Senatoren ausüben können, um das Militär und damit die Beschäftigung in ihrem Wahlkreis zu verteidigen, als Ausrede für die Schaffung dieser riesigen militärisch-industriellen Profite, die die einzige Industrie sind, die in den USA wirklich funktioniert.

Es ist nicht wirklich eine wettbewerbsfähige Industrie, die auf der Produktivität der Waffentechnik oder der Effizienz oder Wirksamkeit der Waffentechnik basiert, sondern einfach auf der politischen Schlagkraft, Ländern zu sagen: „Ihr müsst unsere überteuerten Waffen kaufen, die euch wirklich nicht viel nützen und enorme Wartungskosten erfordern. Aber ihr müsst es als Tribut an die USA tun. Wir wollen euch nicht sagen, uns einfach Geld zu schicken, aber schickt uns Geld für die F-16, die sozusagen unser Vehikel für den Tribut ist, den ihr zahlen müsst.“

LENA PETROVA:

Absolut. Glauben Sie, dass die wirtschaftliche und politische Unterwerfung Europas Teil von Washingtons Plan war oder hat es sich zu dem entwickelt, was wir jetzt sehen? Die EU gab bereitwillig und freudig ihre Souveränität auf und ist effektiv ein Vasall geworden. Es ist kein glücklicher Vasall mehr. Es ist ein unglücklicher Sklave, mit den Worten des belgischen Ministerpräsidenten. War dies Teil des Plans von Anfang an, oder wird dies nur von einer Administration getrieben, die im Amt ist?

MICHAEL HUDSON:

Nun, darum geht es in meinem Buch Superimperialism, das ich 1972 geschrieben habe. Ja, natürlich, der ganze Zweck. Ich habe ein ganzes Kapitel darüber, wie das Ziel der Umstrukturierung der Nachkriegsordnung durch die Schaffung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, was eigentlich die Welthandelsorganisation werden sollte, spezifisch darin bestand, das Britische Empire in die amerikanische Wirtschaft zu absorbieren.

Die USA sagten, wir müssen Freihandel haben. Ihr könnt das Sterling-Gebiet nicht aufrechterhalten, das von Indien und anderen Kolonien oder Argentinien verlangt, all die Ersparnisse, die sie während des Zweiten Weltkriegs gemacht haben, als sie den Alliierten Rohstoffe und andere Dinge lieferten; ihr könnt ihre Sterling-Gebiet-Ersparnisse nicht auf Ausgaben in Großbritannien beschränken; sie müssen eine freie Wahl haben, wissend, dass Großbritannien kein wirklicher Konkurrent war und all dieses Geld in den USA ausgegeben werden würde.

Sie gewährten Großbritannien einen Kredit und sagten: „Wir geben Ihnen einen 5-Milliarden-Dollar-Kredit, aber Sie müssen das Pfund überbewerten.“ Also bewerten Sie Ihren Wechselkurs so hoch, dass Ihre Industrie überhaupt nicht wettbewerbsfähig sein wird, weil Sie aufgrund Ihres Wechselkurses zu viel dafür verlangen, und Sie verhindern Kapitalkontrollen. Also strukturierten sie die Nachkriegswirtschaft so, dass sie den USA nützt.

All dies wurde von Amerikas nationaler Sicherheitsstrategie anerkannt, die die Trump-Administration letzten Monat veröffentlichte. Sie sagt, dass die wirtschaftliche, internationale liberale Wirtschaftsordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, um den US-Interessen zu dienen, etwa 50 Jahre, 70 Jahre lang funktioniert hat. Sie funktioniert nicht mehr. Also müssen wir sie jetzt fallen lassen und eine andere Ordnung haben. Kein Freihandel mehr, keine Blockierung von Kapitalkontrollen mehr. Wir können tun, was wir wollen. Kein Völkerrecht mehr. Wir müssen alles über die Vereinten Nationen ablehnen und sagen, es sind die Vereinten Nationen, die die Welt regieren, und dann sagte Trump, und Amerika regiert die Welt, das heißt ich persönlich als ihr lebenslanger König des – wissen Sie – des Plans für das sogenannte Board of Peace, das er mit Tony Blair geschaffen hat.

