Gold geht auf 10.000 Dollar: Martin Armstrong warnt – „Europa ist verzweifelt auf Krieg aus“

Der legendäre Finanz- und geopolitische Zyklusanalyst Martin Armstrong warnte Ende Dezember, man solle sich auf den „perfekten Sturm aus Schulden, Wirtschaft, Krieg, Gold und Silber“ vorbereiten.

Der Regen und der Donner begannen Anfang Februar, und der Sturm fängt gerade erst an. Armstrong sagt:

„Hier beginnt die Volatilität richtig einzusetzen …“

„Ich glaube, Europa ist so verzweifelt auf Krieg aus.

Meine Sorge bei der Trump-Administration ist: Ich würde dort keinen Fuß hineinsetzen. Europa braucht Krieg. Sie hatten bereits die Finanzminister von Frankreich und Deutschland, die sagten, dass sie möglicherweise IWF-Rettungspakete benötigen. Deshalb wollen sie Krieg. Es ist eine Ablenkung. Ohne Krieg werden die Leute herausfinden, was zum Teufel hier eigentlich los ist. Mein Pensionsfonds ist weg. Alles fällt aus. Was wird passieren? Sie werden im Grunde mit Mistgabeln das Parlament stürmen.“

Wo wird man Volatilität sehen? Armstrong sagt:

„Die Volatilität ist überall …“

„Sie haben gerade gesehen, wie die Metalle gefallen sind. Sie werden sich wahrscheinlich konsolidieren, bevor sie wieder steigen, wenn die Menschen realisieren, dass Europa in den Krieg ziehen wird. Was wird passieren? Der Dollar wird steigen. Die Metalle werden steigen. Es wird wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg sein. Die USA wurden zum finanziellen Zentrum der Welt, weil Europa sich zweimal selbst das Hirn rausgeblasen hat. Jetzt glauben sie, das dritte Mal werde der Glückstreffer sein … Wenn es in Europa Krieg gibt, dann vielleicht im Sommer. Es sieht nicht gut aus.“

Ein Lichtblick war der Ukraine-/Russland-Friedensplan, den Armstrong auf Bitte von Präsident Trump ausgearbeitet hatte. Armstrong sagt:

„Ich habe tatsächlich einen Brief von Präsident Trump bekommen … in dem er mir dafür dankte, dass ich ihn geschrieben habe. Also war er von Trump abgesegnet, und das ist im Grunde alles, was er tut – mit Ausnahme der NATO … Bei dem Treffen sagten sie mir: Du hast recht. Wir wissen, dass wir nicht in den Krieg mit Russland ziehen werden.“

Hoffen wir, dass die USA sich aus einem kommenden Russland-/Europa-Krieg heraushalten. Wenn das gelingt, kann man Martin Armstrong danken, der seinen Friedensplan kostenlos für Trump ausgearbeitet hat.

Armstrong sagt außerdem, dass die illegale Einwanderung, die von den Demokraten geschaffen wurde, der Weg sei, wie sie versuchen, an der Macht zu bleiben.

Lasst euch nicht von den knappen Siegen der Demokraten bei jüngsten Sonderwahlen täuschen.

Armstrongs „Socrates“-Computer sieht bislang keinen Vorteil für irgendeine Seite bei den Zwischenwahlen in diesem Jahr – noch nicht.

Armstrong geht davon aus, dass der Dollar stark bleibt, und sagt:

„Man kann sein Geld nicht in Kanada, Mexiko, Japan oder Europa parken … Wo will man ernsthaftes Geld unterbringen? Die Vereinigten Staaten sind der einzige Ort – tut mir leid. Deshalb sind die Vereinigten Staaten das, was sie sind. Großes Geld braucht einen Platz zum Parken.“

Zu Gold und Silber ist Armstrong eindeutig optimistisch und sagt:

„Das ist nicht das große Hoch … Wir haben zu viel Verrücktheit am Horizont – von Staatsbankrotten bis hin zu Krieg. Sie erleben gerade nur einen Rücksetzer und eine Konsolidierung … Ich schaue bei Silber auf den Bereich von 165 bis 200 Dollar pro Unze. Bei Gold sehe ich einen Widerstand bei 8.500 Dollar pro Unze und danach 10.000 Dollar pro Unze … in den nächsten Jahren.“

Es gibt noch mehr in dem 63-minütigen Interview.

Begleiten Sie Greg Hunter von USAWatchdog bei seinem Eins-zu-Eins-Gespräch mit Martin Armstrong, in dem sie über die Volatilität sprechen, die in diesem Monat begonnen hat – und über vieles mehr, das 2026 noch kommen wird, am 3. Februar 2026