Also, das, wenn Sie Superimperialism lesen, werden Sie sehen, wie die USA den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank, das Außenhandelssystem, das Dollarsystem, das goldbasierte System internationaler Reserven strukturierten, um Amerikas Vorteile als weltgrößter Goldbesitzer widerzuspiegeln. Bis 1950, als es in den Koreakrieg eintrat, hatte das US-Finanzministerium 80% des weltweiten monetären Goldes. Also basierte es natürlich das ganze System auf Gold.

Aber die nationale Sicherheit sagt, nein, wir können es nicht mehr auf Gold basieren, weil wir kein Gold mehr verdienen können und andere Länder das Gold bekommen. Und so müssen wir andere Länder dazu bringen, ihre Ersparnisse auf US-Schulden und -Anleihen zu basieren. Nun, wenn Sie sich den heutigen Handel am Anleihemarkt ansehen, stellen Sie fest, dass Ausländer Gold kaufen und US-Anleihen verkaufen, genau das Gegenteil dieses Systems, das den USA ein halbes Jahrhundert oder länger nach dem Zweiten Weltkrieg so gut gedient hat.

Und natürlich wollten sie nicht nur das Britische Empire absorbieren, sondern sagten 2022: Wir wollen Europa wirklich unterordnen. Wie zwingen wir die europäische Industrie, nicht das zu tun, was Chemiekonzerne, BASF und Autokonzerne tun? Wir wollen nicht, dass sie in China investieren, um Chinas Industrietechnologie aufzubauen. Wir wollen, dass sie in den USA investieren. Zerstören wir die deutsche Industrie.

Was werden wir tun? Wir werden nicht nur die Nord-Stream-Pipeline, Nord Stream, sprengen, sondern wir werden verhindern, dass Nord Stream, die Pipeline, die noch funktioniert, überhaupt arbeitet. Und wir werden die europäischen Länder dazu bringen zu sagen: „Wir wollen kein preiswertes Erdgas und Öl aus Russland. Wir wollen Amerika das Vierfache bezahlen, weil von dort unsere Gehaltsschecks kommen.“ Sie fügten die Bilanz nicht hinzu, aber das ist die implizite Botschaft.

Sie waren bereit, die deutsche, französische und andere europäische Industrie zu zerstören, nur um zu sagen: „Wir sind es den USA schuldig, uns gegen Russland zu verteidigen, und deshalb greifen wir Russland an, natürlich, was Russland zwingt, sich gegen diesen westeuropäischen Angriff zu verteidigen, und ohne jede Absicht, tatsächlich einzumarschieren.

Niemand wird in der modernen Kriegsführung in ein anderes Land einmarschieren. Sie bombardieren andere Länder. Kein Land kann es sich leisten, eine Infanterie zu bewegen, um ein anderes Land zu besetzen. Deshalb verwendet die USA Stellvertreterarmeen im Nahen Osten und wo immer sie sie braucht. Afrika und Südamerika sollten ihre Kriege kämpfen.

LENA PETROVA:

Diese „over-the-horizon“-Angriffe entmenschlichten sicherlich den gesamten Prozess und machten Kriegsführung für die US-Bevölkerung unsichtbar. Und so erfahren sie nie wirklich, was tatsächlich vor sich geht.

MICHAEL HUDSON:

Sie machen Ausbeutung unsichtbar. Es ist, als ob wir tatsächlich Geld mit unseren Waffenexporten verdienen, um zu bekämpfen, dass die Waffen nicht funktionieren.

Und wenn sie funktionieren würden und europäische Länder tatsächlich versuchen würden, Russland noch mehr zu bombardieren, als sie es aus ihrer ukrainischen Arena tun, dann würde Russland schließlich einfach – okay – wir werden, wie Putin sagte – wenn ihr uns das nächste Mal wirklich angreift, wird es am nächsten Tag nach den Kämpfen niemanden mehr geben, mit dem man reden kann. Nun, es ist offensichtlich, was er damit meinte.

LENA PETROVA:

Ja, absolut.

Professor Hudson, das war ein so faszinierendes Gespräch. Ich würde es gerne bald fortsetzen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich schätze Ihre Zeit sehr und hoffe sicher, dass Sie für eine neue Folge wieder kommen.

MICHAEL HUDSON:

Nun, danke, dass Sie diese Punkte angesprochen haben. Es ist sehr aktuell.